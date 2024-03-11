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Новости Война
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РФ сможет производить оружие для войны в Украине еще в течение 5 лет, но его качество – под вопросом, - WSJ

рф,росія,гаубиці

Способность России производить танки, ракеты и снаряды усилила давление на Украину, но аналитики сомневаются, что это сможет продолжаться долго. Из-за усиления производства оружия страдает российская экономика, а качество нового вооружения – сомнительное. По мнению высокопоставленных должностных лиц, Москва сможет продолжать свои военные усилия еще от 2 до 5 лет.

Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, передает Цензор.НЕТ.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия, вероятно, сможет продолжать свои военные усилия в нынешних масштабах еще от двух до пяти лет.

По данным издания, по меньшей мере, две европейские военно-разведывательные службы также считают, что РФ может выработать достаточно оружия, чтобы хватило еще на несколько лет. Однако рост военного производства отражается на экономике России и может оказаться неустойчивым, учитывая отток инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики.

Россия станет зависимой от своих союзников

Анализ финского центрального банка также показывает, что большая часть роста производства, связанного с обороной, приходится на низкотехнологичную продукцию, такую как сталь, а не на более сложные товары, такие как полупроводники, по которым Россия зависит от иностранных поставщиков.

WSJ пишет, что Россия погрузилась в запасы старых артиллерийских боеприпасов.

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По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований Великобритании, этот запас сейчас составляет примерно 3 млн патронов, значительная часть которых находится в плохом состоянии.

Королевский институт оборонных исследований и другие аналитики подчеркнули, что российского внутреннего производства боеприпасов недостаточно, чтобы удовлетворить его потребности в Украине. А это значит, что Москва станет еще более зависимой от помощи таких союзников, как Китай, Иран и Северная Корея, отмечает издание.

Цифры по производству вводят в заблуждение

По данным WSJ, некоторые аналитики подвергают сомнению российское военное производство. Например, Россия не делает разницы между новыми бронемашинами и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.

"Они наращивают цифры", – сказал исследователь Международного института стратегических исследований Майкл Джерстад.

Например, объясняют журналисты, танковый завод "Омсктрансмаш" в Омске производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не такого хорошего качества, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.

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Издание пишет, что РФ действительно "закачала ресурсы" в свою оружейную промышленность.

В прошлом году 21% всех федеральных расходов РФ пошли на то, что Москва классифицирует как оборону по сравнению с почти 14% в 2020 году. В бюджете России на 2024 год предполагается еще большая доля расходов на оборону – более 29%.

Но западные аналитики все чаще подвергают сомнению качество производства оружия Россией, добавляет WSJ.

Автор: 

оружие (10242) россия (96018)


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Топ комментарии
+11
Да да ви вже писали там ракет немає людей …. Але питання чи Україна зможе воювати ті 5 років?
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11.03.2024 14:26
+10
Со своими т.н. "прогнозами" обосрались уже все кому не лень. Теперь вот и WSJ решили включится. Мы же знаем, что WSJ - ведущий мировой эксперт по России и её ВПК в частности
Пусть лучше WSJ расскажет сколько "Абрамсов" делала США в 2021 г. и сколько сейчас. А потом расскажет про производство снарядов 155 мм. в США.
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11.03.2024 14:35
+7
А потім вже не буде України, та не потрібна буде і зброя?
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11.03.2024 14:27
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Правила форума Совет форумчан
Це ж скільки "Оскарів" нам світить?
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11.03.2024 14:24 Ответить
Да да ви вже писали там ракет немає людей …. Але питання чи Україна зможе воювати ті 5 років?
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11.03.2024 14:26 Ответить
Не може, змусимо!
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11.03.2024 15:06 Ответить
Ти то мусиш, але чогось не воюєш.
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11.03.2024 16:30 Ответить
не я хворий і старий
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11.03.2024 19:22 Ответить
Це очікувано, самі завзяті воюни до останнього це хворі та старі.
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11.03.2024 20:19 Ответить
Ну, я здоров'я вже витратив, на Колчаківських фронтах.
Справа за молодими!
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11.03.2024 22:13 Ответить
А потім вже не буде України, та не потрібна буде і зброя?
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11.03.2024 14:27 Ответить
Коли вичерпаються совкові запаси то і припинеться "зростання виробництва".
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11.03.2024 14:29 Ответить
в раші вати дохрена...
на чому вони приїдуть???
на мерсах чи на полуторках?
стрілятимуть з т 90 чи з т 34?
випускатимуть гради чи кинжали???
для нас великої різниці нема..
бо воно все вбиває!!!!
навіть як що це мушкет чи самопал.
і повторусь ще раз
їх дохреніще і всі помішані на *****
тож, не варто радіти що в оркостані все так погано...
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11.03.2024 14:29 Ответить
Меня не так волнует что может делать Раша, как то, почему это не делает наша власть. Как там новое юное дарование в оборонпроме, уже все наладило и оружие производится день и ночь? Или можно не задавать глупых вопросов и не смешить Бенины тапочки?
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11.03.2024 14:30 Ответить
Як же дістали ці ідіоти зі своєю АНАЛітикою. Виробляють танки схожі на Т-62..
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11.03.2024 14:35 Ответить
ходова частина танків Т-72 та Т-80;
танк Т-80У
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11.03.2024 15:10 Ответить
воть:

модернізація танка Т-55 із новою СУО для експорту;
комплексна модернізація танка Т-55 із гарматою калібру 125 мм для експорту;
важкий бронетранспортер на базі танка Т-55 для експорту
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11.03.2024 15:13 Ответить
Со своими т.н. "прогнозами" обосрались уже все кому не лень. Теперь вот и WSJ решили включится. Мы же знаем, что WSJ - ведущий мировой эксперт по России и её ВПК в частности
Пусть лучше WSJ расскажет сколько "Абрамсов" делала США в 2021 г. и сколько сейчас. А потом расскажет про производство снарядов 155 мм. в США.
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11.03.2024 14:35 Ответить
Абрамсы 30 лет не производятся. Только опытные образцы в старых корпусах со старыми газотурбинными двигателями и модернизация обвеса и электроники под новые стандарты. Включая более 2000 для Марокко, Саудовской Аравии, Египта, Кувейта, Румынии, Польши и 31 шт Украине. Это всё минус из тех 8800, что были построены до 1995 года.

