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Новости Война
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МИД РФ: Войска НАТО в Украине будут заниматься "дружеской оккупацией" ее тылов

нато

В МИД России заявили, что западные военные в случае введения их контингентов в Украину не поедут на передовую, а будут заниматься "дружеской оккупацией" ее тылов, в частности, будут контролировать чернозем и уже принадлежащие западным компаниям активы.

Об этом заявил так называемый посол МИД РФ по особым поручениям "по преступлениям киевского режима" Родион Мельник, его цитирует пропагандистское агентство РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Они (возможные западные военные в Украине) не пойдут на передовую. Они будут помогать украинцам, они будут просто заменять украинцев в тыловых подразделениях. Они станут на границе с Беларусью. Они будут обеспечивать защиту мостов, (пограничных, - ред.) переходов... По всем параметрам это называется "дружеская оккупация", – сказал он.

По его словам, возможные военные НАТО будут охранять украинские черноземы, "преимущественно принадлежащие западным латифундистам".

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"Они контролируют миллионы гектаров черноземов, сельскохозяйственной земли Украины, потому - а почему бы ее не поберечь, почему бы ее не поконтролировать?" – отметил Мельник.

Также, добавил посол МИД РФ, целью возможного введения западных военных является то, чтобы "заодно засидевшихся в тылу украинцев нужно просто вытолкнуть на передовую".

"Хватит здесь сидеть в тылу, прятаться, надо идти умирать туда..., и эти "рыцари" пойдут умирать за интересы Запада", - считает Мельник.

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.

Автор: 

МИД РФ (1669) НАТО (10045)


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Топ комментарии
+36
скоріше б вже.
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11.03.2024 12:38
+31
Хіба є якісь мінуси?
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11.03.2024 12:39
+27
Краще бути дружньо окупованими, ніж по "брацьки" розбомбленими.
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11.03.2024 12:42
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скоріше б вже.
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11.03.2024 12:38 Ответить
АБИ НЕ КАЦАПИ
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11.03.2024 12:43 Ответить
Як західна та східна Німеччина за підсумками другої світової - ну, ОК.
Тільки от хрін русні а не Київ напополам !
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11.03.2024 12:46 Ответить
Це не ваше свиняче діло, кацапи!

Що буде робити Україна на своеі теріторіі.

Займайтися своїми внутрішніми проблемами.
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11.03.2024 13:25 Ответить
Хіба є якісь мінуси?
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11.03.2024 12:39 Ответить
Хіба що мінуси для каZапів та цих тхорів.

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11.03.2024 12:48 Ответить
я впевнений що спецслужби союзників і так знають , що тхори можуть бути скомпроментовані московією і не мають підтримки українців... але ж що тепер не рятувати цілу націю від людоїдів ?
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11.03.2024 14:36 Ответить
Мене більше турбує, щоб тхори не створили перепони для розміщення контингентів країн НАТО, якщо ті наважаться на це. Ну і кротівня продовжує працювати далі.

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11.03.2024 14:49 Ответить
А я б не проти здати Украiну в аренду на 50 рокiв
як колись Гонконг...
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11.03.2024 16:14 Ответить
Уточнюю-США або Великiй Британii в аренду...
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11.03.2024 16:17 Ответить
Не поняв а де соросята де ротшильди де ті ріптілоіди?
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11.03.2024 12:39 Ответить
Не чіпайте рептилоїдів вони пращури людства! Конь медальний і маняша цього не знають, бо деда тільки казки про печенігів і половців розповідає.
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11.03.2024 12:42 Ответить
Вы перепутали, пращуры это аннунаки с планеты Х
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11.03.2024 12:50 Ответить
Не знаю як ананукі но кацапи пішли точно від свиней яку шпільнув якийсь ананук.
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11.03.2024 12:52 Ответить
Не зовсім , від анунахуй з планети Х народились орки!
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11.03.2024 12:54 Ответить
Яка досада, що землі кітайози і кацапня не встигли скупити.
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11.03.2024 12:39 Ответить
Та краще війська НАТО, чим кацапська дика орда на територіїї України! Орда без культури, історії, людських цінностей, порядності, хай сидить на болотах, там їй місце!
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11.03.2024 12:41 Ответить
Нехай буде цивілізована окупація, ніж окупація ********** орковськими. Як приклад Корея північна з південною..
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11.03.2024 12:42 Ответить
Краще бути дружньо окупованими, ніж по "брацьки" розбомбленими.
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11.03.2024 12:42 Ответить
тобто кацапня вже згодна і сприймає натівців в Україні як належне! заходьте пацани!
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11.03.2024 12:42 Ответить
тєма плоскай зємлі нє раскрита
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11.03.2024 12:42 Ответить
Це споріднено темі "граніци расеї нігде не кінчаються!")))
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11.03.2024 12:45 Ответить
Московиты откусили кусок от Украины, назвали его "новыми территориями россии", но если НАТО зайдут в Украину, то они будут заниматься "дружеской оккупацией". Бутерброд из толстого слоя цинизма и дебилизма, намазанный на большой кусок молчаливой лояльности.
И ведь никого не волнуют старые заявы московитов, где они ноют, что уже воюют с НАТО, а не Украиной.
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11.03.2024 12:42 Ответить
Двоємисліє називається.
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11.03.2024 12:50 Ответить
Путлеровцы загадили своими бомбами снарядами ,фосфором,химическим оружием и минами миллионы гектаров земли в Украине.
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11.03.2024 12:42 Ответить
Так вот чем Китай занимается на рашке и беларашке
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11.03.2024 12:43 Ответить
Если посмотреть как рашисты спасли бомбас то лучше пусть будет окупация войсками НАТО.
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11.03.2024 12:45 Ответить
"За всіма параметрами це називається "дружня окупація"
На самом деле это называется- свинособаки идут на йух.
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11.03.2024 12:47 Ответить
а всйого то було потрібно одно речення Макрона і вже памперси протікають на болотах...
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11.03.2024 12:47 Ответить
Вони бояться , що "прийдьот" НАТА і їм пі.орам прийдеться між собою переженитися.
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11.03.2024 12:49 Ответить
що західні військові у разі введення їхніх контингентів в Україну
Хіба вони вже не там?
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11.03.2024 12:47 Ответить
Кацапы, чего это вас вообще ипёт?

