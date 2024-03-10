ЕС борется с российской пропагандой в отношении Украины перед выборами в Европарламент

В преддверии предстоящих в июне выборов в Европарламент ЕС борется с антиукраинской пропагандой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Эксперты предупреждают, что пророссийские игроки наполняют социальные сети ложными заявлениями о войне в Украине, чтобы увеличить поддержку ультраправых и националистических партий, сообщает AFP.

В частности, пророссийские аккаунты на Facebook, X и TikTok скачивают посты, изображающие украинских беженцев как жестоких преступников или утверждающих, что киевские чиновники разворовывают финансовую помощь, направленную Западом, чтобы купить себе роскошные яхты и виллы. Еще одна тема, имеющая особую силу в странах, близких к конфликту, - это то, что беженцы получают более высокие государственные выплаты, чем местные жители.

Аналитик Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам (Hybrid CoE) в Хельсинки (Финляндия) Якуб Каленский считает, что цель такой пропаганды - ослабить решительность ЕС и принести пользу антииммиграционным партиям - таким, как немецкая AfD, французское "Национальное объединение" или "Партия за свободу" в Нидерландах.

По его словам, такая дезинформация "безусловно сыграет свою роль" в ходе голосования 6-9 июня, когда более 400 миллионов европейцев будут выбирать новый пятилетний парламент.

"Когда вы преувеличиваете риски украинских иммигрантов, вы поддерживаете антииммиграционные партии", – сказал Каленский.

