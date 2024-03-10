РУС
Московский суд арестовал на 10 дней студента, назвавшего сеть Wi-Fi "Slava Ukraine"

наручники

Никулинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток студента Московского государственного университета Олега Тарасова за то, что тот назвал созданную им в общежитии сеть Wi-Fi - "Slava Ukraine".

Постановление об аресте опубликовано в базе московских судов за 7 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, Тарасов был признан виновным в "демонстрации экстремистской символики". Суд принял решение конфисковать принадлежащий студенту Wi-Fi роутер как предмет правонарушения.

Также читайте: Посольство США предупредило о "неизбежных планах" экстремистов совершить теракт в Москве, - Reuters

Тарасов живет в общежитии МГУ на юге Москвы. В решении суда говорится, что новый роутер он купил в октябре. В марте на название сети обратили внимание сотрудники Центра МВД РФ по противодействию экстремизму.

Автор: 

арест (10470) москва (3095) россия (96949)
+13
У мене мережа: Putin ***** 😊
10.03.2024 16:24 Ответить
+11
Зацените!
А вот если бы он назвал мережу - ХАЙЛЬ ПУТИН
Чуваку ничего бы не было
10.03.2024 16:20 Ответить
+11
Яким був пароль для входу в мережу - не важко здогадатись. Студенти сусіди у пошуках халяви змушені були трохи охрєнєвати )
показать весь комментарий
10.03.2024 16:29 Ответить
Дбл блд.
10.03.2024 16:19 Ответить
10.03.2024 16:20 Ответить
Студент дзьоб по вітру тримає, розумний
10.03.2024 16:22 Ответить
У мене мережа: Putin ***** 😊
10.03.2024 16:24 Ответить
Негайно напишіть листа до запоребриківського МВС і щиросердно зізнайтесь. Можливо, отримаєте не 10 діб, а (наприклад) 5, та й то умовно.
10.03.2024 16:36 Ответить
О, вже з Авдіївки лут під'їхав до моськви.
10.03.2024 16:24 Ответить
Треба було назвати 'Putin h**lo"
10.03.2024 16:27 Ответить
Яким був пароль для входу в мережу - не важко здогадатись. Студенти сусіди у пошуках халяви змушені були трохи охрєнєвати )
10.03.2024 16:29 Ответить
"Россія голосуєт ******** !"
10.03.2024 16:35 Ответить
Героям - Слава!!
10.03.2024 16:44 Ответить
Це пароль.
10.03.2024 16:59 Ответить
Пароль -"дерево"!
ягєль ти,алєнєгорскій
10.03.2024 19:29 Ответить
А чому так мало?
10.03.2024 16:53 Ответить
Оцінки схоже у студента не дуже, весняний призов не за горами.
У квітні здрисне до Фінляндії та буде нити що він "хароший уZкій, жєртва крававага рєжіма".
10.03.2024 19:10 Ответить
.. у мене назва **Смерть Кацапам!** і в Києві і у відрядженнях... на телефоні...))) Знаю..що у Туреччині можна познущатися зі смердячих..коли вони запитують на рисепшені готелю пароль.. і вишукуючи назву готелю натикаються на РЕАЛЬНІСТЬ!!))) Кисленько озираються... показують одне одному... і відчуваю...що посцикивають..))))
10.03.2024 19:46 Ответить
10.03.2024 20:14 Ответить
 
 