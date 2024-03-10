РУС
Глава УГКЦ Шевчук отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук прокомментировал скандальное заявление Папы Римского о "белом флаге".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу УГКЦ.

"Украина израненная, но непокоренная! Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах! " – отметил Шевчук.

Шевчук обратился к "тем, кто со скептицизмом смотрит на способность Украины выстоять".

"Приезжайте в Украину и посмотрите! Кто из вас не верит в победу Украины – идите на Исповедь! Ведь это значит, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу", - заметил глава УГКЦ.

Читайте: Глава МИД Польши Сикорский - Папе Римскому: Можно призвать Путина вывести войска из Украины

Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

+49
Він звинуватив Папу у відсутності Віри. Це слабувато?!
10.03.2024 14:32 Ответить
+40
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!



10.03.2024 14:33 Ответить
+38
А шо він мав хрестовий похід на Ватикан почати? Він же священик, відповів доречно.
10.03.2024 14:33 Ответить
Папа чорт.
10.03.2024 14:26 Ответить
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!



10.03.2024 14:33 Ответить
Та то не это
10.03.2024 15:52 Ответить
Оце і вся реакція глави УГКЦ? Слабувато, як на мене.
10.03.2024 14:30 Ответить
Він звинуватив Папу у відсутності Віри. Це слабувато?!
10.03.2024 14:32 Ответить
Я так розумію .Після такої ганьби вони перейдуть в ПЦУ.
10.03.2024 15:53 Ответить
Це чого? Це хто зганьбився? Св'ятослав? УГКЦ? Аи історію УГКУ знаєте хоч трохи?
10.03.2024 18:18 Ответить
краще б звинуватив у служінні рашистській сатані
10.03.2024 16:01 Ответить
Плясню Вам дещо. Ще років 200 тому за таке звинувачення Св'ятослав був би оголошений єретиком, як Кальвін, Ян Гус, чи інші, які власне і стверджували, що непогрвшимість Папи - то абсурд, оскільки Папа - грішний, як і будь-яка людина. Якщо звернутися до Писання, то навіть там Христос звертається до апостола Петра "Відійди від мене, сатано", коли той умовляє Христа не йти добровільно на смерть на хресті. Тобто сам Христос називає першого з Пап - Петра сатаною, оскільки той був лише людиною, яка не здатна була протистояти сатані, як це здатен був робити сам Христос. Тому заява Св'ятослава є революційною і оцінка їй ще не дана.
10.03.2024 18:26 Ответить
для чого тоді так багато щось пояснювати ,причіпляючи якусь революційність за'яві Св'ятослава, коли духовна революційність висвітлена коротко і ясно в словах Ісуса- "Відійди від мене, сатано",???"Відійди від українського народу ,сатано"
10.03.2024 19:20 Ответить
😊 Може здатися, що Ісус сатаною вважає Петра. Насправді він вважає Петра інфікованим сатаною. Тому і не відвернувся від нього. І той же Франциск не є для Укоаїни сатаною. Сатана - то кацапія. Франциск просто інфікований тим сатаною. І як Христос звільнив Петра від сатани, зрибивши його першим серед рівних, так і нам необхідно зробити все, щоб донести до Франциска те, що Ісус доніс до Петра - Віру в те, що добро переможе і за це потрібно саме боротись.
10.03.2024 19:39 Ответить
ну то так би і сказав, про сатану, і то сильніше було б.
10.03.2024 20:16 Ответить
Він так і сказав. І ті, хто є практикуючими християнами, так і зрозуміли. А для інших це не має значення.
10.03.2024 20:38 Ответить
ви зараз сам пишете як невіруюча людина
10.03.2024 20:55 Ответить
Це ваші фантазії. 😊 Ви власне і не розумієте, сому більшість інших вважають Св'ятослава сильним а його відповідь - гідною. У вас немає бачення різниці між ієромонпхом, яким є Св' ятослав і політиком, яким є скажімо барон Черчілль. Ви не розумієте, що монах не може відповідати, як політик, оскільки він приймає обітницю смиренності, як одну з обітниць перед Господом.
10.03.2024 21:11 Ответить
більшість інших - це
який чемний і смиренний "християнин"! скільки в ваших дописах самовтіхи і самолюбовання!
це ви називаєте християнством? хоча і ваш папа недалеко пішов від вас (чи ви від нього)
10.03.2024 21:28 Ответить
А ко по вашому - це скільки? 😊 І про самолюбування - теж мимо. 😊 Я пишу те, що думаю і про те, що можу коментувати, бо маю певні знання. 😊 Так що ваші твердження - лише ваші твердження і нічого більше. 😊
10.03.2024 21:32 Ответить
І ті, хто є практикуючими християнами, -слуга (папа ).котрий служить інтересам куйла.теж практикуючий християнин як і Юда був одним із друзів Ісуса...
11.03.2024 18:34 Ответить
Так. 😊 І Папа лише людина, хоча і християнин. Якби християни були безгрішними їм не треба було б іти до сповіді, щоб позбутися гріхів. Саме піти до сповіді і сропонує Блаженнійший Св'ятослав. Бо сповідь - це таїнство, яке позбавляє від гріхів після усвідомлення гріха, щирого жалю за вчиненням гріха, щирого плксяння і дирої обітниці не грішити. Тут ключове всюди - щиро. І навіть Іуда міг вимолити прощення, якби щиро почав це робити. Натомість він взяв гроші і згрішив знову - вчинив самигубство.
11.03.2024 20:31 Ответить
Не фантазуй, чоловіче.Якщо злодій ,сповідається злодієві ,або вбивця вбивці ,то яка ж це таємниця ?Чи може думаєш,що слуга антихриста (папа )в рясі не сповідався багато тисяч раз?Іуда НЕ МІГ ВИПРОСИТИ ПРОЩЕННЯ....НЕ МІГ.Не варто фантазувати своїм людським черепком.Є ТЕ,ЩО ВІДБУЛОСЯ,МАЛО МІСЦЕ БУТИ І ВІДБУЛОСЯ .Іуда (коли в його серці Господь пробудив духовні свої терези-"совість" зрозумів що він вчинив, віддавши на смерть сина Бога Живого-Ісуса)Усвідомивши це він вирішив повернути 30 срібняків первосвященників. ,які отримав за те, що видав Ісуса.Та вони кинули йому ці срібняки під ноги.накопали в задницю і пішли собі геть.
11.03.2024 22:12 Ответить
Злодій не Св'ятій Сповіді сповідається Господові. 😊 Ви не маєте знань про те, про що намагаєтесь писати. Це все одно, якби я писав про кулінарію. Наче розбираю, що смачно, а що ні, але готувати страви можу лише найпростіші. 😊
11.03.2024 22:27 Ответить
відсутність аргументів приводить до того,що людина намагається крутити (лукавити,фальшивити)Так скільки "святих" .(якщо розбираєтесь?) Ви особисто знаєте, ?Кулінар релігійний.Найпростіша духовна відповідь якою буде?Спробуй приготуй(розумом своїм) щось таке, в чому розбираєшся.?Закінчую,бо Отець нагадує,що прийшов час "перестати кидати перли під ноги свиням..."
12.03.2024 00:35 Ответить
Ніт. 😊Стараєтеся свою необізнаність з елементарними догмами християнства прикрити грубими наїздами. Приблизно "я нвчого не знаю, не читав, не цікавився, але я правий, бо розумний". Це коли з ядерним фізиком обговорювати погоду. Ви ж не знаєте елементарних речей. 😊
12.03.2024 00:59 Ответить
так і нам необхідно зробити все, щоб донести до Франциска те, що Ісус доніс до Петра - Віру в те, що добро переможе і за це потрібно саме боротись. - куйло вже доніс папі віру в Мамону і він до смерті не буде "слугою Господа Отця" .Матвія 6:24-25

