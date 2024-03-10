РУС
Кулеба - Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый. Мы не будем поднимать другие флаги

кулеба

Ватикану не следует повторять исторические ошибки. Необходимо последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнять их, назвав это "переговорами".

"Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою жизнь.

Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", - добавил он.

Читайте также: В Ватикане разъяснили слова Папы Римского Франциска: Понтифик имел в виду переговоры, а не капитуляцию

"Мы благодарны Его Святейшеству Папе Франциску за постоянные молитвы за мир и продолжаем надеяться, что после двух лет опустошительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", - резюмирует Кулеба.

Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Папа Римский (456) Франциск (181) Кулеба Дмитрий (2881)
10.03.2024 16:34
З ким поведешся - від того й наберешся . !
..
10.03.2024 16:45
Папа і синок - схожі, як 2 краплі самогону. Я-би рекомендував папі не так вилизувати тухес *****, а то доля синка йому, очевидно, відома.
10.03.2024 16:47
10.03.2024 16:34
Папа і синок - схожі, як 2 краплі самогону. Я-би рекомендував папі не так вилизувати тухес *****, а то доля синка йому, очевидно, відома.
10.03.2024 16:47
10.03.2024 17:27
Євангеліє від Матвія 23:9 - «Не називайте нікого на землі отцем своїм, бо лише один Отець у вас - на Небі».
Але чомусь у католиків та православних порушуються прямі вимоги Біблії і вони називають один одного «отець онуфрій», «папа римський», отче, падре і іншими синонімами слова отець. Для християнських служителів Новий Заповіт передбачає назви: єпископ, диякон, пастор (перекладається з латинської як пастух). Щоб християни називали один одного «отець-папа» такого в Біблії ви не знайдете.
10.03.2024 18:26
РЕЛІГІЯ ОПІУМ- моя думка співпадає з Карло Марксом
Саме католицька віра забороняє шлюб з жінкою ( ще унаслудування віл знаті ДРЕВНЬОГО РИМУ), тому церковні хлопчики стали жертвами педофілії).А зараз це стало головним політичним гаслом протистояння ... Демократи багатії політичного впливу (як й в раші, тільки це приховують антипропогандою)-підняли на прапор кольорові рухи .Я нічого не мою проти їх свободи самовирижання , але не до рівня, котрого це зараз доходить агітацією та психологічною пропагандою в школах США й Європи. Наша бабусі українки шоковані від того ,чому вчать онуків у цьому плані , котрі живуть наприклад зараз у Австрії.

