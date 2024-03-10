РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10225 посетителей онлайн
Новости
8 126 51

В Бундестаге отреагировали на заявление Папы Римского: Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина

бундестаг

Немецкие депутаты Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн от "Свободных демократов" и Катрин Геринг-Экардт от "Зеленых" раскритиковали заявление Папы Римского Франциска, в котором он посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Прежде чем украинские жертвы поднимут белое знамя, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны", – заявила Штрак-Циммерманн.

Председатель комитета по обороне Бундестага также риторически отметила, что Папа не критиковал патриарха РПЦ Кирилла.

"И почему, во имя Бога, он не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы Российской православной церкви и бывшего агента КГБ относительно украинского народа?" – спросила она.

Также читайте: Глава УГКЦ Шевчук отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ

Штрак-Циммерманн добавила, что ей, "как католичке, стыдно, что он воздерживается от этого".

В то же время, Геринг-Экардт отметила, что никто не хочет мира больше, чем Украина, добавив, что именно российский диктатор Владимир Путин может помочь достичь мира.

"Именно Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина. Тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, отдает агрессору то, что он незаконно отобрал, и таким образом соглашается на уничтожение Украины", - резюмировала она.

Читайте также: Кулеба - Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый. Мы не будем поднимать другие флаги

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Автор: 

Германия (7227) Папа Римский (456) Франциск (181)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Нужно напомнить Папе что он в 22 году уже вел переговоры с ****** чтобы тот не нападал на Украину. Потом вел переговоры чтобы ***** выпустило из окруженного Мариуполя хотя бы женщин с детьми. Результат все увидели. Террорист ***** сделало все до наоборот. Переговоры и мольбы с призывами к человесности его только возбудили, как и любого маньяка возбуждает когда жертва его умоляет перед тем как он ее убьет.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:26 Ответить
+13
Хлопчік, ти всьо сєрєш?
показать весь комментарий
10.03.2024 22:26 Ответить
+11
Папський престол не має права називати себе намісником Христа на Землі. папа служить мамоні та сатані.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хлопчік, ти всьо сєрєш?
показать весь комментарий
10.03.2024 22:26 Ответить
**************
показать весь комментарий
10.03.2024 22:27 Ответить
Ти подоляцьке дєрьмачєлла що знову хоче пасматрєть в глаза??
показать весь комментарий
10.03.2024 22:29 Ответить
Не потрібно такі паралелі проводити. Дитино почитай історію. Петро, Катерина, царська росіся, сьогоднішня. ....Вони перепочинять 3-4 роки і захоплять всю Україну.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:33 Ответить
Питання потрібно ставити так: хто більше виграє від перепочинку. Навіть під санкціями росія виготовля 70 ракет на місяць, близько 10 на рік тільки су34, і це не кажучи про іншу техніку включно з ППО. А що встигне виробити Україна за два-три роки?
Відмова України від перемир'я на перший погляд здається не логічною, але єдина можливість виграти в цій війні - недати накопичити росіянам достатньо сил для нового удару.
А ще можна уявити що під час такого перемир'я до влади прийдуть політики на зразок Обами чи Меркель, і тоді знову доведеться замість підтримки слухати "тільки не провокуйте путіна".
показать весь комментарий
10.03.2024 23:18 Ответить
До спаму пройдіть будь ласка
показать весь комментарий
10.03.2024 22:36 Ответить
Між фінами тоді й сралінським концтаборо була 20 кратна різниця в населенні , 50 кратна різниця в арті , 20 різниця в авіації . Й тоді фінам ніхто не міг допомогти , а ні зброєю , а ні флотом . У сраліна був міцний союзник -- гітлер . А єдина держава , яка дійсно була на стороні Маненгейма -- це ВБ але йщо до Черчиля , тобто -- дуже в"яла и з поразкою під Дюпкертом -- сама в морський й повітрянній облозі . Зараз в України 70 найбільш потужних економічно й військово - союзників . ***** під санкціями , які працюють як поступова удавка . Зара Індія (єдиний великий покупець ************ нафти) на межі відмови , через санції до 3-ї сторони , які удосконалюються кожної миті .
Ну й з"якого фуя Україна повинна з ****** щось підписувати ? Коли ***** майже на межі повної дупи ?!

Ви дуже поверхово знаєте історію й дуже по-софкоїдному .