Ніхто не може служити двом панам, оскільки, або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й мамоні.Лишіться оправдувати лукавого рашистського слугу з Ватикану .Не варто .
11.03.2024 18:26 Ответить
дуже слабо
10.03.2024 20:12 Ответить
Для тих, хто далекий від теми релігії - слабо. Прясню дещо. Послати Папу - це послати мільярд з чимось кптоликія у Африці, Латинській Америці, тій же Європі. Це легше, ніж боротися за нього. А його віддати кацапам. Щоб тішились. Нагадаю історію. Знаєте, чому у Іспанвї Франко переміг лівих? Бо на стороні Іранко були католицькі св'ященники, які мали і досі мають величезний вплив на іспанців. Знаєте, чому у Мексиці збереглася демлкратія і жоден з військових претендентів на диктатора диктатором так і не став? Бо католлицьке духовенство було на боці демократії. А послати Папу - це зірвати оплески кацапів. Сподіваюся, нам вистачить ризуму цього не робити. А от почснювати зпюа допомогою уараїнських католиків і греко-католиків, а також державних службовців треба. За мільярд католиків варто боротись.
10.03.2024 20:21 Ответить
в хто сказав что його треба послати?? це ви самі раптом додумали за когось?
я сказав (і не тільки я), що відповідь дуже слаба (як і сам святослав).
Сильний лідер відповів би сильніше
10.03.2024 20:57 Ответить
Не борись за папу,котрий не бореться проти геноциду,вбивства руйнації України ...Хоча за що хочеш те і борись.За що боротимишся ,те Господь -Отець Тобі поверне сторицею,Від Матвія 10:32-39

