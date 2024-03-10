РУС
2 849 62

Министр обороны Италии Крозетто против размещения западных войск в Украине: Это сотрет путь к дипломатии

крозетто

Италия пока не поддерживает идею размещения западных войск в Украине, это якобы может повлечь за собой "одностороннюю эскалацию".

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Франция и Польша могут говорить от себя, а не от имени НАТО, которое изначально формально и добровольно оставалось вне войны в Украине. Ввести войска в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии. Нет смысла наводить такой аргумент сейчас после двух лет войны", – сказал министр.

Глава Минобороны также заявил, что превращение России в военную экономику делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО в военном производстве.

По мнению Крозетто, Украина права относительно того, что поставки оружия Западу проходят медленно.

Также читайте: Байден и Мэлони обсудили продолжение поддержки Украины

"Запад обнаружил, что имеет гораздо меньшие производственные мощности, чем Россия, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", - считает он.

Итальянский министр заявил, что Запад должен предоставить Украине всю возможную поддержку, но не исключать другой возможный способ разрешения конфликта, "активизируя дипломатические каналы с большей силой и настойчивостью".

Направление западных войск в Украину

Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Автор: 

Италия (1678)
Топ комментарии
+28
Зато какая проверка на вшивость получилась.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:53 Ответить
+18
> крок до односторонньої ескалації

росія всі 10 років односторонньо ескалює, і їм норм .

> "зітре шлях до дипломатії"

а що за шлях? Той , про який вчора папа римський казав?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:53 Ответить
+12
Моменто море...
показать весь комментарий
10.03.2024 15:48 Ответить
Моменто море...
показать весь комментарий
10.03.2024 15:48 Ответить
Навпаки! Шлях до дипломатії залишається та підвищується.

Бійці НАТО несуть мирний дипломатичний сігнал ху&лу
показать весь комментарий
10.03.2024 15:58 Ответить
Моментально у море.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:47 Ответить
Та не бійтеся прутіна, допоки є Україна і Українці!!
Дякуємо за допомогу Україні !!
Слава Україні!
показать весь комментарий
10.03.2024 15:49 Ответить
Яка дипломатія - як рашка попре на Захід - помагаите
показать весь комментарий
10.03.2024 15:49 Ответить
Та не потрібно ніяких військ поки що,снарядів,ракет,Ф16,і трошки грошей,решту ми самі зробимо
показать весь комментарий
10.03.2024 15:50 Ответить
війська теж потрібні , принаймні закрити придністровʼя і кордон з біло підарами
показать весь комментарий
10.03.2024 15:52 Ответить
Гроши , всі до копійки , МАФІЯ ЗЕДЕРЬМАКІВ ТИРІТЬ НЕ СОРОМЛЯЧІСЬ СВІТУ На рвавши вночі ВЖЕпризначили МАРОДЕРА НА КРОВІ - КИРИЛКУ ТИМОШЕНКА, ГНИД МЕДВЕДЧУКА , ШАРІЯ і ЯНУКОВИЧА
показать весь комментарий
10.03.2024 16:53 Ответить
Один француз запустив казкову тему і тепер багато хто вважає своїм обов'язком висловитися.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:52 Ответить
Зато какая проверка на вшивость получилась.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:53 Ответить
На третьому році активної війни, підтримка України "надійними" союзниками все більше зводиться до Бла, бла, бла.....
показать весь комментарий
10.03.2024 15:53 Ответить
То він з Папою у римському барі щось випив - тепер обидвом зносить
показать весь комментарий
10.03.2024 15:57 Ответить
> крок до односторонньої ескалації

росія всі 10 років односторонньо ескалює, і їм норм .

