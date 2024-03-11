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Спецпосланник Китая Ли Хуэй не озвучил новых мирных идей, позиции ЕС и КНР в отношении войны РФ против Украины отличаются, - МИД Германии

лі,хуей

Представитель Пекина Ли Хуэй не привез новые мирные инициативы по войне в Украине.

Об этом сообщил спикер МИД Германии Себастьян Фишер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он подтвердил, что спецпосланник Китая Ли Хуэй встретился в субботу, 9 марта, с государственным секретарем немецкого внешнеполитического ведомства Томасом Баггером. Дипломаты обменялись мнениями по ситуации в Украине и рассказали о своих усилиях по достижению мира. В частности, речь шла о "возможной мирной конференции в Швейцарии" (Глобальный саммит мира. – Ред.).

Фишер отметил, что при этом "стали очевидными известные отличия в позициях Китая и ЕС по агрессивной войне России против Украины".

Берлин приветствует мирные попытки КНР, но новых китайских инициатив представлено не было, отметил спикер.

По его словам, отношение Пекина в этом "центральном вопросе" влияет на отношения между ФРГ, Европой и Китаем, вызывает озабоченность также сотрудничество между Китаем и Россией, в частности, в вопросе поставки товаров двойного назначения и обхождения санкций со стороны китайских компаний.

Для Германии в свою очередь не может быть и речи, чтобы отказаться от поддержки Украины. Это также было доведено до китайских дипломатов, добавил он.

В целом представитель оценил атмосферу переговоров как конструктивную.

Читайте также: Переговоры Ли Хуэя в Киеве были "откровенными и дружескими", - Китай

Автор: 

Германия (7036) Китай (3023) Ли Хуэй (31)


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Топ комментарии
+19
Той, хто вірить китайцям - довбойоб, той, хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі...
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11.03.2024 15:36
+16
Перекрити китайцям торгівлю з ЕС , доки не приймуть позицію ЕС.

якщо бути толерантними до тоталітарних країн , ці країни угроблять Европу
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11.03.2024 15:34
+8
Лі, пішов ти на屌.
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11.03.2024 15:43
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Перекрити китайцям торгівлю з ЕС , доки не приймуть позицію ЕС.

