РФ не ударит по войскам НАТО в Украине, потому что она осознает силу Альянса, - Павел
Президент Чехии Петр Павел призвал не реагировать на угрозы Кремля по поводу того, что войска НАТО в Украине будут для России "законной целью".
Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
По словам Павела, сегодня западные партнеры снабжают Украину стрелковым оружием, танками, самолетами и крылатыми ракетами.
"И, в тоже время, ни одного нападения на территорию НАТО не было. Россия прекрасно понимает, что это будет нарушением закона гораздо большего масштаба, чем то, что она делает сейчас", - подчеркнул президент Чехии.
Он добавил, что Россия "осознает силу НАТО".
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Якщо не випалювати дотла все навкруг вогнем - оборону не пробити . Як нашу так і їхню .
При насиченій ППО прифронтовій зоні - літаки і ракети перестають грати велику роль . То ж - залишається лише артилерія .
Підручники НАТО з ******** тактики ведення війни , можна викинути - в піч .
Та і доктрина нато передбачає використання снарядів тільки точечно а основний урон це отрк, дрони та авіація і їм не потрібна така кількість снарядів як нам і оркам...
Ще півроку тому, якби було в НАТО проведене голосування, то лише балтійські країни проголосували би за заведення військ НАТО в Україну. Навіть Чехія (нагадаю, там Президент - не перша особа країни) була би проти.
Тільки з зі зміною позиції Франції в цьому питання ми вже маємо більшу підтримку в частині того, чи зможе НАТО допомогти Україні особовим складом, хоча також ще не абсолютну. Саме тому нині Столтенберг і транслює таку позицію.
Максимум що ху..ло може довзолити щодо Нато це якісь провокації із літаками та піз...ш для свого електорату....
А ще основний захист Нато це те що все орківське озброєння базується на їх компонентах... і всі гроші орківської еліти в їх банках або в офшорах під англійською юрисдикцією
Це видно по Києву де ешелонована ППО.... і причому без прикриття авіації