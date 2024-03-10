РУС
Заявление Всеукраинского Совета Церквей: Никто и никогда не заставит наш народ капитулировать

Во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций заявили, что Украина стоит за правду, за право быть самой собой, и никто и никогда не заставит украинцев капитулировать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт организации, об этом говорится в заявлении Совета Церквей.

"Мы, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, чьи верные, защищающие сегодня свободу и саму жизнь на передовой, борятся за человеческое достоинство и будущее свободного мира на фронте и в тылу, категорически заявляем, что никто и никогда не заставит наш народ капитулировать.

Украина истекает кровью, но стоит за Правду, за право быть самой собой. Стоит мужественно и непреодолимо. И если бы она капитулировала, то Европа и, возможно, весь мир сразу бы почувствовали это. Почувствовали бы и вздрогнули. Потому что это - повторение преступлений Бучи и Ирпеня, это - дальнейшие разрушения городов и сел, причем почти наверно - не только украинских. Это дети, которые навсегда остались детьми, это еще десятки и сотни замученных священников, проповедующих заповеди Божьи, а не "русский мир" ", это - торжество зла на всей планете.

Также смотрите: Всеукраинский совет церквей во время визита в США дал показания по поводу российских репрессий на оккупированных территориях Украины. ФОТО

Мы ежедневно молимся о мире. За возвращение наших бойцов с фронта, заложников - из плена, беженцев - из чужбины. За понимание между народами и исцеление ран, нанесенных войной. Но сдаться на милость этого врага - это не о мире. Это - о победе рабства над свободой, мрака - над светом, о превосходстве права сильного над силой права. Мы это горько и неоднократно испытали на протяжении прошлых веков.

Капитулировать перед торжествующим злом равнозначно краху общечеловеческого замысла о справедливости, предательством фундаментальных наставлений, завещанных нам в великих духовных традициях.

Поэтому мы благословляем и будем благословлять наших верных на защиту своей страны, молиться за Победу над врагом и справедливый мир, протянем руку всем людям доброй воли, поддерживающим Украину в это решающее время. Мы верим и знаем, что никогда не останемся с этим в одиночестве", - говорится в заявлении.

Читайте также: Папа Римский Франциск посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага"

