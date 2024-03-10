Министр обороны Италии Крозетто против размещения западных войск в Украине: Это сотрет путь к дипломатии
Италия пока не поддерживает идею размещения западных войск в Украине, это якобы может повлечь за собой "одностороннюю эскалацию".
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Франция и Польша могут говорить от себя, а не от имени НАТО, которое изначально формально и добровольно оставалось вне войны в Украине. Ввести войска в Киев означает шаг к односторонней эскалации, которая сотрет путь к дипломатии. Нет смысла наводить такой аргумент сейчас после двух лет войны", – сказал министр.
Глава Минобороны также заявил, что превращение России в военную экономику делает ее более оснащенной и гибкой, чем НАТО в военном производстве.
По мнению Крозетто, Украина права относительно того, что поставки оружия Западу проходят медленно.
"Запад обнаружил, что имеет гораздо меньшие производственные мощности, чем Россия, и ему нужно время, чтобы изменить тенденцию. Что касается боеприпасов, то за год мы вышли на уровень производства, который может помочь Украине, но все равно ниже российского", - считает он.
Итальянский министр заявил, что Запад должен предоставить Украине всю возможную поддержку, но не исключать другой возможный способ разрешения конфликта, "активизируя дипломатические каналы с большей силой и настойчивостью".
Направление западных войск в Украину
Президент Франции на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.
В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.
Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.
Бійці НАТО несуть мирний дипломатичний сігнал ху&лу
Дякуємо за допомогу Україні !!
Слава Україні!
росія всі 10 років односторонньо ескалює, і їм норм .
> "зітре шлях до дипломатії"
а що за шлях? Той , про який вчора папа римський казав?
Сумно та ганебно...історія їх нічому не навчила...
https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv https://thepage.ua/ua/rating/golosuvannya-chitachiv-the-page-u-rejtingu-politichnih-inflyuenseriv
Зе Зрада
Олег Леусенко
Ще дуже люблю Дмитра Чекалкина
Прийдіть та покажіть, ви ж не агресору допомагатимете, а жертві агресії.
Але справа не в дипломатії, ніхто не хоче вбивати курку з якої планують "витрясти яєць").
якщо вже міністр оборони такий закорєнєлий дипломат . . .
https://www.youtube.com/watch?v=xlbQaKiZhUo
попробовал бы ты дипломатией остановить Гитлера
и таких мудаков - пруд пруди
Тобто уся потужна економіка Заходу слабіше, чим економіка смердючої бензоколонки? Туши світло. Припливли.