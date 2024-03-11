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РФ не ударит по войскам НАТО в Украине, потому что она осознает силу Альянса, - Павел

павел,петр

Президент Чехии Петр Павел призвал не реагировать на угрозы Кремля по поводу того, что войска НАТО в Украине будут для России "законной целью".

Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

По словам Павела, сегодня западные партнеры снабжают Украину стрелковым оружием, танками, самолетами и крылатыми ракетами.

"И, в тоже время, ни одного нападения на территорию НАТО не было. Россия прекрасно понимает, что это будет нарушением закона гораздо большего масштаба, чем то, что она делает сейчас", - подчеркнул президент Чехии.

Он добавил, что Россия "осознает силу НАТО".

Также читайте: Войска НАТО в Украине могли бы оказывать поддержку непосредственно на территории Украины, это не нарушает международных норм, - Павел

Автор: 

НАТО (10045) россия (96018) Украина (45001) Павел Петр (133)


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Топ комментарии
+6
така "сильна" що не спроможна наростити випуск снарядів
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11.03.2024 11:39
+3
Именно. Перестаньте уже боятся этих никчемных
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11.03.2024 11:41
+3
Конечно не ударит, потому что в Украине их не будет.
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11.03.2024 11:42
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така "сильна" що не спроможна наростити випуск снарядів
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11.03.2024 11:39 Ответить
тому і сильна що не грає у кацапські "вогневі вали" а б'є відразу у голову. змагатися у арт-дуелях це нічим не краще ніж з дубиняками стояти стінка на стінку.
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11.03.2024 11:46 Ответить
Вона то б'є, а Україні чомусь не дозволяє бити-боїться ескалації.
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11.03.2024 11:52 Ответить
А нічого більше не залишається . Як бачимо - лінію фронту пересуває арта , а не ракети чи літаки .
Якщо не випалювати дотла все навкруг вогнем - оборону не пробити . Як нашу так і їхню .
При насиченій ППО прифронтовій зоні - літаки і ракети перестають грати велику роль . То ж - залишається лише артилерія .
Підручники НАТО з ******** тактики ведення війни , можна викинути - в піч .
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11.03.2024 12:10 Ответить
Вони не хочуть їх нарощувати... компанії можуть це зробити потрібно 400 млн. .у.е. або контракт на 10 років... але бюрократи ЄС не дають ні першого ні другого...

Та і доктрина нато передбачає використання снарядів тільки точечно а основний урон це отрк, дрони та авіація і їм не потрібна така кількість снарядів як нам і оркам...
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11.03.2024 12:13 Ответить
Тоді була сила коли мати на руках носила - а зараз НАТО на розслабоні
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11.03.2024 11:40 Ответить
"Сила альянса"? Вы боитесь оружие передать, что бы не было эскалация... И на счет нападения, видимо давно шахеды и ракеты на территории НАТО не находили?)
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11.03.2024 11:41 Ответить
Именно. Перестаньте уже боятся этих никчемных
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11.03.2024 11:41 Ответить
це ще невідомо хто тут нікчемний: москалі з мерзлоти чи ніжні европейці з теплими туалетами....
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11.03.2024 12:16 Ответить
Конечно не ударит, потому что в Украине их не будет.
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11.03.2024 11:42 Ответить
Ще побачимо. Летальної західної зброї теж не повинно було бути в Україні
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11.03.2024 11:58 Ответить
А у чому сила НАТО? У боязні "ескалації", про яку 24/7 мекає Столтенберг? Поки що ніякої "сили НАТО" ніхто не бачив.
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11.03.2024 11:48 Ответить
У Столтенберга посада, яка не надає йому права вирішального чи навіть визначального голосу, генсек НАТО має лише право трансляції узгодженого.
Ще півроку тому, якби було в НАТО проведене голосування, то лише балтійські країни проголосували би за заведення військ НАТО в Україну. Навіть Чехія (нагадаю, там Президент - не перша особа країни) була би проти.
Тільки з зі зміною позиції Франції в цьому питання ми вже маємо більшу підтримку в частині того, чи зможе НАТО допомогти Україні особовим складом, хоча також ще не абсолютну. Саме тому нині Столтенберг і транслює таку позицію.
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11.03.2024 12:08 Ответить
Павел і далі перебуває в світі ілюзій-НАТО абсолютно немічна, імпотентна і небоєздатна організація. путін це вже зрозумів.
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11.03.2024 11:58 Ответить
Він напав хоча б на якусь країну Нато??))).... смішні заяви як на мене... вони повністю захищені... а з 22 року щей переозброїли східні країни віддавши весь радянських мотлох нам а їм взамін ******* озброєння...

Максимум що ху..ло може довзолити щодо Нато це якісь провокації із літаками та піз...ш для свого електорату....

А ще основний захист Нато це те що все орківське озброєння базується на їх компонентах... і всі гроші орківської еліти в їх банках або в офшорах під англійською юрисдикцією
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11.03.2024 12:24 Ответить
Ага, вже усвідомила...у Польщі та Румунії...
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11.03.2024 12:04 Ответить
рф не вдарить по віськах НАТО в Україні тому шо в Україні нема військ НАТО. As simple as this..
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11.03.2024 12:11 Ответить
Не мають орки чим вдарити по натівських військах.... якщо вони будуть прикриті Патріотами, авіацією та іншими ППО ближнього радіусу дії від беспілотників...

Це видно по Києву де ешелонована ППО.... і причому без прикриття авіації
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11.03.2024 12:15 Ответить
А чо, деяка логіка про ввід військ НАТО є. Якщо лугондони і кримляді кричали "Путін, введі войска" і путлер ввів і ніхто не протестував, то якщо "мудрий нАрід" і його слуги закричать "НАТО введі войска" і НАТО введе війська, то це можливо і йому нічого не буде.?!?
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11.03.2024 12:37 Ответить
Однозначно, у війні з рашою НАТО переможе, бо має технологічну перевагу. Захід має один недолік, компактне проживання і не велика відстань між містами. Як бачимо з війни в Україні, все збити не можливо, щось і прилетить і це для них головне. І друге Китай, якщо раша розпадеться, там не буде 20-30 держав, бо панда розкатала губу на Сибір, а якщо повезе і Далекий Схід. Світогляд Китаю, не відрізняється відрізняється від світогляду раши, різниця лише в підходах.
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11.03.2024 13:38 Ответить
иди знай этих ******** на всю голову.....я от них всего ожидаю
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11.03.2024 14:47 Ответить
Ой, помиляється цей Павел, ой помиляється.....
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11.03.2024 17:03 Ответить
 
 