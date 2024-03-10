НАТО проводит самые большие военные учения в Европе со времен холодной войны, - Le Monde

Организация Североатлантического договора (НАТО) проводит крупнейшие военные учения в Европе со времен окончания холодной войны. В маневрах Альянса, которые продлятся до 31 мая, принимают участие около 90 000 военнослужащих из 32 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что обучение проводится в ответ на российскую агрессию против Украины и угрозы со стороны России союзникам восточного фланга НАТО.

Издание сообщает, что в этих масштабных маневрах, которые продлятся до 31 мая, принимают участие около 90 тыс. военнослужащих из 32 стран и не менее 1100 единиц бронетехники, включая 166 боевых танков.

Обучение проходит преимущественно на равнинной территории Польши и Норвегии, а также в Германии, странах Балтии, Румынии, Финляндии, Словакии, Греции и Швеции.

"Это наше самое большое развертывание со времен обучения Reforger в 1988 году, в которых участвовало 125 000 человек", - заявил генерал США Рендольф Стауденраус, руководитель операций военного командования НАТО в Нидерландах.

Steadfast Defender-24 также является первой реализацией новых оборонных планов НАТО, разработанных после аннексии Россией Крыма в 2014 году и принятых на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ СТРАН НАТО

4 марта на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24. Они проходят под руководством Норвегии.

Президент Финляндии Стубб назвал учения НАТО в Северной Европе сигналом для России.