Глава МИД Франции Сежурне: Мы должны говорить с Россией на языке баланса сил

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что с Россией нужно говорить только на языке "баланса сил".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы должны говорить с Россией на том же языке - на языке баланса сил. Мы очень наивны, когда думаем, что можем устанавливать себе ограничения, в то время, когда именно Россия нарушает международное право и пытается навязать, какой должна быть внешняя политика европейских стран. История показала нам, что когда страны позволяют диктовать свою внешнюю политику империалистическому государству, считающему, что его границы - неограничены, это может привести ко взрыву", - отметил Сежурне.

По его словам, Франция никогда не имела неопределенного отношения к России. "Противостоять России - значит защищать французов и мир. Это и есть настоящий патриотизм", - добавил министр.

Все европейцы и все союзники Украины согласны с необходимостью делать больше и лучше для Украины.

Читайте также: Если Украина упадет, я бы не делал большие ставки на Евросоюз, - глава МИД Франции Сежурне

"Существует определенное единство в понимании того, что после двух лет конфликта Россия становится все более агрессивной по отношению к нам. И есть беспокойство относительно линии фронта. И на линии фронта есть беспокойство относительно долгосрочной поддержки", - сказал Сежурне. Между Францией и Германией существует консенсус по 80% вопросов поддержки Украины, которые обсуждались на встрече 26 февраля в Елисейском дворце.

"Можем ли мы заставить Россию прекратить войну другим способом, кроме как максимально поддерживая Украину? История дала нам много примеров тупика, в который можно зайти с помощью стратегий отступления и слабости", - подчеркнул министр. Поэтому Европа не должна повторять исторические ошибки.

Как отмечается, от дебатов по Украине, которые должны состояться в этот вторник в Национальной ассамблее Франции, Сежурне ожидает "широкого консенсуса". Он уверен, что большинство политических сил хотят продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, "даже если будут дебаты по поводу стратегии, которой следует придерживаться".

Также читайте: Глава МИД Франции Сежурне: Дискуссии о войсках ЕС в Украине нужны, чтобы изменить баланс сил с Москвой