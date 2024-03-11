РУС
Трамп не даст ни копейки Украине в войне с Россией, - Орбан

Виктор Орбан после встречи с Дональдом Трампом рассказал о планах последнего по Украине в случае президентства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Magyar Nemzet.

Орбан заявил, что у Трампа якобы есть "подробные миротворческие планы" относительно войны РФ против Украины. Однако содержание этих планов венгерский премьер не раскрыл, отметив лишь, что "они совпадают с позицией Будапешта".

"У него очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, на украинско-российскую войну он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну. И тогда война закончится", – отметил венгерский премьер.

Также он добавил, что речь идет о том, что Америка не хочет финансировать безопасность Европы.

"Если европейцы боятся россиян или вообще хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить. Либо строить свою армию, свое оборудование, или если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он (Трамп – ред.) говорит прямо и четко", - сказал Орбан.

Напомним, в пятницу, 8 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

Читайте также: Орбан - сильный и фантастический лидер, - Трамп после встречи с премьером Венгрии

+38
Сказав якийсь орбан, а ми всі повірили. Що сказав трамп ми не знаємо. Скаже Трамп тоді і будемо вирішувати. Все одно ми ні як не можемо вплинути на це. Бо не ми будемо вибирати президента США. А Україна буде вже з новим президентом США налагоджувати відносини. Може все дасть, а може ні. Якщо не допоможуть зброєю буде нова війна в Європі. Мадяри хочуть знову відновити мадярську імперію з'їв словаччину, та омадярені словакі тільки і чекають це. США матиме зиск з цієї війни як і з двух останніх 1 та 2 світових війн. До макрона та Англії це дійшло, до шольца ще ні , бо він старий му∆ак.
11.03.2024 01:01 Ответить
+30
Ой Віктор. Ох Орбан. Не вмерти тобі в ліжку своєю смертю.
11.03.2024 00:12 Ответить
+26
Це розказує гандон, який живе на европейські гроші.
11.03.2024 00:33 Ответить
Пойми, что ты идёшь лесом со своими примитивными как кацапская извилина выводами.
11.03.2024 06:32 Ответить
Во время второй мировой США тоже ничего не угрожало, они были на другом континенте. И вместо того, что бы бесплатно помогать всяким Англиям и СССР вполне можно было бы поставлять это все Гитлеру. Он бы платил золотом, его он награбил по Европе немало.
11.03.2024 07:59 Ответить
Не 600 а 300 Таурусами можно уничтожит всю самолетно-ракетную промыщленность на территории Парашки(которая на Европейской части парашки и у парашки просто не будет ракет стрелять по Украине. И ПВО у парашки-говно раз украинские тихоходные дроны долетают даже до военных заводов. а Таурус это не легкий дрон . Он расчитан именно на взламывание тяжелых бетонных стен и там заряда столько что достаточно 1-2 ракеты на завод. Украину закидали ракетами только потому что у Украины ПВО было такое-же совкого-говяное как и в РФ и к тому-же его было очеень недостаточно. А Западное что передали-его передали мизер если сравнивать с площадью Украины
11.03.2024 08:06 Ответить
Приходить епоха Калігула і Нерона, Трампа і Орбана, людей без будь яких моральних цінностей.
11.03.2024 06:20 Ответить
У той список треба внести т.з. президентів московії та України.
11.03.2024 09:03 Ответить
Я не розумію, чго таки сраний, видкритий Європоненавиник і ху"ловська сосалка ше у Євросоюзі???
11.03.2024 06:23 Ответить
Підорок орбан йде на куй. У рудого плани міняються частіше ніж кацапські члени в угорській дупі.
11.03.2024 06:27 Ответить
Коли вже ЄС не дасть ні копійки Орбану?
11.03.2024 06:33 Ответить
Так Орбан працює проти Європи!
Позбавити Угорщину всіх дотацій !
І Орбана чекає кінець Чаушеску.
11.03.2024 06:53 Ответить
Я скажу проще,Всем: Любой двуногий умеющий говорить,Обязан быть патриотом Ukrainy...Думающие и говорящие в правительствах Обязаны финансировать Армию Ukrainy.. Сказав против поддержки Армии Ukrainy за деньги налогоплательщиков страны,должны быть выгнаны с рабочего места....Метод тут не важен,можно и сцаной тряпкой прилюдно.
