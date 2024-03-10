РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5937 посетителей онлайн
Новости
11 557 80

"Слуга народа" Арахамия о мобилизации: вопросы отсрочки для людей с инвалидностью и аспирантов будут урегулированы

арахамія

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос отсрочки от мобилизации для людей с I, II и III группой инвалидности и аспирантов будет урегулирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм "Слуги народа" Давида Арахамии.

"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "зраду": вопрос о I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один ухаживающий на одного человека с инвалидностью, по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", - отметил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что на следующей неделе начнется рассмотрение поправок.

"Эту правку мы будем отстаивать. То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", - добавил Арахамия.

Также читайте: На следующей неделе законопроект о мобилизации осужденных будет зарегистрирован в Раде, а на ближайшем заседании будет голосоваться, - Малюська

Напомним, 7 февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449).

Автор: 

мобилизация (2888) Арахамия Давид (995) инвалидность (189)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
син батька-втікача!
який не захищав свою Батьківщину, а сібався до нас!!!
тепер вони вчать нас, *****, як боронити нашу Батьківщину
бо й тут вони не збираються захищати свою землю!!!
не дай Бош прийде час, вини сібуться ще кудась.
і там будуть навчати людей патріотизму
от такий у нас зелений каламбур у владі, ****.
всі крім нас та тих хто навколо нас...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:20 Ответить
+28
Я не расист, але... Якась мавпа вирішує, хто з українців має йти за нього воювати...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:16 Ответить
+21
а для бібізян
показать весь комментарий
10.03.2024 19:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
син батька-втікача!
який не захищав свою Батьківщину, а сібався до нас!!!
тепер вони вчать нас, *****, як боронити нашу Батьківщину
бо й тут вони не збираються захищати свою землю!!!
не дай Бош прийде час, вини сібуться ще кудась.
і там будуть навчати людей патріотизму
от такий у нас зелений каламбур у владі, ****.
всі крім нас та тих хто навколо нас...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:20 Ответить
Де? -- на передку?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:11 Ответить
а для бібізян
показать весь комментарий
10.03.2024 19:11 Ответить
пальми,банани.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:14 Ответить
Зелені жяби банани не їдять, за замовчуванням!
показать весь комментарий
10.03.2024 20:05 Ответить
мівіну? і скумбрію по 8 гривень?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:07 Ответить
А він як інвалід розумової праці
показать весь комментарий
10.03.2024 19:37 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 20:49 Ответить
Бибизянка вылезла ************ глиста анальная сгинь пугаешь на ночь тут людей вам падлам кодлу кошерно ермолочному пенделюки не хватает...
показать весь комментарий
10.03.2024 21:09 Ответить
За рівнем інтелекта - це близнюки.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:38 Ответить
"питання відстрочки від мобілізації для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності та аспірантів буде врегульовано"

Тобто, лише відстрочка, згодом інвалідів все рівно мобілізують?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:14 Ответить
Саме так Арахамія і заявив! От таке одоробло наші 73 відсотки "хоч посміємося" і "какая разніца!" вибрали у владу. Смішно?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:34 Ответить
йому поху...
показать весь комментарий
10.03.2024 20:35 Ответить
Це нещастя врегулерує !
показать весь комментарий
10.03.2024 19:14 Ответить
Арахренія гарно копав би окопи, маю надію , якщо наступний президент буде українець , і це він виправить.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:14 Ответить
інвалід І групи після відстрочки одужає ? може пора вводити стан війни ?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:15 Ответить
в тцк підуть служити.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:17 Ответить
Інваліди 1 групи?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:19 Ответить
ну ти знаєш, деякі з них будуть на порядок розумніші чим зараз там служать.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:21 Ответить
Тобто, щоб одужав треба ввести стан війни?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:18 Ответить
звісно ні . просто не треба дурити людей, два роки війна , а юридично ні .
показать весь комментарий
10.03.2024 19:31 Ответить
Я не расист, але... Якась мавпа вирішує, хто з українців має йти за нього воювати...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:16 Ответить
Арахамия заявил, что обезьяна друг человека.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:17 Ответить
Судячи з його нахабства, він уже вважає навпаки, що людина друг мавпи. Або ж її раб...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:21 Ответить
влада зе-н*ркоманів замість гнати на фронт апсолютно здорових "биків" з непоганими державними зарплатами: мусорів, сбушників, податківців, митників, прокурорів, суддів, клерків з ОВА/РДА вирішила піти у "ва-банк" і гнати на фронт усіх найбідніших - сліпих, кривих, горбатих, з купою хронічних хвороб !!! Очікуємо на масове зняття коштів з банківських рахунків і переходу на розрахунки за налом та бартером. Роботодавці, які вже відкупились бо "роботодавці - наповювачі бюджету"! , зароблять ще більше працевлаштовуючи за нал без реєстрації і відрахувань до бюджету, або закриють бізнес бо тільки дурень за таких умов буде влаштовуватись легально і тримати кошти на банківському рахунку. Зеленим тварям потрібна безмовна "армія рабів" які навіть власними заробленими коштами не зможуть розпоряджатися і будуть позбавлені права пересування власним автотранспортом. То за що воювати? З одного боку )(уйло й*бане, а за спиною "зелені тварюки дєрмака" які нічим не кращі за ***** - такі ж україножери і українофоби. Маса людей перейде де факто на нелегальне становище і тихо озвіріє. І на кого ж вони спрямують свій гнів ? На далеке )(уйло в маскве, чи на домашніх під)(уйловців в Києві? Схоже що зе-придурків консультують ідіоти або зрадники - згадайте як "батогами" без "пряників" розвалили совок.



