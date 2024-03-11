В Киевской области суд признал виновным охранника ЖК, который информировал жителей о приходе представителей ТЦК

Киево-Святошинский райсуд Киевской области признал виновным охранника жилищного комплекса, который информировал жителей о приходе представителей ТЦК, которые адресно выдавали повестки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Согласно материалам следствия, мужчина пропускал работников ТЦК на территорию ЖК "Софиевский квартал", зная, что они пришли для адресного вручения повесток. После этого в закрытой группе жителей ЖК в Telegram он несколько раз посылал сообщения о приходе военных. Так, однажды он написал: "У нас снова в гостях ТЦК".

В определении суда указывают, что охранник делал это, чтобы военнообязанные могли избежать призыва в ВСУ. Следователи квалифицировали его действия по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины – то есть препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Отмечается, что на суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Кроме того, он заверил, что в дальнейшем подобного не будет делать. В конце концов, суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Однако, учитывая, что обвиняемый признал вину, его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, в течение которых за ним будут осуществлять контроль.

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