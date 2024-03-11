Строящиеся в Турции корабли в будущем станут на защиту Украины, - ОК "Південь"

Украина должна обеспечить безопасность международного судоходства в своих водах и защищаться от врагов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталия Гуменюк.

"Мы понимаем, что нам нужна защита и с воздуха, и из воды, и из-под воды. Эти выводы сделаны. Нам удалось давить на достаточно мощный Черноморский флот РФ и заставить его загнаться в пункт базирования. Теперь нам нужно обдумать, что дальше делать. Потому что мы - действительно морское государство, у нас есть выход к двум морям, и мы должны защищать свои интересы в территориальном море также. И все эти корабли, которые сейчас строятся и в будущем придут в Украину, как раз призваны реализовывать эту функцию - чтобы Украина оборонялась уже не постфактум, а стала достаточно мощным морским государством, способным защитить себя и обеспечивать безопасность международного судоходства в наших водах", - отметила спикер.

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Напомним, Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил корвету класса "Ada" Военно-морских сил ВСУ, который строится в Турции, имя гетмана Ивана Выговского.