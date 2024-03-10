Глава УГКЦ Шевчук отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук прокомментировал скандальное заявление Папы Римского о "белом флаге".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс- службу УГКЦ.

"Украина израненная, но непокоренная! Украина измучена, но она стоит и выстоит! Поверьте мне, никому и в голову не приходит сдаться. Даже там, где сегодня идут боевые действия; послушайте наших людей в Херсоне, Запорожье, Одессе, Харькове, Сумах! " – отметил Шевчук.

Шевчук обратился к "тем, кто со скептицизмом смотрит на способность Украины выстоять".

"Приезжайте в Украину и посмотрите! Кто из вас не верит в победу Украины – идите на Исповедь! Ведь это значит, что мы мало доверяем присутствующему в теле украинского народа живому Богу", - заметил глава УГКЦ.

Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.