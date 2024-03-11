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Новости мобилизации
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Мужчинам с инвалидностью могут вручить повестку, если они не обновили свои данные, и в ТЦК не знают о состоянии здоровья гражданина, - ОК "Північ"

ветеран,війна

Если представители территориальных центров комплектования раздают повестки гражданам с инвалидностью, они могут не знать о состоянии здоровья человека.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

"Повестка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки, – это, прежде всего, вызов в ТЦК для уточнения данных о человеке. Ее основная цель состоит в том, чтобы люди пришли и обновили свою личную информацию", - говорится в сообщении.

Вручение повесток мужчинам с инвалидностью является распространенной претензией к ТЦК.

В ОК "Північ" объяснили, что если мужчина получил инвалидность после приписки в военкомат или вообще не стоит на военном учете, то там о его здоровье могут просто не знать.

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В командовании отметили, что такие случаи регламентируются постановлением министра обороны от 30 декабря 2022 года, где указано, что в случае изменения персональных данных военнообязанные должны сообщить об этом ТЦК в течение семи дней.

"То есть если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше. Кстати, военный учет ведется также в местных советах, ЦНАП и предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию надо подавать и туда", - уточнили в ОК "Північ".

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"Большой кусок работы ТЦК занимает предоставление отсрочек от мобилизации для тех, кто имеет соответствующие документальные основания. Поэтому здесь постоянно напоминают мужчинам приходить и получать такую отсрочку, чтобы упростить ведение учета для центра комплектования, а себе упростить жизнь.

Да и даже после признания военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу раньше, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то он может проходить обучение и согласование уже в военной части, которая заинтересована в таком специалисте", - добавляют в командовании.

Автор: 

военкомат (458) мобилизация (2794) инвалидность (175) повестка (155) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+20
Можна навіть ширше. Пісюн же любить знімати сопливі пародії на стару класіку. Одеса, Потьомкінські сходи, зверху ТЦКшники витягують інваліда з крісла і трамбують його в бусік, крісло катиться вниз ходами (памʼятаєте як дитяча коляска в "Броненосці Потьомкіну"?).
Завіса.
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11.03.2024 12:21
+17
І запхати в буса?
Єрмак, дарую ідею як ще більше пробити дно - нехай ТЦКшники спакують якогось інваліда, і шоб якийсь блохер це "випадково" зняв.
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11.03.2024 12:13
+17
Якщо людина через інвалідність не стоїть на обліку (або виключена, або і не ставала на нього), то ВОНА НЕ Є ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНОЮ! То на біса їй повістки виписувати, особливо, якщо врахувати, що за законом прописана процедура, де керівник ТЦК виписує повістки після ознайомлення з особовою справою. Якщо людина не на обліку, то її особової справи у ТЦК НЕМАЄ! А якщо підійшли на вулиці, то чому їх не влаштовує показане посвідчення інваліда?
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11.03.2024 12:23
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І запхати в буса?
Єрмак, дарую ідею як ще більше пробити дно - нехай ТЦКшники спакують якогось інваліда, і шоб якийсь блохер це "випадково" зняв.
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11.03.2024 12:13 Ответить
Можна навіть ширше. Пісюн же любить знімати сопливі пародії на стару класіку. Одеса, Потьомкінські сходи, зверху ТЦКшники витягують інваліда з крісла і трамбують його в бусік, крісло катиться вниз ходами (памʼятаєте як дитяча коляска в "Броненосці Потьомкіну"?).
Завіса.
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11.03.2024 12:21 Ответить
а закону, так і нема!
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11.03.2024 12:16 Ответить
Та зелені вже обо всі закони, разом з Конституцією ноги повитирали.
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11.03.2024 12:20 Ответить
До дірок у Конституції !
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11.03.2024 12:33 Ответить
Гідрант і закон ні а то рейтинги впадуть.
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11.03.2024 12:36 Ответить
А чому ВЛК не зобов'яжуть передавати копії документів про встановлення інвалідності до ТЦК??? Ото або виключили корупцію, або відразу всі ланцюги можна б було виявляти й саджати. Електронка, пошта - не канають, треба щоб Фьйодоров якийсь новий кривий застосунок за пору-сотен лямів намалював??
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11.03.2024 12:19 Ответить
Хвьодорову нема коли він фортифікації споруджує!
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11.03.2024 12:22 Ответить
При тому бардаку, що твориться із взаємодією між різними базами даних державних органів і про якість тих самих баз даних можна серіали знімати. А Фьодоров і міністерство займається Іграшкою Дією і більш нічим.
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11.03.2024 12:31 Ответить
У ВЛК нема таких документів. Вони є у МСЕК. А от чому просто МСЕК не може передати дані по інвалідах в ТЦК? - проблемааа
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11.03.2024 12:53 Ответить
Ну так, але Ви зрозуміли суть питання.
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11.03.2024 16:57 Ответить
ВЛК не встановлює інвалідність. Ви, мабуть, мали на увазі МСЕК.

