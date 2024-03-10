"Слуга народа" Арахамия о мобилизации: вопросы отсрочки для людей с инвалидностью и аспирантов будут урегулированы
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос отсрочки от мобилизации для людей с I, II и III группой инвалидности и аспирантов будет урегулирован.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм "Слуги народа" Давида Арахамии.
"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "зраду": вопрос о I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один ухаживающий на одного человека с инвалидностью, по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", - отметил Арахамия.
Нардеп подчеркнул, что на следующей неделе начнется рассмотрение поправок.
"Эту правку мы будем отстаивать. То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", - добавил Арахамия.
Напомним, 7 февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449).
який не захищав свою Батьківщину, а сібався до нас!!!
тепер вони вчать нас, *****, як боронити нашу Батьківщину
бо й тут вони не збираються захищати свою землю!!!
не дай Бош прийде час, вини сібуться ще кудась.
і там будуть навчати людей патріотизму
от такий у нас зелений каламбур у владі, ****.
всі крім нас та тих хто навколо нас...
Тобто, лише відстрочка, згодом інвалідів все рівно мобілізують?
от де гарсонське обличчя! - яскравіше і не змалюєш...
Бо впродовж скількох років, вони, дивним чином, чомусь їх посади, ЗАБРОНЬОВАНІ від захисту Україну, а тільки, дивним чином, можуть заробляють млн доларів в Ній!!
Ну посадіть на час війни на ці посади ЖІНОК, а самі чоловіки, йдіть ЗАХИСНИКАМИ України!!
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко
Коли цього абхазького біженця кудись мобілізують, хоча би в цирк Кобзова в номер "Мавпа яка вміє рахувати гроші"?
отримав його на законних підставах
ця абізяна законно отримала громадянство України згідно статті 8 цього Закону без всякого втручання фактору "за особливі заслуги"
в будь-який час.
Ну подумаєш якісь військові на фронті гинуть...
Інвалід буде окопа рити, а бугай людей бити. Клас !
як НАМ жити??
посадять ******** на вили
ви зрозуміли, що вони хотіли, щоб інваліди пішли на фронт, а менти ховались в тилу ..виходить інваліди захищали ментів ,як маленьких діток ...плять я ржу не магу чим далі війна тим цирк все краще й краще
З інвалідів користі ніякої, їм ще й треба платити пенсію.
Кого зеленим скотам вигідніше залишити, а кого знищити? Вони все прорахували.
В крайнем случае, тех депутатов у кого нет законопроектов, у кого большое количество пропусков заседаний, не голосований по состоянию на 01.01.24 г. - сразу на мобилизацию.
Толку от них все равно нет.
Тому їх не лише можна, але і потрібно використовувати в ЗСУ у якості інтелектуального продуктивного ресурсу!!! В тих самих навчальних центрах бракує фахівців найвищої науково-педагогічної кваліфікції. І взагалі, якщо ти громадянин України, то захищай Україну! І немає значення хто ти, звичайний охоронейь з магазину або академік!!!
На фронт, до бісової матері! Всі, всі на фронт, курви!