Идите накуй!
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11.03.2024 12:48 Ответить
Тому що не вони окупують.
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11.03.2024 12:52 Ответить
Нехай їх це не "******", а то вже аж ********** "ат важдєлєнія".
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11.03.2024 12:48 Ответить
В 45-му американці окупували Західну Німеччину... А ще ж південну Корею, цілу Японію... І я хочу такої окупації!
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11.03.2024 12:50 Ответить
Ой, як кацапулів давить жаба. Просто на гамно сходять.
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11.03.2024 12:50 Ответить
І ЩО ?? А балалаєчників чого так хвилює те - що тут діється ?
Кацапня , ви є на форумі ,, ану "коліться"- ви до всього цього - яким боком ?
Угомоніться карочє . Це наші справи .! Це стосується виключно - нас , України тобто , і військ НАТО .
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11.03.2024 12:54 Ответить
ви і так воюєте з НАТО, чого тоді пінетесь?
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11.03.2024 12:56 Ответить
ага, один із "злочинів київського режиму" - не віддавати чорноземи московським гвалтівникам

давай, луганський мірошник, насипай збіжжя на млин московської пропаганди
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11.03.2024 12:57 Ответить
після приходу натівців ми тут щє вибори замайструємо!
я б почяв розбудобу Лукьянівкі, заздалегідь так би мовити...
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11.03.2024 13:01 Ответить
Значить скоро вже зайдуть ,якщо кацапи кухкудахкають
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11.03.2024 13:01 Ответить
Нехай вивчать визначення слова "окупація", а потім щось заявлють. Бо виглядають бовдурами!
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11.03.2024 13:04 Ответить
НАТО, ти жє тільки не обмани, окупація так окупація!
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11.03.2024 13:06 Ответить
Порівняти НАТО з російськими орками

може тільки хворий!!!
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11.03.2024 13:30 Ответить
Посол - це українською. Кацапською - "пошел". Ну а МЗСРФ - то 5 помилок у словах "на*уй". Насправді кацапів болить за упущеними чорноземами. Дуже болить. 😊
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11.03.2024 13:07 Ответить
то насправді, це повна срака, для 5-6 менеджерів.
західний кордон, та логістику по україні, будуть контролювати, кляті буржуї, а не тимошенко з шурмою.
а як, все те що, чесною працею зароблене, утримувати? за які гроші?
так шо.....
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11.03.2024 13:09 Ответить
Ми не раби, щоби питати дозволу у росіян. Це в них треба за кимось бути та когось питати. А те, що ми віддаємо свої життя - так це нормально з давніх-давен за Честь і Свободу Рідної Землі та Людей
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11.03.2024 13:13 Ответить
Йдеться про "війська країн НАТО в Україні" без уточнення їхньої структури.
Тому, цілком прийнятним і законним є використання такими країнами власної винищувально-бомбардувальної авіації та аеродромної інфраструктури НАТО для виконання поставлених завдань за призначенаям.
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11.03.2024 13:20 Ответить
Полностью согласен на оккупацию НАТО и как можно быстрее!
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11.03.2024 13:21 Ответить
а хіба недружня окупація це добре
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11.03.2024 13:23 Ответить
Хай НАТОвці дружньо окуповують хоч до кордонів 91 року, аби тільки тут смердючої дикунської деградованої кровожерної кацапні не було.
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11.03.2024 13:24 Ответить
Куди тим НАТІвським "окупантам", до "визволителів" з московії.
"Телефон полоненого орка, який пише перелік того, що треба спробувати на війні."
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11.03.2024 13:33 Ответить
покажіть це папі римському. Давайте його віддамо на згвалтування. Хай піднімає білий стяг
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12.03.2024 01:58 Ответить
Західні війська зайняли західну Неметчину після WWII.

СРСР зайняв східну частину Німеччини ( ГДР).

Західна Німетчина отримала план Маршала ( повну підтримку) та стала лидером ЕС.
ГДР распалося та стала «частиною» Німетчина.

Оць відповідь на те що таке « західна окупація».

А що таке кацапська окупація Україна вже добре знае.
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11.03.2024 13:37 Ответить
Мірошник - мельник по-русски
Ще одне чмо
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11.03.2024 13:39 Ответить
чо зашевелились???
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11.03.2024 13:41 Ответить
А вам не похер?
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11.03.2024 13:44 Ответить
***** сцить
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11.03.2024 14:23 Ответить
ЭТО НЕ РОССИЙСКОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО !!!
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11.03.2024 20:45 Ответить
 
 