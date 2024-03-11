Государственный оператор тыла заключил первые договоры на поставку питания для войска

Государственное агентство "Государственный оператор тыла" (ГОТ) заключило договоры на поставку питания для ВСУ по результатам первого раунда сбора коммерческих предложений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГОТ.

Согласно условиям договоров, поставки будут осуществляться в 4 сектора:

Волынская, Ривненская, Житомирская области. Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области. Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области. Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

"Договоры заключены с компаниями-производителями пищевой продукции в рамках действующего законодательства без использования электронной системы. Средняя цена за комплект составила 109,35 грн за ед. Отчет о заключенных договорах, включая наименования компаний, будут опубликованы в системе Prozorro до конца недели", - говорится в сообщении.

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Напоминается также, что дублирование областей снабжения обусловлено соображениями безопасности.

Сегодня ДОТ объявил сбор коммерческих предложений на поставки в следующие сектора:

1) Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области.

2) Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области.

3) Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области.

4) Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области.

5) Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области.

6) Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области.

7) Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области.

Также пресс-центр ДОТ обращает внимание, что было переобъявлено сбор КП на поставку продуктов питания в 2 сектора, что связано с дисквалификацией всех предложений в первом раунде:

8) Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области

9) Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области

Дата и время подачи предложений: до 12.03.2024 18:00

Предложения посылать по электронному адресу: [email protected]

Необходимые документы – по ссылке.