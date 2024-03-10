За неделю ликвидировано 7000 оккупантов и уничтожено более 1300 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 7260 российских оккупантов и уничтожили 1321 единицу вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
"За неделю с 03 по 10 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 7260 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
91 танк;
211 боевых бронированных машин;
278 артиллерийских систем;
12 РСЗО;
13 установок ПВО;
1 вражеский корабль;
420 единиц автотехники;
52 единицы спецтехники.
Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 4 вражеские ракеты и 239 БпЛА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це тільки перелякані, оті Стефанчук Зеленський Шмигаль, щось там відкладають, переносять, доповнюють, та усіляко забалакують, «згідно» до мильних Регламентів ВРУ та КМУ!!
Венедіктова Разумков аброхамія, катлєта, безумна, аналТАБУ, корабельні соски…, можуть це підтвердити!