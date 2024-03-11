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В Киевской области суд признал виновным охранника ЖК, который информировал жителей о приходе представителей ТЦК

повістка

Киево-Святошинский райсуд Киевской области признал виновным охранника жилищного комплекса, который информировал жителей о приходе представителей ТЦК, которые адресно выдавали повестки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Согласно материалам следствия, мужчина пропускал работников ТЦК на территорию ЖК "Софиевский квартал", зная, что они пришли для адресного вручения повесток. После этого в закрытой группе жителей ЖК в Telegram он несколько раз посылал сообщения о приходе военных. Так, однажды он написал: "У нас снова в гостях ТЦК".

В определении суда указывают, что охранник делал это, чтобы военнообязанные могли избежать призыва в ВСУ. Следователи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – то есть препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Отмечается, что на суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Кроме того, он заверил, что в дальнейшем подобного не будет делать. В конце концов, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Однако, учитывая, что обвиняемый признал вину, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, в течение которых за ним будут осуществлять контроль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идея электронных повесток возникла как альтернатива сотрудникам ТЦК на улицах, - "слуга народа" Арахамия

Автор: 

мобилизация (2794) повестка (155) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+36
5 років? Ви ібонулися? За наводку ракет стільки не дають!
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11.03.2024 17:01
+33
А в чому, власне, перешкоджання, якщо охоронець пропускав представників ТЦК на територію ЖК? Те, що він інформував мешканців, це його робота - я жив у ЖК і в групі постійно писали про прихід сантехніків, представників "Обленерго", газовиків і т.п. і чомусь це не вважалося перешкоджанням їх роботі.
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11.03.2024 17:02
+32
А в чем тут преступление? Он же не призывал людей прятаться. С таким же успехом можно арестовать и судить соседа или родственника которого попросят позвать кого то выйти из дома к ТЦК.
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11.03.2024 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Він же не Портнов
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11.03.2024 16:58 Ответить
Портнов теж інформував мешканців про прихід представників ТЦК . !??

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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11.03.2024 17:01 Ответить
Ну й каша в тебе в головi
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11.03.2024 17:08 Ответить
Він же не Портнов

де каша ... де портнов .... окремо мухи.... котлети
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11.03.2024 17:25 Ответить
Зато теперь с условным термином, охранник не уклонист и ему не надо платить 10К баксов за признание непригодным
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11.03.2024 17:17 Ответить
В чём было "перешкоджання"?
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11.03.2024 16:58 Ответить
Заважав будувати концтабір у країні!
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11.03.2024 17:23 Ответить
Він навпаки запрошував війсковозобвязанних щоб вони самі відкривали двері помешкань і виходили на зустріч тцк з хлібом сіллю.
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11.03.2024 18:42 Ответить
і де тут перешкоджання діяльності ЗСУ ?
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11.03.2024 16:59 Ответить
Так це він помагав? От же тупий суд, - не розібрався...
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11.03.2024 17:00 Ответить
він не помагав, але й не перешкоджав.

де написано, шо операція тцк була таємною ?
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11.03.2024 17:06 Ответить
Ніде. Змирись з цим...
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11.03.2024 17:09 Ответить
з чим змиритись ?

з тим, що країна перетворюється в кацапію ?
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11.03.2024 17:11 Ответить
Наголосував? Жри...
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11.03.2024 17:15 Ответить
та я якраз голосував проти цієї шобли, а ти, судячи з твого рівалюціонного мишлєнія, таки за них
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11.03.2024 17:20 Ответить
Бгг.
Я бачу за кого ти голосував. За рідненького чотириразового ухилянта. Свій до свого по своє ...ля...
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11.03.2024 17:26 Ответить
як ви, подоляцькі, вже задовбали своєю ініціативною тупістю ...
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11.03.2024 17:28 Ответить
Тобто ти, полудурок, на повному серйозі вважаєш що чотирижди відкосивша бубочка хоче тебе, таку мамину черешню, мобілізувать на війну? Так нє, вона так як і ти, - лягла б під кацапів з превеликим задоволенням. Разом з подоляками та люсями арєстович...
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11.03.2024 17:44 Ответить
Питання було "де перешкоджання", а не "де допомога". Тому суд таки тупий. Хоча це вже нi для кого не секрет.
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11.03.2024 17:06 Ответить
Тобі його шкода? Нічо кацапи вас всіх, ущємльонних тецека, пожаліють...
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11.03.2024 17:13 Ответить
Яким боком кацапи до украiнcького суду, ти що не опохмелився?
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11.03.2024 17:27 Ответить
Не ображайся, але ти i руський вiдрiзняетесь лише кольором прапору, проте аргументацiя у обох однакова.