11.03.2024 06:54 Ответить
Як там вСкрябіна?((нас кинули..((
11.03.2024 06:56 Ответить
вас , а не нас
11.03.2024 06:57 Ответить
Угорщина завжди була на неправильному боці історії, тому втратила 70% своєї території
11.03.2024 06:58 Ответить
куда территория делась ?
11.03.2024 07:00 Ответить
як завоювала, так і втратила. хай скажуть спасибі риму, що дав корну угру. а так би були вже асимільовані німцями та словянами.
11.03.2024 08:01 Ответить
Конгресс и Сенат решают давать деньги или нет ,уже было, Сенат преодолеет вето президента если нада
11.03.2024 06:59 Ответить
Дело не в "территории", а в том, что путина надо остановить.
И чем раньше, тем меньше потерь.
11.03.2024 07:18 Ответить
Український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера і воєнного журналіста Мстислава Чернова отримав "Оскар" в номінації "Найкращий документальний фільм"
11.03.2024 07:01 Ответить
Лохмате Чмо нічого нам не дасть. Він сам про це сто разів казав. А те що брешуть трампососи це білий шум.
11.03.2024 07:06 Ответить
Цей Чорбан не подумав що в такому разі може повторитися 1956 рік і як він буде "кормитися" без грошей ЄС, хіба що ягелем.
11.03.2024 07:07 Ответить
Орбан у такому разі буде на "Аурусі".
Він хабадник, на угорців йому наплювати.
11.03.2024 07:21 Ответить
Обойдемся,сейчас уже не дают,а у нас все есть,тратим на все что захотим - на камеры на дорогах,на автозаки,на шоу кравец,раздаем налоговые льготы торговым сетям и жирно платим по контрактам ненасытной маме гетьмановича.
11.03.2024 07:15 Ответить
То есть орбан спалил трампа и они вмесие по сути затеяли пропутинский антиамериканский и анти ес заговор для слива европы рашке
Хм...
Ну по сути хорошо бы их двоих в гаагу и расстрелять
11.03.2024 07:19 Ответить
В США есть такая хорошая штука, как электрический стул.
11.03.2024 08:02 Ответить
вони лише виконують волю американських та угорських виборців
11.03.2024 14:02 Ответить
Шоб тобі на лобі *** виріс
11.03.2024 07:21 Ответить
Папа ты ?
11.03.2024 08:08 Ответить
закінчиться лише цей епізод. Бо коли агресор не підписав капітуляцію - війна не закінчилася. Якщо трамп справді замкнеться на внутрішніх проблемах, китай захопиить Тайвань. Розповісти - що далі буде, чи сам додумаєш? посилення китаю в технологіях і контроль за виробництвом мікросхем зроблять його непереможним. А ще поряд Південна Корея з її промисловим потенціалом. та й Японія, що має теж немалі можливості. Якщо комунякам вдасться заволодіти всим тим потенціалом, то війні проти хотєлок пекіна не буде кінця.ще зараз в українців є надія хоча б втекти від кацапських нелюдів. а вже завтра може й не буде куди тікати. А хто будже воювати на стороні китаю? - а ти (чи твої діти) ж і воюватимеш у кацапському війську. а хитромудрий китай постачатиме кацапам зброю. ну і загороджувальні загони вірні учні сталіна застосують.
11.03.2024 08:13 Ответить
подумай про дітей та внуків. нема своїх - про чужих переживай. це притаманно справді людині, не стидись цього.
11.03.2024 08:23 Ответить
По-перше, «війна закінчиттся», але Орбан забув уточнити, як вона закінчиться … вирізанням 40-мільйонної країни в центрі Європи ? Він би справді хотів такого закінчення ? Тоді через Угорщину ломанеться мільйонів 20 біженців. Може мільйонів 15 залишитися в 9 мільйонній Угорщині … йому таке сподобається ?

По-друге, ось відповідь всім, хто каже, не бійтеся приходу Трампа, він перший дав Україні джавеліни …

По-третє, я не вважаю, що Європа не впорається без США. Просто буде дуже важко.

По-четверте, тоді Америка піде з перших ролей у світі. Європа буде першою, яка їй скаже : «І нафіг ти мені тоді така потрібна ?»
11.03.2024 08:26 Ответить
а кто его будет спрашивать
11.03.2024 08:28 Ответить
А між тим, світ - дуже мінлива штука. Ще якихось 100 років тому та ж Франція мала величезний вплив на глобальну політику по обидва боки Атлантики і мала найсильнішу в Європі армію. І взагалі, Європа цілком собі сама давала раду, Америка якщо і втручалася в європейські війни, то виключно в своїх інтересах (власне, це і зараз так).

