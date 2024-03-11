Зеленский о плане оборонительных фортификаций: Защита в три полосы протяженностью 2000 километров. Рассчитываю на своевременное завершение
Сегодня, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, он заслушал подробные сведения от командования по ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты.
"Доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым. Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", - говорится в сообщении.
Другая важная тема, по словам Зеленского, – фортификации.
"Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - отметил Зеленский.
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Як швидко всі ці "плани" отримують у Патрушева ?
Тимошенко не має доступу до секретних документів.
Чому він знаходиться на секретних нарадах?
І тут виникає головне питання - кому бреше Зеленський, Росії, обіцяючи розгляд ультиматумуму, чи українському народу, запевняючи його в непохитній вірності принципу територіальної цілісності України ?
Слова, тим більше слова Зеленського і Путіна, ніякого значення не мають, значення завжди мають конкретні дії і справи. Розказуючи і демонструючи "непохитну вірність принципам"
Зеленський вже фактично почав виконувати вимоги "стамбульського ультиматумуму", блокуючи розгортання мобілізації і демобілізуючи особовий склад ЗСУ в умовах війни.
А якщо по факту, не думаєте що всі ці події останніх пів року зроблені для того щоб сам народ признав те, що війна програна? Я думаю він (ну або його наглядач) прекрасно розуміє, що по оманчькому плану вони красиво все оформили. Тепер за програш потрібно зняти відповідальність, щоб його наймиліші серцю рейтинги не обвалились
Неужели уже всю украинскую землю по Оманскому сговору сдали и теперь будут оборудовать на годы оккупации корейский вариант ?
Или, потеряв всего 25% территорий, он понял, что откаты можно не только на дорогах делать ?