Питання не в менi, не в ньому, i не в ТЦК навiть.
Питання в юридичнiй невизначеностi структури, в вiдсутностi заборони на такi невизначеностi, та мовчазнiй пiдтримцi такими як ти.

Що таке юридична невизначенicть знаеш?

Це коли А. Ермак може одним розчерком пера вiдправити тебе на мiни щоб ти там помер, потiм знести Залужного з арени, потiм здати Украiну мiсто за мiстом.

Але коли настане час вiдповiдати перед тобою, суд скаже що Ермак не е стороною справи, бо не мав таких повноважень, лол, пиши в Спортлото.

Проте ти не розумiеш таких речей, в тебе все впираеться в охоронця та руських.
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11.03.2024 17:40 Ответить
Юріст?
Розкажеш потім кадировцям всі ці юридичні тонкощі. Коли вони будуть тебе такого мудрого смажать на пляшку...
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11.03.2024 17:47 Ответить
По-перше, ця мантра про кадирiвцiв i бурятiв вже неактуальна. Звичайно якщо не дивитись Марахвон, де ми беремо Москву по второму колу, а у руських все погано. В Криму, Марiуполi, Мелiтополi, Енергодарi, все добре, йде будiвництво, нiхто нiкого нiкуди не саджае. Тому залиш цю мантру будь-ласка для альтернативно-обдарованих.

По-друге, ти як типовий руський боiшся юристiв. Мабуть тому що цi люди можуть систематизувати i в головi i на паперi правила, по котрим "так" дiяти можна, а "отак" не можна. А з тебе якась махновщина пре: на фронт, на зону, всiх нафiг, бо прийдуть злi дядьки i налупцюють.

Иди уже похмелись своей боярой, или что вы там за поребриком принимаете на завтрак.
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11.03.2024 18:00 Ответить
А так ти думаєш шо цапи тобі бочку варєнья викотять?
З'їзди в асвабаждьонну луганду, поцікався, як твої брати по розуму руского міра скуштували...
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11.03.2024 18:07 Ответить
Якi цапи, яка луганда, який руський мир, що ти верзеш, до чого це все тут?

Новина - про украiнський суд, украiнський закон, украiнський ТЦК
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11.03.2024 18:15 Ответить
А так ти у нас дурачьок?
Війни нема, а ТЦК тебе мобілізує на шашлікі?
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11.03.2024 18:18 Ответить
чим для тебе Україна відрізняється від Кацапії ?
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11.03.2024 18:27 Ответить
А охоронець не бажає замінити тих кого відмазував? Раз так за них переживав?
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11.03.2024 16:59 Ответить
Судді - маніпулятори. Самі придумали "провину".
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11.03.2024 17:00 Ответить
Тому що з цим треба щось робити.
Оці безкорисні помагальщики, чатіки в вайберах-телеграмах. "Народний спротив" мобілізації, з купою корисних ідіотів які впевнені що роблять хорошу справу.
Такі самі бігли в 2019 голосувати за ішака, бо той обіцяв "перестать стрєлять". І всі бачать чим це закінчилось.

Зараз історія повторюється, тільки наслідки для країни будуть вже остаточно летальними...
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11.03.2024 17:32 Ответить
Тому що з цим треба щось робити.

людей треба мотивувати, а не залякувати і відловлювати.

