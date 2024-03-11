МИД РФ: Войска НАТО в Украине будут заниматься "дружеской оккупацией" ее тылов

В МИД России заявили, что западные военные в случае введения их контингентов в Украину не поедут на передовую, а будут заниматься "дружеской оккупацией" ее тылов, в частности, будут контролировать чернозем и уже принадлежащие западным компаниям активы.

Об этом заявил так называемый посол МИД РФ по особым поручениям "по преступлениям киевского режима" Родион Мельник, его цитирует пропагандистское агентство РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Они (возможные западные военные в Украине) не пойдут на передовую. Они будут помогать украинцам, они будут просто заменять украинцев в тыловых подразделениях. Они станут на границе с Беларусью. Они будут обеспечивать защиту мостов, (пограничных, - ред.) переходов... По всем параметрам это называется "дружеская оккупация", – сказал он.

По его словам, возможные военные НАТО будут охранять украинские черноземы, "преимущественно принадлежащие западным латифундистам".

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"Они контролируют миллионы гектаров черноземов, сельскохозяйственной земли Украины, потому - а почему бы ее не поберечь, почему бы ее не поконтролировать?" – отметил Мельник.

Также, добавил посол МИД РФ, целью возможного введения западных военных является то, чтобы "заодно засидевшихся в тылу украинцев нужно просто вытолкнуть на передовую".

"Хватит здесь сидеть в тылу, прятаться, надо идти умирать туда..., и эти "рыцари" пойдут умирать за интересы Запада", - считает Мельник.

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Размещение войск НАТО в Украине

В конце февраля президент Франции Макрон заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину. Затем он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

В то же время, заявления французского президента вызвали негативную реакцию со стороны правительств стран-союзниц, лидеры которых поспешили заверить, что не будут отправлять войска.

Москва гневно отреагировала на высказывания Макрона, предупредив, что развертывание западных войск в Украине неизбежно приведет к конфликту между Россией и НАТО.