Россияне проводят агитацию среди родителей в детсадах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях в детсадах выступают агитаторы как перед детьми, так и перед их родителями.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Агитаторы агитируют взрослых идти на выборы и обещают существенные улучшения для них и ребенка в случае правильного выбора.
Также враг проводит работу с детьми, которым рассказывают об их "родине - России" и пропаганде об Украине. Кроме этого, в детсадах есть "выпускные альбомы" в милитаристической тематике, посвященные "сво".
Таким образом, оккупанты и дальше проводят политику геноцида на ВОТ, меняя самоидентификацию целого поколения украинцев", - говорится в сообщении.
Ті, хто задишилися - нащадки понаєхів з улусів...
Не треба писдіти за всіх. Мої родичі залишилися не з доброї волі в окупації. Вони за Україну, у одної син воює в ЗСУ. Дорослим важко виїжджати у пустоту.
В них по дві виплати, газ по три руппля та зомбіТВ безкоштовно - а ще вЯлічіє
в дорослому віці тим більше