Республіканці "типу набожні"- дійшли в боротьбі з абортами до того , що заморожений в банках системи дітонародження через ЕКО ембріон вважають вбивство ВЖЕ ЛЮДИНИ..:
Й ЦЯ уся хня виставлена на прапори політичного протистояння ЕЛІТ ТОМУ РЕЛІГІЯ ОПІУМ
10.03.2024 18:43
...вже є навіть такий мем про республіканців у США - вважати невикористані наслідки мастурбації вбивством людей
10.03.2024 18:46
Нічого ж нового...?!Під час Другої світової війни Ватикан публічно не критикував Гітлера і не засуджував Голокост, а ще закликав Польщу до поступок Німеччині «заради миру». Католицькі священники таємно переховували євреїв, однак і допомагали втекти нацистським злочинцям.+А другого ж такого, як Іван Павло II, на превеликий жаль немає...!
10.03.2024 18:05
Колись існували поняття "антипапа" та "Папа-антихрист" Здається - ці часи повернулися!
10.03.2024 16:37
Я не на що не натякаю, хай Бог милуе, але мені чомусь згадалася одна книга совкового дрища Ярослава Галана, яку я випадково найшов у шкільній бібліотеці ще за совка. Вона називалась " плюю на папу".
10.03.2024 16:54
То - зовсім інше! А то було в часи Середньовіччя Тоді було по 2-3 претенденти на папський престол І вони гризлись за нього між собою виливаючи на противників масу бруду і наклепів
10.03.2024 17:13
,,,, - зовсім інше! А то було в часи Середньовіччя ---- мабуть Ні,) Це вже ВСЕ!!! про поняття, про яке писалося набагато раніше,), з Біблії, як "Вавилон Великий", «І прийшов один із семи Анголів, що мають сім чаш, і говорив зо мною, кажучи: «Підійди,- я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить над багатьма водами. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі,,"--- Об'явлення 17:1-2 --- "Вавилон Великий", - мається на увазі, вірніше, з цього ясно, що велика розпусниця, є очевидно, всесвітньою релігійною структурою, котра вже давно пала нижче плінтуса, в очах тих людей, котрі розуміють, якою повинна бути людина, в очах Творця., а "папа", то просто--хитрожопе Гівно!, котре немає нічого спільного з чистотою, і тим більше з Богом.!.),
10.03.2024 17:55
Візьми в бібліотеці книгу Лео Таксіля "Священний вертеп" і прочитай Там навіть імена "антипап" названі
10.03.2024 18:25
Кулеба не витримав - лопату иому - шоб папу приласкав
10.03.2024 16:38
Флаг ему в жопу и в атаку. Герой, бл....
10.03.2024 16:48
12 березня 1940 року фіни віддали сталіну Виборг.
10.03.2024 16:39
Московська мирна угода - мирний договір, що був укладений 12 березня 1940 між Фінляндією та СРСР, офіційно завершивши радянсько-фінську війну (1939-1940).
10.03.2024 16:41
29 серпня 1941 року фіни повернули собі Виборг.
10.03.2024 16:45
20 червня 1944 Виборг знову зайняла Червона Армія. Фінське населення знову було виселене, їх замінили переселенці з Росії. Місто було включене до Ленінградської області.
10.03.2024 16:55
Ще не вечір...
10.03.2024 16:58
Виборг з 1944 року російський, і щось не видно фінського сонця на обрії.
10.03.2024 16:59
Чому фіни віддали Виборг в 1940 році? Мене це дивує.
10.03.2024 17:01
Пропонуєте офіційно віддати росії окуповані території? Тоді будь-яка спроба звільнити вже буде розцінена як порушення територіальної цілісності росії.
10.03.2024 17:03
"Пропонуєте офіційно віддати росії окуповані території?"
З розуму спятили? Я задаю питання про фінів.
10.03.2024 17:13
Тоді я не розумію, до чого був ваш перший коментар 12 березня 1940 року фіни віддали сталіну Виборг.
Ну віддали, а нам що до того? Чим це має бути повчальне для нас?
10.03.2024 17:15
Чому вони перестали битися?
10.03.2024 17:18
А, зрозуміло. Сдавайтєсь, хохли, ви ужє почті закончілісь, лучшє фіксіруйтє то, что удалось защітіть по состоянію на сєйчас, а то будєт вам хужє.
Гірше буде в будь-якому випадку.
Росія не відступить.
Збере нову армію, ще більшу і кращу.
А Захід зброї не дасть, бо у мирному договорі буде умова - жодної західної зброї. І скорочення чисельності ЗСУ.
10.03.2024 17:20
Які конкретні пропозиції?
10.03.2024 18:01
Продовжуємо робити те, що робимо. Яко-тако мобілізувати, відстрілюватись з того, що є, на решту від доріг рити окопи і сподіватись на бога (якого немає) і на пруху (як і русня).
10.03.2024 18:03
І надовго нас так вистачить? Я повторюю: сподіватись на те, що рашка зубожіє, розвалиться і сама забереться з нашої землі - повна маячня. Швидше навпаки: рашка, повністю впевнившись в беззубості та імпотенції НАТО, нападе ще й на країни Балтії.
ПС. І так, мобілізація без забезпечення переваги над кацапами в озброєнні і *********** - це просто поступове знищення нашого народу. Без переваги перемога неможлива.
10.03.2024 18:16
Тоді ваші конкретні пропозиції?
10.03.2024 18:17
В мене пропозиція лише одна: повноцінний Ленд-ліз без будь-яких умов і обмежень. Все, що необхідно і в необмеженій кількості: літаки, вертольоти, бронетехніка, артилерія, засоби ППО і РЕБ, плануючі бомби, ракети великої дальності та інші **********. Але цю пропозицію, на жаль, ті, хто може все це забезпечити, не підтримують. Тому не знаю. Мабуть, лише переговори.
10.03.2024 18:23
10.03.2024 18:27
Я це знаю. Нічого страшного там насправді нема. Японія, між іншим, номінально теж як би нейтральна держава з обмеженою кількістю армії. Частини своєї території в результаті війни японці теж втратили. І нічого, живуть, слава Богу. І дуже добре живуть. На моє переконання, нам треба зберегти, передусім, державу і народ. І серйозно зайнятись економікою, розвитком країни і поліпшенням якості життя і добробуту. А далі час покаже.
10.03.2024 18:41
в Україні не може бути іноземної зброї, "включно з ракетною зброєю будь-якого типу, збройними силами і формуваннями";
ЗСУ будуть скорочені до певного розміру. Москва хотіла, щоб чисельність Збройних сил України становила 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських знарядь.
Більше нічого і не треба для успішного проведення СВО-2.0 через рік. Вже з Києвом за день і Львовом за три. Опиратись не буде кому і чим.
Привід знайдеться завжди. Наприклад, обстріл російського танка трофейним "Джевеліном" з нейтралки.
Так що ці угоди - як смертний вирок в США. Стратять не просто зараз, а через пару років. Але стратять обов'язково.
10.03.2024 18:45
Це все лише "хотєлки" кацапів. По-перше. Ну і по-друге, ти так і не написав конкретного свого бачення. Війну на виснаження ми не виграємо, це зрозуміло. Сидіти в глухій обороні, поступово втрачаючи людей і території? Чи чекати, що Захід, може, колись роздуплиться на повноцінний Ленд-ліз? А залишиться кому ним користуватись до того часу?
10.03.2024 19:10
Варіантів два: росія знищить поступово у війні на виснаженя, росія знищить швидко через рік-два у новій СВО.
10.03.2024 19:12
Варіанту повноцінного Ленд-лізу, наскільки зрозуміло, не передбачено. Тобто, Захід абсолютно не проти нашого знищення. Бажано поступово, щоб більше знесили рашку. І всі ми, простолюдини, приречені на загибель. Можновладці ж та багатії звалять за кордон. Я правильно зрозумів?
10.03.2024 19:32
Так. Якщо нічого не зміниться, саме так і буде.
Але зєлєні невдовзі підпишуть пєрєміріє, так що буде варіант №2.
11.03.2024 08:41
А який з них кращий?
11.03.2024 10:28
Для пересічних гречкосеїв какаяразніца краще другий.
Може, хтось переживе чистку і матиме честь очолити наступ на країни Балтії.
11.03.2024 10:30
я теж песиміст, але не бачив ще когось більш песимістичного. Знайшов
не 2 варіанти
10.03.2024 20:00
Третій варант, наскільки зрозуміло, ти вже втілюєш. Особисто женеш кацапів з Бахмуту.
10.03.2024 20:06
переговори?? ви дебіл?? з ким перегвори?? про що?? про денацифікацію, демлітіаризацію?? гівно кацапське
10.03.2024 19:58
Сам де, герой? Вже женеш кацапів з Авдіївки?
10.03.2024 20:00
о ти вже з під-юбки мамаші вилізло і гавкаєш? чи обіс*лося від страху?
10.03.2024 20:02
Ще раз питаю: сам де, такий войовничий?
10.03.2024 20:04
там же де й ти, гівно таке
10.03.2024 20:04
Щезни, недоумку.
10.03.2024 20:07
Молодець , Кулеба. Гарно сказав.
10.03.2024 16:39
Де? Якщо тільки в тому, що запросив до України.
10.03.2024 16:54
Що папа, що кулеба, обидва πιταρи.
10.03.2024 16:41
З ким поведешся - від того й наберешся . !
..
10.03.2024 16:45
Спільні **********
10.03.2024 17:12
Угу! Або як казала моя одна знайома, - З ким поведешся - від того і завагітнієш!
10.03.2024 17:48
Із старого ще радянського анекдота саме під ці обнімашки: "... нащупаешь яйцо - не делай глупое лицо... Привет Отчизне, будь здоров. (майор разведки Иванов)"
11.03.2024 14:33
Папе Римскому указаеия даете? А где масседж "договоримся посередине"?
10.03.2024 16:52
Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!



