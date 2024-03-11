УСПП предостерегает Секретариат Кабмина от препятствования работе Офиса союза промышленников и предпринимателей

По состоянию на 11 марта по распоряжению Управления уже была предпринята попытка воспрепятствовать попаданию работников УСПП на их рабочие места.

Украинский союз промышленников и предпринимателей направил официальное письмо в адрес министра Кабинета Министров А.Немчинова и руководства Управления административных зданий Хозяйственно-финансового департамента Секретариата КМУ, в котором предостерег правительственные структуры от односторонних действий по препятствованию работы Офиса УСПП.

Поскольку 12 марта согласно Указу президента Украины №31/2024 о создании Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" и совместном Заявлении правительства и бизнес-ассоциаций о сотрудничестве (УСПП является одним из подписантов) запланировано заседание Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения. Среди участников – представители бизнеса, КМУ, ВРУ, СНБОУ, местного самоуправления, профсоюзов, аналитических институций. Решения заседания будут направлены в адрес центральных органов государственной власти.

Также в марте текущего года УСПП запланирован ряд международных мероприятий по привлечению экспертной помощи и инвестиционных ресурсов иностранных партнеров для поддержки процессов восстановления экономики Украины - совместное заседание с финской бизнес-делегацией во главе с правительственным уполномоченным Финляндии по реконструкции Украины, встречи с представителями Центрального агентства управления проектами Литовской Республики, Польской конфедерации Lewiatan, Союза предпринимателей и работодателей Польши, Зарубежным торговым бюро в Киеве Польского Агентства Инвестиций и Торговли (РАИН). Готовится очередное заседание Украинско-латвийского делового совета.

"Считаем недопустимым совершение каких-либо односторонних ограничительных шагов представителями Управления, которые будут блокировать деятельность УСПП и его партнеров - национальных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей, участников Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения, имеющих прямое отношение к реализации инициированных президентом Украины и КМУ, в том числе "Сделано в Украине", – заявили в УСПП.

При этом УСПП гарантирует возмещение балансосодержателю расходов на содержание помещений, которыми пользуется, и фактически предоставленных коммунальных услуг, о чем уже информировал правительственные структуры.





Отметим, что по состоянию на 11 марта по распоряжению Управления уже была предпринята попытка воспрепятствовать попаданию работников УСПП на их рабочие места. В части офиса отсутствует электричество и интернет-связь.

В поддержку УСПП уже выступили несколько десятков ведущих бизнес-ассоциаций, среди которых ТПП Украины, Федерация работодателей, Федерация профсоюзов, Укрлегпром, Союз химиков, Укрмашстрой, Строительная палата, Укрметаллургпром и т.д. Объединение бизнеса и работодателей просят продолжить размещение главного офиса УСПП на Крещатике, где он уже 32 года. Площадка УСПП и Антикризисного штаба уже стала традиционным местом консультаций для бизнеса Украины, встреч с иностранными инвесторами, дипломатическим корпусом стран-партнеров, международными организациями.