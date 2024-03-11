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Строящиеся в Турции корабли в будущем станут на защиту Украины, - ОК "Південь"

корвет

Украина должна обеспечить безопасность международного судоходства в своих водах и защищаться от врагов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк.

"Мы понимаем, что нам нужна защита и с воздуха, и из воды, и из-под воды. Эти выводы сделаны. Нам удалось давить на достаточно мощный Черноморский флот РФ и заставить его загнаться в пункт базирования. Теперь нам нужно обдумать, что дальше делать. Потому что мы - действительно морское государство, у нас есть выход к двум морям, и мы должны защищать свои интересы в территориальном море также. И все эти корабли, которые сейчас строятся и в будущем придут в Украину, как раз призваны реализовывать эту функцию - чтобы Украина оборонялась уже не постфактум, а стала достаточно мощным морским государством, способным защитить себя и обеспечивать безопасность международного судоходства в наших водах", - отметила спикер.

Смотрите также: В Турции спустили на воду новый украинский корвет "Иван Мазепа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" Военно-морских сил ВСУ, который строится в Турции, имя гетмана Ивана Выговского.

Автор: 

корвет (32) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+19
Есть такое. В 2021 году на постройку корвета было потрачено около трети всех сумм, потраченных на оборонные закупки. За эти же деньги можно было произвести 5 полных дивизионов "Нептун" на 360 (!!) ракет и закончить все работы по собственному ЗРК средней дальности от "Луча". А так потратили деньги на ветер и на тупой пиар величайшего брехуна и барыги. Навыбирали ... лять нам "мудрые" люмпены.
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11.03.2024 11:36
+12
Важаю це величезним марнотрацтвом. Він не потрібен ні в майбутньому ні тим більше зараз. Тупо дали туркам заробити. Продати його як найшвидше і купити снарядів. Не чекати поки європейці зберуть гроші на ті 800К для арти.
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11.03.2024 11:27
+10
Об этом спецы говорили еще до подписания контракта. И про оптимальный быстроходный москитный флот тоже. Но кто их тогда слышал и слушал? У нас всем рулит "величайший стратег", недонаполеон недоделанный.
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11.03.2024 11:41
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******** не за горами? -- турки ж виробляють 155мл снаряди - чого не хочуть продати?
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11.03.2024 11:21 Ответить
Бо це не ружейна лавка десь у Техасі, де показав справку і купив собі кольт.
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11.03.2024 11:30 Ответить
Вони ж на словах всі нам помагають -- чуть з штанів не вискочать - так спішать
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11.03.2024 11:36 Ответить
це не новина. стурбованість з 2014 року.
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11.03.2024 11:41 Ответить
Допомагають так, як просить зелене чмо. Воно в Туреччині вже погодилось розглянути всі вимоги рашки, і між іншим саме на виконання цих вимог зелені блокують закон про мобілізацію. Так що всі претензії до бубона і мудрого наріда. Порох уже купу нашої зброї мав би, а ці кремлівські кроти саботують все, що повʼязане з Армією.
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11.03.2024 12:11 Ответить
Есть такое. В 2021 году на постройку корвета было потрачено около трети всех сумм, потраченных на оборонные закупки. За эти же деньги можно было произвести 5 полных дивизионов "Нептун" на 360 (!!) ракет и закончить все работы по собственному ЗРК средней дальности от "Луча". А так потратили деньги на ветер и на тупой пиар величайшего брехуна и барыги. Навыбирали ... лять нам "мудрые" люмпены.
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11.03.2024 11:36 Ответить
Зеленський керується не здоровим глуздом та логікою, а піаром та популізмом. Запустили супутник січ-2, з яким майже зразу втратили зв'язок - ми тепер космічна держава. Приперся на миколаївський судобудівний завод подивився на крейсер Україна, почухав макитру, та й купив у турок, то так простіше..
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11.03.2024 11:48 Ответить
Нам и крейсер не нужен от слова совсем. У нас все возможные стоянки находятся в зоне поражения баллистики. Не говоря уже про всевозможные дроны и ПКР.
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11.03.2024 11:52 Ответить
Мудрий нарід вибрав клоуна. Тепер ці 73% зебілів мають в окопах сидіти
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11.03.2024 13:11 Ответить
Так уже даже рашикам дошло, что в лужах Черного и Азовского морей нужен и более боеспособен москитный быстроходный флот, а не эти корыта-цели для дронов и ПКР.
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11.03.2024 11:38 Ответить
