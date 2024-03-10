РУС
3 344 22

Глава МИД Франции Сежурне: Мы должны говорить с Россией на языке баланса сил

стефан,сежурне

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что с Россией нужно говорить только на языке "баланса сил".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы должны говорить с Россией на том же языке - на языке баланса сил. Мы очень наивны, когда думаем, что можем устанавливать себе ограничения, в то время, когда именно Россия нарушает международное право и пытается навязать, какой должна быть внешняя политика европейских стран. История показала нам, что когда страны позволяют диктовать свою внешнюю политику империалистическому государству, считающему, что его границы - неограничены, это может привести ко взрыву", - отметил Сежурне.

По его словам, Франция никогда не имела неопределенного отношения к России. "Противостоять России - значит защищать французов и мир. Это и есть настоящий патриотизм", - добавил министр.

Все европейцы и все союзники Украины согласны с необходимостью делать больше и лучше для Украины.

Читайте также: Если Украина упадет, я бы не делал большие ставки на Евросоюз, - глава МИД Франции Сежурне

"Существует определенное единство в понимании того, что после двух лет конфликта Россия становится все более агрессивной по отношению к нам. И есть беспокойство относительно линии фронта. И на линии фронта есть беспокойство относительно долгосрочной поддержки", - сказал Сежурне. Между Францией и Германией существует консенсус по 80% вопросов поддержки Украины, которые обсуждались на встрече 26 февраля в Елисейском дворце.

"Можем ли мы заставить Россию прекратить войну другим способом, кроме как максимально поддерживая Украину? История дала нам много примеров тупика, в который можно зайти с помощью стратегий отступления и слабости", - подчеркнул министр. Поэтому Европа не должна повторять исторические ошибки.

Как отмечается, от дебатов по Украине, которые должны состояться в этот вторник в Национальной ассамблее Франции, Сежурне ожидает "широкого консенсуса". Он уверен, что большинство политических сил хотят продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, "даже если будут дебаты по поводу стратегии, которой следует придерживаться".

Также читайте: Глава МИД Франции Сежурне: Дискуссии о войсках ЕС в Украине нужны, чтобы изменить баланс сил с Москвой

+5
А першими в'їбати кацапів - ні?
10.03.2024 17:56 Ответить
10.03.2024 17:56 Ответить
+5
Захід немає вуличного інтелекту, там управляють офісні інтелектуали, типу Салівана, Байдена, Шольца котрі напридумали якихось концепцій протидії ескалації і самі в цю маячню повірили.

Треба було 24 лютого 2022 обьявити про передачу танків, ППО, літаків. Дураки, просрали просто час.

Сами дураком виявився Шольц котрий думав, що передача танків Леопард1 списаних ще при Брежнєві викличе третю світову.
10.03.2024 18:02 Ответить
10.03.2024 18:02 Ответить
+3
- Чи ти грішила, моя донько?
- Святий отець, я *****...
- О, це важкий гріх...
- Ви не дослухали. Я, *****, просто ******* який ви стали жалюгідний обсос
10.03.2024 18:38 Ответить
10.03.2024 18:38 Ответить
Кацапня вже навіть своїх вилупків в садках вчать фашизму. Не вже Європа та США не бачуть що хвора уява ***** стає реальністю.
показать весь комментарий
10.03.2024 17:59 Ответить
Захід немає вуличного інтелекту, там управляють офісні інтелектуали, типу Салівана, Байдена, Шольца котрі напридумали якихось концепцій протидії ескалації і самі в цю маячню повірили.

Треба було 24 лютого 2022 обьявити про передачу танків, ППО, літаків. Дураки, просрали просто час.

Сами дураком виявився Шольц котрий думав, що передача танків Леопард1 списаних ще при Брежнєві викличе третю світову.
10.03.2024 18:02 Ответить
пан дав про вуличний інтелект!
пошукайтє його на Банкової - впенений, знайдете....
10.03.2024 18:17 Ответить
У дурака и жлоба в одном лице не может быть никакого интеллекта, даже уличного.
А так согласен что условный запад со своей политикой неэскалации и глубокой озабоченности поставил себя в позу жертвы, то есть проигрышную позицию.
На фоне заявления этих парней из франции вся нынешняя западная политическая элита, просто слилась, предварительно обгадив штанишки, истерично бросившись отрицать необходимость отправить свои войска в Украину.
Идея макрона как минимум логична - купировать продвижение российской агрессии прямо в Украине, не дожидаясь пока ***** дойдет до границ Евросоюза.
10.03.2024 19:17 Ответить
обходилася ж Європа століттями без США. Можливо і тепер якось обійдеться.
10.03.2024 18:02 Ответить
Для початку виготовляйте хоча б два мільйони артилерійських снарядів на рік.
10.03.2024 18:06 Ответить
а шо самі?
ну як самим собі в допомогу?
ну хоч трошечкі?
10.03.2024 18:12 Ответить
мовчяння це теж відповідь.
десь так і думав...
10.03.2024 18:28 Ответить
шо не допис то потужний... - один одного потужніже...
10.03.2024 18:08 Ответить
я тепер знаю з куда з'явилися 73%
10.03.2024 18:10 Ответить
Він закликав Папу приїхати до України та глянути, що тут відбувається.

"Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові", - додав він.
10.03.2024 18:17 Ответить
Опять этот глупый пример с нацистской Германией. Заяц ошибся когда не показал зубы волку. И что, проиграли бы на пару месяцев раньше. Может лучше вспомнят как все строили из себя мачо в Первую мировую. Которая в итоге привела и ко Второй мировой.
10.03.2024 18:19 Ответить
С парашей не надо говорить, её надо киздить !!!
10.03.2024 18:21 Ответить
10.03.2024 18:38 Ответить
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fzahidfront.com.ua%2Fstuff%2Fnews%2F1301%2F1301.jpg&key=rOw_wNMiM2NRLhgZZzn9tw&w=600&h=533

https://i.ibb.co/7txR1SL/image.jpg
10.03.2024 18:51 Ответить
Цей якийсь сміливіший, але все одно куколд.
Не балансом треба відповідати а повнорозмірними масштабними пистюлінами по агресору
10.03.2024 18:39 Ответить
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко

Слава Україні!!
10.03.2024 19:25 Ответить
закінчується допомога Україні ,пора рашиста- кровопивцю втягувати в перемовини, для легалізації його "важливості" в "мирному врегулюванні" заснованому на знищенні ним українського народу.сучі дітки...
10.03.2024 19:27 Ответить
Ето что ето?..что за русофобія такая....
10.03.2024 20:55 Ответить
Пора,брат пора,у нас немає таких можливостей знищити русню,тому треба перемовини,інакше України взагалі не буде,бо не буде людей,і з-за кордону прошу не писати як нам робити,краще б допомогли тут в окопах ,а то повиїжджали і дають поради
11.03.2024 09:11 Ответить
 
 