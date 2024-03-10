Россияне проводят агитацию среди родителей в детсадах на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях в детсадах выступают агитаторы как перед детьми, так и перед их родителями.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Агитаторы агитируют взрослых идти на выборы и обещают существенные улучшения для них и ребенка в случае правильного выбора.

Также враг проводит работу с детьми, которым рассказывают об их "родине - России" и пропаганде об Украине. Кроме этого, в детсадах есть "выпускные альбомы" в милитаристической тематике, посвященные "сво".

Таким образом, оккупанты и дальше проводят политику геноцида на ВОТ, меняя самоидентификацию целого поколения украинцев", - говорится в сообщении.