У сраліна був дуже обмежанний лаг часу , щоб захопити Хельсінки й встановити по усіх тих тундрах своїх людей и потім усе це контролювати . А він готував тоді велике вторгнення в центр Європи . Й подальша агресія в тундрі затягнута за 2-3 роки в стилі подій 1917-1921 поплюжувала усі його плани . Маненгейм погано розумів комуністичний маразм й тому погодився на умови перемирря . А насправді в цьому софкоїди були більш зацікавленні у фіксації захоплення . Після Будапешту й 2-х мінсків підпису ***** ніхто не буде вірити й тому жодного сенсу з їм щось підписувати не існує .
показать весь комментарий
10.03.2024 23:05 Ответить
Ні, вони лише черговий раз нагадали Москві, що силою таки можна відібрати територію у сусіда. Жодні переговори які не гарантують вступ України до НАТО, не мають значення.
показать весь комментарий
10.03.2024 23:10 Ответить
Нужно напомнить Папе что он в 22 году уже вел переговоры с ****** чтобы тот не нападал на Украину. Потом вел переговоры чтобы ***** выпустило из окруженного Мариуполя хотя бы женщин с детьми. Результат все увидели. Террорист ***** сделало все до наоборот. Переговоры и мольбы с призывами к человесности его только возбудили, как и любого маньяка возбуждает когда жертва его умоляет перед тем как он ее убьет.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:26 Ответить
Іван Павло II.
колись був і такий.
лєвацтво соціалізм популізм і любов до бабла, керує світом.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:29 Ответить
По простому Папа пєдік ,, і це ще по культурному.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:31 Ответить
Тоді чому саме правий католик Берлусконі був за *****, ліпенша - вкрай права -- теж за ***** . Чому диктаторо Угорщини - теж правий -- за ***** . Й навіть Меркельша - християнська демократка - теж путєн форштейн . А ось Україну підтримує саме демократ (лівацький) Байден . В Італії - саме соціалістка прем"єр . Улаф Шольц -- деж соціал-демократ . Тут не важливо - чи ти правий , чи лівий --важливо , чи є в тебе сталеві яйця й справжне почуття справедливості й щира прихильність до свободи й демократії .
показать весь комментарий
10.03.2024 23:11 Ответить
все, що ви перечислили, всраті популісти!
паразити, на тлі тупого наріду.
саме, як, і зе!потвора. як, трамп. як, всі, хто прийде на землю, спаленою лєваками.
як, в ізраілі.
такі часи. часи консерваторів та жорстоких заходів.
наріду не сподобається, бо існувати рожевим поні прикольніше, чим відповідальним трудягою.
показать весь комментарий
10.03.2024 23:35 Ответить
Через "часи консерваторів" - в рази більш садисткого режиму кривавих генералів в Аргентині (Хосе Вітелла проти гуманіста -- Аугусто Піночету) Аргентина пержила цілих 9 дефолтів . З іношого боку ... 1938 році рівень життя у Шведції був кілька меньший ніж у Чехословатчині . Головна їжа -- хліб й цибуля . 1938 року аж до 1998 року правлячою партією Шведції були соціал-демократи . Усі 90 роки Шведція була першою країною світу по рівню життя . Й саме через концепцію соціал-демократів по мінімізації різниці між мінімальної запрлатньої й максимальною (оптима 100 разів) . На 1998 рік - до 30% Шведції були міліонери до 80% мали річний дохід до 300 тисяч баксів в рік . Бо жодний олігарх не зацікавленний добровільно в такому рівні життя . Бо це природно в кожному бізнесі боротися за зменьшення собівартості . А де великі заплатні - там до 90% собівартості будь якого продукту -- це зарплатня . Особиво в Ай-ті . Жодний ринковий механізм не зацікавленний в становленні мінімальної заплатні. Подавна більшість великих власників до появлення цілої плеяди Айтішних міліардерів майже нічого не розуміли в державницький стратегії зменьшення жебрацтва . Навпаки , вони вважали , що за 3 цента переляканних звільнення й голодом робітник найбільш бажанний . Коли Рузвельт як прихильник Джона Кейнса й читача К. Маркса запропонував свої реформи , то на його було 4 замаху як на зрадника свого классу (великого бізнесу) . Требо розуміти , що с точки зору лібертаріанців схема , де 6 родин (як у Аргентині) володіють 95% націоального продукту , а 95% жителів вживають хліб один раз на тиждень в не залежності чи є робота , чи нема -- то 9 дефолтів це не стеля йще . Мексика має 3 місце у світі по кількості міліардерів й їх столиця Мехіко 1 місце по кількості безхатьків й жебраків . Ось це називається лібертаріянство . А рожевими понями називають не прихильників соціал-демократії як економічної моделі , а виключно ілюзії про міжнародну політику и уявлення країн 3-го світу (абсолютно чи відносно авторітарних) як сил "прогресу" й свободолюбиві народи . Ідеалогія провини західного світу перед тими , хто ніколи не фетишував науку , освіту , хто йще 200-300 років був жорстоким раболасником чи людожером й раптом його ці рожеві поні намалювали як "сили миру й прогресу" А це або терорісти , або імперіалісти , або необільшовики . Наприклад - той же міліонер Роджер Уолтерс -- він на вряд чи сповідує соціал-демократичні принципи в економіці , але про людожера ***** він каже , що не усе так просто й це провина американського імперіалізму , що ***** став людожером . Або його підтримка ісламістів будь де . При цьому на відміну від Біл Гейтсу чи Марка Цукенберга він не поспішає свої міліарди залишити не свої дітям . Тобто він чітко рожева поні . Що поробишь -- його батько був комунякою й загинув під час 2-ї світової .