10.03.2024 16:56
Правильно сказав тому підару ватиканському!
10.03.2024 16:56
Какой ни кулеба, а хорошо сказал.
10.03.2024 16:57
Ну нарешті! Нарешті ця безталана сіра миша кулеба, дожив до такого віку, ВПЕРШЕ сказав розумну річь. А може хтось кулебе це підсказав?:
10.03.2024 16:57
Все вірно сказав, але ж в зелених за гарнимі словами ховаються зовсім інші справи, в тому і вся біда.
10.03.2024 16:58
Безвідносно Кулєби.
А ПАпа розуміє що його заклики до жертви здатись, тільки заохочують агресора продовжувати війну? Чи він просто довба-***?
10.03.2024 17:02
"И если ударят тебя по правой щеке - подставь и левую. А пока тебя звездят, я пойду кеш пересчитаю".
10.03.2024 18:00
Ни дивною є така поведінка папи римського Франциска? Зовсім ні, якщо згадати про те, що напередодні Другої світової війни Ватикан виступав за поступки нацистській Німеччини. У квітні 1939 року папа Пій XII виступив із пропозицією посередництва на переговорах між великими європейськими державами. Папа спробував змусити Польщу підтримати приєднання вільного міста Данцига до нацистської Німеччини, на що польський уряд і посол Польщі не могли піти.....Зокрема й тому Пія XII часом називали "папою Гітлера". Деякі історики стверджують, що понтифік знав про масові вбивства євреїв нацистами, але нічого не робив. Окрім того, згодом Іоан Павло II, один із найвідоміших понтифіків **********, просив за все це вибачення. 1996 року перепросив за те, що Ватикан надто терпимо ставився до фашизму і не боровся з ним усіма засобами. 1997 року він просив пробачення за Голокост, висловивши жаль, що "совість християн мовчала під нацизмом і християни не чинили потрібного духовного спротиву переслідуванню євреїв". ....Залишається сподіватися лише на те, що згодом він визнає ї цю свою помилку і покається за цю свою заяву, яка явно не додала поваги до самого понтифіка й Ватикану загалом.
10.03.2024 17:09
ше одна "куля в лоб" вилізла.
10.03.2024 17:11
нет, єто ліпецкая фабріка
10.03.2024 18:00
Папі треба було взяти імя "Ватан I". Було б досить органічно.
10.03.2024 17:13
Задрали с этим папой. Его журналист провокатор (как обычно бывает) посадил в лужу с белым флагом, а теперь деду приходиться оправдываться. Байдена постоянно так ловят. Старыми больными людьми все помыкают.
10.03.2024 17:15
стариє больниє люді хай йдуть на пенсію, а не патякають хто зна що
10.03.2024 20:03
"Що стосується білого прапору, то з історії першої половини ХХ століття нам відома ця стратегія Ватикану. Закликаю не повторювати історичних помилок і послідовно підтримувати Україну та її народ у справедливій боротьбі за власне життя. "

