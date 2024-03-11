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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россияне собираются депортировать с оккупированных территорий украинцев, отказавшихся брать паспорта РФ, - британская разведка

депортація

С июля 2024 года захватчики собираются депортировать и бросать за решетку местных жителей, отказавшихся от российского паспорта. Таким образом, россияне стремятся необратимо интегрировать временно оккупированные территории Украины в состав РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что депортировать украинцев планируют в отдаленные части Российской Федерации. Сейчас на оккупированных территориях без российского паспорта нельзя получить социальные услуги, в том числе врачебные.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому жители неподконтрольных территорий, которые откажутся от российских паспортов, станут иностранными гражданами или лицами без гражданства. Такие лица имеют право оставаться на оккупированных территориях только до 1 июля 2024 года.

"Существует реальная вероятность того, что все лица, которые будут находиться на оккупированных территориях после этой даты и без российского паспорта, будут депортированы или задержаны", - говорится в сообщении.

О планах Кремля по депортации свидетельствует также риторика экс-президента РФ Дмитрия Медведева, указавшего, что людей без паспортов РФ могут отселить в отдаленные районы России.

Разведка подчеркивает, что Кремль проводит непрерывную политику русификации на оккупированных территориях. Другой указ от 26 февраля 2024 г. определяет, что оккупированные территории становятся частью российского южного военного округа.

"Кремль стремится сделать интеграцию оккупированных территорий в состав Российской Федерации необратимой", – говорится в обзоре.

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Автор: 

Великобритания (5007) депортация (687) оккупация (10187) внешняя разведка (384)


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Топ комментарии
+17
Це геноцид.
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11.03.2024 12:33
+16
Беріть все, що дають. Паспорт, гроші, запрошення на вибори, А РОБІТЬ ТАК як вважаєте правильно.
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11.03.2024 12:30
+12
Це рашиська тюрма народів ,не нагадує сталінські часи ,з цими чортами домовитись не можливо вони самі не вміють жити і іншим не дають ,тому тільки знищувати треба рашистів і колоборантів.
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11.03.2024 12:35
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Правила форума Совет форумчан
Беріть все, що дають. Паспорт, гроші, запрошення на вибори, А РОБІТЬ ТАК як вважаєте правильно.
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11.03.2024 12:30 Ответить
Херню пишите.
Если ты имеешь рос. паспорт, получаешь рос. зарплату и ходишь на выборы. То ты россиянин.
А тайно, в душе, если не светится, можешь оставаться хоть жителем планеты Нибуру.
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11.03.2024 13:35 Ответить
Проблема тільки в тому, що те що постійно робиш, з часом починає вдаватися правильним.
рашистський скот так поступово до війни дійшов та її виправдання
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11.03.2024 13:35 Ответить
Не світиться перед окупантом своєю ПАТРІОТИЧНІСТЮ. Він цього не оцінить !!!
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11.03.2024 12:31 Ответить
Це геноцид.
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11.03.2024 12:33 Ответить
ООН тоже так думае?
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11.03.2024 13:36 Ответить
В ООН росія має блокуючий голос. Забудь про ООН
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11.03.2024 13:40 Ответить
Время идет, а методы мосоквитов не меняются. Да и зачем их менять, когда они работают?! Только приправили екатериновские,сралинские методички современной пропагандой, ботами, взятками.
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11.03.2024 12:33 Ответить
Це рашиська тюрма народів ,не нагадує сталінські часи ,з цими чортами домовитись не можливо вони самі не вміють жити і іншим не дають ,тому тільки знищувати треба рашистів і колоборантів.
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11.03.2024 12:35 Ответить
Патріоти потрібні для боротьби і на окупованих територіях і в серці кацапії. Майбутьня історія розсудить та поставить усі крапки над І, хто добровільно взяв ворожий паспорт, а хто від безвиході, для збереженгя себе, сім'і та нащадків. Паремога буде за Україною!
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11.03.2024 12:36 Ответить
50 лет страны Балтии ждали независимости. Я прийти к родным на кладбище не доживу.
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11.03.2024 13:38 Ответить
Це вже було. Операція "Запад". За один день вивезли на Сибір 80 000 українців.
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11.03.2024 12:40 Ответить
Атєц фсєх народаф сралін руснею би пишався зараз. Мало він їх катував, вбивав та знищував.
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11.03.2024 12:42 Ответить
Сралин навряд ли одобрил капитализм в России
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11.03.2024 13:39 Ответить
Так званий "радянський соціалізм" чи "китайська модель" є державним капіталізмом.
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11.03.2024 14:45 Ответить
Отак ці землі й стають "ісконно руzzкіє".
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11.03.2024 12:48 Ответить
не палитесь родные, берите шо заставляют брать, кивайте головой, не подставляйтесь!!!
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11.03.2024 12:55 Ответить
Як і півтора століття тому, під час русифікації Польщі, Литви їхньою політикою було: "...что не доделал русский штык, доделает русский чиновник, русская школа и русский поп". Дикунами були, дикунами лишились.
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11.03.2024 13:14 Ответить
Горіти тобі зеля в аду , за муки цих українців , бо це є твій гріх , і твого 95 кодла !
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11.03.2024 13:19 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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11.03.2024 13:28 Ответить
Шо ш ты Джохар этого кадырову не рассказал?
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11.03.2024 13:35 Ответить
...а папа Франціск ібн Пій XII, до прикладу, підтримує Геноцид Українців, за що людожери кремля "шлют ему благодарочку"
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11.03.2024 13:29 Ответить
Гірше за Гітлєра!"Антифашисти", ****! З власних домівок людей виганяти, 21 сторіччя, ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест, Папа Римський... Про бабуїнів бородатих більше переживають!
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11.03.2024 13:51 Ответить
"Кремль прагне зробити інтеграцію окупованих територій до складу Російської Федерації незворотною" Джерело:

А нехер було здавати Південь за три дні, рашистам головне Південь України для забезпечення військової бази "Крим"
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11.03.2024 14:17 Ответить
 
 