"Слуга народа" Арахамия о мобилизации: вопросы отсрочки для людей с инвалидностью и аспирантов будут урегулированы

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос отсрочки от мобилизации для людей с I, II и III группой инвалидности и аспирантов будет урегулирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм "Слуги народа" Давида Арахамии.

"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "зраду": вопрос о I, II и III группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один ухаживающий на одного человека с инвалидностью, по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", - отметил Арахамия.

Нардеп подчеркнул, что на следующей неделе начнется рассмотрение поправок.

"Эту правку мы будем отстаивать. То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", - добавил Арахамия.

Также читайте: На следующей неделе законопроект о мобилизации осужденных будет зарегистрирован в Раде, а на ближайшем заседании будет голосоваться, - Малюська

Напомним, 7 февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449).