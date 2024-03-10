Среди политиков в ФРГ нет единства в вопросе кольцевого обмена Taurus на Storm Shadow
Среди политиков Германии нет единого мнения о возможности осуществить кольцевой обмен вооружениями, при котором ФРГ поставит Великобритании дальнобойные ракеты Taurus, а Лондон передаст Киеву ракеты Storm Shadow.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Так, эксперт по европейской политике правящей партии "Союз 90/Зеленые" Антон Хофрайтер приветствовал подобный кольцевой обмен.
Между тем, руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге идею обмена отвергает.
Как сказал заместитель председателя фракции Иоганн Вадефуль, "необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины".
"К этому относится и поставка лучших систем вооружения, а Taurus - это как раз такая система. Ни один кольцевой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", - добавил он.
Также сообщается, что ранее к поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus призвали главы ХДС и ее сестринской партии, ХСС, - Фридрих Мерц и Маркус Зедер.
В то же время, вице-председатель фракции правящей Социал-демократической партии в Бундестаге Дирк Визе напомнил, что большинство немцев поддерживают позицию Шольца, который отказывается от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. По словам Визе, это мнение разделяют и многие члены ХДС и ХСС.
Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
На що ви перетворились?
До речі, я ще про китай забув написати. У них теж різного залізяччя багато.
А тепер погляньте, скільки всього виробляє підсануційний іран:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Iranian_Army
дай ракету. дай ракету. дай ракету.
невже, шольц, нащадок великого райха?
от кляті українці, уперлися. всю малину обісрали.
бабло треба відробляти, бо приїдуть пєтров та башіров. сцикотно.
Звісно британці нам надавали експортну версію на 300 км, але гадаю між членами альянсу таких обмежень нема. Німці або дуже бояться росію, або путін тримає декого в Німеччині за яйця.