«Кожного, хто визнає Мене перед людьми, Я також визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Якщо ж хтось зречеться Мене перед людьми, того і Я зречусь перед Отцем Небесним». «Не думайте, що Я прийшов, щоб принести мир на землю. Не мир Я приніс, а меч.
11.03.2024 18:31 Ответить
А шо він мав хрестовий похід на Ватикан почати? Він же священик, відповів доречно.
10.03.2024 14:33 Ответить
Підняти білий прапор перед х***лом, це наша смерть усіх, хто живе в Україні. Пан Шевчук є українцем, а його"бос" закликає українців померти. Є давні пропозиції(не від мене) і я їх підтримую, відділитись від про-лівацького Ватикану і утворити власний патріархат(цього хотів і Йосип Сліпий, якщо-що).
10.03.2024 14:39 Ответить
Звідки ви, кацапня, лізете?!
10.03.2024 14:54 Ответить
люся, арестович ти?
10.03.2024 16:24 Ответить
Краще хай переходять до ПЦУ.
10.03.2024 16:01 Ответить
Це неможливо. В кращому разі якщо виводити тяглість ПЦУ від Київської метрополії( не від рпц ж її виводити) то вона буде вторична відносно УГКЦ.
10.03.2024 19:56 Ответить
Обов'язково буде як ти захочеш. Тільки після вечірнього обходу і уколів на ніч.
10.03.2024 17:45 Ответить
"Бос" в Шевчука не Франциск, а Господь.
10.03.2024 19:40 Ответить
ну так ... порадити самаму папі піти до святої сповіді і покаятися, ворахавуючи догмант католицької церкви, прро непомильність папи це вершина непослужності, що межує з ьлнким тролінгом ...
10.03.2024 14:39 Ответить
Прошла славная пора Крестовых походов! Когда несли веру огнем и мечем! Теперь Папы - леваки либералы!
10.03.2024 14:42 Ответить
«Папа Гітлера». 100 років тому Пій ХІІ допоміг становленню нацизму в Німеччині і заохочував Гітлера; Пій ХІІ знав про звірства нацистів в Польщі, але не засудив їх. Сьогодні ******** Пій закликав Україну викинути білий прапор і прийняти рашизм.
10.03.2024 14:30 Ответить
а кого мав підтримувати цей папа ??? напевно червоного комуно-нациста йоську сталіна (джугашаґвілі), який спланованитм голодомором-геноцидом знищив декілька мільйонів українців в так званій усср та на етнічних українських землях Кубані, Поволжжя ???
10.03.2024 14:35 Ответить
Неправда.Гітлер і його партія прийшли до влади у 1933,а Пачеллі став Папою Пійьом 12 у 1939,за пів року до війни.
10.03.2024 14:43 Ответить
Пій XII допомагав організовувати замахі на гітлера. Звісно, що жоден з них вдався, но гітлеру потягом війни дуже щастило, нажаль. Після війни про це мало хто згадував. Тобто, Пій був набагато кращим за Франциска.
10.03.2024 17:57 Ответить
Рімській поц ретельно відпрацьовує вклад парашного крівавого бабла у банк Ватікану.
10.03.2024 14:30 Ответить
судячи з усього https://youtu.be/tUhhy9wVVKY цей папа римській найбільший атеїст
10.03.2024 15:24 Ответить
Непотрібно примітизувати серйознізність проблеми. Це у дитячому садку все одним словом пояснити можна.
Проблема у тому, що світом керують ліваки і лівацька ідеологія. І люди, навіть демократичних поглядів у Західній Європі і США, мілліони людей переконані наприклад, , що якщо перестати надавати озброєння Україні-війна припинеться. І це їх внунтрішнє переконнання-тому що без аналізу того що відбувається-абстрактне "просте рішення"-не даватм зброю начебто лежить на поверхні.
10.03.2024 17:55 Ответить
10.03.2024 14:30 Ответить
Папік від Риму, добре знає про особисті рахунки/гроші прутіна, і де вони у нього лежать в банках Риму…
