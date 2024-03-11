Вместо войск НАТО в Украину следует вернуть боеспособных мужчин-беженцев, - министр обороны Словакии Калиняк
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что вместо того, чтобы отправлять войска НАТО, следует вернуть на Родину выехавших за границу боеспособных украинских мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии SMER – SSD.
По словам Калиняка, ввод войск из стран-членов НАТО в Украину это "грубая красная линия", пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта.
"Если бы наши поджигатели войны были серьезно настроены на поддержку Украины и победу над Россией, они призвали бы позволить боеспособным украинцам вернуться на родину", - отметил министр обороны Словакии.
Калиняк отметил, что мир "видел результаты войны "до последнего украинца", поэтому, по его словам, пора "искать мирные пути решения".
"Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины", - добавил словацкий министр обороны.
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До чого ця Європа догнила - просто капець.
Це ж треба в ЄС і НАТО тримати відвертих своїх ворогів....
}{уйлуша прямо слово в слово по кацапській методичці кукурікає
А ідея гарна.
У розумінні цього каліняки "палії війни" - це зовсім не ***** і не рашисти.
Если платили безналом то выписку банка.
ОПЗЄ та СН прямо зараз саботують мобілізацію наявних людських ресурсів.
Що дасть наявність ще більшого ресурсу, якщо його не можуть та не хочуть задіяти?
Ок. Буде додаткових 200-300 тис людей.
Чим та на чому їм воювати?
На асфальтоукладниках лопатами?
Бо ті хто встиг поїхати за кордон для них війни не існує, тихенько вичікують час, коли приїхати хоч на тиждень, і не бути схопленим, очікують іншу владу яка буде лояльно відноситись до цих покидьків
Кордон мав бути закритий ще до вторгнення в Україну кацапів для всіх чоловіків
Чомусь багато хто думає що іноземні війська будуть приймати участь у війні особливо НАТО, вони є але то добровольці
А чому Україні дають мало зброї, затримують?
А для чого і для кого давати коли ці нікчемні чоловіки зрадницькі поїхали за кордон
Тож кому давати жінкам, інвалідам і старим ті хто не поїхали ?
Якщо народ не хоче боротися за незалежність, то не треба вимагати щоб хтось за нас боровся
Так що все в порядку !
Якщо будете депортувати, то хоть зброю на руки дайте. А то кулеба про заступи каже...
- це все божевільний путін почав братовбивчу війну, але всі інші росіяни хороші, а винувата Америка яка натравила братів один на одного, це все Нато спровокувало росію.
А ті що старшого віку, то навіть не вірять ні про розстріли в Бучі і т.д.
Вони відповідають 100% тезами рашиського ТБ
Але перед тим як повертати, в Україні ще повнісінько професіоналів в погонах яких не треба вчити, витрачати час, вони вже готові і вміють користуватися зброєю. Вони гроші, квартири льготи отримували. І таких в Уа півміліона мінімум.