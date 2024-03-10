В Бундестаге отреагировали на заявление Папы Римского: Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина

Немецкие депутаты Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн от "Свободных демократов" и Катрин Геринг-Экардт от "Зеленых" раскритиковали заявление Папы Римского Франциска, в котором он посоветовал Украине иметь "отвагу белого флага".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Прежде чем украинские жертвы поднимут белое знамя, Папа Римский должен громко и безошибочно призвать жестоких российских преступников снять свой пиратский флаг – символ смерти и сатаны", – заявила Штрак-Циммерманн.

Председатель комитета по обороне Бундестага также риторически отметила, что Папа не критиковал патриарха РПЦ Кирилла.

"И почему, во имя Бога, он не осуждает словесные подстрекательства к убийству Кирилла, главы Российской православной церкви и бывшего агента КГБ относительно украинского народа?" – спросила она.

Штрак-Циммерманн добавила, что ей, "как католичке, стыдно, что он воздерживается от этого".

В то же время, Геринг-Экардт отметила, что никто не хочет мира больше, чем Украина, добавив, что именно российский диктатор Владимир Путин может помочь достичь мира.

"Именно Путин может немедленно прекратить войну и страдания, а не Украина. Тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, отдает агрессору то, что он незаконно отобрал, и таким образом соглашается на уничтожение Украины", - резюмировала она.

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.