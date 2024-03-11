Спецпосланник Китая Ли Хуэй не озвучил новых мирных идей, позиции ЕС и КНР в отношении войны РФ против Украины отличаются, - МИД Германии
Представитель Пекина Ли Хуэй не привез новые мирные инициативы по войне в Украине.
Об этом сообщил спикер МИД Германии Себастьян Фишер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он подтвердил, что спецпосланник Китая Ли Хуэй встретился в субботу, 9 марта, с государственным секретарем немецкого внешнеполитического ведомства Томасом Баггером. Дипломаты обменялись мнениями по ситуации в Украине и рассказали о своих усилиях по достижению мира. В частности, речь шла о "возможной мирной конференции в Швейцарии" (Глобальный саммит мира. – Ред.).
Фишер отметил, что при этом "стали очевидными известные отличия в позициях Китая и ЕС по агрессивной войне России против Украины".
Берлин приветствует мирные попытки КНР, но новых китайских инициатив представлено не было, отметил спикер.
По его словам, отношение Пекина в этом "центральном вопросе" влияет на отношения между ФРГ, Европой и Китаем, вызывает озабоченность также сотрудничество между Китаем и Россией, в частности, в вопросе поставки товаров двойного назначения и обхождения санкций со стороны китайских компаний.
Для Германии в свою очередь не может быть и речи, чтобы отказаться от поддержки Украины. Это также было доведено до китайских дипломатов, добавил он.
В целом представитель оценил атмосферу переговоров как конструктивную.
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якщо бути толерантними до тоталітарних країн , ці країни угроблять Европу
європідари продовжать активно копати собі могилу, але ніколи не відмовляться від грошей.
Думаю, з китайськи співпадає.
https://www.dw.com/uk/ukrainska-formula-miru-pro-so-jdetsa/a-64799405 Українська "формула миру"
https://24tv.ua/mirniy-plan-kitayu-pripinennya-viyni-tekst-dokumenta_n2262509 Мирний план Китаю
Що в Стамбулі було підписано?
Чи ви з тих, хто вірить словам *****?
ЕС поддерживает территориальную целостность и китай поддерживает территориальную целостность Украины, но позиции отличаются, это как? Международное прав, вроде бы, для всех одно и то же.
Чергове пустопорожнє "бла-бла-бла". То в чому був конструктив?
1. Китаю необходима адвокатура силового решения проблем, т.к. с Тайванем они собираются решать точно так же.
2. Китаю необходимо убедиться в импотенции международных институций (ООН), США и Европы, в случае силового захвата Тайваня.
3. Ослабленная войной и санкциями Россия очень выгодна Китаю, т.к. позволяет покупать ресурсы по демпинговым ценам и в разы увеличить в РФ поставки собственной продукции и технологий.
4. Страх "Запада" перед открытым военным союзом РФ и Китая, нивелирует экономические рычаги влияния "Запада" на Китай. Грубо говоря: "санкций нет и не будет, товарооборот сокращать не будем".
5. Война в Украине показала очевидную военную слабость РФ. А вкупе с очевидной импотенцией международных институций (ООН), США и Европы - делает Китай все более "интересным" партнером для многих стран мира, которые ранее больше ориентировались на РФ, США или Европу.
Так с какого переляку у Китая вдруг поменяется позиция?
Самое интересное, что и в Европе и в США это всё прекрасно понимают. И все эти "мы тут с Ли Хуэеем обсудили мирное решение ..." - это не более чем стандартное политическое лицемерство. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир ...
Ну і слабаки ті росіяни. Щоправда, снарядів виготовляють в місяць в 3 рази більше, ніж США+ЄС . І по дронам та реб вже на голову вище нас. Але ж очевидно, які вони слабі.
На февраль 2022 г. у нас "на бумаге" была численность армии 250 000 чел. По-факту, если брать число комботантов и с учетом комплектации подразделений в среднем 60%, армии РФ противостояло не более 40 000 - 50 000 л/с с нашей стороны. Напомню, что армия вторжения это около 150 000 кадровых военных РФ и еще около 50 000 т.н. армий Л/ДНР. По технике ... думаю и так все понятно - кратный перевес и по количеству и по качеству. И чем все это закончилось по итогу 2022 г.? "Вторая армия мира"? Ню, ню ...
И с ВПК РФ не все так очевидно. Где была бы армия РФ без очевидной и не малой помощи Ирана, Сев. Кореи и Китая? Справился бы ВПК РФ с поставками без помощи этой "оси зла"?
Да, РФ огромными темпами наращивает производство ВПК. И не только РФ - вся "ось зла" наращивает. Отстает ли Запад? Мы не знаем. Ситуация с производством, наличием и состоянием вооружений Запада - это секретная и во многом политизированная тема. Думаю, что внимательно анализируя действия и состояние армии РФ, Запад уверен, что справится с РФ в случае вторжения армии РФ в страны НАТО. Но и ВПК запускает и запасы вооружений пополняет. А то что может (что не жалко) - поставляет в Украину.
Должен ли Запад "отдать всё" для победы Украины? С какой радости? Запад уже поверил в "победу демократии" в Украине в 2005 г., ... потом поверил еще раз в 2014 г. ... И что в результате? Самое коррумпированное государство в Европе, где "мудрый народ" голосует за клоуна-президента? ...
Ех, якби...