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Вместо войск НАТО в Украину следует вернуть боеспособных мужчин-беженцев, - министр обороны Словакии Калиняк

словаччина,каліняк

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что вместо того, чтобы отправлять войска НАТО, следует вернуть на Родину выехавших за границу боеспособных украинских мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии SMER – SSD.

По словам Калиняка, ввод войск из стран-членов НАТО в Украину это "грубая красная линия", пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта.

"Если бы наши поджигатели войны были серьезно настроены на поддержку Украины и победу над Россией, они призвали бы позволить боеспособным украинцам вернуться на родину", - отметил министр обороны Словакии.

Калиняк отметил, что мир "видел результаты войны "до последнего украинца", поэтому, по его словам, пора "искать мирные пути решения".

"Только немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины", - добавил словацкий министр обороны.

Читайте также: Спикер парламента Словакии Пеллегрини о войне в Украине: Надо попытаться решить это дипломатическим путем

Автор: 

НАТО (10045) Словакия (989)


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Топ комментарии
+39
"результати війни "до останнього українця"

}{уйлуша прямо слово в слово по кацапській методичці кукурікає
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11.03.2024 16:44
+39
Арабов в Сирию, афганцев в Афганистан... Для повышения боеспособности.
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11.03.2024 16:45
+19
Треба припинити. Так піди і припини. Не можеш, сиди і не тринди. Як вже задовбали з папою на чолі.
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11.03.2024 17:02
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Это он кому говорит? Если у него в стране есть такие, так возвращайте! Я думаю, Украина будет не против.
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11.03.2024 16:44 Ответить
В нас кордони на замку. Втекло в межах наявної чисельності ЗСУ
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11.03.2024 16:52 Ответить
Він назвав НАТО "паліями війни"? - я правильно прочитав?
До чого ця Європа догнила - просто капець.
Це ж треба в ЄС і НАТО тримати відвертих своїх ворогів....
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11.03.2024 17:45 Ответить
"результати війни "до останнього українця"

}{уйлуша прямо слово в слово по кацапській методичці кукурікає
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11.03.2024 16:44 Ответить
Арабов в Сирию, афганцев в Афганистан... Для повышения боеспособности.
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11.03.2024 16:45 Ответить
Турок до Турції афро-різних - до Африки, московитів до моковщини! А китайців - до Китаю, всіх, з усіх чайна-таунів пл всьому світу! Скажіть цьому нешановному, що треба бути послідовним!
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11.03.2024 18:39 Ответить
І за яким законом ви будете їх повертати? Поки приймете ці закони, поки позатверджуєте то половина вже буде на пенсії.
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11.03.2024 16:46 Ответить
Думаю нам потрібно зробити маленький коридорчик для парашинців, щоб таких пархатих Робертокалік поставили на місце.
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11.03.2024 16:49 Ответить
і вони зразу ж побіжать записуватись до 3-х ДШБ...
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11.03.2024 16:51 Ответить
Ну, на кордоні ТЦК та СП їх і зустріне.
А ідея гарна.
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11.03.2024 19:47 Ответить
Одне одному не заважає. Хоча повертати таки треба...
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11.03.2024 16:51 Ответить
Хоче відновити суверенітет Украіни - прапор иому в руки
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11.03.2024 16:53 Ответить
А воювати вони будуть лопатами?
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11.03.2024 16:54 Ответить
Нє, асфальтом і шашликами на майскіє, яким Херпіду присвятив перші три роки свого царювання..
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11.03.2024 21:00 Ответить
Воно важко визначиться або хрестик або труселя...
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11.03.2024 16:57 Ответить
Треба припинити. Так піди і припини. Не можеш, сиди і не тринди. Як вже задовбали з папою на чолі.
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11.03.2024 17:02 Ответить
Ещё одна фсбшная бл..дь вылезла.
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11.03.2024 17:03 Ответить
Фіцявий пі-дор...
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11.03.2024 17:06 Ответить
Цей гандон ще каже, що не потрібно давати Україні зброю при цьому. Тобто - він хоче НЕОЗБРОЄННИХ чоловіків повернути до України, щоб або їх без зброї перебили, ибо кацапи захопили Україну і погнали цих чоловіків у тому числі на Словаччину вже озброєнними.
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11.03.2024 17:24 Ответить
"Якби наші палії війни були серйозно налаштовані на підтримку України..."