Найкраща мотивація - особистий приклад влади і ії оточення
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11.03.2024 17:40 Ответить
До-до...
"Хай син Порошенка воює"(с). Плавали...
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11.03.2024 17:51 Ответить
ти реально ******** чи притворяєшся дебілом ?

мова про правову державу.

чи тобі насрати, правова держава Україна чи не правова ?
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11.03.2024 17:53 Ответить
Питання зараз, - чи вона взагалі існуватиме, та держава.
Але я бачу ти, троль кацапський, за її знищення й борешся...
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11.03.2024 18:00 Ответить
так справа саме в тому, шо тебе не цікавить, яка держава.

якшо така сама, як і кацапія, то за що вмирати ?
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11.03.2024 18:16 Ответить
Ай красава...
Надіюсь модератор зверне увагу на кацапського пі-дора.
Продублюю на форумі...
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11.03.2024 18:23 Ответить
тричі продублюй
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11.03.2024 18:24 Ответить
А в чем тут преступление? Он же не призывал людей прятаться. С таким же успехом можно арестовать и судить соседа или родственника которого попросят позвать кого то выйти из дома к ТЦК.
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11.03.2024 17:01 Ответить
Завтра с таким же успехом будут судить консьержку которая предупредила жильцов дома когда в подьезд вошли воры. А сейчас большинство преступлений совершается именно под прикрытием камуфляжной одежды.
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11.03.2024 17:04 Ответить
дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України - тобто перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період -

термін «перешкоджати» як «бути перепоною для чого-небудь, створювати завади, заважати, забороняти .Таким чином, перешкоджання фактично представляє собою цілеспрямовану діяльність, яка полягає у незаконному втручанні з метою створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону певного явища чи діяльності законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.
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11.03.2024 17:33 Ответить
він їм двері не відкрив ?

чи діяльність ТЦК в Україні - це операція ГУР під грифом "таємно" ?
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11.03.2024 17:37 Ответить
застосування норми закону про кримінальну відповідальність за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань здатне:

- поставити під захист кримінального закону діяльність ЗСУ та інших військових формувань, спрямовану на забезпечення національної безпеки України;

- шляхом правового впливу знизити рівень безкарної протидії з боку осіб заходам, що вживаються для подолання терористичної та сепаратистської діяльності в окремих регіонах нашої країни;
- притягнути до кримінальної відповідальності осіб, що залучені до зниження ефективності законної діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

"таємно" для Вас.
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11.03.2024 17:44 Ответить
це шо за агітка ?

і яке ця писанина має відношення до Кримінально-процесуального Кодексу взагалі і до тлумачення поняття "перешкоджання " ?
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11.03.2024 17:49 Ответить
Так а кто же ТЦК перешкоджав? Он их за руки держал? Наоборот он выполнил свой гражданский долг и прямую свою обязанность. Я даже больше скажу. Он возможно даже спас кому то жизнь. Представьте сидите вы дома и вдруг к вам вламываются мужики в камуфляже. Хозяин очень даже с перепугу может и с ружья высадить всю обойму подумав что ето грабители которые пролезли незамеченными мимо охраны. К вашему сведению даже мусора очень громко заявляют о своем присутствии чтобы хозяин дома от страха не натворил делов.
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11.03.2024 17:48 Ответить
Сейчас под это что угодно будут подводить, не даешь документы в руки им - перешкоджаєш, не так посмотрел дважды - тоже
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11.03.2024 20:00 Ответить
5 років? Ви ібонулися? За наводку ракет стільки не дають!
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11.03.2024 17:01 Ответить
Так умовно. Плюс гарантована бронь від мобілізації - засуджених чомусь не беруть...
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11.03.2024 17:17 Ответить
Його розвели.Він сам визнав вину.
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11.03.2024 17:01 Ответить
По суті для нього все навіть не так погано закінчилось. Якщо він призивного віку, то тепер має спокій на 3 роки
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11.03.2024 17:09 Ответить
Він ж не в тюрмі сидить.Можуть забрати.
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11.03.2024 17:14 Ответить
Ну тут залежно з якого ракурсу глянути. Суто теоритично так, погоджуюсь. Але тут питання, чи знімуть його з військового обліку.
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11.03.2024 17:25 Ответить
Не знімуть.
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11.03.2024 17:27 Ответить
А в чому, власне, перешкоджання, якщо охоронець пропускав представників ТЦК на територію ЖК? Те, що він інформував мешканців, це його робота - я жив у ЖК і в групі постійно писали про прихід сантехніків, представників "Обленерго", газовиків і т.п. і чомусь це не вважалося перешкоджанням їх роботі.
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11.03.2024 17:02 Ответить
Агент сивковича кричал на всю страну перед самым вторжением - финансирование армии это популизм,то это было просто мнение политика,а пять сраных эсэмэсок это уже нападки на армию и подрыв боеготовности,квартальное шоу продолжается.
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11.03.2024 17:04 Ответить
Так ТЦК це все ж таки ЗСУ?
Чи нi?

