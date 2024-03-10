РУС
Зеленский обсудил с Макроном результаты конференции в поддержку Украины в Париже и анонсировал визит президента Франции в Украину

зеленський

Состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, в ходе которого президенты обсудили ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел длительный и, как всегда, предметный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - отметил он.

Глава государства также рассказал о ходе переговоров: обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже.

Зеленский поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля и за личное лидерство президента Франции в организации коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.

Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями об ожидаемых результатах предстоящей встречи в Украине в ближайшее время.

Также читайте: На перелеты Зеленского в 2023 году потратили более 33 млн грн, - ДУС. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) Макрон Эмманюэль (1426)
Топ комментарии
+4
10.03.2024 22:03 Ответить
+3
одного бажаю- щоб вдавились шашликами і ацфальтом .....
10.03.2024 22:42 Ответить
+1
10.03.2024 21:54 Ответить
10.03.2024 21:54 Ответить
10.03.2024 22:03 Ответить
одного бажаю- щоб вдавились шашликами і ацфальтом .....
10.03.2024 22:42 Ответить
Це вже очевидно, Макрон як приїде до Києва то вже з потужним військовим пакетом допомоги.
10.03.2024 22:22 Ответить
Ага чайка попийте поп"здіть і розбіжіться.Як же за є цей цирк.
11.03.2024 01:57 Ответить
Макрон бачить, що Зеленський нічого не робить, то сам начав хочаб лякати Путлера.
11.03.2024 08:03 Ответить
 
 