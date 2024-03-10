РУС
Более 2600 членов участковых избирательных комиссий так называемой ЛНР проводили агитацию за Путина накануне фейковых выборов, - руководитель ОВА Лысогор

На оккупированных территориях Луганской области более 2,5 тысяч членов участковых избирательных комиссий так называемой ЛНР агитировали жителей голосовать за Путина на фейковых выборах президента РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем фейсбуке написал руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что в Северодонецке и в соседнем Рубежном в связи с выборами ужесточили проверки на блокпостах.

"В частности, во время въезда или выезда. Личные данные людей уточняют по спискам. Мужчины подвергаются более тщательному осмотру, потому что они захватчикам понадобятся сразу после голосования", - объяснил Лысогор.

Также он рассказал, что "20 суток более 2600 членов участковых избирательных комиссий так называемой "ЛНР" проводили агитацию за провластного кандидата в президенты РФ, проводя домовые обходы".

"По итогам, в местном оккупационном избиркоме сообщили, что 92,4% населения, благодаря этим и другим мероприятиям, якобы уговорили принять участие в голосовании. Уверяют, что работой с гражданами якобы было охвачено более 94% от общего количества домохозяйств на территории "лнр". Каким-то образом успели. Обоснование для завышения явки было подготовлено", - подчеркнул руководитель ОВА.

Также читайте: Лубинец призвал международных партнеров и иностранных журналистов не освещать псевдовыборы на оккупированных территориях

оккупация (10267) Лысогор Артем (33) Фейковые выборы (81) Луганская область (6543)
Не мешало бы списочки этих агитаторов заиметь. Потом пригодяться...
10.03.2024 23:27 Ответить
З колаборантами запроданцями думаю, що краще не церемонитися.
10.03.2024 23:28 Ответить
чому, вони ще, живі?
10.03.2024 23:39 Ответить
тому що їх дохєра. І не тільки на теріторії динири-линири.
10.03.2024 23:45 Ответить
2 600 членів, це дохєра?
малюку, нема коли? воно за журналюгами слідкує?
10.03.2024 23:47 Ответить
Всіх цих осіб в муждународний розшук як посібників терористів.Щоб ні вони і їх родини знали що вони будуть зарештовані і судимі.Але є проблема ми на 3 рік війни ніфіга цього не робимо.І даємо вільно їм існувати.На глухо просираємо роботу в цьому напрямку.
11.03.2024 01:52 Ответить
Непочатий край роботи...
11.03.2024 05:59 Ответить
что такое лыныры и дынуры-украденная часть земли Ukrainy...шайкой швондеров с генами болот мацковии..Это все что там происходит,называется бредом серой бункерной крысы....
11.03.2024 07:31 Ответить
гірше всього, що демократичний захід так і не наважився не признати вибори пуйла ннелегтимними через голосування в Криму та інших окупованих територіях. та навіть нелегітимний режим у білораші не отримав санкцій і блокування кордону. Я розумію, що тоді була миротвориця меркель і лауреат обама. але ж і зараз не буде ні нафтової блокади, ні блокади країн що допомагають обійти. Хоча б таких як грузія, вірменія та казахстан. бо у казахстані через китай купа американської техніки завозиться. хай би на к700 так і їздили. а не на нових джондірах.
11.03.2024 08:21 Ответить
 
 