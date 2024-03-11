Спецпосланник Китая Ли Хуэй не озвучил новых мирных идей, позиции ЕС и КНР в отношении войны РФ против Украины отличаются, - МИД Германии

Представитель Пекина Ли Хуэй не привез новые мирные инициативы по войне в Украине.

Об этом сообщил спикер МИД Германии Себастьян Фишер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он подтвердил, что спецпосланник Китая Ли Хуэй встретился в субботу, 9 марта, с государственным секретарем немецкого внешнеполитического ведомства Томасом Баггером. Дипломаты обменялись мнениями по ситуации в Украине и рассказали о своих усилиях по достижению мира. В частности, речь шла о "возможной мирной конференции в Швейцарии" (Глобальный саммит мира. – Ред.).

Фишер отметил, что при этом "стали очевидными известные отличия в позициях Китая и ЕС по агрессивной войне России против Украины".

Берлин приветствует мирные попытки КНР, но новых китайских инициатив представлено не было, отметил спикер.

По его словам, отношение Пекина в этом "центральном вопросе" влияет на отношения между ФРГ, Европой и Китаем, вызывает озабоченность также сотрудничество между Китаем и Россией, в частности, в вопросе поставки товаров двойного назначения и обхождения санкций со стороны китайских компаний.

Для Германии в свою очередь не может быть и речи, чтобы отказаться от поддержки Украины. Это также было доведено до китайских дипломатов, добавил он.

В целом представитель оценил атмосферу переговоров как конструктивную.

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