показать весь комментарий
10.03.2024 19:18 Ответить
Першими держохорону треба гнати. Але през сцить. Хто ж його охороняти буде? Якщо вся ДУСя поїде..тим більш, вони нехило підготовані.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:33 Ответить
воно боїться відправляти мусорів бо хто його буде охороняти коли воно виконає оманські дороговорняки тв підпише капітуляцію України !!!



показать весь комментарий
10.03.2024 19:39 Ответить
знову ця мавпа почяла носа висовутати.
от де гарсонське обличчя! - яскравіше і не змалюєш...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:19 Ответить
При владі стрьомі обличчя..верне аж..
показать весь комментарий
10.03.2024 19:34 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 19:22 Ответить
Сухумі за ним сумує, особливо питомник з питомцами
показать весь комментарий
10.03.2024 19:22 Ответить
в них культ смерті - поки всіх не повбивають не заспокояться
показать весь комментарий
10.03.2024 19:25 Ответить
Бачили очі кого обирали !
показать весь комментарий
10.03.2024 19:26 Ответить
хламідія в дитинстві

показать весь комментарий
10.03.2024 19:28 Ответить
В нього було щасливе дитинство, поки злі люди не обрали його депутатом.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:44 Ответить
Швидше б уже з вами врегулювали...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:30 Ответить
Головне, щоб за службу Нардепів з ВРУ не забули самі нардепи!!
Бо впродовж скількох років, вони, дивним чином, чомусь їх посади, ЗАБРОНЬОВАНІ від захисту Україну, а тільки, дивним чином, можуть заробляють млн доларів в Ній!!
Ну посадіть на час війни на ці посади ЖІНОК, а самі чоловіки, йдіть ЗАХИСНИКАМИ України!!
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко
показать весь комментарий
10.03.2024 19:31 Ответить
Ще десятки тисяч "пенсіонерів" військових, дерскотів та суддів з шаленими пенсіями до 60 років, чому ці скоти не на фронті
показать весь комментарий
10.03.2024 22:26 Ответить
Тому, що потрібні 27-45, які здатні бігати, стріляти, різати горлянки, а не корчитися від простатиту.
показать весь комментарий
11.03.2024 00:10 Ответить
а кошевий інвалід якої групи?чи може дипломну пише по темі "як дебіли обрали друга президентом та як отримати орден обсираючи країну усе життя?"
показать весь комментарий
10.03.2024 19:34 Ответить
Інвалід дитинства. Дебіл за діагнозом, з роками ще ожиріння добавилось.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:36 Ответить
А інваліди І групи мали надію на мобілізацію?
Коли цього абхазького біженця кудись мобілізують, хоча би в цирк Кобзова в номер "Мавпа яка вміє рахувати гроші"?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:35 Ответить
Хто видав йому українське громадянство і як він не будучи громадянином України став депутатом ВР?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:37 Ответить
він громадянин України з 2015 чи 2016 року.

отримав його на законних підставах
показать весь комментарий
10.03.2024 19:47 Ответить
А за які заслуги він отримав громадянство? Що він таке видатне зробив для України? Враховуючи, що, навіть, багато іноземців, які воюють в складі ЗСУ ще з часів АТО, до цих пір не можуть його отримати?
показать весь комментарий
10.03.2024 21:37 Ответить
переважна більшість отримують громадянство не за заслуги, а згідно Закону України "Про громадянство України".

ця абізяна законно отримала громадянство України згідно статті 8 цього Закону без всякого втручання фактору "за особливі заслуги"
показать весь комментарий
10.03.2024 21:44 Ответить
Мавпо абхазька вали туди звідки приїхала. Бо скоро не зможеш!
показать весь комментарий
10.03.2024 19:38 Ответить
зможе.
в будь-який час.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:41 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 19:38 Ответить
Це воно без май-капу?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:43 Ответить
Не ображайте капуцина, то розумне створіння на відміну від Аграхімії
показать весь комментарий
10.03.2024 19:52 Ответить
І меньш шкідливе для людей ...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:56 Ответить
Та ви не кваптеся там в ОП та СН з мобілізацією.

