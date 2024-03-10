РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5937 посетителей онлайн
Новости
4 190 72

Посол Украины в Ватикане Юраш встретится с Папой Римским, чтобы "донести несколько базовых для Украины моментов"

андрій,юраш

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине.

Об этом Юраш рассказал в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Следует донести до папы несколько моментов, базовых для нас. Обращаться стоит не к Украине, а к России. Украина является жертвой. Украина - государство, которое ни в коем случае не может принять принять модель этого поднятия "белого флага", потому что это - вопросы жизни и смерти для нас, для нашей идентичности. Мы будем в который раз объяснять, говорить с папой Римским об этих вещах", - сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина постоянно работает над приглашением папы Римского в Украину, а "недавние заявления выражают не позицию Ватикана, а личные взгляды папы".

Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Также читайте: Кулеба - Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый. Мы не будем поднимать другие флаги

Автор: 

Папа Римский (456) Франциск (181) Юраш Андрей (21)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
10.03.2024 19:34 Ответить
+19
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fzahidfront.com.ua%2Fstuff%2Fnews%2F1301%2F1301.jpg&key=rOw_wNMiM2NRLhgZZzn9tw&w=600&h=533

https://i.ibb.co/7txR1SL/image.jpg
показать весь комментарий
10.03.2024 19:33 Ответить
+18
Колір мантії змінився,а сутність та сама.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.03.2024 19:31 Ответить
Дивна річ!

Посол України у Ватікане е.
А Великоі Брітаніі нема.

Чим же важлива ця «країна»?

Політичний вплив? Сумлінний.
Може Своім банком?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:54 Ответить
тебе їбе?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:55 Ответить
Україна не мае послів у Великої Брітаніі, та деяких інших країнах Европи та світу.

Це не е нормально коли йде кривава війна.

Чому « влада» України гальмує невідомо,
але це е не на користь Перемоги України.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:02 Ответить
Залужний?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:04 Ответить
чуєш одноразовий, а хто тобі сказав,що зеленський збирається перемогти?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:09 Ответить
Донести б иому пару гарячих
показать весь комментарий
10.03.2024 19:32 Ответить
Аргентинский лівак став папой римським, це піздець.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:33 Ответить
У конклаві є свої 73% .
показать весь комментарий
10.03.2024 20:41 Ответить
Дуже гарна стаття про Ватикан, папу та гроші ***** в Ватикані

"Це ж вже було, чи не так? Коли напередодні Другої світової війни, Ватикан закликав до поступок нацистській Німеччині.

Другого березня 1939 року кардинал Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі став новим Папою Римським під іменем Пій XII.

А вже в квітні (як швидко!) новий понтифік запропонував мирні переговори з фашистами, сподіваючись виступити посередником між великими європейськими державами, що були на межі війни. Але спершу він зв'язався з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні (як неочікувано) І тільки після його схвалення, Ватикан направив пропозиції про переговори до Парижу, Берліну, Лондону і Варшави.

Ще з 1938 року Франція та Британія йшли на поступки Гітлеру. Спочатку погодились на окупацію Австрії, а потім фактично змусили Чехословаччину віддати Гітлеру Судетську область, щоб не допустити великої війни у Європі.

Стратегія Ватикану у нових мирних переговорах була однозначною - «білий прапор», тобто задовольнити чергову територіальну забаганку нацистів. І тепер Папа тиснув на Польщу, щоб та підтримала окупацію міста Данцига.

Два роки Ватикан закликав світ до порозуміння з нацистами.

А в березні 1940 року фон Ріббентроп та його свита прибули до папської резиденції. І нікого тоді не здивувало, що фашистський міністр прибув з нацистським прапором, відмовився преклонити коліно, як це було прийнято при підході до Папи Римського, натомість скинув руку в нацистському привітанні.

Тобто, ще тоді Папу Римського вже вітали нацистським привітанням й Ватикан це проковтнув, без будь-якого обурення.

Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані! Але, мабуть, в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю. А може справа в іншому?

