Власти РФ боятся насильственно вывезенных из Украины детей и пытаются их "перевоспитать" и сформировать "российскую идентичность", - расследование СМИ

Российские власти разработали целую систему "перевоспитания" похищенных из Украины детей, пытаются сформировать у них "российскую идентичность". В РФ считают их "потенциальными террористами", потому что они могут начать противодействовать захватчикам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании издания Meduza.

"Точное количество украинских детей, насильственно вывезенных за время войны в Россию, неизвестно - по данным Киева, речь идет почти о 20 тысячах. Российские чиновники уговаривают украинцев забыть о родине - и убеждают, что родители никогда не приедут, чтобы забрать их домой. Власть уверена , что сможет "перевоспитать" украденных детей", - говорится в материале.

По данным издания, министерство просвещения РФ является главным ведомством, отвечающим за "индоктринацию" (процесс систематического и упорядоченного влияния на индивида с целью внедрения определенных идей, убеждений или взглядов – ред.) депортированных украинских детей.

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Методички Кремля для учителей РФ

Так, в разработанный в 2022 году для российских учителей словарь внесли слова и выражения, определенные как "содержащие признаки экстремизма на националистической почве" и которые могут использовать депортированные украинские дети. В частности, "Слава Украине! Героям слава!", "рашизм", "орки", "кацапы" и т.д.

Также в методичке "Профилактика конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" говорится, что появление в речи "специфического сленга" или даже просто обсуждение "политических тем" может быть признаком того, что среди детей распространена "деструктивная идеология".

Минобразования отмечает, что похищенные дети якобы испытывали "воздействие" этой идеологии просто потому, что жили в Украине. В чем заключалось "воздействие" - не уточняется.

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Учителям советуют прямо говорить депортированным детям о смерти родителей

В изученных документах говорится, что перед российскими учителями стоит задача "переориентации и становления российской идентичности подрастающего поколения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей".

Кроме того, разработчики методики "Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий", предупреждают, что похищенные дети могут проявлять "протест", "привередливость", "недоверие к взрослым", агрессивно вести себя, выражать "идеи личного превосходства" - а также в целом "испытывать трудности в том, чтобы смотреть на возникающие ситуации глазами нейтрального наблюдателя".

Российским педагогам также рекомендуется говорить прямо, что родители депортированных детей умерли, даже если нет конкретных данных об этом. "Не говорите "ничего страшного", "не волнуйся, они в лучшем месте", "они с облака смотрят на тебя"... Честно говорите с ребенком о том, что его близкие погибли или его дом разрушен... Прямо говорите, что они умерли", - говорится в методичке.

"Перевоспитывать" украинских детей "на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Российской Федерации" надлежит вплоть до выпускного. В результате у подростков должна "сформироваться российская идентичность", - подчеркивает издание.

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Депортированных детей называют "потенциальными террористами"

При этом войну, единственную причину, по которой дети оказались в России, - методичка минобразования РФ описывает так: "усложнение геополитической обстановки,... побуждающей семью... к вынужденному переселению".

Кроме того, общение с украинскими детьми ведется только на русском языке.

"Все, кто принимает решение, вообще не стесняясь говорят, что работа (с украинскими детьми, - ред.) должна вестись на русском - им там все владеют; а если плохо владеют, пусть овладевают, - рассказывает источник в ведомстве. - Мол, в Конституции сказано, что русский - государственный: приехали в Россию - говорите по-русски", - указывает источник издания.

По данным источника "Медузы", похищенных из Украины детей в министерстве образования боятся. Между собой сотрудники российского ведомства, даже на уровне руководства, иногда называют этих подростков "потенциальными террористами", которые "могут начать противодействовать" российским властям.

Уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова, ордер на арест которой издал Международный уголовный суд, настаивает, что россияне не могут усыновить ребенка из "новых регионов".

"Только опека или приемная семья" (чтобы ребенка можно было вернуть родным), уверяет она. Но это, как отмечает Meduza, неправда.

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Украинским детям присваивают "коэффициенты деструктивности"

Издание отмечает, что в структуре минобразования работает Федеральный подростковый центр, координирующий идеологическую работу с подростками вне школ. Только командировочные расходы сотрудников центра составляют миллионы рублей. На эти деньги проводятся "интеграционные интенсивности" для подростков.

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды – айти-компания, основанная по поручению Путина, получившая миллиарды рублей из бюджета, – следит за украинскими детьми в интернете. Ее разработки, вероятно, позволяют "деанонимизировать" страницу любого ребенка и проанализировать ее вплоть до ругательств.

Особо отмечается, если подросток находится в "оппозиционных сообществах". А также если он публиковал или ругал посты "по тематике "анархизм"", "с дискредитацией правоохранительных органов", "с критикой действующей власти РФ" или "с изображением шок-контента". В результате такого анализа каждому ребенку присваивается "коэффициент деструктивности" и "коэффициент оппозиционности" (самое низкое встречающееся в анкетах значение - 0.0, наивысшее - 19.7).

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