> "зітре шлях до дипломатії"

а що за шлях? Той , про який вчора папа римський казав?
показать весь комментарий
10.03.2024 15:53 Ответить
*upd: папа римський казав у лютому. але пофіг
показать весь комментарий
10.03.2024 15:54 Ответить
cornuto (рогатий) Гвідо Крозетто- Міністр оборони Італії Крозетто проти розміщення західних військ в Україні: Це зітре шлях до дипломатії ,а розміщення натівських війск в Україні допомогло би стерти 3,14дерацію і все одно не стерти шлях до дипломатії...
показать весь комментарий
10.03.2024 15:53 Ответить
клозетто з теплотою мріе за кацапській шкіровій термометр... як у старі добри короновірусни сафарі в краіні макаронів ..
показать весь комментарий
10.03.2024 15:54 Ответить
Схоже італійці або щось знають або тупо бояться допомагати Україні...
Сумно та ганебно...історія їх нічому не навчила...
показать весь комментарий
10.03.2024 15:54 Ответить
Дайте голос за вшанованого Вами політичного інфлюенсора -зараз Березовець на3-му, Залужний на 6-му, Бутусов на 9-му місцях

https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv

показать весь комментарий
10.03.2024 16:18 Ответить
Я додала Тараса Черновола , який ненавидить ЗЕПЕРЕВЕРТЯ , як і я , інші БЗДЯТЬ 💯 ! Завжди без блюзирства , сміливо, професійно , реально і обьективно
показать весь комментарий
10.03.2024 17:06 Ответить
Є ще два злих ТГ канала, дуже іх рекомендую
Зе Зрада
Олег Леусенко

Ще дуже люблю Дмитра Чекалкина
показать весь комментарий
10.03.2024 21:10 Ответить
А що дала мова дипломатії з московією Гопники розуміють тільки мову сили а дипломатію сприймають як слабкість
показать весь комментарий
10.03.2024 15:54 Ответить
У Клозетто своя думка.
показать весь комментарий
10.03.2024 15:55 Ответить
Вони все ще продовжують вважати русскіх людьми...росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами...це так важко запам'ятати?!
показать весь комментарий
10.03.2024 15:56 Ответить
Він міністр оборони чи закордонних справ?
показать весь комментарий
10.03.2024 16:00 Ответить
Вони з папою взагалі "внє палітіки"...
показать весь комментарий
10.03.2024 17:09 Ответить
90% на те, що коли відбудеться напад на якусь з країн НАТО, більшість його членів будут нести таку саму маячню! Ніхто не хоче воювати, тим більше за іншу країну, тому будуть вигадувати собі безліч відмазок!
показать весь комментарий
10.03.2024 16:01 Ответить
не 90 а усі 💯
показать весь комментарий
10.03.2024 16:18 Ответить
Ні - якісь країни таки будуть впрягатись - ті, хто ближче, і яким напад найбільше загрожує.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:32 Ответить
козли не розуміють , якщо Україна програє то росіяни розмістять свої війська в Італії та всієї західній європпі. будуть вам" казакі та "бістро" історія пі%арів нічому не вчить
показать весь комментарий
10.03.2024 16:03 Ответить
О , ще одна папка римська. Про дипломатію воно говорить. мордор і дипломатія-речі несумісні.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:04 Ответить
Якщо смердючі кацапи у берцах десь у Мілані будуть піти італійське вино і жерти пасту, тоді буде нє до дипломатії
показать весь комментарий
10.03.2024 16:07 Ответить
дипломатія з зомбі з самого початку немає шансів на дипломатію... інозасланцям цього ніколи не зрозуміти.. хіба що ті зомбі прийдуть вже персонально по них.. та то буде вжЕ занадто запізно, дебіли
показать весь комментарий
10.03.2024 16:08 Ответить
а обстріли українських міст відчиняють шлях до дипломатії
показать весь комментарий
10.03.2024 16:10 Ответить
Вони підтримують стурбованість у тонусі. Бо без них і занепокоєння вже б закінчилося
показать весь комментарий
10.03.2024 16:18 Ответить
Ласкаво просимо на гуманітарну діскотеку!!! Беріть квитки до станції Авдіївка .Дружелюбним дипломатам тут весело.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:11 Ответить
Щоб по справжньому працювала дипломатія, потрібно закінчити війну. А те що намагаються називати дипломатією під час війни - переливання з пустого в порожнє.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:15 Ответить
А ще хочу додати - писати статті в ЗМІ з критикою обраної тактики при наступі ЗСУ, так вам хліба не давай.
Прийдіть та покажіть, ви ж не агресору допомагатимете, а жертві агресії.
Але справа не в дипломатії, ніхто не хоче вбивати курку з якої планують "витрясти яєць").
показать весь комментарий
10.03.2024 16:36 Ответить
Так ***** і не збирається ні з ким домовлятись, любі домовленості для нього це можливість десь обманути, потягнути час, щоб потів вдарити сильніше. Єдине що може зупини ***** це сила, якщо він відчуватиме, що йому дадуть по їблу, він не полізе, це як гопнік.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:16 Ответить
Шлях до вашої імпотентної дипломатії викладено тілами сотень тисяч загиблих українців та рясно полито їхньою ж кров'ю. ****** ви куколди!
показать весь комментарий
10.03.2024 16:17 Ответить
хіба армія Італії не складається з добре озброєних дипломатів ?