В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: «Instituto per le Opere di Religione» Але за цією назвою ховається банк Ватикану, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансової поліції чи фінансової розвідки Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується.

Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському

Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва.

Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на «ничку путіна» американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по гарячих слідах, путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.

І тоді все стає на свої місця.

І заклики Папи Римського до молоді росії нести російську спадщину у світ.

І заклики Папи Римського до білого прапору перед вбивцями й терористами.

І промова Папи Римського про «безневинно вбиту» Дарʼю Дугіну.

І повне мовчання Папи Римського про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя.

Тобто, навіщо Папі Римському про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів.

Але всі ці понтифіки, патріархи, президенти, диктатори - люди. Просто люди, яких теж вибирають люди. І Той, хто створив цей Всесвіт, не має до них жодного відношення.

https://uainfo.org/blognews/1710076750-pro-biliy-prapor-chomu-pontifiki-zaklikayut-do-porozuminnya.html
показать весь комментарий
10.03.2024 21:02 Ответить
Нііі - йому бакси потрібно "донести" - і більше, ніж х..ло донесло....
показать весь комментарий
10.03.2024 19:49 Ответить
...щоб "донести кілька базових для України моментів" Джерело:
...а саме святу воду, осиковий кіл, срібну кулю?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:33 Ответить
Кадилом по башці.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:36 Ответить
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fzahidfront.com.ua%2Fstuff%2Fnews%2F1301%2F1301.jpg&key=rOw_wNMiM2NRLhgZZzn9tw&w=600&h=533

https://i.ibb.co/7txR1SL/image.jpg
показать весь комментарий
10.03.2024 19:33 Ответить
Папа забывает временами как его зовут, может это и донесут.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:33 Ответить
Та забийте куй на цього старого півня. Він не настільки щось значить,щоб перед ним бісер метати.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:33 Ответить
значить насправді...
показать весь комментарий
10.03.2024 21:43 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 19:34 Ответить
Донесіть йому дроном по макитрі лисій
показать весь комментарий
10.03.2024 19:35 Ответить
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко
показать весь комментарий
10.03.2024 19:36 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 19:36 Ответить
Не прошло и 10 лет войни наконец то дронесут. ЄТОМУ Папе надо деньги доносить а не слова.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:38 Ответить
«Русский Военний Папа Франциск, иди на фуй!»
показать весь комментарий
10.03.2024 19:39 Ответить
******* Папу Римського - це не дорога пошуку союзників, які так потрібні Україні.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:46 Ответить
Як на мене, ця пацифістська» ріторіка в устах Папи Римського - яскраве свідчення всім добре відомого «грошового фактору» в рішеннях Ватикану.

