Мужчинам с инвалидностью могут вручить повестку, если они не обновили свои данные, и в ТЦК не знают о состоянии здоровья гражданина, - ОК "Північ"

Если представители территориальных центров комплектования раздают повестки гражданам с инвалидностью, они могут не знать о состоянии здоровья человека.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

"Повестка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки, – это, прежде всего, вызов в ТЦК для уточнения данных о человеке. Ее основная цель состоит в том, чтобы люди пришли и обновили свою личную информацию", - говорится в сообщении.

Вручение повесток мужчинам с инвалидностью является распространенной претензией к ТЦК.

В ОК "Північ" объяснили, что если мужчина получил инвалидность после приписки в военкомат или вообще не стоит на военном учете, то там о его здоровье могут просто не знать.

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В командовании отметили, что такие случаи регламентируются постановлением министра обороны от 30 декабря 2022 года, где указано, что в случае изменения персональных данных военнообязанные должны сообщить об этом ТЦК в течение семи дней.

"То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше. Кстати, военный учет ведется также в местных советах, ЦНАП и предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию надо подавать и туда", - уточнили в ОК "Північ".

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"Большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочек от мобилизации для тех, кто имеет соответствующие документальные основания. Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе упростить жизнь.

Да и даже после признания военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу раньше, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и согласование уже в военной части, которая заинтересована в таком специалисте", - добавляют в командовании.