Министр обороны Италии Крозетто против размещения западных войск в Украине: Это сотрет путь к дипломатии

Италия пока не поддерживает идею размещения западных войск в Украине, это якобы может повлечь за собой "одностороннюю эскалацию".

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Франция и Польша могут говорить от себя, а не от имени НАТО, которое изначально формально и добровольно оставалось вне войны в Украине. Ввести войска в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии. Нет смысла наводить такой аргумент сейчас после двух лет войны", – сказал министр.

Глава Минобороны также заявил, что превращение России в военную экономику делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО в военном производстве.

По мнению Крозетто, Украина права относительно того, что поставки оружия Западу проходят медленно.

"Запад обнаружил, что имеет гораздо меньшие производственные мощности, чем Россия, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", - считает он.

Итальянский министр заявил, что Запад должен предоставить Украине всю возможную поддержку, но не исключать другой возможный способ разрешения конфликта, "активизируя дипломатические каналы с большей силой и настойчивостью".

Направление западных войск в Украину

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.