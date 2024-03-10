Заявление Всеукраинского Совета Церквей: Никто и никогда не заставит наш народ капитулировать

Во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций заявили, что Украина стоит за правду, за право быть самой собой, и никто и никогда не заставит украинцев капитулировать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт организации, об этом говорится в заявлении Совета Церквей.

"Мы, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, чьи верные, защищающие сегодня свободу и саму жизнь на передовой, борятся за человеческое достоинство и будущее свободного мира на фронте и в тылу, категорически заявляем, что никто и никогда не заставит наш народ капитулировать.

Украина истекает кровью, но стоит за Правду, за право быть самой собой. Стоит мужественно и непреодолимо. И если бы она капитулировала, то Европа и, возможно, весь мир сразу бы почувствовали это. Почувствовали бы и вздрогнули. Потому что это - повторение преступлений Бучи и Ирпеня, это - дальнейшие разрушения городов и сел, причем почти наверно - не только украинских. Это дети, которые навсегда остались детьми, это еще десятки и сотни замученных священников, проповедующих заповеди Божьи, а не "русский мир" ", это - торжество зла на всей планете.

Мы ежедневно молимся о мире. За возвращение наших бойцов с фронта, заложников - из плена, беженцев - из чужбины. За понимание между народами и исцеление ран, нанесенных войной. Но сдаться на милость этого врага - это не о мире. Это - о победе рабства над свободой, мрака - над светом, о превосходстве права сильного над силой права. Мы это горько и неоднократно испытали на протяжении прошлых веков.

Капитулировать перед торжествующим злом равнозначно краху общечеловеческого замысла о справедливости, предательством фундаментальных наставлений, завещанных нам в великих духовных традициях.

Поэтому мы благословляем и будем благословлять наших верных на защиту своей страны, молиться за Победу над врагом и справедливый мир, протянем руку всем людям доброй воли, поддерживающим Украину в это решающее время. Мы верим и знаем, что никогда не останемся с этим в одиночестве", - говорится в заявлении.

