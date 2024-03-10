Десять громад Сумщины находились под обстрелами оккупантов в течение дня. Зафиксировано 184 взрыва
В течение 10 марта россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
- Миропольская громада: враг бил из минометов (16 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
- Великописаревская громада: артиллерийские обстрелы (31 взрыв), ракетный удар (2 взрыва), обстрелы РСЗО (23 взрыва), авиаудар КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва) и авиаудар FPV дроном (2 взрыва).
- Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (3 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Хотинская громада: россияне били из минометов (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: 24 мины сбросил враг на территорию громады.
- Эсманьская громада: совершен авиаудар РБК-500 (1 взрыв). Также произведен артиллерийский обстрел (2 взрыва).
- Белопольская громада: были удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), обстрел из АГС (15 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).
- Юнаковская громада: россияне ударили из минометов (2 взрыва), также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и авиаудар FPV дроном (1 взрыв).
- Новослободская громада: зафиксирован обстрел РСЗО (13 взрывов) и артиллерийский обстрел (12 взрывов).
- Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).
