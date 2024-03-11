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Государственный оператор тыла заключил первые договоры на поставку питания для войска

харчування

Государственное агентство "Государственный оператор тыла" (ГОТ) заключило договоры на поставку питания для ВСУ по результатам первого раунда сбора коммерческих предложений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГОТ.

Согласно условиям договоров, поставки будут осуществляться в 4 сектора:

  1. Волынская, Ривненская, Житомирская области.
  2. Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области.
  3. Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области.
  4. Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

"Договоры заключены с компаниями-производителями пищевой продукции в рамках действующего законодательства без использования электронной системы. Средняя цена за комплект составила 109,35 грн за ед. Отчет о заключенных договорах, включая наименования компаний, будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели", - говорится в сообщении.

дот

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Напоминается также, что дублирование областей снабжения обусловлено соображениями безопасности.

Сегодня ДОТ объявил сбор коммерческих предложений на поставки в следующие сектора:
1) Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области.
2) Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.
3) Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области.
4) Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области.
5) Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области.
6) Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области.
7) Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области.

Также пресс-центр ДОТ обращает внимание, что было переобъявлено сбор КП на поставку продуктов питания в 2 сектора, что связано с дисквалификацией всех предложений в первом раунде:

8) Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области
9) Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области

Дата и время подачи предложений: до 12.03.2024 18:00

Предложения посылать по электронному адресу: [email protected]

Необходимые документы – по ссылке.

Автор: 

продукты (1532) закупки (763) Государственный оператор тыла (57)


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Топ комментарии
+11
тимошенко у доті зайняв кругову оборону.
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11.03.2024 11:55
+5
От суки ці зелені нечистоти і їх гамноралісімус зеленограй-пісюно-клоун!
Знову роблять фірми-прокладки,знову крадуть гроші!
ПІДАРИ ЙДІТЬ НА ВІЙНУ!
ну коли вже загине хоть один з партії зелених?
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11.03.2024 12:08
+3
"ДОТ" - далеко окопались
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11.03.2024 11:50
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"ДОТ" - далеко окопались
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11.03.2024 11:50 Ответить
тимошенко у доті зайняв кругову оборону.
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11.03.2024 11:55 Ответить
От суки ці зелені нечистоти і їх гамноралісімус зеленограй-пісюно-клоун!
Знову роблять фірми-прокладки,знову крадуть гроші!
ПІДАРИ ЙДІТЬ НА ВІЙНУ!
ну коли вже загине хоть один з партії зелених?
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11.03.2024 12:08 Ответить
Кузьмук гриценко єжель юра єнакієвський мертвечук резніков, мабуть, деньглибоко зхвильовані….
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11.03.2024 12:26 Ответить
Це,типу,успіх Жумаділова ?
Подивимось на зміну кількості й асортименту.
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11.03.2024 12:35 Ответить
Почём у них яйца?
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11.03.2024 12:54 Ответить
Мабуть вже по 27. Але ми про це не знаємо.
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11.03.2024 17:38 Ответить
Соромлюсь запитати-я правильно прочитав-уклав,а не украв?
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11.03.2024 13:04 Ответить
Прямі договори, без задіяння програми прозоро.
Ця програма мала мету публічно продемонструвати незалежну конкуренцію та моніторинг (внутрішній та зовнішній) цін на харчі.
Але МО нічого не змінило, не радилось з громадськими представництва при міністерстві.
Виходить - старі фірми, які зловживали на завищених цінах в далі працюють.
Упорядкування залишилось паперове, немає програмного контролю.
Які там збройні закупівлі? Не годні бариг від картоплі прогнати(
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11.03.2024 16:06 Ответить
 
 