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УСПП предостерегает Секретариат Кабмина от препятствования работе Офиса союза промышленников и предпринимателей

По состоянию на 11 марта по распоряжению Управления уже была предпринята попытка воспрепятствовать попаданию работников УСПП на их рабочие места.

Украинский союз промышленников и предпринимателей направил официальное письмо в адрес министра Кабинета Министров А.Немчинова и руководства Управления административных зданий Хозяйственно-финансового департамента Секретариата КМУ, в котором предостерег правительственные структуры от односторонних действий по препятствованию работы Офиса УСПП.

Поскольку 12 марта согласно Указу президента Украины №31/2024 о создании Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" и совместном Заявлении правительства и бизнес-ассоциаций о сотрудничестве (УСПП является одним из подписантов) запланировано заседание Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения. Среди участников – представители бизнеса, КМУ, ВРУ, СНБОУ, местного самоуправления, профсоюзов, аналитических институций. Решения заседания будут направлены в адрес центральных органов государственной власти.

Также в марте текущего года УСПП запланирован ряд международных мероприятий по привлечению экспертной помощи и инвестиционных ресурсов иностранных партнеров для поддержки процессов восстановления экономики Украины - совместное заседание с финской бизнес-делегацией во главе с правительственным уполномоченным Финляндии по реконструкции Украины, встречи с представителями Центрального агентства управления проектами Литовской Республики, Польской конфедерации Lewiatan, Союза предпринимателей и работодателей Польши, Зарубежным торговым бюро в Киеве Польского Агентства Инвестиций и Торговли (РАИН). Готовится очередное заседание Украинско-латвийского делового совета.

"Считаем недопустимым совершение каких-либо односторонних ограничительных шагов представителями Управления, которые будут блокировать деятельность УСПП и его партнеров - национальных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей, участников Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения, имеющих прямое отношение к реализации инициированных президентом Украины и КМУ, в том числе "Сделано в Украине", – заявили в УСПП.

При этом УСПП гарантирует возмещение балансосодержателю расходов на содержание помещений, которыми пользуется, и фактически предоставленных коммунальных услуг, о чем уже информировал правительственные структуры.

УСПП
УСПП

Отметим, что по состоянию на 11 марта по распоряжению Управления уже была предпринята попытка воспрепятствовать попаданию работников УСПП на их рабочие места. В части офиса отсутствует электричество и интернет-связь.

В поддержку УСПП уже выступили несколько десятков ведущих бизнес-ассоциаций, среди которых ТПП Украины, Федерация работодателей, Федерация профсоюзов, Укрлегпром, Союз химиков, Укрмашстрой, Строительная палата, Укрметаллургпром и т.д. Объединение бизнеса и работодателей просят продолжить размещение главного офиса УСПП на Крещатике, где он уже 32 года. Площадка УСПП и Антикризисного штаба уже стала традиционным местом консультаций для бизнеса Украины, встреч с иностранными инвесторами, дипломатическим корпусом стран-партнеров, международными организациями.

Автор: 

Кабмин (14033) УСПП (14)


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то, хто буде штурмувати офіс союзу промисловців і підприємців? дбр? сбу? беб?
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11.03.2024 17:09 Ответить
Усі разом. І Дєрмак попереду з зеленим прапором.
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11.03.2024 17:42 Ответить
А коли зеленський встиг стати зеленим прапором?
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11.03.2024 18:14 Ответить
Вот что ЗНАЧИТ КРЫША ДЕРМАКА ,твори ШО ХОШ . А вы казали 90е скинчились ? А Володька Кличко на ЩО? Что там про реформы структур казали? Повторите на чую.
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11.03.2024 17:25 Ответить
Регистрация:11.03.2024


Найдовша і захоплююча подорож починається зі слів - я знаю найкоротшу дорогу до перемоги .
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11.03.2024 17:41 Ответить
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СИМОНЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 34
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11.03.2024 17:40 Ответить
Підписанти попереднього листа успп до КМУ та Кінах в тому числі: Кучма - "красний дірєктор" і бувший парторг Південмаша (тоді Южмаша). Ющенко - зрадник помаранчевого Майдану, який привів його до влади і здав Україну бандюковичу "хрещенику" кучми. Фокін - продукт та ставленик радянської компартійної системи, таке ж прокацапське лайно як і бандюкович тільки з луганщини. Один із колаборантів в ТКГ в мінську, бо відзначився участю в спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій території Донбасу, за що був занесений до бази Миротворця, також заявив, що Росія змушена була забрати Крим, оскільки його б забрали американці. Пустовойтенко - дуже тримався та не хотів полишати крісло прем'єр міністра України. Міністр транспорту в уряді кінаха, радник у президента бандюковича 2010-2014 р.р. Єхануров - вмів "працювати" з усіма і з Ющенком і з Кучмою. Ніколи не забував про власні інтереси (на народ наплювати!). Коли голосувалося прем'єрство Тимошенко при президенстві бандюковича, то віддав свій голос "за", якого не вистачало тільки коли отримав ласий шматок у вигляді посади міністра оборони. Кінах - політична повія. В яких тільки не був партіях, а в самому кінці разом з усіма тельбухами продався партії регіонів за посаду міністра економіки в уряді бандюковича. От вам й усе успп. Такі "жебраки" що нема за що побудувати собі офісик. А як про мене все гидота, гниди та шлак. Зараз починають дехто випливати.
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11.03.2024 19:35 Ответить
шелупонь риго-комуняцька
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11.03.2024 21:50 Ответить
 
 