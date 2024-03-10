За неделю ликвидировано 7000 оккупантов и уничтожено более 1300 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 7260 российских оккупантов и уничтожили 1321 единицу вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"За неделю с 03 по 10 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 7260 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

91 танк;

211 боевых бронированных машин;

278 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

13 установок ПВО;

1 вражеский корабль;

420 единиц автотехники;

52 единицы спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 4 вражеские ракеты и 239 БпЛА.