Ну подумаєш якісь військові на фронті гинуть...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:43 Ответить
Так проблема в мобилизации заключается в том что она и не прекращалось только сельское население уже закончилось а города-миллионники спокойно живут и с мобилизацией не обращая на нее внимание..
показать весь комментарий
10.03.2024 20:01 Ответить
Міста стали мільйонниками ще за ленінську індустріалізацію. А зараз - всі до цих міст й їдуть. Бо у своїх населених пунктах немають роботи. А деякі й просто працювати не хочуть.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:21 Ответить
А вже врегулювали з 800 тисячами мобілізованих попередньо?Чи то 800 тисяч мертвих душ було,а на передку 300 тисяч без ротацій тануть?((
показать весь комментарий
10.03.2024 20:20 Ответить
с уку арахамию с его пархатым кагалом в окопы
показать весь комментарий
10.03.2024 20:39 Ответить
Хламідіоз - поширене венеричне захворювання, що передається статевим шляхом.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:46 Ответить
https://youtu.be/kQMk12mQhWw?si=Hiah1s96reDF0FGv
показать весь комментарий
10.03.2024 20:47 Ответить
Дай Боже їм не знати, що таке інвалідність хоча б 3 групи. Допоки людина здорова чогось хоче, а як хвора лише здоров'я.А він буде врегульовувати ...
Інвалід буде окопа рити, а бугай людей бити. Клас !
показать весь комментарий
10.03.2024 20:50 Ответить
Читая старт , слуга народа , как гордо , какой накуй слуга ..
показать весь комментарий
10.03.2024 21:11 Ответить
що за мавпарозповідає
як НАМ жити??
посадять ******** на вили
показать весь комментарий
10.03.2024 21:14 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 21:43 Ответить
хтось адекватно оцінює дії влади взагалі ?
ви зрозуміли, що вони хотіли, щоб інваліди пішли на фронт, а менти ховались в тилу ..виходить інваліди захищали ментів ,як маленьких діток ...плять я ржу не магу чим далі війна тим цирк все краще й краще
показать весь комментарий
10.03.2024 21:55 Ответить
Менти будуть захищати зелених ушльопків від Майдану.
З інвалідів користі ніякої, їм ще й треба платити пенсію.
Кого зеленим скотам вигідніше залишити, а кого знищити? Вони все прорахували.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:51 Ответить
А судді хто?? агенти кремля татаров дєрьмак, поц арахламідія, безугла скотина , і наркоман чотириждиухилянт
показать весь комментарий
10.03.2024 22:20 Ответить
Когда закон, конченые !!!!! Пофиг какой хоть детей призывайте, но нужен ЗАКОН !!!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 22:40 Ответить
А депутаты у нас хуже инвалидов, раз не призываются?
В крайнем случае, тех депутатов у кого нет законопроектов, у кого большое количество пропусков заседаний, не голосований по состоянию на 01.01.24 г. - сразу на мобилизацию.
Толку от них все равно нет.
показать весь комментарий
10.03.2024 23:20 Ответить
Офігеть! Для інвалідів Зельониє великодушно впровадять відстрочку.
показать весь комментарий
11.03.2024 00:03 Ответить
Ким і як воно повинно бути врегульоване?? Для людей з інвалідністю, то так, то вірно. А аспіранти, що?! Вони ж за рівненм своєї підготовки, до речі так само як і їхні старші побратими, всілякі там доценти, доктори, професори аж дуже потрібні у ЗСУ!!! Ну звісно, копати окопи вони не будуть. Але всі вони досконало знають іноземні мови, вміють працювати з обчислювальною технікою, приладами, що в умовах надходження закордонної складної техніки є дуже необхідним і корисним Батьківщині.
Тому їх не лише можна, але і потрібно використовувати в ЗСУ у якості інтелектуального продуктивного ресурсу!!! В тих самих навчальних центрах бракує фахівців найвищої науково-педагогічної кваліфікції. І взагалі, якщо ти громадянин України, то захищай Україну! І немає значення хто ти, звичайний охоронейь з магазину або академік!!!
показать весь комментарий
11.03.2024 07:12 Ответить
Нехай цей х@есос відповість спочатку за "істерію запада",а потім відкриває своє хавало .
показать весь комментарий
11.03.2024 07:44 Ответить
Зважте на те, що починаючи з 24.02.2022 року всі після 25-35 років так в собі відкрили невтримне бажання вчитись та прагнення до академічної науки, що ВНЗ не встигали оформлювати вступні документи. Крім того, багато з так званих аспірантів, під виглядом молодих науковців просто звалюють з України щоб не служити і лишаються за кордоном. Такі факти вже як правило, а не виняток. Вони отримують гранти, оформлюють закордонне відрядження, і бувайте всі, я найхитріший або найхитріша. Такого бути не повинно і не може, особливо у воюючій країні. Освіти, науки - до біса! Все потім! Війна і крапка!
показать весь комментарий
11.03.2024 08:53 Ответить
Не мелите чушь, никто никого не выпускает из аспирантов, даже в летние школы на 2 недели-месяц. Есть распоряжение от министерства.
показать весь комментарий
11.03.2024 10:43 Ответить
Тоді на*й та аспірантура! Всеодно грошей за всі ці вчені регалії давно ніхто не платить! А мають кепело в голові, на фронті ************. Нічого гроші України на міфічну науку просерати!!!
На фронт, до бісової матері! Всі, всі на фронт, курви!
показать весь комментарий
11.03.2024 18:12 Ответить
А що ця хламідія робила в Стамбулі два роки тому???
показать весь комментарий
11.03.2024 09:29 Ответить
 
 