У розумінні цього каліняки "палії війни" - це зовсім не ***** і не рашисти.
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11.03.2024 17:30 Ответить
... ти ба яке турботливе ...
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11.03.2024 17:32 Ответить
прокацапское ********* правительство фицо в словакии!позор ему!
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11.03.2024 17:35 Ответить
Європейці хочуть аби ми самотужки захищали їхні дупи від рашистської нечисті, а вони спостерігатимуть за цим здалеку. Нажаль і багато українців так робить. В Києві та інших містах, куди прилітає не часто люди живуть мирним життям, сидять по ресторанам і навіть новини не дивляться, бо вони мрачні. А кацапня тим часом зомбується і пре...
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11.03.2024 17:37 Ответить
Так как суммы за выезд отличаются, то возвращать витраты будут при предъявлении платежной накладной и приходного ордера.
Если платили безналом то выписку банка.
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11.03.2024 18:13 Ответить
Авжеж. Лікарі продадуть свої автівки назад у салони, та всім видадуть гроші.
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11.03.2024 18:25 Ответить
словаки геть здуріли
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11.03.2024 17:56 Ответить
Чмошніки тільки чують про мобілізацію,відразу обсираються
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11.03.2024 17:58 Ответить
'Восстановить суверенитет', над чем? Ху.ло разрешит Львивський повит оставить?
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11.03.2024 18:00 Ответить
.продажная т.... с тобой после Победы Украины будут говорить. СЛАВА УКРАИНЕ!
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11.03.2024 18:04 Ответить
А що проблема хиба лише у кількості?

ОПЗЄ та СН прямо зараз саботують мобілізацію наявних людських ресурсів.
Що дасть наявність ще більшого ресурсу, якщо його не можуть та не хочуть задіяти?

Ок. Буде додаткових 200-300 тис людей.
Чим та на чому їм воювати?
На асфальтоукладниках лопатами?
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11.03.2024 18:16 Ответить
А хоч лопатками він їх озброїть?
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11.03.2024 18:24 Ответить
замість боронити Європу надати расіянам коридор до Словаччини. Там і мікрохвильовок, і пральних машинок - відімо-невідімо.
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11.03.2024 18:26 Ответить
Давно треба було повернути чоловіків із за кордону на фронт
Бо ті хто встиг поїхати за кордон для них війни не існує, тихенько вичікують час, коли приїхати хоч на тиждень, і не бути схопленим, очікують іншу владу яка буде лояльно відноситись до цих покидьків
Кордон мав бути закритий ще до вторгнення в Україну кацапів для всіх чоловіків
Чомусь багато хто думає що іноземні війська будуть приймати участь у війні особливо НАТО, вони є але то добровольці
А чому Україні дають мало зброї, затримують?
А для чого і для кого давати коли ці нікчемні чоловіки зрадницькі поїхали за кордон
Тож кому давати жінкам, інвалідам і старим ті хто не поїхали ?
Якщо народ не хоче боротися за незалежність, то не треба вимагати щоб хтось за нас боровся
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11.03.2024 18:28 Ответить
Вони за це платили по 10 тис. дол, хто ГУРу, хто прикордонникам.
Так що все в порядку !
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11.03.2024 18:35 Ответить
Це робилось навмисно !
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11.03.2024 18:32 Ответить
А розумний, аж страшно.
Якщо будете депортувати, то хоть зброю на руки дайте. А то кулеба про заступи каже...
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11.03.2024 19:04 Ответить
Поверніть Арестовича! Без нього ми програємо...
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11.03.2024 19:08 Ответить
Хто розмовляв зі словаками, той знає що вони в основній масі дуже симпатизують росіянам. Там російська пропаганда на чудовому рівні. Навіть ті кому жаль українців кажуть щось типу

- це все божевільний путін почав братовбивчу війну, але всі інші росіяни хороші, а винувата Америка яка натравила братів один на одного, це все Нато спровокувало росію.
А ті що старшого віку, то навіть не вірять ні про розстріли в Бучі і т.д.
Вони відповідають 100% тезами рашиського ТБ
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11.03.2024 20:17 Ответить
ЯВНО ВИДНО УШЛЫЙ ЧЁРТ !!!
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11.03.2024 20:20 Ответить
ещё одна шавка фицо.
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11.03.2024 21:55 Ответить
Чому тільки чоловіків? По конституції сказано " кожний" .
Але перед тим як повертати, в Україні ще повнісінько професіоналів в погонах яких не треба вчити, витрачати час, вони вже готові і вміють користуватися зброєю. Вони гроші, квартири льготи отримували. І таких в Уа півміліона мінімум.
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12.03.2024 00:02 Ответить
 
 