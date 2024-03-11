Россияне собираются депортировать с оккупированных территорий украинцев, отказавшихся брать паспорта РФ, - британская разведка

С июля 2024 года захватчики собираются депортировать и бросать за решетку местных жителей, отказавшихся от российского паспорта. Таким образом, россияне стремятся необратимо интегрировать временно оккупированные территории Украины в состав РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что депортировать украинцев планируют в отдаленные части Российской Федерации. Сейчас на оккупированных территориях без российского паспорта нельзя получить социальные услуги, в том числе врачебные.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому жители неподконтрольных территорий, которые откажутся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право оставаться на оккупированных территориях только до 1 июля 2024 года.

"Существует реальная вероятность того, что все лица, которые будут находиться на оккупированных территориях после этой даты и без российского паспорта, будут депортированы или задержаны", - говорится в сообщении.

О планах Кремля по депортации свидетельствует также риторика экс-президента РФ Дмитрия Медведева, указавшего, что людей без паспортов РФ могут отселить в отдаленные районы России.

Разведка подчеркивает, что Кремль проводит непрерывную политику русификации на оккупированных территориях. Другой указ от 26 февраля 2024 г. определяет, что оккупированные территории становятся частью российского южного военного округа.

"Кремль стремится сделать интеграцию оккупированных территорий в состав Российской Федерации необратимой", – говорится в обзоре.

Читайте также: Предатель Балицкий рассказал о депортации украинцев с оккупированных территорий "с бутылкой воды" и намекнул на казни, - ISW