А так то питання вірне. З усіх боків кричать про діджиталізацію та доступ до всіх реєстрів, а документи в ТЦК все рівно треба фізично нести.
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11.03.2024 12:53 Ответить
Суті не міняє. У цивільній лікарні, наприклад - точно знаю, поранені хлопці проходять свою ВЛК, цивільні - свою МСЕК. Лікарі тіж самі, тільки від ТЦК хтось приходить ще. Я не розумію, нафіга далі стільки проблем з доками, перевезеннями. І ще інвалідів, хлопців після пораненнь у черги ставити. Дебілізм 90 лвла.
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11.03.2024 17:07 Ответить
Потому, что совок.
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11.03.2024 15:20 Ответить
МСЕК передає в соцстрах, пенсійний, податкову. Після МСЕК інвалід іде в пенсійний та отримує посвідчення та поузгоджує місце отримання пенсії. Також автоматично заноситься у медкарту у Хелсі. Але ж не ТЦК. Ті не можуть.
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11.03.2024 15:37 Ответить
А людини якого зняли з військового обліку за віком, не треба поновлювати свій статус? Може він випив еліксир вічної молодості?)))
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11.03.2024 12:21 Ответить
Ні, за віком не треба, але якщо немає руки чи ноги - треба - бо ж може вони відросли.
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11.03.2024 12:23 Ответить
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11.03.2024 12:24 Ответить
Який ти дотепний, тролику, ти собі вже відростив ?
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11.03.2024 12:32 Ответить
не ображайтесь, але це реально так і є, зі мною ВЛК проходив чоловік, у якого немає щитовидки, онко.. кожен рік проходить казав, дають тимчасово непридатного..
я фігзна що в головах у медиків, може й справді чекають що відросте..
так само і воїнів заставляють бігати, за справками що справді кінцівок немає, щоб їм там у ВЛК повилазило
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11.03.2024 12:40 Ответить
Таке ж і у моєї родички. Після онкології деяких органів нема, а кожного року підтверджувати інвалідність треба, бо не будуть платити пенсію за інвалідністю!
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11.03.2024 13:26 Ответить
Ви статтю читали, чи щось про своє? Стаття про то що ТЦК не має данних ні від людини, ні від ВЛК про стан здоров'я потенційного призовника? Зрозуміло- НЕМАЄ НІЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ. До чого тут процедури ВЛК?
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11.03.2024 15:37 Ответить
Якщо людина через інвалідність не стоїть на обліку (або виключена, або і не ставала на нього), то ВОНА НЕ Є ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНОЮ! То на біса їй повістки виписувати, особливо, якщо врахувати, що за законом прописана процедура, де керівник ТЦК виписує повістки після ознайомлення з особовою справою. Якщо людина не на обліку, то її особової справи у ТЦК НЕМАЄ! А якщо підійшли на вулиці, то чому їх не влаштовує показане посвідчення інваліда?
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11.03.2024 12:23 Ответить
Згоден. Не можуть навіть елементарний електронний документообіг між відомствами зробити щоб не загружати тцк і не таскати інвалідів по воєнкоматам. Це ж найпростіше сказати всім інвалідам йти і стояти в чергах (при їх здоров'ї) годинами щоб сказати що він інвалід. Залужний, якого чомусь зробили кумиром теж був за те щоб всіх інвалідів затаскати по тцк і влк. Це повний зелений ідіотизм. Наобирав мудрий нарід владу у 2019-му...
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11.03.2024 13:43 Ответить
Треба було давно вже зробити, щоб МСЕК при оформленні інвалідності пересилало документи в ТЦК. Ну вузи ж якось можуть щороку висилати документи на відсрочку своїх студентів у ТЦК!