Священнослужитель може молитися за мир та спасіння мирного населення, але давати «поради» збройним силам та політичному керівництву України - це точно не його «місія».
показать весь комментарий
10.03.2024 19:57 Ответить
💯
показать весь комментарий
10.03.2024 21:44 Ответить
Кому потрібні ТАКІ союзники ?!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 22:04 Ответить
Сімейка, яка народила горе, та сором для українців.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:56 Ответить
Схоже Піськов ще і в Папи прессекретарем на повну ставку підробляє
показать весь комментарий
10.03.2024 19:41 Ответить
Ця папка зломилася, несіть нову папку!
показать весь комментарий
10.03.2024 19:41 Ответить
Колір мантії змінився,а сутність та сама.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:42 Ответить
Традиції понад усе!
показать весь комментарий
10.03.2024 19:49 Ответить
І на оновленом хресті весіти будуть супостати.
***** там буде, буде й Папа.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:43 Ответить
Хай спитає - чи не покусав його гундяй за вухо, коли їбав в сраку?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:43 Ответить
Білий дим над Ватиканом - головний аргумент.
показать весь комментарий
10.03.2024 19:43 Ответить
З ким і про що говорити? Цей ватний папа уже скільки всього наговорив що горбатого могила виправить
показать весь комментарий
10.03.2024 19:45 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 19:46 Ответить
Багата країна Україна, має свого посла у найменшій країні світу
показать весь комментарий
10.03.2024 19:47 Ответить
Най запросить папіка в Херсон на місяць у відпустку на море! Трохи відбілити прапор, що під штанцями ...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:48 Ответить
папа франциск
показать весь комментарий
10.03.2024 19:52 Ответить
Саме так !!!!!! Читайте пророцтво, хто буде керувати церквою перед кінцем світу. !!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.03.2024 22:06 Ответить
А чому цей посол Юраш не зустрівся раніше з Папою? Що "квартальськ дипломатія"" не знає, що слова Папи майже закон для політиків і вірян-католиків, які являються однією з найбільших релігій в світі?
показать весь комментарий
10.03.2024 19:56 Ответить
Толя принципово не читає?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:10 Ответить
Чи буде дипломатія України взагалі працювати? Нехай МЗС розкаже, чому Папа Римський й досі не знає, що кацапи розстрілюють тих, хто білий прапор підіймає...
показать весь комментарий
10.03.2024 19:59 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 20:05 Ответить
Пане посол, донесіть нашу позицію в ультимативній формі, час для гри в депдоматію завершився , нас убивають.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:08 Ответить
Ліві на папу також гонять-не вгодив із ґендерною маячнею.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:09 Ответить
там ******* "волхви" вже давно заносять йому на постійній основі. але не послання.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:13 Ответить
Кожного дня йому потрібно про це нагадувати. Інакше - що ти там робиш, в Римі? Прохолоджуєшся?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:15 Ответить
Классно жити у Римі Усій родині
показать весь комментарий
11.03.2024 03:44 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 20:39 Ответить
кому донести ліваку ви що дебіли
показать весь комментарий
10.03.2024 20:40 Ответить
афігєть. у нас і така посада існує.
ганають пасту з прошуто під молодий вінчик, з ранку до вечора?
показать весь комментарий
10.03.2024 20:41 Ответить
Ще треба призначити посла у Лапландії до діда Мороза зі штатом аташе та гідними зп. Капець, немає куди діти народні гроші.
показать весь комментарий
10.03.2024 20:50 Ответить
..Я уже отказался читать Новости Ватикана и слушать радио Ватикана..Satan взошел на алтарь...
показать весь комментарий
10.03.2024 21:10 Ответить
Посол України у Ватикані Юраш зустрінеться з Папою Римським, щоб "донести кілька базових для України моментів і подарує йому футболку для вільного від праці часу

показать весь комментарий
10.03.2024 21:29 Ответить
Оце робота - не бий лежачого. Посол у Ватикані
показать весь комментарий
10.03.2024 21:45 Ответить
Судячі по діям Папи , Юраш зовсім не профі
показать весь комментарий
11.03.2024 03:43 Ответить
Папа - извращенец какой - то
Он из тех,видимо, кто любит наблюдать
Когда насилуют
И уговаривать жертву раздвинуть ноги пошире
Чтобы насильник быстрее закончил
Абсолютно аморальный ПАПА
Они там все ,видать , во грехе погрязли
Как и путин
Родственные души
показать весь комментарий
10.03.2024 21:59 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 22:07 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 22:38 Ответить
Пора посла послати до України і завезти нового , бо той Юраш зовсім не професійний судячи по заявам Папи
показать весь комментарий
11.03.2024 03:41 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2024 04:03 Ответить
Посольство Ватикану в Україні

01901, м. Київ, вул. Тургенєвська, 40

(+38 044)
Апостольській Нунцій в Україні Й.В. Архиепископ Вісвальдас Кульбокас
показать весь комментарий
11.03.2024 04:07 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2024 04:08 Ответить
У папы Римского Франциска похоже деменция и он обязан перечитать божьи заповеди из Библии:
Не убий,
Не укради,
Не возжелай поля ближнего твоего,
Не лжесведительствуй...
Потом ему надо подумать, к кому он должен обращаться и если мнение не изменится, то эти заповеди сначала нужно будет удалить из Библии, к рясе папы пришить хвост, на чепчик приклеить рога, а в руки острогу
показать весь комментарий
11.03.2024 12:14 Ответить
 
 