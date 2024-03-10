Кулеба - Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый. Мы не будем поднимать другие флаги

Ватикану не следует повторять исторические ошибки. Необходимо последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х.

По словам Кулебы, самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнять их, назвав это "переговорами".

"Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою жизнь.

Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", - добавил он.

"Мы благодарны Его Святейшеству Папе Франциску за постоянные молитвы за мир и продолжаем надеяться, что после двух лет опустошительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", - резюмирует Кулеба.

Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.