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11.03.2024 13:58 Ответить
Що ви несете, подоляківські? До чого Залужний до ВЛК?, троль? Подивися у портки, тобі не тільки Порошенко туди наклав, а ще і Залужний додав .
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11.03.2024 15:40 Ответить
Так Залужний , коли ще був головкомом на прес-конференції на камери заявив що придатність чи непридатність інвалідів 2 і 3 групи вирішує влк. Вам розуму вистачає зрозуміти що він мав на увазі що всі інваліди повинні пройти влк? Тобто, він був за те щоб затаскати усіх інвалідів по влк і тцк. А про Порошенк я взагалі нічого не казав. Це вже ваші фантазії.
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11.03.2024 18:27 Ответить
Непереживайте, таким людям повестки не вручат - они невидимы для ТЦК.
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11.03.2024 15:21 Ответить
У мене знайомому інваліду дитинства вручили, хоча він їм одразу посвідчення показав. Його не призвали, але по ВЛК поганяли...
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11.03.2024 15:25 Ответить
До чого цей допис? До кого ти звертаєшся, правдолюбець?
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11.03.2024 15:42 Ответить
На ВЛК сейчас гигантские очереди. И как человеку с больными ногами выстоять очередь часов на 5?
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11.03.2024 12:24 Ответить
Тільки комбатантам батальону Монако вручати повістки не будуть !
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11.03.2024 12:26 Ответить
Будут конечно, если смогут. Но брать их не обязательно.
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11.03.2024 15:23 Ответить
Всьо то фігня - у соцмережах краще знають як воно насправді. Правда, мамині бубочки?
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11.03.2024 12:32 Ответить
"Повістка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, - це передусім виклик до ТЦК для уточнення даних про людину. Її основна мета полягає в тому, щоб люди прийшли й оновили свою особисту інформацію", - йдеться у повідомленні. Джерело:
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11.03.2024 12:34 Ответить
Вручите повестки армии податкивцев,таможенников и прочей бюджетносжирающей шушере,оставьте инвалидов в покое.
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11.03.2024 12:41 Ответить
Цікаво, чи працюють останні два роки у ТЦК гардероби?
Бо взимку 20/21 довелось волочитись по одному з київських ТЦК.
Спочатку годинки 2-3 стоїш під відкритим небом, а потім, зайшовши
усередину - кожушину під пахву - і по кабінетах. Незабутнє враження!
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11.03.2024 12:58 Ответить
А что, там когда-то были градеробы?!!! О_О
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11.03.2024 15:24 Ответить
Звідки законно візьметься повістка на людину, яка не на обліку в тцк?
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11.03.2024 13:26 Ответить
Мого знайомого викликали телефоном до ТЦК. А там виявилося, що на нього у них нема жодних документів.
Кажу, - а як вони дізналися твій номер телефону? За його словами, - "сусіди здали".
Потім, під час медобстеження у нього виявили рак. Тепер готується до операції, збирає гроші.
Може, й добре, що сусіди здали, - спасли чоловікові життя, можна сказати. )))
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11.03.2024 13:53 Ответить
нафіга ви тоді той "Оберіг" запускали?

там має бути вся інформація: і від банків (хоча це й незаконно) і від мед установ, і від прикордонників

бабки відмили знову, а система не працює?
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11.03.2024 14:17 Ответить
 
 