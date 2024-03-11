Сбивая самолеты РФ, Украина создает условия для размещения своих новых F-16, - ВВС Эстонии

Украина в течение февраля уничтожила около 13 российских самолетов. Таким образом, создаются условия для размещения F-16 в Украине.

Об этом заявил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехист, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, ситуация на линии фронта стала активнее, и инициатива скорее находится в руках российских войск. Россия несколько изменила свою тактику, используя для продвижения огневую поддержку с воздуха.

"Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха, с помощью самолетов можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднося или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой урон линиям обороны", - объяснил Лехист.

В то же время, добавил он, Россия рискует своими самолетами, подлетая ближе к линии боевого столкновения.

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"В результате украинцы за февраль смогли сбить около 13 самолетов", - сказал Лехист, добавив, что, выводя из эксплуатации российские самолеты, Украина может подготовиться к развертыванию собственных новых самолетов.

"Конечно, можно посмотреть на это с той точки зрения, что они создают условия для размещения своих новых самолетов. Возможно они также создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться преимущества в воздухе", - подчеркнул он.

Лехист добавил, что для размещения истребителей F-16 нет необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру Украины.

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