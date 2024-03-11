Трамп не даст ни копейки Украине в войне с Россией, - Орбан

Виктор Орбан после встречи с Дональдом Трампом рассказал о планах последнего по Украине в случае президентства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

Орбан заявил, что у Трампа якобы есть "подробные миротворческие планы" относительно войны РФ против Украины. Однако содержание этих планов венгерский премьер не раскрыл, отметив лишь, что "они совпадают с позицией Будапешта".

"У него очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, на украинско-российскую войну он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну. И тогда война закончится", – отметил венгерский премьер.

Также он добавил, что речь идет о том, что Америка не хочет финансировать безопасность Европы.

"Если европейцы боятся россиян или вообще хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить. Либо строить свою армию, свое оборудование, или если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он (Трамп – ред.) говорит прямо и четко", - сказал Орбан.

Напомним, в пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

