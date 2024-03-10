РУС
Среди политиков в ФРГ нет единства в вопросе кольцевого обмена Taurus на Storm Shadow

Среди политиков Германии нет единого мнения о возможности осуществить кольцевой обмен вооружениями, при котором ФРГ поставит Великобритании дальнобойные ракеты Taurus, а Лондон передаст Киеву ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Так, эксперт по европейской политике правящей партии "Союз 90/Зеленые" Антон Хофрайтер приветствовал подобный кольцевой обмен.

Между тем, руководство фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге идею обмена отвергает.

Как сказал заместитель председателя фракции Иоганн Вадефуль, "необходимо сделать все, чтобы предотвратить поражение Украины".

Также читайте: Великобритания готова помочь Германии в поставках ракет Taurus в Украину, - глава МИД Кэмерон

"К этому относится и поставка лучших систем вооружения, а Taurus - это как раз такая система. Ни один кольцевой обмен не может заменить ее по дальности, точности и силе поражения", - добавил он.

Также сообщается, что ранее к поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus призвали главы ХДС и ее сестринской партии, ХСС, - Фридрих Мерц и Маркус Зедер.

В то же время, вице-председатель фракции правящей Социал-демократической партии в Бундестаге Дирк Визе напомнил, что большинство немцев поддерживают позицию Шольца, который отказывается от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. По словам Визе, это мнение разделяют и многие члены ХДС и ХСС.

Читайте также: Ракеты Taurus не станут решающими в войне РФ против Украины, - Писториус

Ранее глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Як уже ці новини з Євробалабольні замахали
10.03.2024 20:01
Німці!
На що ви перетворились?
10.03.2024 20:02
Єднаитесь - бо всім буде непереливки
10.03.2024 20:02
Як уже ці новини з Євробалабольні замахали
10.03.2024 20:01
мда, до часів вуйка Аді, їм назаль далеко ...
10.03.2024 20:10
Дотриндяться, що мокши зроблять оте "можєм павтаріть".
10.03.2024 20:23
Єднаитесь - бо всім буде непереливки
10.03.2024 20:02
А вони у нас спитали? Нам же ж тауруси потрібні для знищення кримського мосту. А стормшедоу ми цього не зможемо зробити. Вони просто не настільки потужні
10.03.2024 20:04
А хіба в усьому світі більше нема аналогів цих Таурусів, чи, навіть, ракет більш потужних і більшої дальності? Ніяк не можу зрозуміти цих танців з бубном навкруг Шольца.
10.03.2024 20:12
На жаль, ні. Тому так ми за них і вчепилися. До речі, так само як і в атакамси.
10.03.2024 20:22
Та ну, ніколи не повірю. В якихось корейців та іранців, які все життя під санкціями, купа різних балістичних ракет великої дальності. А в розвинутих технологічних держав нічого подібного нема? Це якийсь нонсенс.
10.03.2024 20:27
Якщо тауруси, то це крилаті ракети. Атакамси - балістичні. От якраз аналоги атакамсів є у ірана та кндр.
10.03.2024 20:40
Гм. Виходить, зараз найкраще озброєні рашка, кндр та іран? А як же НАТО збирається з ними воювати?
10.03.2024 20:45
Ну Ви ж бачите в якому стані у тих же німців армія... Трішки краще у французів. Найкраща, звісно, у американців, але там з політичним керівництвом все погано.

До речі, я ще про китай забув написати. У них теж різного залізяччя багато.

А тепер погляньте, скільки всього виробляє підсануційний іран:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_equipment_of_the_Iranian_Army
10.03.2024 20:56
це така гра. буліть ліверну ковбасу, шольца.
дай ракету. дай ракету. дай ракету.
невже, шольц, нащадок великого райха?
10.03.2024 20:38
Дивне відношення, окремих політиків ФРН, до воєнних злочинців з мацковії!! Смердить орками…
10.03.2024 20:07
Ну да , это ведь бомбят Киев , а не Берлин.
10.03.2024 20:09
Німці дзюрять даже британцям дати оті ракети, то що вже говорити про те щоб вони передали їх Україні.
10.03.2024 20:09
А Storm Shadow - це все, що є в Британії? Більш потужнішого і дальньобійнішого нічого нема?
10.03.2024 20:15
Есть ПЛАРБ типа "Вэнгард" с МБР "Трайдент", мощнее и дальнобойнее. Не вариант.
10.03.2024 20:23
Чому не варіант?
10.03.2024 20:28
Носители британского ЯО.
10.03.2024 20:30
А без ЯО?
10.03.2024 20:36
А чи була б єдність,якби москалі напали на прибалтійських,поляків ,а потім німців?Чи на якому б етапі вона зажервріла?(((
10.03.2024 20:13
а так хотілося, на ситу пенсію від кремля.
от кляті українці, уперлися. всю малину обісрали.
бабло треба відробляти, бо приїдуть пєтров та башіров. сцикотно.
10.03.2024 20:23
Казлы европейские. Досидитесь клоуны, будут опять ваньки ***** ваших Гертруд.
10.03.2024 20:24
Коли молодий Шольц будучи ліваком намагався розвалити власну державу на догоду Москві то він був молодим му∆аком, зараз для нього старість прийшла він не стал мудрим чоловіком , він таким же залишається тільки став старим му∆аком.
10.03.2024 20:33
На тлі втрат Хаймарса та Петріот новими головнокомандувачами щось не віриться , що нам даватимуть ******* зброю
10.03.2024 20:35
На війні без втрат не буває.
10.03.2024 20:37
Щось при Залужном жодной одиниці Хаймарса чи Петріота не втратили.
11.03.2024 03:59
Навіть так. Отже не бажають надати таку допомогу. Слів нема...
10.03.2024 20:37
Та нє. Не погодяться. Меркелівська шобла ще не виключає можливості в союзі з кацапами підім'яти Європу і штурмувати Туманний Альбіон.
10.03.2024 20:57
Може я щось не зрозумів, але це ж фактично одинакові ракети за дальністю та бойовою частиною: обидві летять на понад 500 км, и в обох бойова частина близько 450 кг.
Звісно британці нам надавали експортну версію на 300 км, але гадаю між членами альянсу таких обмежень нема. Німці або дуже бояться росію, або путін тримає декого в Німеччині за яйця.
10.03.2024 21:52
 
 