По наращиванию производства 155 мм в США вся информация в открытом доступе. Было бы желание ознакомиться.
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11.03.2024 15:14 Ответить
Якщо це намагання "заспокоїти", то воно марне. 5 років війни - це десятки чи сотні тисяч життів українців, як військових, так і цивільних.

До того ж, вся риторика куйла і кремлівського політбюро свідчить - вони готуються до подальшої ескалації. Тобто, на війну буде витрачатися ще більше, гайки закручуватимуться ще сильніше, рядових кацапів будуть мобілізувати на м'ясні штурми стільки, скільки кремлівське політбюро вважатиме за потрібне, і ніяких навіть щонайменших протестів це не викличе у повністю деградованому кацапському суспільстві
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11.03.2024 14:36 Ответить
які гайки?
у них навіть виїзд вільний
через Анталію, Пекін до будь-якої країни Світу
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11.03.2024 15:53 Ответить
Только что писали что выробляют 3 миллиона снарядов в год. А теперь оказывается осталось всего 3 миллиона поганых патронов.
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11.03.2024 14:45 Ответить
Тому , чим скоріше армії союзників втрутяться і допоможуть нам боротися проти нашого геноциду тим краще ...
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11.03.2024 14:49 Ответить
Куда спешить. Написали же, через два года рашка сама сдохнет.
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11.03.2024 14:51 Ответить
европа и сша смогут обещать что-то передать, но это под вопросом - униан
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11.03.2024 14:53 Ответить
Т-34 тоже был хуже Тигра. Но их кол-во позволяло не думать о потерях.
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11.03.2024 15:07 Ответить
Т-34 виробляли, а не тягнули з 30-річного зберігання.
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11.03.2024 15:33 Ответить
Так,звичайно.В ракетах 2023 року знайдено компоненти багатьох країн Європи,Азії і навіть США...
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11.03.2024 15:07 Ответить
Комент одного з працівників російского заводу:

"Как работает сейчас предприятие с оборонзаказом.
Например делают танк. Получили заказ, деньги, оценили узкие места, например мало могут делать стволов. Заказали на эти места оборудование из Китая. Пока оборудование не пришло, по тем комплектующим, где можно нарастить объёмы, начинают работать в три смены, клепая например жестяную крышку редуктора поворотного механизма башни. Зачем клепают опережающими темпами? Потому что надо отчитаться об освоении ресурсов, увеличении числа рабочих мест, росте производства. Выяснилось, что китайский радиально ковальный станок привезли, но не получается освоить, китайцы не едут помогать, станок гонит брак, стволы не бракуют, делают карту отклонений, отправляют на склад готовой продукции. Стволы это пример. Так происходит с 30% номенклатуры технологически сложных изделий. В итоге по бумаге рост производства танков +100% в год, делали 20 шт в год, начали делать 40 шт, но из них 30 шт имеют дефекты, которые в условиях фронта не позволят использовать эти танки. В итоге на фронте из 30 танков соберут путем каннибализации 10 шт. Но при этом предприятие отчиталось об успешном выполнении оборонзаказа, повысили зарплату рабочим и итр, премию выдали, директоров на послание позвали. Но в итоге всё это обман и самообман, так как прикрыт штампами "совершенно секретно". Я не о конкретном предприятии. Это о принципе того бреда, который называется военной экономикой России. Гонят брак в надежде на то, что его не выявят раньше чем изделие будет уничтожено в бою. Поэтому, пока в России не закрыли границы, не начали расстреливать за вредительство и саботаж, а продталоны не заменили деньги, то России можно не бояться
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11.03.2024 15:14 Ответить
усі ці "аналітики-експерти" гівна варті...
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11.03.2024 15:14 Ответить
А коли не зможуть .Перейдуть на корейську.І так ще років десять.......
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11.03.2024 15:31 Ответить
❗️Німеччина згодна дати Україні Taurus, але через обмін з Британією , - МЗС Німеччини.
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11.03.2024 15:37 Ответить
Москва в опаснасти !
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11.03.2024 15:38 Ответить
2 роки ще точно доведеться воювати - альтернатива рашистське рабство
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11.03.2024 15:54 Ответить
трусов пусть закупят , вся русня без трусов воюет
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11.03.2024 15:56 Ответить
В україні на 2016 рік танки виробляли на ХТЗ-власникЯрославський.Бронетранспорт "КОЗАК" КРАЗ Живаго.Гвинтокрили з двигунами-"моторсіч" Богуслаєва.Скажіть будьласка як попередня влада заставити їх це виробляти-тіки великими грошима.Де їх узяти-тіки налоги.І тепер зрозуміли з ким приходилось вести розмову Порошенку щоб хоч шось робилось.
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11.03.2024 16:01 Ответить
РФ зможе виробляти зброю для війни в Україні ще впродовж 5 років, але її якість - під питанням

А, да? Ну тогда - Все на шашлыки!
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11.03.2024 16:12 Ответить
Такї ж самї ,,єксперти" прогнозували що ї Київ впаде за три днї.......
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11.03.2024 19:46 Ответить
 
 