788 4

Десять громад Сумщины находились под обстрелами оккупантов в течение дня. Зафиксировано 184 взрыва

сумщина

В течение 10 марта россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

  • Миропольская громада: враг бил из минометов (16 взрывов) и артиллерии (2 взрыва).
  • Великописаревская громада: артиллерийские обстрелы (31 взрыв), ракетный удар (2 взрыва), обстрелы РСЗО (23 взрыва), авиаудар КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва) и авиаудар FPV дроном (2 взрыва).
  • Краснопольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (3 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).
  • Хотинская громада: россияне били из минометов (4 взрыва).

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Сумщины: повреждена гражданская инфраструктура, частные дома, один человек ранен. ФОТОрепортаж

  • Середино-Будская громада: 24 мины сбросил враг на территорию громады.
  • Эсманьская громада: совершен авиаудар РБК-500 (1 взрыв). Также произведен артиллерийский обстрел (2 взрыва).
  • Белопольская громада: были удар FPV дроном (1 взрыв), минометный обстрел (2 взрыва), обстрел из АГС (15 взрывов) и артобстрел (6 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из минометов (2 взрыва), также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв) и авиаудар FPV дроном (1 взрыв).
  • Новослободская громада: зафиксирован обстрел РСЗО (13 взрывов) и артиллерийский обстрел (12 взрывов).
  • Шалыгинская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).

Смотрите также: Оккупанты сбросили 2 КАБа на фермерское хозяйство на Сумщине: повреждено имущество предприятия и окрестные дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29146) Сумская область (3606)
