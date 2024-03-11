Сбивая самолеты РФ, Украина создает условия для размещения своих новых F-16, - ВВС Эстонии
Украина в течение февраля уничтожила около 13 российских самолетов. Таким образом, создаются условия для размещения F-16 в Украине.
Об этом заявил начальник штаба ВВС Эстонии полковник Янек Лехист, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
По его словам, ситуация на линии фронта стала активнее, и инициатива скорее находится в руках российских войск. Россия несколько изменила свою тактику, используя для продвижения огневую поддержку с воздуха.
"Они обнаружили, что при огневой поддержке с воздуха, с помощью самолетов можно многократно увеличить желаемый эффект, поскольку штурмовики, поднося или сбрасывая бомбы массой около полутонны, могут нанести большой урон линиям обороны", - объяснил Лехист.
В то же время, добавил он, Россия рискует своими самолетами, подлетая ближе к линии боевого столкновения.
"В результате украинцы за февраль смогли сбить около 13 самолетов", - сказал Лехист, добавив, что, выводя из эксплуатации российские самолеты, Украина может подготовиться к развертыванию собственных новых самолетов.
"Конечно, можно посмотреть на это с той точки зрения, что они создают условия для размещения своих новых самолетов. Возможно они также создают условия для того, чтобы в определенный момент времени и в определенном географическом районе можно было добиться преимущества в воздухе", - подчеркнул он.
Лехист добавил, что для размещения истребителей F-16 нет необходимости вносить существенные изменения в инфраструктуру Украины.
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Я что-то путаю?
А МиГов- 17, 19 и 21- до 200 штук.
Правда Северный Вьетнам у Южного отжал 877 самолетов-судьба их неизвестна.
Интересно чем вьетнамцы их сбивали.
зате наші втрати ппо (найбільші з 22 року) не бачив тільки лінивий .
зате естноський унікум каже "створюються умови для розміщення F-16" . Він дебіл?