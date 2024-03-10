РУС
4,3 млн граждан, покинувших Украину, имеют статус временной защиты в ЕС, - Евростат

біженці

Больше всего беженцев из Украины проживают в Германии, Польше и Чехии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Евростата.

Как отмечается, по состоянию на 31 января 2024 года 4,3 миллиона не граждан ЕС, покинувших Украину в результате российского вторжения, имели статус временной защиты в ЕС.

Основными странами ЕС, принявшими беженцев из Украины, были Германия (1 270 150 человек; 29,5% от общего количества ЕС), Польша (951 560 человек; 22,1%) и Чехия (381 190 человек; 8,9%).

По сравнению с периодом конца декабря 2023 года наибольший рост числа беженцев зафиксировали в Германии (+18 905 человек; +1,5%), Чехии (+8 155 человек; +2,2%) и Испании (+2 830 человек; + 1,5 %) ).

Статистика щодо біженців від Євростату

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Нидерландах хотят, чтобы украинские беженцы платили за проживание в приютах

В 5 странах Евросоюза уменьшилось количество украинцев, покинувших свое государство из-за войны, в частности:

  • в Италии (-18 125 человек; -11,2%);
  • Польше (-3 235; -0,3%);
  • Эстонии (-225; -0,6%);
  • Франции (-205; – 0,3%);
  • Люксембурге (-10; -0,2%).

По сравнению с населением каждой страны ЕС, наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек в конце января 2024 года наблюдалось в Чехии (35,2), Болгарии (26,7), Литве (26,4), Эстонии (26,2) и Польше (25,9), в то время как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,6 на тысячу человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После февраля 2022 года 4 тыс. врачей и 2 тыс. медсестер из Украины получили разрешение на работу в Польше

Отмечается, что на 31 января 2024 года граждане Украины составляли более 98% получателей временной защиты. Среди них 46,1% - женщины, 33,2% - дети, 20,7% - взрослые мужчины.

беженцы (1675) Евросоюз (17495)
Бачила одну русскомірку з Харківщини. Росіяни вбили в неї доньку з онуками, вона на вигляд трохи поїхала дахом від цього бо говорить про доньку і її дітей як про живих. Але до сих пір їй українська мова муляє.
10.03.2024 22:20 Ответить
Я не розумію сенсу у цих новинах і постійних підрахунках. Сказали один раз і не потрібно весь час повторювати.
10.03.2024 22:18 Ответить
Люда, если чего не понимаешь, спроси, объяснят. Люди это трудовой ресурс и он очень важен для страны и ее экономики. Я уже не говорю про демографию, социологию и многое другое.
10.03.2024 22:24 Ответить
ще в Канаді, пара сотень тисяч в Британії... самі моторні та працьовиті залишаться
10.03.2024 22:42 Ответить
Естественно, останутся. Жизнь то одна, и прожить ее надо так, что бы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. ...и заметь, большинству стран работящие умные, грамотные украинцы нужны, даже очень. Чего не скажешь про нашу нынешнюю власть.
10.03.2024 22:52 Ответить
Не владі, а Україні-потрібні українці, які її захищатимуть. Які, як мінімум, на другий рік війни перестали розмовляти мовою зхибленого терористичного агресора. А тих, хто не вважає себе українцем та мріє про "небесцельно прожитые годы"-зустрічає Тиса і чомусь вона не дуже лагідна до них.
10.03.2024 23:30 Ответить
Про Британію там вже є нюанс.... припиняють у 2025...
11.03.2024 01:13 Ответить
так нюанс, нелегалів не висилають, а українців розселяють по всій країні... чутки розповсюджують українці, які приїхали в Британію до брексіта по купленим румунським паспортам
11.03.2024 01:23 Ответить
Соррі, вона вже була закрита : The Ukraine Family Scheme closed at 3pm on 19 February 2024. You can no longer apply under this scheme.

Але можна спробувати продовжити, якщо вже в Британії.
11.03.2024 04:31 Ответить
сімейна закрилась, H4U продовжує працювати тільки трішечки ускладнилася по процедурі отримання. В Уельсі уряд максимально інтегрує українців у суспільство та й українці себе непогано рекомендують - ми занадто агресивні, а так нічим від британців не відрізняємось
11.03.2024 18:27 Ответить
Наймоторніші та найпрацьовитіші повиїжджали з незалежної неньки України ще в 90-х роках...
11.03.2024 08:01 Ответить
або післи ІІ-туру виборів в 2019-му, щоб "нє прикаливатся"..
11.03.2024 09:47 Ответить
друже, то вже нове покоління буде піднімати світову економіку
11.03.2024 18:29 Ответить
Згідно наведених даних із 4,3 мільйона українських зареєстрованих в ЄС біженців 20,7% це дорослі чоловіки. Тобто майже мільйон чоловіків виїхали із України і мабуть не всі вони багатодітні та інваліди. Якщо середня такса за виїзд чоловіків призовного віку становить 10 тисяч доларів то можна приблизно вирахувати на яку суму розбагатіли ті хто за гроші переправляє бажаючих.
10.03.2024 23:10 Ответить
Прикордонники з митниками переправляли за кордон мужиків за гроші до квітня 2022 року. Так поїхали майже всі сини корупціонерів. Вони навіть загалом не стояли на КПП, їхали як транзитом
11.03.2024 07:33 Ответить
Пишет наш корреспондент из Молдавии (с)
11.03.2024 07:34 Ответить
Я думаю на самом деле не так много как кажется, определённое количество находилось в третьих странах, в той же России допустим или из оккупированных территорий через Россию дальше страны Балтии, Финляндию, Грузию. Oпять же если верить тому что писали, такса изначально была тысяч пять, плюс" элита "у них или дипломатический или служебный загранпаспорт
11.03.2024 10:55 Ответить
Навіть якщо від цієї кількості чоловіків взяти 20 відсотків та помножити на 5 тисяч доларів то вийде сума в мільярд доларів яка осіла в кишенях корупціонерів. 200000 чоловіків помножити на 5000 доларів = 1 000 000 000 доларів. Досить прибутковий бізнес.
11.03.2024 12:31 Ответить
так никто и не спорит, этим бедолагам жить-то как-то надо, выживают как могут
11.03.2024 12:50 Ответить
Сбежали настоящие патриоты, а не вот это во всё !
11.03.2024 07:36 Ответить
Справжні патріоти всі тут, в коментарях на Цензорі. Рішуче налаштовані воювати до виходу на кордони 91-го. Щоправда, самі вони йти в окопи не збираються, але то таке...
11.03.2024 08:11 Ответить
Италия в этом году всем кто открыл свое дело или нашел работу выдает уже обычный вид на жительство.
11.03.2024 08:53 Ответить
Я так, розумію, шо це люди, яки Державі непотрібні , тобто ініціативні , працювиті, та не ледачи ,. Що Держава ,може запропонувати, щоб вони повернулися.
11.03.2024 10:00 Ответить
Как что предложит, у державы в руках целая колода карт: хочешь паспорт тебе аннулируем, хочешь, буде бегать и упрашивать европейские правительства чтобы вас выгонять начали. Endless possibilities.
14.03.2024 16:54 Ответить
 
 