А так, то він віруючий, але,то таке…
10.03.2024 14:31 Ответить
послухайте наших людей в... Одесі
Е, ні, краще не треба.
10.03.2024 14:31 Ответить
Якщо "наших" це про віруючих УГКЦ в Одесі то можна.
10.03.2024 19:58 Ответить
Достойна відповідь не лише українця, а й Св'ященника. Особливо по Сповідь. І про фарисейство, коли ті, хто мав би проповідувати Господа насправді не вірять у Його присутність.
10.03.2024 14:31 Ответить
Так вот что имели ввиду рашисты под терминами биолаборатории и биокомары - https://t.me/frontline_news_ua
10.03.2024 14:32 Ответить
От, слова і позиція католика-патріота! Того самого патріота, який щонеділі в числі інших кліриків-патріотів України проповідував зі сцени Майдану Гідності!
10.03.2024 14:32 Ответить
Для Франциска треба розпалити темний дим!
10.03.2024 14:33 Ответить
Треба хфранціцькі прочитати проповідь на палубі руського корабля москва,може хто підкаже як папі туди дістатися,яка там адреса?
10.03.2024 14:34 Ответить
У 1905 Російська імперія закінчила війну, віддавши половину Сахаліну японцям. У 1940 фіни віддали Сталіну Виборг. Поляки в 1945 (навіть не програвши війну!) віддали Львів Совку.
10.03.2024 14:34 Ответить
А це до чого?
10.03.2024 15:14 Ответить
Прикро напевно було фінам віддавати Виборг сталіну.
10.03.2024 15:24 Ответить
"Я упала с самосвала
Тармазила галавой..."
10.03.2024 16:26 Ответить
етаму папє нєкагда атвлєкатся на какую то там вайну патамуша у нєго єсть дєла паважнєй-напрімєр благословлєніє однополих браков...
10.03.2024 14:34 Ответить
Для
Польських фермерів ..
10.03.2024 16:36 Ответить
https://youtu.be/jQlkugkoA0M
10.03.2024 14:35 Ответить
Адміни Цензора! Знайдіть ще позицію ПЦУ та Епіфанія особисто з приводу папського висеру!
10.03.2024 14:35 Ответить
єпіфанія як завжди -не видно і не чути....
10.03.2024 20:20 Ответить
І жодного слова що папа ******** ?!!!!
10.03.2024 14:35 Ответить
нормально, пане Святославе!
по божескі!
10.03.2024 14:40 Ответить
Його як завжди не зрозуміли,бо на справді він сказав,що хоче бачити путіна у білих тапках в гробу.
10.03.2024 14:44 Ответить
Треба щось робити, нам Українцям, на наші гнівні коментарі він чхав,до прикладу обвалити або "хакнути його сайт, де наші "білі" хакери? Вислати інструкції десяткам тисяч порядним громадянам і в перед на продажний і невіруючий в Божу справпдвість папський престол,забанити!
10.03.2024 14:45 Ответить
У пантифіка тільки понти залишилися. Його ватікан тільки бабоси рублять. А у світі на його гундусяня вже залишається без поваги.
10.03.2024 14:49 Ответить
10.03.2024 14:51 Ответить
Цивілізовано поставив старшого католика на своє місце.
10.03.2024 15:03 Ответить
Папа римський без яєць - це Мама римська...
10.03.2024 15:09 Ответить
Схаменіться , українці, скільки можна піддаватись роспропаганді, достатньо вам, коли вам впарили зелю? Зрада відмінилась, є переклад папи і там чітко він сказав про перемовини, а не капітуляцію! Між іншим грузиняка арахамія вів перемовини під білим прапором, то чомусь ніхто не срав на нього, але в той час путлер пропонував мир, від якого арахамія відмовився!
10.03.2024 15:16 Ответить
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-03/pope-francis-swiss-tv-interview-gaza-ukraine-wars.html
10.03.2024 19:15 Ответить
Так то воно так, про перемовини, але… хто йому сказав, що Україна defeated??? Москалі?? (підкреслене)