якщо бути толерантними до тоталітарних країн , ці країни угроблять Европу
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11.03.2024 15:34 Ответить
ага, зараз. втратити трильйонні грошові потоки заради якоїсь там України?
європідари продовжать активно копати собі могилу, але ніколи не відмовляться від грошей.
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11.03.2024 16:25 Ответить
від яких грошей? хіба китайці їм дають гроші? китайці їм впарюють свої товари.. і ці товари спокійно можуть виробляти і в інших країнах, в тому числі і в європеських країнах. китайці демпінгують цінами на свої товари, а той демпінг їм потім китайський уряд компенсує.. Європейці мають знятися з тої голки і не гробити свої економіки і не ставити їх під залежність китайським комунякам.
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11.03.2024 18:24 Ответить
Той, хто вірить китайцям - довбойоб, той, хто вірить китайцям комуністам - довбойоб в кубі...
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11.03.2024 15:36 Ответить
А що "нового" варто очікувати від тих хто не збирається змінювати своїх старих позицій та планів?! Будь який успіх у цій війні для Москви є прийнятним для Пекіну котрий і сам має плани на розв'язання війни та захоплення територій!!!
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11.03.2024 15:37 Ответить
А що може запропонувати цей китайоза, якщо вони кукурікають з кожного утюга, шо вони і кацапня - братья невек? Правда, санкцій дотримуються, тому що товарообіг з Европою для цих жовтомордих надважливий, на першому місці, на другому - штати, а з кацапнею нема про що писати, едине, що козломорді можуть запропонувати китайцям, так це рівень торгівлі европейських метрополій в середні віки з дикунами, китайці кацапам дзернальця і намисто, а кацапи - те що знайшли на землі - ліс, і під землею - вуглеводні.
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11.03.2024 15:42 Ответить
Китайцы выжидают. В Украину посланник приехал, чтобы воочию увидеть, что никто не собирается сдаваться, а все собираются бить врага. Одним словом приехал в разведку.
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11.03.2024 15:42 Ответить
Лі, пішов ти на屌.
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11.03.2024 15:43 Ответить
А хтось бачив текст мирних ініціатив Зеленського?
Думаю, з китайськи співпадає.
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11.03.2024 15:44 Ответить
Ну порівняйте. Чи в гуглі забанили?
https://www.dw.com/uk/ukrainska-formula-miru-pro-so-jdetsa/a-64799405 Українська "формула миру"
https://24tv.ua/mirniy-plan-kitayu-pripinennya-viyni-tekst-dokumenta_n2262509 Мирний план Китаю
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11.03.2024 15:55 Ответить
Це для нас текст.
Що в Стамбулі було підписано?
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11.03.2024 15:57 Ответить
Не знаю. Що було підписано?
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11.03.2024 16:17 Ответить
В Стамбулі, вочевидь, нічого не було підписано - саме тому війна й продовжується.
Чи ви з тих, хто вірить словам *****?
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11.03.2024 20:38 Ответить
Ну так Китаю эта война выгодна как никому. И рынок сбыта огромный, из-за ухода многих мировых производителей из расеи их место занял Китай, и энергоносители по дешёвке могут закупать. А когда Украина окончательно измотает рашку, китайцы мелкими группами примерно по 5млн рыл спокойно займут территории по Урал
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11.03.2024 15:48 Ответить
Политика это про то - как сделать из простого - сложное.
ЕС поддерживает территориальную целостность и китай поддерживает территориальную целостность Украины, но позиции отличаются, это как? Международное прав, вроде бы, для всех одно и то же.
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11.03.2024 15:49 Ответить
"Представник Пекіна Лі ****" - я прочитав = "Представник Пекла Лі Хуей"
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11.03.2024 15:50 Ответить
/Загалом речник оцінив атмосферу переговорів як конструктивну/
Чергове пустопорожнє "бла-бла-бла". То в чому був конструктив?
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11.03.2024 15:59 Ответить
Китай заинтересован в победе РФ. Т.к.:
1. Китаю необходима адвокатура силового решения проблем, т.к. с Тайванем они собираются решать точно так же.
2. Китаю необходимо убедиться в импотенции международных институций (ООН), США и Европы, в случае силового захвата Тайваня.
3. Ослабленная войной и санкциями Россия очень выгодна Китаю, т.к. позволяет покупать ресурсы по демпинговым ценам и в разы увеличить в РФ поставки собственной продукции и технологий.
4. Страх "Запада" перед открытым военным союзом РФ и Китая, нивелирует экономические рычаги влияния "Запада" на Китай. Грубо говоря: "санкций нет и не будет, товарооборот сокращать не будем".
5. Война в Украине показала очевидную военную слабость РФ. А вкупе с очевидной импотенцией международных институций (ООН), США и Европы - делает Китай все более "интересным" партнером для многих стран мира, которые ранее больше ориентировались на РФ, США или Европу.

Так с какого переляку у Китая вдруг поменяется позиция?
Самое интересное, что и в Европе и в США это всё прекрасно понимают. И все эти "мы тут с Ли Хуэеем обсудили мирное решение ..." - это не более чем стандартное политическое лицемерство. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир ...
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11.03.2024 16:12 Ответить
Китай і благословив ***** на цю війну, сам би він без дозволу не рипнувся. А тепер Китай бачить, що і Захід і сША де факто злилися, і не проти його, а проти нікчемної паРаші, тільки тому, що й ***** - ЯЗ. Для Китаю відкрилося стільки можливостей...
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11.03.2024 17:47 Ответить
> Война в Украине показала очевидную военную слабость РФ

