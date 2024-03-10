Московский суд арестовал на 10 дней студента, назвавшего сеть Wi-Fi "Slava Ukraine"
Никулинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток студента Московского государственного университета Олега Тарасова за то, что тот назвал созданную им в общежитии сеть Wi-Fi - "Slava Ukraine".
Постановление об аресте опубликовано в базе московских судов за 7 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Как отмечается, Тарасов был признан виновным в "демонстрации экстремистской символики". Суд принял решение конфисковать принадлежащий студенту Wi-Fi роутер как предмет правонарушения.
Тарасов живет в общежитии МГУ на юге Москвы. В решении суда говорится, что новый роутер он купил в октябре. В марте на название сети обратили внимание сотрудники Центра МВД РФ по противодействию экстремизму.
А вот если бы он назвал мережу - ХАЙЛЬ ПУТИН
Чуваку ничего бы не было
ягєль ти,алєнєгорскій
У квітні здрисне до Фінляндії та буде нити що він "хароший уZкій, жєртва крававага рєжіма".