Схоже, до того йде і тепер. З Трампом чи без, США чим далі схиляється до ізоляціонізму. Для них це означатиме зменшення глобального політичного впливу, і як наслідок - звуження поля можливостей для великого американського бізнесу і зниження ролі долара як універсальної платіжної і резервної валюти (а відтак і неминуча рецесія американської економіки). Натомість Британія і Франція згадають, що теж вміють вести політику по глобусу (Німеччина і Італія приєднаються). Світоустрій, який склався після 2 св. війни, відходить в минуле. Янкі знімають з себе форму глобального жандарма, а стара Європа вилазить з теплої ванни, і має намір керувати собою сама.

"Ніколи так не було, щоб ніяк не було. Завжди якось було.", як примовляв бравий солдат Швейк.
11.03.2024 08:43 Ответить
Гине цвіт народу самі самі найсамі - всім до сраки як і в жахливий Голодомор.
Все як і передбачав ВЕЛИКИЙ С А Бандера, я приклоняюсь перед цією особою!
Де наш новий Бандера
11.03.2024 08:47 Ответить
Він @обнутий цей ваш орбан... це стара фраза і не моя. .
11.03.2024 08:49 Ответить
1000% відробляє гроші газпрому..
11.03.2024 09:53 Ответить
Штопаний г-н, який смокче всі можливі гроші з проєктів ЄС, які фінансують переважно Німеччина і Франція, щось там вякає за справедливу оплату. Ну просто найвеличнівший лідор **********, великий мадярський сосун...
11.03.2024 08:53 Ответить
11.03.2024 09:01 Ответить
Мадярська курва без європейських грошей завтра ж піде побиратися ,а туди ж повчає,йолоп
11.03.2024 09:12 Ответить
"Щоб війна закінчилась треба просто перестати стріляти (нема зброї)." Слова двох найвеличніших лідерів. Українці самі обрали свого, США самі оберуть свого.
11.03.2024 09:25 Ответить
Так, без допомоги війна закінчиться. Знищенням України і українців. Добре що розголосив ʼпланиʼ Трампа. Інших деталей не треба. Українці, нам потрібна нормальна притомна влада. Схаменіться, беріться за розум та совість та давайте нарешті будувати країну…
11.03.2024 09:29 Ответить
не факт. Надо объединяться всей Европе. Еще не поздно.
11.03.2024 10:45 Ответить
Орбан! Родіна-Югра зовйот!
11.03.2024 09:36 Ответить
Війна-- це не зло,це--найвеличніша трагедія!! Але і в ній є позитивні речі,речі,які показують все нутро того чи іншого і ці тварюки і є такими прикладами.Вони не звертаються до карлика,щоб той вивів війська і закінчив це кровопролиття,а звинувачують нас,бо це ми в усьому винні! Я проживаю в центральній Україні,мені майже 70-т,але я за все своє життя не припоминаю,щоб кого-небудь ганьбили за рос. мову,я не бачив ЖОДНОГО **фашиста**,**нациста** чи ще якого чучала,можливо вони і є,напевно є,але їхня доля 0,00000001%--це ніщо!! Їх набагато більше як в самій рашці,так і в інших розвинутих країнах Заходу і США. Коли іноді слухаєш жителів рашки ,диву даєшся,що вони мелять,як вони ненавидять нас,УКРАЇНЦІВ,вони такі впевненні,що в нас тут фашизм і нацизм,а в них **сама демократична і вільна країна**,це просто ЖАХ!!!!!
11.03.2024 09:37 Ответить
Хоть бы он, Трамп, или крякнул до выборов или его б кто то шлепнул. Ну надо ж блин такая страна большая и нет ни одного нормального кандидата на выборы
11.03.2024 09:39 Ответить
А ще хотів додати про те,скільки мразі повилазило в Україні,які жрали,пили і ніж за пазухою весь час тримали
11.03.2024 09:39 Ответить
Нам потрібно зберегти людський ресурс. Якщо прийде до влади Трамп, то може частина території України перейти до росії. Життя покаже.
11.03.2024 09:40 Ответить
Уже с 2014 г. С 2022 добавилось и они не отдадут.
11.03.2024 09:51 Ответить
А тим часом Біткоін б'є рекорди, хто ж це зкуповує кріпту.
11.03.2024 09:48 Ответить
Копійки нехай дає Орбану. А нам нехай дає долари на виконання Будепаштського меморандуму в повному обсязі.
11.03.2024 09:49 Ответить
А біткоїн б'є рекорди, хто ж це її зкуповує
11.03.2024 09:49 Ответить
Якщо брати кожну країну окремо, то ніяка караїна не встоїть, тому потрібно обєднуватись
Орбану пора потроху прикручувати гайки бо щось я дуже сумніваюсь, якщо росія нападе на одну з країн НАТО Орбан чи інші країни які підтримують росію будуть воювати проти росії, скоріше вони ще й самі нападуть, потенційний ворог всередині Європи, отож пора перестати фінансувати Угорщину та інших бо вигодують монстра як і росію
11.03.2024 09:54 Ответить
Дивився позавчорашній випуск відео від Юрія Швеця. В ньому він повідав, що Трамп повний банкрот, і ***** через свою братву перевів йому бабло, яке він повинен по суду сплатити одній жінкі, там декілька мільйонів баксів. До сплати зоставалась одна година, а потім арешт Трампа.
Думаю, що і Орбан приїжав до Трампа по завданню *****, щось йому переказати.
11.03.2024 10:15 Ответить
орбан, жопі слово не давали.
11.03.2024 10:19 Ответить
Нема України - нема війни? Угорщина досі в ЕС та НАТО?
11.03.2024 10:24 Ответить
Угорщина досі в ЕС та НАТО?
Так, і не збирається звідти виходити.

