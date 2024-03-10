За минувшие сутки на фронте - 53 боевые столкновения. Больше всего российских атак на Новопавловском направлении - 18, - Генштаб

Продолжаются семьсот сорок шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток произошло 53 боевые столкновения. Враг нанес 3 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Муравейня, Копейки, Сенное Сумской области; Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них - Костобобров, Гута-Студенецкая Черниговской области; Старая Гута, Копейки, Поповка Сумской области; Уды, Стрелка, Старица, Волоховка Харьковской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности - Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Спирное и Раздолевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области и Раздолевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе - Белогоровка Луганской области; Терны Ямполевка, Спирное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе - Григоровка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Бердичи, Семеновка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них - Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них - Полтавка, Червоное, Белогорье, Работино, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них - Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