+28
Віра в Перемогу України над ворогом має бути від усіх. Капелани на фронті, гинуть, але поряд з захисниками, значить ЗСУ це потрібно.
10.03.2024 21:02 Ответить
+16
10.03.2024 20:57 Ответить
+12
Навіщо Ви демонструєте тут своє дурисвітство?
10.03.2024 21:14 Ответить
Віра в Перемогу України над ворогом має бути від усіх. Капелани на фронті, гинуть, але поряд з захисниками, значить ЗСУ це потрібно.
10.03.2024 21:02 Ответить
Навіщо Ви демонструєте тут своє дурисвітство?
10.03.2024 21:14 Ответить
Звідки ви всі лізете?!
10.03.2024 21:24 Ответить
читай нижче
11.03.2024 00:54 Ответить
Я би тебе послав.... - але бачу, що ти тільки що звідти....
10.03.2024 22:39 Ответить
10.03.2024 20:57 Ответить
а що з цього приводу думають українські католики?
це ж, їхній лідор, закликає підставити іншу щелепу.
10.03.2024 20:57 Ответить
А Ви послухайте їх самих. Ютуб-канал CREDO.
10.03.2024 21:14 Ответить
от не хватало мені, ще віруючих невігласів дивитися. мені достатньо, з сусідом, в ліфті проїхатися.
показать весь комментарий
А Ви впевнені, що саме Ваш сусід може донести позицію вкраїнських католиків якнайкраще? 😊
показать весь комментарий
той сусід, мене задовбав. він всіх задовбав. але він безневинний.
тому, всі тікають в різні сторони, коли бачать його.
а він хитрий, чекає біля ліфту.
показать весь комментарий
ліфтовий маньяк....зробіть як з моторолою
показать весь комментарий
нє.
одного разу, я їхав підвипивший. був гарний настрій, сім поверхів, я розказував своє бачення мироустрою. 23 секунди.
більше, того сусіда, я не боюсь. я, взагалі, вже давно, його не бачив.
аж скучив.
показать весь комментарий
тому чекайте його біля ліфту
показать весь комментарий
Він до цього не закликав, він закликав до капітуляції. Це зовсім різні речі. Підставити іншу щоку це не втікти, не зрадити, а повернутися до ворога іншим, не враженим боком.
показать весь комментарий
тобто, підставити, те що, не відпижджено, це не капітуляція?
чи, я не зрозумів?
показать весь комментарий
..."думають укр католики"... тут вже не до думок, в кого є чим думати, а діяти. Ваш ідол за якого Ви розбиваєте чоло об підлогу і молитися за цю постать пропонує Вам жахіття яке було в Бучі і подібних катівнях путіна. Негайно швидко організовано залишити цю "церкву з НКВДистом папою"
показать весь комментарий
той, хто одного разу, став на коліна і почав молитися, вже ніколи не встане і не почне думати!
показать весь комментарий
Слухай, русскій, перед тим, як палити наші, українські церкви (що не вперше), розкажи мені, звідки взялися оті інопланетяни? Хтось же їх створив?
показать весь комментарий
Москалі не мають це коментувати по одній причині: вони не люди , вони вбивці дітей а це невпровдовує жодна релігія на нашій планеті,хбащо церква московського патріархату.
показать весь комментарий
все эти церкви как и папа не имеют отношение ко Христу,
ибо знали что говорил Иисус п этому поводу;
Кесареве кесарю, а Боже Богові (Матвія 22: 15-22)
показать весь комментарий
По усьому страшна війна,великий голод і Перемоги України. Це якщо без церкви, а по Христу
показать весь комментарий
Церква, як і Віра, за суттю своєю, Не повинна мати НІЧОГО спільного, ні з державою, ні з політикою, ні з війною, Це суперечить її Початковому призначенню, Це якщо розглядати питання з позиції Біблії, Заповідей та Віри, Люди ж, самі зліпили якусь подобу, місцями жахливу, місцями жадібну, збочену ганьбу! що ж, Усіх все вгамувало, та Світ вибрав свій шлях,, і прийшов до того, до чого прийшов,
показать весь комментарий
Церква завжди була мережевою структурою управління. Добре це чи погано? Швидше добре. Вона керувала фінансами і призначала королів. Зараз від колишньої могутності залишилася лише тінь.
показать весь комментарий
Ви вибачьте вірете в Бога,?,
показать весь комментарий
Хіба Суть у цьому?
показать весь комментарий
Вавилон Великий,-- це якщо розумієте, про що я,
показать весь комментарий
Хто підписав? Чи є в числі підписантів римо-католицька церква в Україні та філія фсб/рпц секта Онуфрія?
показать весь комментарий
https://vrciro.ua/ua/statements/statement-of-the-all-ukrainian-council-of-churches-and-religious-organizations?fbclid=IwAR2rRnB3U8AmGMqS9QGftND0Tv1YNfsIzDx7BOyMpIKvlhGzqDErelciGrA на оригіналі - не знайшов переліку, хто підтримав це звернення .
А один Григорій Комендант такого видати не міг. Йому для такої заяви потрібне схвалення хоча би більшості членів
показать весь комментарий
😊Якщо це кацапська агентура вклала Папі у вуста такий спіч про "білий прапор", то вона вчергове обіс*алася! І це видно по реакції не лише в Уараїні, а й світі. І затихла здавалося б тема знову піднялась, як цунамі. Це однозначно піде на користь Україні. Одним нагадає, а іншим доведе до відома, за що і чому бореться Уарахна.
показать весь комментарий
це вже краще, ніж невиразне белькотіння Святослава, але неясно, хто підписав?
показать весь комментарий
Геть з України, фейкому лже-секту від ФСБ гундяєва, московського паханату воєнних злочинців!!!
Слава Україні!
показать весь комментарий
Папа, здавай парт билет!
показать весь комментарий
Це треба донести американським релігійним організаціям. Щойно зміниться вектор лекторату, підпис швидше на столі ..
показать весь комментарий
Коли фіни підписали мирний договір з совком 12 березня 1940 року, вони капітулювали?
показать весь комментарий
Фінляндія втратила значну частину Виборзької губернії. З її втратою Фінляндія позбавилася п'ятої частини промисловості та 11 % сільськогосподарських земель.
показать весь комментарий
Навіщо вони це зробили?
показать весь комментарий
закінчилися набої. хоча, фіни були злі та войовничі.
політики зрадили.
показать весь комментарий
Внешний враг - да, согласен, не заставит. Беда в том, что Украину ставил на колени враг внутренний и не раз!
показать весь комментарий
Этот подсосник ху.ла недопапа должен запомнить wir nicht kapitulieren
показать весь комментарий
о, папі вже всі вставляють. папі треба рот зайняти кой-чи упругим і теплим, щоб не говорити і за умного зійти
показать весь комментарий
Шо зечмоні? Шо там на рахунок термоса? Сметуни ху₴ви
показать весь комментарий