Натяк на співпрацю ватикану з німецьким гітлером, а тепер із російським
10.03.2024 17:22
10.03.2024 17:27
при Гитлере тоже Папа призывал сдаться Гитлеру и не сопротивляться
10.03.2024 17:33
Українці піднімають білий прапор.

10.03.2024 17:46
Падрэ, а ты точно Богу служишь?)))
10.03.2024 17:59
шо през шо министры
10.03.2024 18:03
10.03.2024 18:16
10.03.2024 19:22
Трохи раніше підступний Папа Римський вже пропагував російський імперіалізм, перебуваючи в Санкт-Петербурзі. Тоді Франциск Іуда звернувся до росіян, назвавши їх "нащадками великої Росії" і закликавши ніколи не забувати свою велич... За такі слова підтримки фашистів кремля видно сам )(уйло відвалив Папі 30 кривавих срібняків для Юди. Що Франциску так сподобалося, що він ще побажав заробити цих кривавих срібняків наполегливо закликаючи Україну до капітуляції перед паРашею.
10.03.2024 18:42
Українським католикам варто задуматись ? Оцей "папа карло" служить темним силам . Та ще й комуняка на додачу.
10.03.2024 18:47
10.03.2024 18:48
Як це ніяких???Щось мені підказує мама римська таке любить
10.03.2024 18:54
папа франциск
10.03.2024 18:55
Точно.

Саме для цього ЗЄ і зустрічався з кацапами в Омані, Саудівській Аравї та у Туреччині - український прапор підіймав.
10.03.2024 19:52
Доречі, Кулєба відповів на інтервью Папи Римського по суті написом на паркані.

Дуже адекватно та вагомо, як для міністра іноземних справ.
10.03.2024 19:54
кулєба такий брутальний, шокапець!
10.03.2024 20:44
Кулеба не 3,4здів би,ЗЕро здавав території і під національним прапором.
10.03.2024 22:56
на этого недопапу даже кулеба ножку поднял
10.03.2024 23:22
 
 