Це просто боротьба з Україною.

Це просто всі європейські дристомьоти злякалися конкуренції.

Я б на місці ЄС задумався, чи варто таких тримати в своєму союзі і постійно їх підкормлювати
11.03.2024 10:46 Ответить
Повністю згоден.
11.03.2024 12:17 Ответить
ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ 2019,

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на вопрос о том, как он в Вашингтоне будет объяснять президенту США Дональду Трампу свои тесные отношения с его противниками, в частности с Россией и Китаем.

"Где бы ни старались, экспорт демократии был провалом. У меня есть собственное мнение об их моральном превосходстве, когда они передали нас Сталину, и они не пришли, несмотря на то, что обещали.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/11/7181452/

Каже "передали Угорщину Сталіну". Дружить з ******** сталіним - Путіним. Дуже логічно та принципово.
11.03.2024 10:24 Ответить
Надеюсь, что зеполеон это услышали понял. Хотя есть большие сомнения. Если США откажутся от поддержки, это значит, что Европе пора объединятся по настоящему, а зеполеону надо свое производство создавать. Ну и само-собой, если США в сторонке постоят, то доллар летит за русским кораблем так как именно статус сверхдержавы сделал доллар долларом.
11.03.2024 10:44 Ответить
1) Верить Орбану - себя не уважать.
2) Нужно слушать что скажет Трамп на дебатах.
3) В любом случае до выборов ещё далеко. И за это время можно переломать хребет Рашке. Но есть подозрение что Сыркин работает на ху.ло. Вот это главная опасность.
11.03.2024 10:49 Ответить
Не дасть грошей , то тоді Угорщину приєднають до московії , всіх ******* на сибір в рідні ***** . Вони думають що ***** їх пожаліє , якісь привілеї будуть ? Смішно ))
11.03.2024 11:19 Ответить
То може бути. То може бути і в Європі. Наприклад в Італії поширюються настрої серед працюючого суспільства щодо, того чи варто годувати сім'ї українського естеблішменту, що дуууже просить милостиню руками покриттями кільцями з діамантами.
11.03.2024 11:22 Ответить
Можна Україні позичити гроші в Коломойського, Ахметова, Порошенка, Єрмака, депутатів всіх рівнів, мєнтів, прокурорів, суддів............... Подивіться на декларації, там мільярдери всі !