якщо вже міністр оборони такий закорєнєлий дипломат . . .
показать весь комментарий
10.03.2024 16:20 Ответить
В самый критический момент. Лучшего посла, чем Залужный, не найдешь - Владимир Огрызко
https://www.youtube.com/watch?v=xlbQaKiZhUo
показать весь комментарий
10.03.2024 16:22 Ответить
мудак
попробовал бы ты дипломатией остановить Гитлера
и таких мудаков - пруд пруди
показать весь комментарий
10.03.2024 16:24 Ответить
Предурок, яка нахрін дипломатія та а рахунок України
показать весь комментарий
10.03.2024 16:28 Ответить
Про яку дипломатію ви говорити?Це коли Шольц і Макрон годинами розмовляли х психопатом з боліт,а той бомбив українські міста.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:35 Ответить
Пропонують пану Крозетто провести переговори з крокодилом в клітці, щоб він його не з'їв
показать весь комментарий
10.03.2024 16:36 Ответить
Яка діпломатія ? А де ви були 5-10 років тому ?
показать весь комментарий
10.03.2024 16:38 Ответить
Ось що зацікавило - Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується ***********, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський Джерело:

Тобто уся потужна економіка Заходу слабіше, чим економіка смердючої бензоколонки? Туши світло. Припливли.
показать весь комментарий
10.03.2024 16:51 Ответить
террористов уничтожают ,а не ведут переговоры
показать весь комментарий
10.03.2024 16:55 Ответить
в отставку Клозетто !
показать весь комментарий
10.03.2024 16:56 Ответить
В клозет
показать весь комментарий
10.03.2024 19:27 Ответить
"Обрили уже!"
показать весь комментарий
10.03.2024 17:05 Ответить
Дипломатія з ким ? Покажіть йому відео , як орки розстрілюють беззбройних українських полонених. Покажіть йому відео, де п'яний кацап пляшкою побив двох кацапок . Покажіть йому відео кацапських вояк без трусів . Може дійде дядькові, що з цими істотами взагалі ніяких розмов не може бути .
показать весь комментарий
10.03.2024 17:32 Ответить
Якби в 36-му замість переговорів грохнули одного виродка то 50 мільйонів людей були б живі...
показать весь комментарий
10.03.2024 17:36 Ответить
немає цього шляху. Він знищений.
показать весь комментарий
10.03.2024 17:55 Ответить
Ок, так а де ж дипломатія, шляхом якої ми йдемо? Хай покаже як вона діє.
показать весь комментарий
10.03.2024 18:06 Ответить
щлях до дипломатії пролягає через труп московії ...
показать весь комментарий
10.03.2024 18:33 Ответить
Навпаки, міністре! Саме розміщення військових сил інших країн, як попереджувальна допомога Україні у її праведній війні проти рашизму - може прискорити дипломатичні зусилля!
показать весь комментарий
10.03.2024 18:39 Ответить
яким дурнем був Черчилль! міг би в 1941 дипломатично домовитись з Муссоліні ! 90 відсотків ******** політиків дебіли і стікуни .
показать весь комментарий
10.03.2024 19:11 Ответить
Вже були "дипломати": чемберлен і даладьє, забув чим закінчилась їхня "дипломатія". Нікчема сраний, а не міністр оборони...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:24 Ответить
Конечно, тогда все эти болтуны, заявители и прочий бюрократический мусор станет никому не интересен.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:26 Ответить
Він точно міністр оборони, а не міністр закордонних справ?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:14 Ответить
С ганнибалами проще договориться, чем с нынешней россией.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:48 Ответить
 
 