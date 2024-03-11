РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11589 посетителей онлайн
Новости
12 705 104

Зеленский о плане оборонительных фортификаций: Защита в три полосы протяженностью 2000 километров. Рассчитываю на своевременное завершение

оборона,фортифікація

Сегодня, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, он заслушал подробные сведения от командования по ситуации на поле боя. Доклады Главкома Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, командующих на местах. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское, Южное направления, операции морской пехоты.

"Доклады министра обороны Рустема Умерова и главы Минстратегпрома Александра Камышина по обеспечению фронта всем необходимым. Фактическое и будущее поступление снарядов, ракет и другого вооружения. Собственное производство", - говорится в сообщении.

Другая важная тема, по словам Зеленского, – фортификации.

"Отчет премьер-министра Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. Защита в три полосы длиной 2000 километров - масштабная задача, но сейчас темпы хорошие. Рассчитываю на своевременное завершение", - отметил Зеленский.

Читайте также: Россияне окружили Токмак сильным кольцом обороны, фортификаций ВСУ вокруг Орехова гораздо меньше, - Der Spiegel

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) оборона (5225) Ставка (130)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
А чому не мільйон кілометрів?
Все одно - балабонити, так балабонити на всю...
показать весь комментарий
11.03.2024 15:50
+40
"Сучий потрух"!!! Тобі ж американці про це "криком кричали" ще восени 2021 року! А ти до "шашликів" закликав готуваться!
показать весь комментарий
11.03.2024 15:57
+32
Йшов третій рік повномаштабного вторгнення.
показать весь комментарий
11.03.2024 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На усіх нарадах міністра оборони Умєрова, що стосуються побудови оборонних споруд присутній його новий помічник - Кирило Тимошенко,

Як швидко всі ці "плани" отримують у Патрушева ?

Тимошенко не має доступу до секретних документів.

Чому він знаходиться на секретних нарадах?

показать весь комментарий
12.03.2024 03:03 Ответить
Згідно інформації, що отримала РБ РФ від офіційних структур урядових Туреччини після перемовин Ердогана і Зеленського в Стамбулі, українська сторона згодилась розглянути пропозиції РФ щодо "врегулювання конфлікту".

І тут виникає головне питання - кому бреше Зеленський, Росії, обіцяючи розгляд ультиматумуму, чи українському народу, запевняючи його в непохитній вірності принципу територіальної цілісності України ?

Слова, тим більше слова Зеленського і Путіна, ніякого значення не мають, значення завжди мають конкретні дії і справи. Розказуючи і демонструючи "непохитну вірність принципам"

Зеленський вже фактично почав виконувати вимоги "стамбульського ультиматумуму", блокуючи розгортання мобілізації і демобілізуючи особовий склад ЗСУ в умовах війни.

показать весь комментарий
12.03.2024 03:04 Ответить
Ну тут наш найвеличніший знаходиться між двома кріслами.... І як на піки, так і на статеві органи він я бачу сідати не хоче (це ж не орган єрмачка, там вони з оленою скумбріївною періодично бувають)...
А якщо по факту, не думаєте що всі ці події останніх пів року зроблені для того щоб сам народ признав те, що війна програна? Я думаю він (ну або його наглядач) прекрасно розуміє, що по оманчькому плану вони красиво все оформили. Тепер за програш потрібно зняти відповідальність, щоб його наймиліші серцю рейтинги не обвалились
показать весь комментарий
12.03.2024 05:57 Ответить
Вот зеля умничка ! И как вовремя !!! всего-ничего войны прошло... всего ничего людей погибло...
Неужели уже всю украинскую землю по Оманскому сговору сдали и теперь будут оборудовать на годы оккупации корейский вариант ?
Или, потеряв всего 25% территорий, он понял, что откаты можно не только на дорогах делать ?
показать весь комментарий
12.03.2024 08:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 