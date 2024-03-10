4,3 млн граждан, покинувших Украину, имеют статус временной защиты в ЕС, - Евростат
Больше всего беженцев из Украины проживают в Германии, Польше и Чехии.
Как отмечается на сайте Евростата.
Как отмечается, по состоянию на 31 января 2024 года 4,3 миллиона не граждан ЕС, покинувших Украину в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в ЕС.
Основными странами ЕС, принявшими беженцев из Украины, были Германия (1 270 150 человек; 29,5% от общего количества ЕС), Польша (951 560 человек; 22,1%) и Чехия (381 190 человек; 8,9%).
По сравнению с периодом конца декабря 2023 года наибольший рост числа беженцев зафиксировали в Германии (+18 905 человек; +1,5%), Чехии (+8 155 человек; +2,2%) и Испании (+2 830 человек; + 1,5 %) ).
В 5 странах Евросоюза уменьшилось количество украинцев, покинувших свое государство из-за войны, в частности:
- в Италии (-18 125 человек; -11,2%);
- Польше (-3 235; -0,3%);
- Эстонии (-225; -0,6%);
- Франции (-205; – 0,3%);
- Люксембурге (-10; -0,2%).
По сравнению с населением каждой страны ЕС, наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек в конце января 2024 года наблюдалось в Чехии (35,2), Болгарии (26,7), Литве (26,4), Эстонии (26,2) и Польше (25,9), в то время как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу человек.
Отмечается, что на 31 января 2024 года граждане Украины составляли более 98% получателей временной защиты. Среди них 46,1% - женщины, 33,2% - дети, 20,7% - взрослые мужчины.
