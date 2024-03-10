Среди политиков в ФРГ нет единства в вопросе кольцевого обмена Taurus на Storm Shadow

Среди политиков Германии нет единого мнения о возможности осуществить кольцевой обмен вооружениями, при котором ФРГ поставит Великобритании дальнобойные ракеты Taurus, а Лондон передаст Киеву ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, эксперт по европейской политике правящей партии "Союз 90/Зеленые" Антон Хофрайтер приветствовал подобный кольцевой обмен.

Между тем, руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге идею обмена отвергает.

Как сказал заместитель председателя фракции Иоганн Вадефуль, "необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины".

"К этому относится и поставка лучших систем вооружения, а Taurus - это как раз такая система. Ни один кольцевой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", - добавил он.

Также сообщается, что ранее к поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus призвали главы ХДС и ее сестринской партии, ХСС, - Фридрих Мерц и Маркус Зедер.

В то же время, вице-председатель фракции правящей Социал-демократической партии в Бундестаге Дирк Визе напомнил, что большинство немцев поддерживают позицию Шольца, который отказывается от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. По словам Визе, это мнение разделяют и многие члены ХДС и ХСС.

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.