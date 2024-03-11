Вместо войск НАТО в Украину следует вернуть боеспособных мужчин-беженцев, - министр обороны Словакии Калиняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что вместо того, чтобы отправлять войска НАТО, следует вернуть на Родину выехавших за границу боеспособных украинских мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии SMER – SSD.

По словам Калиняка, ввод войск из стран-членов НАТО в Украину это "грубая красная линия", пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта.

"Если бы наши поджигатели войны были серьезно настроены на поддержку Украины и победу над Россией, они призвали бы позволить боеспособным украинцам вернуться на родину", - отметил министр обороны Словакии.

Калиняк отметил, что мир "видел результаты войны "до последнего украинца", поэтому, по его словам, пора "искать мирные пути решения".

"Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины", - добавил словацкий министр обороны.

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