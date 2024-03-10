РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10225 посетителей онлайн
Новости
3 227 14

НАТО проводит самые большие военные учения в Европе со времен холодной войны, - Le Monde

нато,танк,навчання,військові

Организация Североатлантического договора (НАТО) проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен окончания холодной войны. В маневрах Альянса, которые продлятся до 31 мая, принимают участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что обучение проводится в ответ на российскую агрессию против Украины и угрозы со стороны России союзникам восточного фланга НАТО.

Издание сообщает, что в этих масштабных маневрах, которые продлятся до 31 мая, принимают участие около 90 тыс. военнослужащих из 32 стран и не менее 1100 единиц бронетехники, включая 166 боевых танков.

Обучение проходит преимущественно на равнинной территории Польши и Норвегии, а также в Германии, странах Балтии, Румынии, Финляндии, Словакии, Греции и Швеции.

"Это наше самое большое развертывание со времен обучения Reforger в 1988 году, в которых участвовало 125 000 человек", - заявил генерал США Рендольф Стауденраус, руководитель операций военного командования НАТО в Нидерландах.

Также читайте: Учения НАТО в Северной Европе являются сигналом для России, - президент Финляндии Стубб

Steadfast Defender-24 также является первой реализацией новых оборонных планов НАТО, разработанных после аннексии Россией Крыма в 2014 году и принятых на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ СТРАН НАТО

 4 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. Они проходят под руководством Норвегии.

Президент Финляндии Стубб назвал учения НАТО в Северной Европе сигналом для России.

Автор: 

НАТО (10263) военные учения (3478)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
показать весь комментарий
10.03.2024 21:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ,кто хочет сэкономить ,покупайте сейчас подсолнечное масло т.к в этом году с посевами подсолнухом дела обстоят не очень Там где в том году поля были засеяны , в этом перекопаны ,а это значит с маслом будет напряг. Дружеская порада.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:19 Ответить
В том году поля были засеяны соняшником ,в этом стоят пустые в херсонской области. Я сказал то что мне сказали .
показать весь комментарий
10.03.2024 21:27 Ответить
Можливо рапс дешевший і не такий вибагливий як соняшник.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:38 Ответить
Аж 166 танків? Кацапи мають більше 1000 на одному лише східному напрямку
показать весь комментарий
10.03.2024 21:35 Ответить
Я так розумію це ті, що готові у випадку агресії одразу миттєво вступити у бій. Звичайно танків і іншої техніки є в наявності більше.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:37 Ответить
ще один "ікспердь" який досі міряє військову міць танками,ти краще поцікався скільки у НАТО авіації та носіїв крилатих ракет,немає значення скільки у НАТО танків,якщо кацапські до них не доїдуть
показать весь комментарий
11.03.2024 01:38 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 21:38 Ответить
Шо там, москалiв перемогли в "ученiях"?
показать весь комментарий
10.03.2024 21:40 Ответить
От нехай би заїхали на справжні навчання в Україну.
показать весь комментарий
10.03.2024 21:49 Ответить
Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!

@turkmendagz

Вы только задумайтесь о той задаче, которую сейчас решают ВСУ. ВСУ вынуждены утилизировать все огромные военные запасы которые в течение 80 лет накапливали СССР и Россия. То есть ту мощь которую Россия хотела бросить против НАТО. Подвиг ВСУ не имеет прецендентов в истории.
показать весь комментарий
10.03.2024 23:41 Ответить
до 30 травня ці навчання повинні розгорнутися на Україні. в іншому випадку могли б і не проводити краще висловити глибоку стурбованість.
показать весь комментарий
11.03.2024 05:59 Ответить
А що вони так закіпішували? Що, пелена з очей спала і рожеві окуляри потьмяніли?
показать весь комментарий
11.03.2024 06:17 Ответить
Нашо гроші тринькати впусту, заїхали б до нас під Авдіївку і потренувались в реальних умовах
показать весь комментарий
11.03.2024 09:53 Ответить
 
 