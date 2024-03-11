РФ не ударит по войскам НАТО в Украине, потому что она осознает силу Альянса, - Павел

Президент Чехии Петр Павел призвал не реагировать на угрозы Кремля по поводу того, что войска НАТО в Украине будут для России "законной целью".

Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.

По словам Павела, сегодня западные партнеры снабжают Украину стрелковым оружием, танками, самолетами и крылатыми ракетами.

"И, в тоже время, ни одного нападения на территорию НАТО не было. Россия прекрасно понимает, что это будет нарушением закона гораздо большего масштаба, чем то, что она делает сейчас", - подчеркнул президент Чехии.

Он добавил, что Россия "осознает силу НАТО".

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