Зеленский о плане оборонительных фортификаций: Защита в три полосы протяженностью 2000 километров. Рассчитываю на своевременное завершение

Сегодня, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он заслушал подробные сведения от командования по ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты.

"Доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым. Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", - говорится в сообщении.

Другая важная тема, по словам Зеленского, – фортификации.

"Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - отметил Зеленский.

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