при наявності 5 дивізіонів Нептуна,навіть і москіти уже й не дуже треба,але якщо вже так дюже хтілось,то можна було будувати Грозу від ДПЦК або Веспу від Кузні,з їх тонажем,а 500 і 640т відповідно на них влазив нептун навіть в сухопутніх пускових,і думаю що не проблема була б запхати в якості ППО той же СіРем.Але ж ні буба набрала кредитів у британців,на 8 ракетних катерів,проекту яких ніхто не бачв досі,а що саме головне при заявлених 500т тонажу,зразу було заявлено що Нептун "не вліз",тому буде щось на 180км,а такими параметрами володіє НСМ норвежзька(замість 280км Нептуна),плюс якась пукалка на 35-40мм от і весь "ракетний катер" в 500т,в той же час на наші проекти влазить чомусь і Нептун і 76мм артустановка і 1-2 30-35мм зеніток,плюс яке не яке пзрк на турелі.Так до чого то я,а до того що зелені досить швидко прочухали що на тому "флоті" можна некисло прибарахлитись на відкатах,от і вибрали тих хто дав на лапу,бо з наших підприємств бабла не витиснеш,бо не мають.Тому і проекти такі дивні і неоптимальні,бо обирали не те що нам потрібно, а те хто більше відслинить...
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11.03.2024 14:50 Ответить
Какие свои производители? Свои доводились до банкротства. Вы еще забыли французские катера имени Авакова, французские вертолеты имени Авакова и французские тепловозы. С осени 2018 по 2021 было много странных контрактов.
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11.03.2024 16:14 Ответить
Я про те, що кораблі будують на турецьких верфях, а Ердоган руки гаранту викручує "їди на переговори на умовах *****", якісь двійні стандарти.
З ким член НАТО Турція?
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11.03.2024 11:25 Ответить
Мабуть на верфях він має робочі місця та й престиж країни, а Україна для нього не на першому місці.
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11.03.2024 12:14 Ответить
Турки не только снаряды делают. У турков так же есть крылатые ракеты СОМ. Но нам почему то сейчас захотелось корабли которые нахрен не нужны нам ни сейчас ни в будущем. Так как корабли уже показали свою беспомощность перед копеечными беспилотниками.
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11.03.2024 11:27 Ответить
А то как Ердоган усердно толкает нас на капитуляцию то ети корабли построенные за наш счет можно сразу передавать рашистам как трофеи. Видимо на ето и расчет.
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11.03.2024 11:29 Ответить
Хотя я думаю что ети корабли даже не доплывут до Одессы. Рашисты мстительные твари. И они обязательно потопят ети корабли отомстят за свой флот вне зависимости будет мир между нами или нет. И для етого рашисты так же уже построили беспилотные ударные катера. Так что ети корабли УЖЕ обречены. И нам лучше их перепродать или обменять например на боеприпасы пока они еще находятся в Турции.
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11.03.2024 11:42 Ответить
цим корветам нічого не загрожує,бо діє конвенція Монтре,а значить стоятимуть в турків,як колись флот "білих" в Бізерті...
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11.03.2024 14:53 Ответить
Нету у кацев еще бэков на вооружении. Во Владивостоке только идут тесты корпусов и размеров бч, но это все продлится минимум год. И там другая проблема. Вот эти вот все seababy и прочее это так то оружие из 2016 года, но тогда они были на радио канале и соответственно рэб мог их давить, поэтому военным и было похер. Но в Украине применяют бэки со спутниковым интернетом и рэб бессилен. У кацев нету такой технологии, как старлинк. Ну пока нету конечно, это ведь это тоже годы. Поэтому на их беки пока пофиг. Большие корабли кстати пока не обречены, все стороны тестируют варианты противодействия и автоматические турели показывают сверх эффективность. Другое дело, что уже давно есть бэки с погружением на 1 метр, вот тут уже жопа и пока работают только глубокие понтонные заграждения.
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11.03.2024 17:04 Ответить
Важаю це величезним марнотрацтвом. Він не потрібен ні в майбутньому ні тим більше зараз. Тупо дали туркам заробити. Продати його як найшвидше і купити снарядів. Не чекати поки європейці зберуть гроші на ті 800К для арти.
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11.03.2024 11:27 Ответить
Таке...Кораблі можна продати втихаря...Снаряди,та ще й 152 мм нікому не потрібні,а от літачки танчики,та й кораблики.днякі недобудовані на 10%попередня влада зуміла продати,тільки гроші десь поділися..
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11.03.2024 12:13 Ответить
Кора...***..
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11.03.2024 11:28 Ответить
Шо по этому поводу расскажет "гостья из будущего"? Ну карты таро, как вариант.
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11.03.2024 11:33 Ответить
Та навіть якби він був готовий і міг якось впливати (а він ен може) то нам би його зараз не передали - бо Конвенція Монтре.
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11.03.2024 11:34 Ответить
Как показала практика, эти корабли уничтожаются намного дешевыми БЭК довольно легко... По этому это пустая трата денег.
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11.03.2024 11:37 Ответить
Об этом спецы говорили еще до подписания контракта. И про оптимальный быстроходный москитный флот тоже. Но кто их тогда слышал и слушал? У нас всем рулит "величайший стратег", недонаполеон недоделанный.
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11.03.2024 11:41 Ответить
Виявляється державою може керувати будь який дебіл. Я вважаю, що в Україні посада президента несе загрозу для існування держави. Для безпеки існування країни цю посаду треба ліквідувати.
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11.03.2024 11:57 Ответить
А монобольшинство в ВР не несёт? Так может перейдем к анархии?