Так що , в Вас уявленно про економіку залишалася на рівні кінця 18століття й середини 19 століття , тобто це Адам Сміт й Девід Рикардо . Але жоден з них не був спроможній спрогнозувати як К.Маркс 1958 році в його "Капіталі" велику кризу перевиробництва 1929-1931 років . До речі той же Джон Кейнс розвивав економічні ідеї Марксу . Але з рахунком розвидку того , що не існувало при Марксі -- інраструктурні корпорації . До речі , зараз це світова тенденція -- збільшення частки урядових грошей (державна властність) в великих корпораціях . І тільки постсофкові "мислителі" щиро вірять , що прихватизація будь чого -- це є панацея економічної ефективності . Хоча будь хто , хто працував у великих коропраціях не айтішного напрямку визнає , що багато чого в софкоїдних великих комбінатів було більш ефективним й там більше цінувався фах (особливо -- інженерний) . Бо корпораціями керують бухгалтери , які нічого крім грошей не бачать й вважають , що грошима можливо змінювати закони Джоуля , закони Фарадея й закони метрології
показать весь комментарий
11.03.2024 01:40 Ответить
Я даже больше скажу, то как всем миром умоляли ***** не нападать на Украину скорее всего его возбудило и спровоцировало его напасть. ***** как истинный маньяк возомнил себя непобедимым и всемогущим видя как все его умоляют. А дали бы ему сразу палкой по башке оно бы сразу успокоилось и забилось бы в угол хныкать.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:49 Ответить
https://news.obozrevatel.com/society/o-belom-flage-pochemu-pontifiki-prizyivayut-k-vzaimoponimaniyu-s-ubijtsami.htm Чому понтифіки закликають до взаєморозуміння з кілерами :
Ще з 1938 року два роки поспіль Ватикан і папа Пій ХІІ закликали світ до порозуміння з нацистами. І ще тоді Папу Римського фашисти вже вітали нацистським привітанням й для Ватикану все було гаразд.
Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані. Але мабуть в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю. А може справа в іншому?
В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: "Instituto per le Opere di Religione" Але за цією назвою ховається банк, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансовій поліції чи фінансовій розвідці Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується. Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському.
Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва. Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на "ничку путіна" американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по-гарячих слідах , путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.
І тоді все стає на свої місця. І заклики до молоді росії нести російську спадщину у світ. І заклики до білого прапору перед вбивцями й терористами. І промова Папи Римського про "безневинно вбиту" Дарʼю Дугіну. І повне мовчання про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя. Тобто, чого про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів.
показать весь комментарий
10.03.2024 23:22 Ответить
Видно же что Понтифику кто-то напевает в ушко кремлёвскую песенку, а у того потом прорывается на публике
показать весь комментарий
10.03.2024 22:28 Ответить
Папський престол не має права називати себе намісником Христа на Землі. папа служить мамоні та сатані.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:29 Ответить
я Вас прошу, - сатана сам в шоці - кункуренція зростає кожного дня!...
показать весь комментарий
10.03.2024 23:11 Ответить
Папа римський і кирило гундяєв конкурують за право сидіти поруч з сатаною.
показать весь комментарий
11.03.2024 00:01 Ответить
Мілей у минулому називав Папу "імбецилом, який пропагує комунізм". Про це пише ВВС.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:35 Ответить
Экономист-либертарианец утверждает, что исповедует католическую веру, хотя всякий раз, когда он может, он нападает на Папу Франциска , которого он определил как «иезуита, пропагандирующего коммунизм», «гнусного персонажа», «представителя зла на Земле».
показать весь комментарий
10.03.2024 22:48 Ответить
ото стара кляча борозду не в тій бік вспахала чує піде на ковбасу
показать весь комментарий
10.03.2024 22:36 Ответить
копчену 😂
показать весь комментарий
10.03.2024 22:44 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 22:45 Ответить
Папи Римські завжди були ще тими "персонажами". Ще з епохи середньовіччя. Тому звертати увагу на маячню чергового понтифіка себе не поважати.
показать весь комментарий
10.03.2024 22:38 Ответить
Творець, який зауважте у "слові своєму", заперечує!!! та забороняє!!! все те! чим займається, тай займалась церква століттями!!!!,), про що говорити??, який пАпА,,)),
показать весь комментарий
10.03.2024 22:44 Ответить
На відміну від папи Бундес з головою дружить
показать весь комментарий
10.03.2024 22:44 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 22:56 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2024 23:14 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2024/03/0-2.webp
показать весь комментарий
10.03.2024 23:35 Ответить
Видно що у ватікана,папи ,справи з грошима зовсім не важняцькі.
показать весь комментарий
10.03.2024 23:41 Ответить
Якраз з баблосами у них все ок...
показать весь комментарий
11.03.2024 06:08 Ответить
Ватикан это центр всего зла,они поклоняются дьяволу,если присмотреться,то там везде его метки,даже в зале реально видно дьявольское обличье, и на столбе на площаде тоже,война добра и зла идет уже несколько тысячилетий,Всевышний должен быть в душе каждого верующего, а не целовать грязные руки всяким попам и этому г....ну папе.Добро победит,а зло будет наказано.Слава Украине!!!
показать весь комментарий
11.03.2024 00:48 Ответить
Нехай цей клоун звернеться до кацапів і запропонує їм перестати стріляти.
Клоун боїться, що якщо він їх зачепить, то медведев, соловйов і подібні йому нахамлять.