Чи профiльного закону нема саме для цього виляння сракою: коли захотiв, то ТЦК це збройне формування i йому можна перешкоджати, а коли не потрiбно то ТЦК не пiдпорядковуються законом про збройнi сили i взагалi мопед не мiй.

Не хочу бути громадянином краiни де збройнi сили застосовують проти свого ж народу. Як видасться нагода - одразу ж куплю ciбаса, i не вiд вiйни, а вiд беспредела.
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11.03.2024 17:04 Ответить
Тцк би в Козин так зайшли.Походили для показухи в спортзали і все.Ні до кого руки не протягали в спортзалах і спортклубах.Правда ж?А є відео,як на кладовищах сина інваліда тягнуть.Один тримає жінку матір,а другий ламає.І це піпець.
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11.03.2024 17:05 Ответить
5 років за що?
яким чином сторож перешкоджав тцк? попереджував, мешканців закритого жк про прихід сторонніх?
тобто, отой мєнт, що зліпив цю справу, отой адвокат, що просрав цю справу, отой суддя, що ім'ям україни осудив чоловіка на 5 років, за попередження мешканців, не підуть воювати, бо бронь?
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11.03.2024 17:14 Ответить
А чому ТЦК до Конченої Заспи не пропускають, навіть з повістками? Тому що вони туди не ходять!
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11.03.2024 17:17 Ответить
Так вони ж не повністю відбиті, щоб завтра опинитись десь умовно під Вугледаром.
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11.03.2024 17:26 Ответить
Цікаво, а яким законом заборонено повідомляти, наприклад, про прихід ТЦК?
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11.03.2024 17:28 Ответить
а в Україні ще шось робиться по Закону ?

5-6 менеджерів управляють країною. Це по якому закону таке можливе ?
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11.03.2024 17:31 Ответить
5-6 менеджерів і тимошенко.
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11.03.2024 17:33 Ответить
А потім дивуються чому ці "людішкі" не хочуть загинути чи стати інвалідами, захищаючи подібний державний устрій, при першій нагоді тікають з України і ні за яких умов не повернуться.
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11.03.2024 17:48 Ответить
А чего конченые не хотят повестки? Я сколько жду - не дают. Ссыкуняр надо садить, а не тех кто им помогает.
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11.03.2024 17:54 Ответить
Сам з камери шкрябаєш?
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11.03.2024 21:01 Ответить
Не, дома сижу. Жду закона и повестки. Когда москальня наступала на Киев, то хотелось что бы не москальню развалили, а взяли и вальнули поезд, где толпы ссыкуняр ломились на западную и потом за границу. Противно было на них смотреть.

А ты что за людей считаешь тех кто "косит" от мобилизации любыми способами "заграница, покупной билет, нелегальный переход, аспирантура и т.д."

Нет. Они не люди. Это ж твари, им не только колени прострелить, ими спецом минные поля надо разминировать.
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12.03.2024 00:16 Ответить
Зрозуміло. Ухилянт, який ненавидить інших за те, що не хочуть замість тебе йти в окопи.
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12.03.2024 08:01 Ответить
Жду закона и повестки, или мне самому себе пройти мед комиссию, потом себя приписать к, например, артилеристам и выкатить из гаража 777, а потом с соседями, которые я приписал к расчету поехать на полегон пристреливаться?

