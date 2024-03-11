РФ сможет производить оружие для войны в Украине еще в течение 5 лет, но его качество – под вопросом, - WSJ

Способность России производить танки, ракеты и снаряды усилила давление на Украину, но аналитики сомневаются, что это сможет продолжаться долго. Из-за усиления производства оружия страдает российская экономика, а качество нового вооружения – сомнительное. По мнению высокопоставленных должностных лиц, Москва сможет продолжать свои военные усилия еще от 2 до 5 лет.

Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, передает Цензор.НЕТ.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, Россия, вероятно, сможет продолжать свои военные усилия в нынешних масштабах еще от двух до пяти лет.

По данным издания, по меньшей мере, две европейские военно-разведывательные службы также считают, что РФ может выработать достаточно оружия, чтобы хватило еще на несколько лет. Однако рост военного производства отражается на экономике России и может оказаться неустойчивым, учитывая отток инвестиций, рабочей силы и материалов из других секторов российской экономики.

Россия станет зависимой от своих союзников

Анализ финского центрального банка также показывает, что большая часть роста производства, связанного с обороной, приходится на низкотехнологичную продукцию, такую как сталь, а не на более сложные товары, такие как полупроводники, по которым Россия зависит от иностранных поставщиков.

WSJ пишет, что Россия погрузилась в запасы старых артиллерийских боеприпасов.

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По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований Великобритании, этот запас сейчас составляет примерно 3 млн патронов, значительная часть которых находится в плохом состоянии.

Королевский институт оборонных исследований и другие аналитики подчеркнули, что российского внутреннего производства боеприпасов недостаточно, чтобы удовлетворить его потребности в Украине. А это значит, что Москва станет еще более зависимой от помощи таких союзников, как Китай, Иран и Северная Корея, отмечает издание.

Цифры по производству вводят в заблуждение

По данным WSJ, некоторые аналитики подвергают сомнению российское военное производство. Например, Россия не делает разницы между новыми бронемашинами и старыми моделями, вывезенными с хранения и отремонтированными.

"Они наращивают цифры", – сказал исследователь Международного института стратегических исследований Майкл Джерстад.

Например, объясняют журналисты, танковый завод "Омсктрансмаш" в Омске производит танки, похожие на Т-62, не выпускавшиеся с 1970-х годов, и Т-54/55, впервые разработанные после Второй мировой войны. Эти старые танки не такого хорошего качества, как новые модели, и их запасы со временем иссякнут.

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Издание пишет, что РФ действительно "закачала ресурсы" в свою оружейную промышленность.

В прошлом году 21% всех федеральных расходов РФ пошли на то, что Москва классифицирует как оборону по сравнению с почти 14% в 2020 году. В бюджете России на 2024 год предполагается еще большая доля расходов на оборону – более 29%.

Но западные аналитики все чаще подвергают сомнению качество производства оружия Россией, добавляет WSJ.