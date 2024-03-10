Более 2600 членов участковых избирательных комиссий так называемой ЛНР проводили агитацию за Путина накануне фейковых выборов, - руководитель ОВА Лысогор

На оккупированных территориях Луганской области более 2,5 тысяч членов участковых избирательных комиссий так называемой ЛНР агитировали жителей голосовать за Путина на фейковых выборах президента РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем фейсбуке написал руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что в Северодонецке и в соседнем Рубежном в связи с выборами ужесточили проверки на блокпостах.

"В частности, во время въезда или выезда. Личные данные людей уточняют по спискам. Мужчины подвергаются более тщательному осмотру, потому что они захватчикам понадобятся сразу после голосования", - объяснил Лысогор.

Также он рассказал, что "20 суток более 2600 членов участковых избирательных комиссий так называемой "ЛНР" проводили агитацию за провластного кандидата в президенты РФ, проводя домовые обходы".

"По итогам, в местном оккупационном избиркоме сообщили, что 92,4% населения, благодаря этим и другим мероприятиям, якобы уговорили принять участие в голосовании. Уверяют, что работой с гражданами якобы было охвачено более 94% от общего количества домохозяйств на территории "лнр". Каким-то образом успели. Обоснование для завышения явки было подготовлено", - подчеркнул руководитель ОВА.

