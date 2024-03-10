Кулеба - Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый. Мы не будем поднимать другие флаги
Ватикану не следует повторять исторические ошибки. Необходимо последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Кулебы, самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнять их, назвав это "переговорами".
"Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою жизнь.
Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", - добавил он.
"Мы благодарны Его Святейшеству Папе Франциску за постоянные молитвы за мир и продолжаем надеяться, что после двух лет опустошительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", - резюмирует Кулеба.
Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ
Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.
В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.
Але чомусь у католиків та православних порушуються прямі вимоги Біблії і вони називають один одного «отець онуфрій», «папа римський», отче, падре і іншими синонімами слова отець. Для християнських служителів Новий Заповіт передбачає назви: єпископ, диякон, пастор (перекладається з латинської як пастух). Щоб християни називали один одного «отець-папа» такого в Біблії ви не знайдете.
Саме католицька віра забороняє шлюб з жінкою ( ще унаслудування віл знаті ДРЕВНЬОГО РИМУ), тому церковні хлопчики стали жертвами педофілії).А зараз це стало головним політичним гаслом протистояння ... Демократи багатії політичного впливу (як й в раші, тільки це приховують антипропогандою)-підняли на прапор кольорові рухи .Я нічого не мою проти їх свободи самовирижання , але не до рівня, котрого це зараз доходить агітацією та психологічною пропагандою в школах США й Європи. Наша бабусі українки шоковані від того ,чому вчать онуків у цьому плані , котрі живуть наприклад зараз у Австрії.
Республіканці "типу набожні"- дійшли в боротьбі з абортами до того , що заморожений в банках системи дітонародження через ЕКО ембріон вважають вбивство ВЖЕ ЛЮДИНИ..:
Й ЦЯ уся хня виставлена на прапори політичного протистояння ЕЛІТ ТОМУ РЕЛІГІЯ ОПІУМ
З розуму спятили? Я задаю питання про фінів.
Ну віддали, а нам що до того? Чим це має бути повчальне для нас?
Гірше буде в будь-якому випадку.
Росія не відступить.
Збере нову армію, ще більшу і кращу.
А Захід зброї не дасть, бо у мирному договорі буде умова - жодної західної зброї. І скорочення чисельності ЗСУ.
ПС. І так, мобілізація без забезпечення переваги над кацапами в озброєнні і *********** - це просто поступове знищення нашого народу. Без переваги перемога неможлива.
ЗСУ будуть скорочені до певного розміру. Москва хотіла, щоб чисельність Збройних сил України становила 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 артилерійських знарядь.
Більше нічого і не треба для успішного проведення СВО-2.0 через рік. Вже з Києвом за день і Львовом за три. Опиратись не буде кому і чим.
Привід знайдеться завжди. Наприклад, обстріл російського танка трофейним "Джевеліном" з нейтралки.
Так що ці угоди - як смертний вирок в США. Стратять не просто зараз, а через пару років. Але стратять обов'язково.
Але зєлєні невдовзі підпишуть пєрєміріє, так що буде варіант №2.
Може, хтось переживе чистку і матиме честь очолити наступ на країни Балтії.
не 2 варіанти
А ПАпа розуміє що його заклики до жертви здатись, тільки заохочують агресора продовжувати війну? Чи він просто довба-***?
Натяк на співпрацю ватикану з німецьким гітлером, а тепер із російським
Саме для цього ЗЄ і зустрічався з кацапами в Омані, Саудівській Аравї та у Туреччині - український прапор підіймав.
Дуже адекватно та вагомо, як для міністра іноземних справ.