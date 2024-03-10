Глава МИД Франции Сежурне: Мы должны говорить с Россией на языке баланса сил
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что с Россией нужно говорить только на языке "баланса сил".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы должны говорить с Россией на том же языке - на языке баланса сил. Мы очень наивны, когда думаем, что можем устанавливать себе ограничения, в то время, когда именно Россия нарушает международное право и пытается навязать, какой должна быть внешняя политика европейских стран. История показала нам, что когда страны позволяют диктовать свою внешнюю политику империалистическому государству, считающему, что его границы - неограничены, это может привести ко взрыву", - отметил Сежурне.
По его словам, Франция никогда не имела неопределенного отношения к России. "Противостоять России - значит защищать французов и мир. Это и есть настоящий патриотизм", - добавил министр.
Все европейцы и все союзники Украины согласны с необходимостью делать больше и лучше для Украины.
"Существует определенное единство в понимании того, что после двух лет конфликта Россия становится все более агрессивной по отношению к нам. И есть беспокойство относительно линии фронта. И на линии фронта есть беспокойство относительно долгосрочной поддержки", - сказал Сежурне. Между Францией и Германией существует консенсус по 80% вопросов поддержки Украины, которые обсуждались на встрече 26 февраля в Елисейском дворце.
"Можем ли мы заставить Россию прекратить войну другим способом, кроме как максимально поддерживая Украину? История дала нам много примеров тупика, в который можно зайти с помощью стратегий отступления и слабости", - подчеркнул министр. Поэтому Европа не должна повторять исторические ошибки.
Как отмечается, от дебатов по Украине, которые должны состояться в этот вторник в Национальной ассамблее Франции, Сежурне ожидает "широкого консенсуса". Он уверен, что большинство политических сил хотят продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, "даже если будут дебаты по поводу стратегии, которой следует придерживаться".
Треба було 24 лютого 2022 обьявити про передачу танків, ППО, літаків. Дураки, просрали просто час.
Сами дураком виявився Шольц котрий думав, що передача танків Леопард1 списаних ще при Брежнєві викличе третю світову.
пошукайтє його на Банкової - впенений, знайдете....
А так согласен что условный запад со своей политикой неэскалации и глубокой озабоченности поставил себя в позу жертвы, то есть проигрышную позицию.
На фоне заявления этих парней из франции вся нынешняя западная политическая элита, просто слилась, предварительно обгадив штанишки, истерично бросившись отрицать необходимость отправить свои войска в Украину.
Идея макрона как минимум логична - купировать продвижение российской агрессии прямо в Украине, не дожидаясь пока ***** дойдет до границ Евросоюза.
ну як самим собі в допомогу?
ну хоч трошечкі?
десь так і думав...
"Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав він.
- Святий отець, я *****...
- О, це важкий гріх...
- Ви не дослухали. Я, *****, просто ******* який ви стали жалюгідний обсос
https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fzahidfront.com.ua%2Fstuff%2Fnews%2F1301%2F1301.jpg&key=rOw_wNMiM2NRLhgZZzn9tw&w=600&h=533
https://i.ibb.co/7txR1SL/image.jpg
Не балансом треба відповідати а повнорозмірними масштабними пистюлінами по агресору
Слава Україні!!