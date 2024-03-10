Международный реестр ущерба в результате войны с апреля будет открыт для заявлений от пострадавших, - Минюст
Уже с апреля международный реестр ущерба, нанесенного Украине в результате российского вторжения, будет открыт для заявлений от пострадавших.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудра, прибывшая в США для переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и с американскими политиками в Вашингтоне относительно реализации механизма компенсации за ущерб.
По ее словам, секретариат реестра "будет собирать заявления, обрабатывать их, систематизировать, группировать и заносить в соответствующие секции".
Мудра уточнила, что в апреле будет запущена первая категория реестра – та его часть, которая будет касаться ущерба, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье.
"Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине, – сказала замминистра. – Через приложение "Дія" также можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база в нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр.
Будет разработана инструкция, как подавать заявление. Доступны будут два языка – украинский и английский, по выбору.
В соответствующей форме нужно будет обозначить около предложенных утверждений - "да" или "нет".
Кроме того, в реестр нужно будет загрузить соответствующие доказательства. "Речь идет об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела - любые подтверждающие документы", - отметила замминистра.
В настоящее время налаживается сотрудничество международного реестра с имеющимися реестрами в Украине, которые также ведут учет поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы можно было использовать эти данные для верификации заявлений.
При этом "Дія" будет выступать посредником между национальными регистрами и международным, уточнила Мудра.
Ожидается, что по первой категории поступят сотни тысяч заявлений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тысяч заявлений на компенсацию.
Учитываются не только материальный ущерб, но и вред, причиненный личной неприкосновенности, здоровью. Граждане смогут обратиться в реестр по поводу утрат из-за войны или на войне своих близких, родных. Принудительно депортированные или внутренне перемещенные лица или выехавшие из страны тоже смогут воспользоваться реестром.
Далее будут постепенно добавляться другие категории – для государства и юридических лиц. Со временем появится орган – комиссия, которая будет обрабатывать эту информацию и на ее основании будет принимать решение о суммах компенсации, конкретизировала Мудра.
Компенсационная комиссия еще не создана, рассказала она. Для формирования этого отдельного органа требуется многостороннее международное соглашение, которое должно быть подписано государствами и ратифицировано парламентами стран-подписантов.
Следовательно, реестр прекратит свое функционирование и станет комиссией, когда она будет создана.
"Наша амбициозная цель - чтобы проект соглашения о международной компенсационной комиссии был согласован до конца текущего года. Еще какое-то время уйдет на его подписание, и дальше - на ратификацию", - добавила замминистра.
По ее мнению, подписантами будут выступать те же страны, которые взяли на себя обязательства по созданию реестра, а также другие страны, "чтобы иметь глобальную поддержку".
Как сообщал "Укрінформ", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина предлагает партнерам специальный компенсационный механизм привлечения финансирования для восстановления страны.
Чому через ВПН і російською тут?
Рама погнута, ланцюг порвано.
Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив» (с)
Подивимось як це буде у цьому році…
Але важливо щоб усі постраждали які втратили житло, майно, то що.
виходили на зв'язок на пряму з Міжнародними Організаціями, а не через « контору шмагаля».
Зроцуміло, чому.
А вот эти должны приехать в Украину и стать на учет в ТЦК.