Римо-католицька церква при цьому пАПІ клоунада якась позорна. Пора їм розпускатись чи всіх міняти.
показать весь комментарий
11.03.2024 01:04 Ответить
Ну папу зрозумiти не тяжко. Натякае, що якщо ми не надамо допомугу вас перерiжуть як баранiв. Сенат США мало чим вiдрiзнаеться вiд папи.
показать весь комментарий
11.03.2024 01:42 Ответить
Начебто, якщо українці прийдуть до ***** з білим прапором то він їх не переріже як баранів. Це йому буде ще легше зробити без нашого спротиву.
показать весь комментарий
11.03.2024 01:55 Ответить
Згоден. Але це буде дешевше для колективного заходу.
показать весь комментарий
11.03.2024 02:03 Ответить
нічого не дешевше. раша знову буде колотити, всіх західних політиків підкуповувати і розвалить зсередени і ЄС і НАТО. А потім прийде "мирний китай" і всім прийде велика панда.
Навіть зараз демократія є більш уявною ніж дійсною. Бо повсюди працюють інтереси глобальних корпорацій. А куди заведуть такі пособницькі агресору дії сильних держав - страшно навіть загадувати. Переділ світу - загибель навіть не міліонів, а мільярдів. І якщо цукерберги з масками та білгейтсами надіються вижити в тому жахітті, то вони насправді наївні сліпі цуценята. переможці у тому жахітті заберукть собі все.
показать весь комментарий
11.03.2024 06:32 Ответить
Церква давно вже перестала бути ЦЕРКВОЮ.
показать весь комментарий
11.03.2024 06:12 Ответить
Папа з Риму на стороні Путіна, т. Сі та інших подібних "миротворців"
показать весь комментарий
11.03.2024 06:26 Ответить
..с субботы,радио Ватикан и Ватикан News в тлф нету...Предлагаю Его Преосященству Папе, преступить эго Престола и выделить 40 проц. имущества 3 Райха на нужды Армии Ukrainy...Amen...
показать весь комментарий
11.03.2024 07:01 Ответить
Всі розуміють хто може закінчити війну просто за один день... крім папуліка римлянського...
показать весь комментарий
11.03.2024 08:20 Ответить
па-3.14дар
показать весь комментарий
11.03.2024 10:13 Ответить
Я рускій ваєний Папа!прєдлагаю вам сдатся,іначє па вам будєт нанєсен удар.
Пішов ***** старий підор!
показать весь комментарий
11.03.2024 10:59 Ответить
 
 