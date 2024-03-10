РУС
Россияне проводят агитацию среди родителей в детсадах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях в детсадах выступают агитаторы как перед детьми, так и перед их родителями.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Агитаторы агитируют взрослых идти на выборы и обещают существенные улучшения для них и ребенка в случае правильного выбора.

Также враг проводит работу с детьми, которым рассказывают об их "родине - России" и пропаганде об Украине. Кроме этого, в детсадах есть "выпускные альбомы" в милитаристической тематике, посвященные "сво".

Таким образом, оккупанты и дальше проводят политику геноцида на ВОТ, меняя самоидентификацию целого поколения украинцев", - говорится в сообщении.

Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях

Дітей водять у ті дитсадки??? Батьки геть з глузду з'їхали.
10.03.2024 16:52 Ответить
Немає там українців, нажаль(
Ті, хто задишилися - нащадки понаєхів з улусів...
10.03.2024 17:15 Ответить
А де вони ділись за два роки? У Херсоні теж не було, поки його не звільнили?
10.03.2024 17:20 Ответить


Не треба писдіти за всіх. Мої родичі залишилися не з доброї волі в окупації. Вони за Україну, у одної син воює в ЗСУ. Дорослим важко виїжджати у пустоту.
10.03.2024 17:29 Ответить
продати та купити 2-3 в Україні.
10.03.2024 18:11 Ответить
Я ВПО з окупованого міста, іноді спілкуюся із колишніми сусідами та "друзями" дитинства - 90% задоволені усім та раді фєдєрастам(
В них по дві виплати, газ по три руппля та зомбіТВ безкоштовно - а ще вЯлічіє
10.03.2024 19:05 Ответить
Добру частину вже не треба агітувати((вони вас чекали,казли(
10.03.2024 17:28 Ответить
Хто б що не говорив про дію пропаганди, але коли людина керується здоровим глуздом та критичним мисленням , ніколи не піддасться впливу.

в дорослому віці тим більше
10.03.2024 18:52 Ответить
 
 