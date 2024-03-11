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Новости Война
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Сбивая самолеты РФ, Украина создает условия для размещения своих новых F-16, - ВВС Эстонии

f16

Украина в течение февраля уничтожила около 13 российских самолетов. Таким образом, создаются условия для размещения F-16 в Украине.

Об этом заявил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехист, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, ситуация на линии фронта стала активнее, и инициатива скорее находится в руках российских войск. Россия несколько изменила свою тактику, используя для продвижения огневую поддержку с воздуха.

"Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха, с помощью самолетов можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднося или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой урон линиям обороны", - объяснил Лехист.

В то же время, добавил он, Россия рискует своими самолетами, подлетая ближе к линии боевого столкновения.

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"В результате украинцы за февраль смогли сбить около 13 самолетов", - сказал Лехист, добавив, что, выводя из эксплуатации российские самолеты, Украина может подготовиться к развертыванию собственных новых самолетов.

"Конечно, можно посмотреть на это с той точки зрения, что они создают условия для размещения своих новых самолетов. Возможно они также создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться преимущества в воздухе", - подчеркнул он.

Лехист добавил, что для размещения истребителей F-16 нет необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру Украины.

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Автор: 

Эстония (1450) F-16 (567)


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Топ комментарии
+5
тобто, коли ми голими руками всіх передушимо, то створимо умови для надання ******** потужної зброї?
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11.03.2024 11:07
+2
Вообще-то раньше вроде бы звучала мысль о том, что размещение F-16 создаст условия для поражения российских боевых самолетов, крылатых ракет и дронов с безопасной дистанции.
Я что-то путаю?
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11.03.2024 11:44
+1
13 (чи 15) літаків ми так і не побачили (я про осінт підтвердження) ...

зате наші втрати ппо (найбільші з 22 року) не бачив тільки лінивий .

зате естноський унікум каже "створюються умови для розміщення F-16" . Він дебіл?
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11.03.2024 13:44
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тобто, коли ми голими руками всіх передушимо, то створимо умови для надання ******** потужної зброї?
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11.03.2024 11:07 Ответить
Вообще-то раньше вроде бы звучала мысль о том, что размещение F-16 создаст условия для поражения российских боевых самолетов, крылатых ракет и дронов с безопасной дистанции.
Я что-то путаю?
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11.03.2024 11:44 Ответить
А якщо путіннаєвропунападе? Ф16 будуть дрони по Україні ганяти.
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11.03.2024 12:39 Ответить
Шести F-16?
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11.03.2024 12:10 Ответить
будут все 45
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11.03.2024 13:24 Ответить
назовите самый сбиваемый самолет в мире ?
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11.03.2024 13:26 Ответить
Википедия пишет шо за время войны во Вьетнаме США потеряла до 3374 самолетов различны типов , от "Локхид" и "F-4"до "Сесны."( 1964г.-1973г.)
А МиГов- 17, 19 и 21- до 200 штук.
Правда Северный Вьетнам у Южного отжал 877 самолетов-судьба их неизвестна.
Интересно чем вьетнамцы их сбивали.
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11.03.2024 13:59 Ответить
не правильно , это Су-24
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11.03.2024 15:06 Ответить
пардон , Су-34
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11.03.2024 15:08 Ответить
13 (чи 15) літаків ми так і не побачили (я про осінт підтвердження) ...

зате наші втрати ппо (найбільші з 22 року) не бачив тільки лінивий .

зате естноський унікум каже "створюються умови для розміщення F-16" . Він дебіл?
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11.03.2024 13:44 Ответить
15
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11.03.2024 15:09 Ответить
 
 