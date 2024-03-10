Посол Украины в Ватикане Юраш встретится с Папой Римским, чтобы "донести несколько базовых для Украины моментов"

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине.

Об этом Юраш рассказал в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Следует донести до папы несколько моментов, базовых для нас. Обращаться стоит не к Украине, а к России. Украина является жертвой. Украина - государство, которое ни в коем случае не может принять принять модель этого поднятия "белого флага", потому что это - вопросы жизни и смерти для нас, для нашей идентичности. Мы будем в который раз объяснять, говорить с папой Римским об этих вещах", - сказал посол.

Он подчеркнул, что Украина постоянно работает над приглашением папы Римского в Украину, а "недавние заявления выражают не позицию Ватикана, а личные взгляды папы".

Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

