РФ сможет производить оружие для войны в Украине еще в течение 5 лет, но его качество – под вопросом, - WSJ
Способность России производить танки, ракеты и снаряды усилила давление на Украину, но аналитики сомневаются, что это сможет продолжаться долго. Из-за усиления производства оружия страдает российская экономика, а качество нового вооружения – сомнительное. По мнению высокопоставленных должностных лиц, Москва сможет продолжать свои военные усилия еще от 2 до 5 лет.
Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, передает Цензор.НЕТ.
По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия, вероятно, сможет продолжать свои военные усилия в нынешних масштабах еще от двух до пяти лет.
По данным издания, по меньшей мере, две европейские военно-разведывательные службы также считают, что РФ может выработать достаточно оружия, чтобы хватило еще на несколько лет. Однако рост военного производства отражается на экономике России и может оказаться неустойчивым, учитывая отток инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики.
Россия станет зависимой от своих союзников
Анализ финского центрального банка также показывает, что большая часть роста производства, связанного с обороной, приходится на низкотехнологичную продукцию, такую как сталь, а не на более сложные товары, такие как полупроводники, по которым Россия зависит от иностранных поставщиков.
WSJ пишет, что Россия погрузилась в запасы старых артиллерийских боеприпасов.
По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований Великобритании, этот запас сейчас составляет примерно 3 млн патронов, значительная часть которых находится в плохом состоянии.
Королевский институт оборонных исследований и другие аналитики подчеркнули, что российского внутреннего производства боеприпасов недостаточно, чтобы удовлетворить его потребности в Украине. А это значит, что Москва станет еще более зависимой от помощи таких союзников, как Китай, Иран и Северная Корея, отмечает издание.
Цифры по производству вводят в заблуждение
По данным WSJ, некоторые аналитики подвергают сомнению российское военное производство. Например, Россия не делает разницы между новыми бронемашинами и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.
"Они наращивают цифры", – сказал исследователь Международного института стратегических исследований Майкл Джерстад.
Например, объясняют журналисты, танковый завод "Омсктрансмаш" в Омске производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не такого хорошего качества, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.
Издание пишет, что РФ действительно "закачала ресурсы" в свою оружейную промышленность.
В прошлом году 21% всех федеральных расходов РФ пошли на то, что Москва классифицирует как оборону по сравнению с почти 14% в 2020 году. В бюджете России на 2024 год предполагается еще большая доля расходов на оборону – более 29%.
Но западные аналитики все чаще подвергают сомнению качество производства оружия Россией, добавляет WSJ.
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Справа за молодими!
на чому вони приїдуть???
на мерсах чи на полуторках?
стрілятимуть з т 90 чи з т 34?
випускатимуть гради чи кинжали???
для нас великої різниці нема..
бо воно все вбиває!!!!
навіть як що це мушкет чи самопал.
і повторусь ще раз
їх дохреніще і всі помішані на *****
тож, не варто радіти що в оркостані все так погано...
танк Т-80У
модернізація танка Т-55 із новою СУО для експорту;
комплексна модернізація танка Т-55 із гарматою калібру 125 мм для експорту;
важкий бронетранспортер на базі танка Т-55 для експорту
Пусть лучше WSJ расскажет сколько "Абрамсов" делала США в 2021 г. и сколько сейчас. А потом расскажет про производство снарядов 155 мм. в США.
По наращиванию производства 155 мм в США вся информация в открытом доступе. Было бы желание ознакомиться.
До того ж, вся риторика куйла і кремлівського політбюро свідчить - вони готуються до подальшої ескалації. Тобто, на війну буде витрачатися ще більше, гайки закручуватимуться ще сильніше, рядових кацапів будуть мобілізувати на м'ясні штурми стільки, скільки кремлівське політбюро вважатиме за потрібне, і ніяких навіть щонайменших протестів це не викличе у повністю деградованому кацапському суспільстві
у них навіть виїзд вільний
через Анталію, Пекін до будь-якої країни Світу
"Как работает сейчас предприятие с оборонзаказом.
Например делают танк. Получили заказ, деньги, оценили узкие места, например мало могут делать стволов. Заказали на эти места оборудование из Китая. Пока оборудование не пришло, по тем комплектующим, где можно нарастить объёмы, начинают работать в три смены, клепая например жестяную крышку редуктора поворотного механизма башни. Зачем клепают опережающими темпами? Потому что надо отчитаться об освоении ресурсов, увеличении числа рабочих мест, росте производства. Выяснилось, что китайский радиально ковальный станок привезли, но не получается освоить, китайцы не едут помогать, станок гонит брак, стволы не бракуют, делают карту отклонений, отправляют на склад готовой продукции. Стволы это пример. Так происходит с 30% номенклатуры технологически сложных изделий. В итоге по бумаге рост производства танков +100% в год, делали 20 шт в год, начали делать 40 шт, но из них 30 шт имеют дефекты, которые в условиях фронта не позволят использовать эти танки. В итоге на фронте из 30 танков соберут путем каннибализации 10 шт. Но при этом предприятие отчиталось об успешном выполнении оборонзаказа, повысили зарплату рабочим и итр, премию выдали, директоров на послание позвали. Но в итоге всё это обман и самообман, так как прикрыт штампами "совершенно секретно". Я не о конкретном предприятии. Это о принципе того бреда, который называется военной экономикой России. Гонят брак в надежде на то, что его не выявят раньше чем изделие будет уничтожено в бою. Поэтому, пока в России не закрыли границы, не начали расстреливать за вредительство и саботаж, а продталоны не заменили деньги, то России можно не бояться
А, да? Ну тогда - Все на шашлыки!