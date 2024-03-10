Международный реестр ущерба в результате войны с апреля будет открыт для заявлений от пострадавших, - Минюст

Уже с апреля международный реестр ущерба, нанесенного Украине в результате российского вторжения, будет открыт для заявлений от пострадавших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом рассказала заместитель министра юстиции Ирина Мудра, прибывшая в США для переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и с американскими политиками в Вашингтоне относительно реализации механизма компенсации за ущерб.

По ее словам, секретариат реестра "будет собирать заявления, обрабатывать их, систематизировать, группировать и заносить в соответствующие секции".

Мудра уточнила, что в апреле будет запущена первая категория реестра – та его часть, которая будет касаться ущерба, причиненного физическим лицам, потерявшим жилье.

Также читайте: Госдеп США и фонд Маршалла приступят к восстановлению украинских городов

"Мы начали с этой категории, поскольку в отношении нее многое сделано в Украине, – сказала замминистра. – Через приложение "Дія" также можно подать заявку и получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество. Эта база в нашей украинской системе уже сформирована, и ее можно будет легко передать в международный реестр.

Будет разработана инструкция, как подавать заявление. Доступны будут два языка – украинский и английский, по выбору.

В соответствующей форме нужно будет обозначить около предложенных утверждений - "да" или "нет".

Кроме того, в реестр нужно будет загрузить соответствующие доказательства. "Речь идет об экспертизах, показаниях, протоколах полиции, материалах уголовного дела - любые подтверждающие документы", - отметила замминистра.

В настоящее время налаживается сотрудничество международного реестра с имеющимися реестрами в Украине, которые также ведут учет поврежденного и уничтоженного имущества, чтобы можно было использовать эти данные для верификации заявлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с австралийским миллиардером Форрестом вопрос восстановления Украины. ФОТО

При этом "Дія" будет выступать посредником между национальными регистрами и международным, уточнила Мудра.

Ожидается, что по первой категории поступят сотни тысяч заявлений, поскольку в украинском реестре уже зафиксировано около 500 тысяч заявлений на компенсацию.

Учитываются не только материальный ущерб, но и вред, причиненный личной неприкосновенности, здоровью. Граждане смогут обратиться в реестр по поводу утрат из-за войны или на войне своих близких, родных. Принудительно депортированные или внутренне перемещенные лица или выехавшие из страны тоже смогут воспользоваться реестром.

Далее будут постепенно добавляться другие категории – для государства и юридических лиц. Со временем появится орган – комиссия, которая будет обрабатывать эту информацию и на ее основании будет принимать решение о суммах компенсации, конкретизировала Мудра.

Компенсационная комиссия еще не создана, рассказала она. Для формирования этого отдельного органа требуется многостороннее международное соглашение, которое должно быть подписано государствами и ратифицировано парламентами стран-подписантов.

Следовательно, реестр прекратит свое функционирование и станет комиссией, когда она будет создана.

Читайте также: Учет и возмещение ущерба от преступлений России важны, как и восстановление Украины, - еврокомиссар Синкевичус

"Наша амбициозная цель - чтобы проект соглашения о международной компенсационной комиссии был согласован до конца текущего года. Еще какое-то время уйдет на его подписание, и дальше - на ратификацию", - добавила замминистра.

По ее мнению, подписантами будут выступать те же страны, которые взяли на себя обязательства по созданию реестра, а также другие страны, "чтобы иметь глобальную поддержку".

Как сообщал "Укрінформ", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина предлагает партнерам специальный компенсационный механизм привлечения финансирования для восстановления страны.