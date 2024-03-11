Мужчинам с инвалидностью могут вручить повестку, если они не обновили свои данные, и в ТЦК не знают о состоянии здоровья гражданина, - ОК "Північ"
Если представители территориальных центров комплектования раздают повестки гражданам с инвалидностью, они могут не знать о состоянии здоровья человека.
Об этом сообщили в оперативном командовании "Північ", информирует Цензор.НЕТ.
"Повестка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки, – это, прежде всего, вызов в ТЦК для уточнения данных о человеке. Ее основная цель состоит в том, чтобы люди пришли и обновили свою личную информацию", - говорится в сообщении.
Вручение повесток мужчинам с инвалидностью является распространенной претензией к ТЦК.
В ОК "Північ" объяснили, что если мужчина получил инвалидность после приписки в военкомат или вообще не стоит на военном учете, то там о его здоровье могут просто не знать.
В командовании отметили, что такие случаи регламентируются постановлением министра обороны от 30 декабря 2022 года, где указано, что в случае изменения персональных данных военнообязанные должны сообщить об этом ТЦК в течение семи дней.
"То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше. Кстати, военный учет ведется также в местных советах, ЦНАП и предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию надо подавать и туда", - уточнили в ОК "Північ".
"Большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочек от мобилизации для тех, кто имеет соответствующие документальные основания. Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе упростить жизнь.
Да и даже после признания военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу раньше, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и согласование уже в военной части, которая заинтересована в таком специалисте", - добавляют в командовании.
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Єрмак, дарую ідею як ще більше пробити дно - нехай ТЦКшники спакують якогось інваліда, і шоб якийсь блохер це "випадково" зняв.
Завіса.
А так то питання вірне. З усіх боків кричать про діджиталізацію та доступ до всіх реєстрів, а документи в ТЦК все рівно треба фізично нести.
я фігзна що в головах у медиків, може й справді чекають що відросте..
так само і воїнів заставляють бігати, за справками що справді кінцівок немає, щоб їм там у ВЛК повилазило
если смогут. Но брать их не обязательно.
Бо взимку 20/21 довелось волочитись по одному з київських ТЦК.
Спочатку годинки 2-3 стоїш під відкритим небом, а потім, зайшовши
усередину - кожушину під пахву - і по кабінетах. Незабутнє враження!
Кажу, - а як вони дізналися твій номер телефону? За його словами, - "сусіди здали".
Потім, під час медобстеження у нього виявили рак. Тепер готується до операції, збирає гроші.
Може, й добре, що сусіди здали, - спасли чоловікові життя, можна сказати. )))
там має бути вся інформація: і від банків (хоча це й незаконно) і від мед установ, і від прикордонників
бабки відмили знову, а система не працює?