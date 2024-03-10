Зеленский обсудил с Макроном результаты конференции в поддержку Украины в Париже и анонсировал визит президента Франции в Украину

Состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона, в ходе которого президенты обсудили ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел длительный и, как всегда, предметный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном", - отметил он.

Глава государства также рассказал о ходе переговоров: обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже.

Зеленский поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля и за личное лидерство президента Франции в организации коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.

Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями об ожидаемых результатах предстоящей встречи в Украине в ближайшее время.