У нас в жінки Садового статки на 3 000 000 000 гривень.............. Позичте в дружини мера Львова Садового !
11.03.2024 11:24 Ответить
Порошенко і сам витрачає на армію по одному міліарду гривень на рік.
11.03.2024 11:52 Ответить
Ок. Порошенко святий. Його не чіпаємо!
11.03.2024 11:56 Ответить
Він не святий, але:
- створив з нуля найкращю в Європі армію;
- не маючи більшості у ВР прийняв закон про мову;
- вперше за триста років церква отримала Томос.
Зараз він працює під гаслами: Армія, Мова, Віра, Зброя.
Я поки що не бачу, хто робить для України більше, ніж він?
11.03.2024 12:44 Ответить
Пане Бандерівець, може ви нічого не читаєте і не знаєте.
Спеціально для вас

З початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року ФОНД ПОРОШЕНКА разом з волонтерами ГО «Справа Громад» спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 084 млн 126 тис грн. Про це повідомляється https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01NuGApx5wwtMAh8QhuLDfDA4j5HrJjDrQ9x2CepPr54s7gmZt1PZC9GS8pm3wNksl&id=100067065115187&mibextid=WC7FNe на офіційній сторінці Фонду у Facebook.

З початку повномасштабного вторгнення 22 лютого 2022 року
ФОНД ПОРОШЕНКА разом з волонтерами ГО «Справа Громад» спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 084 млн 126 тис грн.

Про це повідомляється https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid01NuGApx5wwtMAh8QhuLDfDA4j5HrJjDrQ9x2CepPr54s7gmZt1PZC9GS8pm3wNksl&id=100067065115187&mibextid=WC7FNe на офіційній сторінці Фонду у Facebook.


https://prm.ua/drony-tekhnika-i-zbroia-na-ponad-4-mlrd-hrn-fond-poroshenka-prozvituvav-pro-dopomohu-zsu/#google_vignette

11.03.2024 11:55 Ответить
11.03.2024 12:32 Ответить
Трамп не розуміє, навіщо витрачати гроші американців на якихось зебілів, які за три роки перед повномасштабним нападом не вирили жодного окопу і не купили жодного снаряду, зупинили свої ракетні програми, які мали виробляти всі аналоги західних ракет, а замість цього будували дороги для російських танків, розміновували свої позиції, "переставали стрілять" і відводили свої війська.
І Орбан вважає, що краще він прожере європейські гроші ніж віддавати їх якимось зебілам, які готувались до шашликів, а не до оборони своєї країни.
Це що, американці і європейці повинні були готуватись до захисту України, виробляти для неї зброю і накопичувати фінанси, в той час, як українська влада крала міліардами?
Залиште Трампа і Орбана в спокої і подивіться на свої жирні морди.
11.03.2024 12:11 Ответить
Про "жирні морди", це ви про кого?
11.03.2024 12:34 Ответить
мда, потужньо потужній дєрьмак з'їздив до ужгорода... дуже потужно
11.03.2024 12:34 Ответить
Я думав, що євреї допомагають один одному, але ж ні.
Чомусь єврей Орбан, не хоче допомогти єврею Зеленському
11.03.2024 12:38 Ответить
В кожній історії повинна бути баба Яга
11.03.2024 12:53 Ответить
Я не розумію що відбувається

Варто голосно заявити прикинутись ідіотом і стаєш відомий миттєво навкруги тисячі км. Ну оця папа чи Безугла наприклад, ну ви подивіться на кожній сторінці ... по всіх рекламах - керує світом Сатана люди
11.03.2024 15:15 Ответить
трамп і уграм ні копійки не дасть
11.03.2024 17:36 Ответить
Что болтают политики перед выборами, не стоит слушать. У них есть электорат и им надо быть яркими. Никто не собирается выполнять свои обещания. Дайте только до кресла добраться.
11.03.2024 17:36 Ответить
Тому Європі замість фінансування Угорщини потрібно озброєння України, гаранта безпеки у Європі
11.03.2024 17:53 Ответить
Хряк і рижий дебіл знайшли один одного.
11.03.2024 18:25 Ответить
Дякуємо, старий гондоне, але ми й без тебе про це знали. Слава богу (чи на жаль) в США не лише президент вирішує такі питання і є система противаг президентській владі. Згадаємо, як той же Трамп плакав, але підписував санкції проти рашки.
11.03.2024 19:06 Ответить
А він що рублями та копійками рахує???
11.03.2024 19:39 Ответить
Слухати цього папугу не має сенсу.
Трамп сам буде вирішувати що йому робити, а якесь бидло брехливе, яке змінює свої принципи в залежності від того куда тече бабло,йому для цього не потрібно.
11.03.2024 21:53 Ответить
А ЕЩЁ У НЕГО ЕСТЬ ГОЛОВА И ОН В НЕЁ ЕСТ... !)
11.03.2024 22:06 Ответить
мразь
11.03.2024 22:30 Ответить