Ну і слабаки ті росіяни. Щоправда, снарядів виготовляють в місяць в 3 рази більше, ніж США+ЄС . І по дронам та реб вже на голову вище нас. Але ж очевидно, які вони слабі.
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11.03.2024 21:17 Ответить
Не путайте ВПК РФ и армию РФ.
На февраль 2022 г. у нас "на бумаге" была численность армии 250 000 чел. По-факту, если брать число комботантов и с учетом комплектации подразделений в среднем 60%, армии РФ противостояло не более 40 000 - 50 000 л/с с нашей стороны. Напомню, что армия вторжения это около 150 000 кадровых военных РФ и еще около 50 000 т.н. армий Л/ДНР. По технике ... думаю и так все понятно - кратный перевес и по количеству и по качеству. И чем все это закончилось по итогу 2022 г.? "Вторая армия мира"? Ню, ню ...
И с ВПК РФ не все так очевидно. Где была бы армия РФ без очевидной и не малой помощи Ирана, Сев. Кореи и Китая? Справился бы ВПК РФ с поставками без помощи этой "оси зла"?
Да, РФ огромными темпами наращивает производство ВПК. И не только РФ - вся "ось зла" наращивает. Отстает ли Запад? Мы не знаем. Ситуация с производством, наличием и состоянием вооружений Запада - это секретная и во многом политизированная тема. Думаю, что внимательно анализируя действия и состояние армии РФ, Запад уверен, что справится с РФ в случае вторжения армии РФ в страны НАТО. Но и ВПК запускает и запасы вооружений пополняет. А то что может (что не жалко) - поставляет в Украину.
Должен ли Запад "отдать всё" для победы Украины? С какой радости? Запад уже поверил в "победу демократии" в Украине в 2005 г., ... потом поверил еще раз в 2014 г. ... И что в результате? Самое коррумпированное государство в Европе, где "мудрый народ" голосует за клоуна-президента? ...
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12.03.2024 12:53 Ответить
А Лихуйею не нужно пойти *******? И вообще нужно гнать китаезов сцаными тряпками отовсюду Ети жолтомордые никогда не хотят вам сделать добро а только все делают в своих интересах. И не просто так ***** напал на Украину через два дня как только приехал с Китая. Именно Китай дал *добро* рашистам окупировать Украину. Китай давно с помощью кацапоидов пробивает себе *шелковый путь* на Европу. Сами китайцы пока еще не решаются воевать против Запада потому весь мир науши станет. А вот руками кацапов самое то делать свое гнусное дело. Между прочим Китай уже полностью окупировал Беларашку, поставил там свои заводы и толкает свой говнотовар на Европейский рынок.
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11.03.2024 16:17 Ответить
Якби канцлером була би АннаЛена Бербок, в якої підлеглі чиновники МЗС заявляють китайозам "Для Німеччини своєю чергою не може бути мови, щоб відмовитися від підтримки України"...
Ех, якби...
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11.03.2024 16:28 Ответить
Цю мавпу треба давно насадити на **** і провернути разів ковирнадцять.
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11.03.2024 16:38 Ответить
ДА ПОХЕР на все ваши планы. Не будет МИРа , так как мир для Украины, это посадка в тюрьму на ПЖ для Зеленского, Ермака ,Резникова, а если не будет то сразу майдан где на столбах за ноги подвешенные посипаки хремлёвские будут. Так что все планы о МИРЕ сами понимаете. Ситуация патовая?
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11.03.2024 16:55 Ответить
Что он может предложить под диктовку *****, этот Куй-сунь-чай ?
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11.03.2024 17:00 Ответить
він спочатку зробив сунь-х*й-в-чай а потім *******
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11.03.2024 20:07 Ответить
китайози за мир, який пропонує парашка
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11.03.2024 17:01 Ответить
Ли *** ***** вкрай.
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11.03.2024 17:21 Ответить
Всі **** ****. От мені цікаво, де ф його прізвищі літера Е?)
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11.03.2024 21:35 Ответить
Ну и нахер оно приЛиХуерило до ЕС?
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11.03.2024 17:27 Ответить
**** ли или не ****, а веры им нет. Принципово не купую нічого китайськогои вже десятиріччями.
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11.03.2024 18:26 Ответить
**** може йти на своє імя разом зі своєю террористичною країною
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11.03.2024 18:56 Ответить
хэй не хуэй, а 500 000 штук надо мобилизовать. китаяку на гилляку!
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11.03.2024 18:57 Ответить
лі **** приїхав і всі ********
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11.03.2024 20:03 Ответить
Кітай є союзником Московії, які там ще можуть бути пропозиції ? Треба мочити комуняк
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11.03.2024 21:57 Ответить
А я давно говорю, хорошего человека ***** не назовут.
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11.03.2024 23:39 Ответить
Так а **** Ли воно тоді приїхало?
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12.03.2024 00:22 Ответить
 
 