А ты что людей которые

1. Свалили специально за границу

2. Специально скрываются от мобилизации

3. Не хотят получить повестку

4. Специально "поступают" в аспирантуру

5. Нелегально пересекают границу, что бы избежать мобилизации

....

Ты что их за людей считаешь? Им не только прострелить колени надо, ими надо минные поля разминировать - они не люди.
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12.03.2024 00:13 Ответить
ссыкуняра, за что я налоги плачу? За то что бы военкоматы работали и мобилизировали и днем и ночью, они существуют за мои деньги. Может мне еще и самому себе оружие выдать и звание присвоить, и сам себе медкомиссию пройти? Кончене
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20.03.2024 22:11 Ответить
розвели охоронця ,як лоха....Не завжди у нас охоронці мають юридичну освіту

От коли не лох,то і проблем нема з ТЦК.

Боюсь,що скоро і за мною прийдуть....
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11.03.2024 18:03 Ответить
За женщиной? Вы медик?
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11.03.2024 18:32 Ответить
Вони не перший раз вже націлюються на жінок, просто на даний час опозиція точно заблокує такі нововведення в законі.
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11.03.2024 18:39 Ответить
А какое отношение к ЗСУ имеют жирные уклонисты и коррупционеры?
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11.03.2024 18:11 Ответить
Это вредиьельство ЗСУ. Накахание строгое должно быть. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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11.03.2024 18:12 Ответить
Ти хворе на башню ТКц сп це не ЗСУ їх в природі не існує ЖОДНОГО ТЦК адресно не існує і в жодному реєстрі ! ТЦК сп по факту закривати всіх потрібно і відривати кримінальні справи за підробку печатки і незаконних формувань ! І хлопці з ЗСУ кожному тцк шнику б голову скрутили.
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11.03.2024 19:20 Ответить
Той охоронець навпаки допомагав мешканцям ЖК якнайшвидше зустрітися із працівниками ТЦК. Поганий адвокат у нього був.
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11.03.2024 18:32 Ответить
уродженця м. Свердловськ Луганської області, українця, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, розлучений, без місця реєстрації
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11.03.2024 20:14 Ответить
Ну в теорії, якщо охоронець захоче дійти до ЄСПЛ, то може отримати пристойну компенсацію... Бо закритий чат - це приватна переписка. Я у приватній переписці маю право хоч триповерховим матом крити владу
Конституція, Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
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11.03.2024 18:38 Ответить
Потрібно подавати позов щей судити самого суддю !Котрацептиви зовсім страх втратили
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11.03.2024 19:18 Ответить
В першу чергу потрібно судити якраз саме суд.Яких інших зброєних формуватьТЦК СП не віськовослужбовці і не держслужбовці,вони належать до сухопутних віськ МОУ як намані співробітники згідно трудового кодексу !Вони не мають посвідчень і право носити зброю і форму ЗСУ.По закону вони якраз є незаконні збройні формування .Отак вже навіть не прикрива.ться луплять свободу слова.Покидьки.Всеке бандиське не законне шастає а за це ще скроки люди отримують.
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11.03.2024 19:17 Ответить
Чувак с Луганской области, без прописки. Затвердити угоду від 18 січня 2024 року між підозрюваним ОСОБА_4 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22023101110000834 від 14 листопада 2023 року.
Получается чувака прижали, и он сразу на все согласился. Напоминает 37 е.
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11.03.2024 20:10 Ответить
з такими ухвалами буде шквал позовів до ЕСПЛ.
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11.03.2024 20:14 Ответить
А який закон забороняє повідомляти що до мешканців прийшли тцк чи хто завгодно? То що військова таємниця? За законом в країні стану війни немає.
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11.03.2024 23:55 Ответить
Я так поняла, что воевать никто не хочет, так почему тогда Папа Римский сказал чепуху?
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12.03.2024 14:25 Ответить
 
 