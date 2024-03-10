РУС
Новости
2 595 15

Международный реестр ущерба в результате войны с апреля будет открыт для заявлений от пострадавших, - Минюст

руйнування

Уже с апреля международный реестр ущерба, нанесенного Украине в результате российского вторжения, будет открыт для заявлений от пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудра, прибывшая в США для переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и с американскими политиками в Вашингтоне относительно реализации механизма компенсации за ущерб.

По ее словам, секретариат реестра "будет собирать заявления, обрабатывать их, систематизировать, группировать и заносить в соответствующие секции".

Мудра уточнила, что в апреле будет запущена первая категория реестра – та его часть, которая будет касаться ущерба, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье.

"Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине, – сказала замминистра. – Через приложение "Дія" также можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база в нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр.

Будет разработана инструкция, как подавать заявление. Доступны будут два языка – украинский и английский, по выбору.

В соответствующей форме нужно будет обозначить около предложенных утверждений - "да" или "нет".

Кроме того, в реестр нужно будет загрузить соответствующие доказательства. "Речь идет об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела - любые подтверждающие документы", - отметила замминистра.

В настоящее время налаживается сотрудничество международного реестра с имеющимися реестрами в Украине, которые также ведут учет поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы можно было использовать эти данные для верификации заявлений.

При этом "Дія" будет выступать посредником между национальными регистрами и международным, уточнила Мудра.

Ожидается, что по первой категории поступят сотни тысяч заявлений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тысяч заявлений на компенсацию.

Учитываются не только материальный ущерб, но и вред, причиненный личной неприкосновенности, здоровью. Граждане смогут обратиться в реестр по поводу утрат из-за войны или на войне своих близких, родных. Принудительно депортированные или внутренне перемещенные лица или выехавшие из страны тоже смогут воспользоваться реестром.

Далее будут постепенно добавляться другие категории – для государства и юридических лиц. Со временем появится орган – комиссия, которая будет обрабатывать эту информацию и на ее основании будет принимать решение о суммах компенсации, конкретизировала Мудра.

Компенсационная комиссия еще не создана, рассказала она. Для формирования этого отдельного органа требуется многостороннее международное соглашение, которое должно быть подписано государствами и ратифицировано парламентами стран-подписантов.

Следовательно, реестр прекратит свое функционирование и станет комиссией, когда она будет создана.

"Наша амбициозная цель - чтобы проект соглашения о международной компенсационной комиссии был согласован до конца текущего года. Еще какое-то время уйдет на его подписание, и дальше - на ратификацию", - добавила замминистра.

По ее мнению, подписантами будут выступать те же страны, которые взяли на себя обязательства по созданию реестра, а также другие страны, "чтобы иметь глобальную поддержку".

Как сообщал "Укрінформ", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина предлагает партнерам специальный компенсационный механизм привлечения финансирования для восстановления страны.

Автор: 

Топ комментарии
+2
САМАЯ ЛУЧШАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВИНОВНЫХ ,не в подготовке в войне, виновных в дезинформации ,что страна не была готова,виновных в псевдо реформах армии, виновных в сговоре в Оманском,Минском подвесить за ноги,а потом денежная компенсация. Как то так,а не иначе.
10.03.2024 20:35 Ответить
+2
Ви від сьогодні зареєстровані,що раніше мовчали, а тепер поперло?
10.03.2024 20:46 Ответить
+1
« Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано.
Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив» (с)
10.03.2024 20:46 Ответить
Комментировать
Люди потеряли добро ,допустим квартиру двушку в хрущевке, должна быть ценовая политика в среднем 100 штук евро сразу коменсации постраждалому. А дальше смотреть ,в минус не должно идти ,если по хорошему. НО выплачивайте семьям ЗА СМЕРТЬ война погибшего. Это всё должно быть в комплексе. Хотя о чём Я? Это же Украина ,сначала депутатам,министрам ,а потом остальным.
10.03.2024 20:32 Ответить
Ви від сьогодні зареєстровані,що раніше мовчали, а тепер поперло?
10.03.2024 20:46 Ответить
Двушка хрущоба навіть в Києві стільки не коштує.

Чому через ВПН і російською тут?
10.03.2024 21:50 Ответить
САМАЯ ЛУЧШАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВИНОВНЫХ ,не в подготовке в войне, виновных в дезинформации ,что страна не была готова,виновных в псевдо реформах армии, виновных в сговоре в Оманском,Минском подвесить за ноги,а потом денежная компенсация. Как то так,а не иначе.
10.03.2024 20:35 Ответить
Що скажеш про Порошенка?
10.03.2024 20:47 Ответить
Он сам всё сказал и сделал, он же реформировал армию. ДякуйТЕ. ЗАПИШИ ЗАПИШИ , 26 апреля тысячу гривен в день и на один миллион гривен будут застрахованы солдат его жизнь и здоровье".
10.03.2024 20:51 Ответить
« Ось, повертаю вам Україну.
Рама погнута, ланцюг порвано.
Залишився від України тільки бардачок, зате великий.
А що ви на мене дивитесь?, я тут ні до чого. Я нічого не робив.
Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив» (с)
10.03.2024 20:46 Ответить
Це повинно було бути зроблено раніш!
Подивимось як це буде у цьому році…

Але важливо щоб усі постраждали які втратили житло, майно, то що.
виходили на зв'язок на пряму з Міжнародними Організаціями, а не через « контору шмагаля».

Зроцуміло, чому.
10.03.2024 20:49 Ответить
Мне вот интересно.. Если я 2 года из своего кармана оплачиваю жилье для своей семьи за рубежом, при этом имея квартиру в Украине.. могу ли я тоже подать на компенсацию?
10.03.2024 20:56 Ответить
При зелені з Вас ще й комуналку здеруть по повній.
10.03.2024 21:51 Ответить
Черкассы, прифронтовой город. Ни дня без обстрелов. А вы про коммуналку. Не харьков поди, не Херсон. Все коммунальные платежи отменены. Выехавшим компенсация в зависимости от расстояния от границы. А лучше оформить командировку
10.03.2024 22:33 Ответить
То є щось подібним до місячних у дам: щось з прокладками у процесі виникає, але їх завши бракує. А втім процес незворотний та підступний триває.
10.03.2024 22:57 Ответить
або ті, хто виїхали з країни, теж зможуть скористатися реєстром Джерело:

А вот эти должны приехать в Украину и стать на учет в ТЦК.
10.03.2024 23:22 Ответить
 
 