Дело не в должностях - дело в населении, которое на выборах думает жопой вместо головы. Такой президент и такая ВР - это продукт их жизнедеятельности.
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11.03.2024 12:20 Ответить
Ви не зрозуміли. Мова про посаду президента, яка у всіх країнах з президенсько-парламентською формою правління робить з президента такого собі недомонарха, який може , узурпувавши владу, стати диктатором. Посада президента несе в собі величезні ризики.
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11.03.2024 12:26 Ответить
А должность головы ВР в нынешних условиях? Представьте что у нас сейчас правит Стефанчук при почетном президенте Это было бы лучше?

Власть - это 100% отражение населения территории. С таким населением любая власть несёт в себе большой риск. Назвать этот тупой сброд народом я не могу.
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11.03.2024 12:37 Ответить
Я ж умисне не конкретизую. Не було б президента зеленського, не було б монобільшості, не було б Стефанчука. В Україні, як і в оркостані ситуація патова. І там і тут президенти знищують свої країни. Просто в орків можливостей більше в рази. Зелений лідор робить все те ж саме,що в свій час робив путін.
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11.03.2024 12:50 Ответить
Это сказки. Не было бы Зеленского - население, "уставшее от войны" выбрало бы жопой другого подобного. Сейчас на выбор - Притула, Стерненко, Лачен, Лебига ... Личности вторичны.
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11.03.2024 13:57 Ответить
Альо гараж, я літературною мовою пояснюю, що посаду президента треба ліквідувати, коротко пояснивши чому. Ви не розумієте вище написаного мною, чи тренуєтесь в тролінгу?
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11.03.2024 16:07 Ответить
Альо гарж, я вам таким же литературным языком объясняю что такое население угробит самую лучшую систему государственной власти.Дело не в системе. У нас и так "парламентско-президентская республика". Дальше что? Вы крайние выборы в ВР в Киеве на Оболони видели? Где "мудрое" население выбрало по мажоритарке из всех кандидатов самую Безумную. Это тоже система виновата?
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11.03.2024 16:23 Ответить
Я про посаду президента писав, лише про це. Я не охоплював неосяжне. Велика дорога починається з першого кроку. Мудрий нарід однозначно вибере чергове лайно на свою голову, але з чогось починати треба. Обов'язково потрібно ліквідувати загальне виборче право, але це недосяжно. Така хєрня відбувається у всьому світі. Подивіться на Байдена, це ж вирок США. Мудрий нарід він і в США мудрий нарід.
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11.03.2024 18:04 Ответить
Ця війна показує, що мати даже корвети це небезпечно!!! Думаю що це розуміють і в наших морських силах!!! Завдання не з легких!!!
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11.03.2024 11:58 Ответить
А що у морських силах можуть взагалі говорити проти політитки піару Зеленьського- верхоглавкома. І нашим "морським силам" і російським стало все зрозіміло,Чорне Море- прострілюеться повністтю і ніяким кораблям більшим за катер довго у ньому не прожити.
Розуміє це Вова, чи ні- велике питання, оскільки викликає сумнів, що він взагалі має про щось власну думку...
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11.03.2024 12:19 Ответить
вОно, зЄлєпукін, взагалі нуль повний!!! Але як що ВМС скаже що нам не потрібні великі кораблі, то напевно послухає, сподіваюсь!!!
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11.03.2024 14:58 Ответить
Це не корвети - то плавучі гроби. При такому стані ППО і ПРО країни, війська і т.з. "ВМС" то перше, що піде на дно, навіть бодай раз не вистріливши. Може після війни ганяти турецькі і румунські шхуни, котрі виловлюють камбалу...? То інша справа. А так - гроші на вітер і похоронки додому.
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11.03.2024 12:08 Ответить
Враховуючи розвиток дронів, протикорабельних ракет і те що у нас немає ракетних систем на ці кораблі та ППО... та і ми маємо уже затоплений Сагайдачний....
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11.03.2024 12:18 Ответить
А що гроші вже на снаряди знайшли ? таке враження що ті хто править в цій країні свідомо чи ні працюють на ворога ,ви визначте пріорітети йде смертельна війна з найкривавішим ворогом ,а ви то рейтингами переймаєтесь то тим що не є найбільш необхідним.
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11.03.2024 12:23 Ответить
Я теж так думаю...
"в майбутньому будуть захищати Україну..." - якщо буде що захищати.
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11.03.2024 12:58 Ответить
До того "майбутнього" ще ДОЖИТИ ПОТРІБНО!
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11.03.2024 12:47 Ответить
І після кожної такої "потужної" новини сподівань на щасливе майбутнє України все менше
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11.03.2024 12:52 Ответить
і будуть ці кораблі стояти разом з фрегатом ,, Гетьман Сагайдачний '' ,не перестаємо переконуватися ,що при владі дебіли
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11.03.2024 13:51 Ответить
На гроші витрачені на вітер, скільки корисного можна було зробити для оборони держави, це не схоже на дибілізм, це зумисна шкода обороноздатності України.
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11.03.2024 20:50 Ответить
 
 