'Negotiations are never a surrender'

Pope Francis added that both sides of any war should always come to the table to carry out peace talks.

"Negotiations are never a surrender," he said. "It is the courage not to carry a country to suicide."

Speaking about peace talks, the Pope urged parties to the war in Ukraine to "not be ashamed to negotiate before things get worse."

He pointed out that negotiations can also be carried out with the help of "international powers."

"The word 'negotiate' is a couragous word," he said. "When you see that you are defeated, that things are not going well, it is necessary to have the courage to negotiate. You may feel ashamed, but with how many deaths will it end? Negotiate in time; look for some country that can mediate. Today, for example in the war in Ukraine, there are many who want to mediate. Turkey has offered itself for this. And others. Do not be ashamed to negotiate before things get worse."
10.03.2024 19:19 Ответить
Франьо+Кірюха=$куйла
10.03.2024 15:18 Ответить
щоб цього вонючого папи ноги в Україні не було. хай їде до підарів, там його приймуть як свого.
10.03.2024 15:22 Ответить
Як на мене, то забагато уваги триндежу якогось підара (в поганому сенсі). Що воно взагалі таке і який вплив має на міжнародні процеси (крім тих мільйонів зомбі? Роздута тема.
10.03.2024 15:26 Ответить
10.03.2024 15:26 Ответить
Зверніть увагу як сформульовано питання швейцарських гоблінів які сидять на рашистських грошах. Там є ще нацистів з 2ї світової. Ось де потрібні санкції проти їхніх банків.
10.03.2024 15:32 Ответить
Ватикан вже виправдовується, що папа просто повторив "білий прапор" за журналістом, який таке бовкнув - то я йому б і не таке сказав, цікаво, чи повторив би він за мною? Маразматик глобальнопівденний
10.03.2024 15:41 Ответить
Найщиріша Вам подяка, що стоїте на духовному захисті нашої країни. Велика повага до Вас та таких як Ви
10.03.2024 15:42 Ответить
Ze Поуп - куйло...
10.03.2024 15:45 Ответить
Шевчук.Давай к нам.В ПЦУ.
10.03.2024 15:57 Ответить
Ваша Святосте, а чи не настав час порвати з латиносами й об'єднати асі українські церки в Єдину Помісну Українську Церкву? Бо за 2 роки війни папа та його прихвостні-кардинали вже стільки наговорили дифірамбів московії та стільки вилили помиїв на нас, що я, як глибоко віруюча людина, сумніваюся ,що у них є щось боже.
10.03.2024 16:36 Ответить
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук

Іменуючи священників та церковних ієрархів, прийнятним є називати їх сан. Він не мирянин, а Верховний Архиєпископ Києво-Галицький.
10.03.2024 16:57 Ответить
Дякую шновний Глава УГКЦ Шевчук!!!
10.03.2024 19:09 Ответить
Ну так шефа дуже сильно й не покритикуєш.) Той буде бридню усіляку городити, а цей дипломатично все пояснюватиме.) Понтифіки і блаженнійші. І мудаки усякі. Дурман релігійний -- є дурман.
10.03.2024 19:40 Ответить
..тут следует учесть вариант,скок ********* денег за это дало, сколько в банке Ватикана мокшанского имущества..Престол поимел 3 Райх,почему бы не поиметь подвортню болот....
10.03.2024 19:42 Ответить
В Німеччині засудили папу, зокрема, https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/10/7181447/ в Бундестазі обурились заявою Папи про "білий прапор" :
Депутати від німецької урядової коаліції Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн від "Вільних демокртів" та Катрін Герінг-Екардт від "Зелених" розкритикували заяву Папи Римського Франциска, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори.
"Перш ніж українські жертви піднімуть білий прапор, Папа Римський повинен голосно та безпомилково закликати жорстоких російських злочинців зняти свій піратський прапор - символ смерті й сатани", - заявила інтерв'ю газеті Funke Mediengruppe Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.
Голова комітету з питань оборони Бундестагу також риторично зазначила, що Папа не критикував патріарха РПЦ Кирила.
"І чому, в ім'я Бога, він не засуджує словесні підбурювання до вбивства Кирила, глави Російської православної церкви та колишнього агента КДБ, по відношенню до українського народу?", - запитала вона.
Водночас Катрін Герінг-Екардт в інтерв'ю RND зауважила, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, додавши, що саме російський диктатор Владімір Путін може допомогти досягти миру.
"Саме Путін може негайно припинити війну та страждання, а не Україна. Той, хто вимагає, щоб Україна просто здалася, віддає агресору те, що він незаконно відібрав, і таким чином погоджується на знищення України", - резюмувала вона.
10.03.2024 20:47 Ответить
Дякую Українській греко-католицькій церкві за НЕЗМІННУ постійну підтримку Духу Народу України в його боротьбі проти ординських загарбників!

З перших днів війни в 2014 році і до сьогодення пастирі УКГЦ вірно служать Богові і Українцям підтримуючи їх в спротиві поневолюванню московитами.

Це вони підтримували моряків і військових в Криму і на Донбасі в 2014, завжди послідовно підтримували Україну в боротьбі за волю ще за УПА і ніколи не боялись переслідувань і гонінь яких вони зазнали за совітьської влади і зажди діяли по велінню Бога і свого серця.

Дякую вам за вашу службу Богові і Народу України!
10.03.2024 21:28 Ответить
 
 