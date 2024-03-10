РУС
За неделю ликвидировано 7000 оккупантов и уничтожено более 1300 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 7260 российских оккупантов и уничтожили 1321 единицу вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"За неделю с 03 по 10 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожены около 7260 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

91 танк;
211 боевых бронированных машин;
278 артиллерийских систем;
12 РСЗО;
13 установок ПВО;
1 вражеский корабль;
420 единиц автотехники;
52 единицы спецтехники.
Кроме этого, нашими защитниками уничтожены 4 вражеские ракеты и 239 БпЛА.

Смотрите: Украинские защитники уничтожили две колонны вражеской техники, двигавшиеся в направлении наших позиций. ВИДЕО

Знищення російської армії за тиждень

а без трусов сколько было ?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:13 Ответить
На жаль це ні на що особливо не впливає( Після відставки Заслуженого нічого гарного від керивництва чекати не варто.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:17 Ответить
Странно, снарядов нет, а херачи-и-и-м..."тількі гай гуде". Опа отчеты спускает в МО..
показать весь комментарий
10.03.2024 15:36 Ответить
Важка та героїчна, робота Захисників України 24/7!!!
Це тільки перелякані, оті Стефанчук Зеленський Шмигаль, щось там відкладають, переносять, доповнюють, та усіляко забалакують, «згідно» до мильних Регламентів ВРУ та КМУ!!
Венедіктова Разумков аброхамія, катлєта, безумна, аналТАБУ, корабельні соски…, можуть це підтвердити!
показать весь комментарий
10.03.2024 15:58 Ответить
 
 