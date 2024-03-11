РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11455 посетителей онлайн
Новости
4 137 16

Главой Международного уголовного суда избрана Акане, выдавшая ордер на арест Путина

акане,томоко

Новой главой Международного уголовного суда избрана Томоко Акане, которая ранее выдала ордер на арест российского диктатора Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Львовой-Беловой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКС.

"Сегодня, 11 марта 2024 года, судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Акане главой суда. Судья Росарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейне Алапини-Ганса – стала вторым вице-президентом. Члены президиума избираются сроком на три года, решение немедленно вступает в силу", - говорится в сообщении.

"Для меня большая честь быть избранной моими коллегами-судьями на должность главы Международного уголовного суда (МУС). В это непростое для суда время нужно стабильное, сотрудничающее и единое руководство. Я сосредоточусь на содействии диалога между органами суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский устав. Я также буду уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала суда", - сказала Томоко Акане.

Читайте также: Малюська о решении Международного уголовного суда в отношении РФ: "Более 90% вероятности, что они будут исполнены, но позже"

В МУС отметили, что президиум, состоящий из президента (председателя суда) и двух вице-президентов, играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства МУС в целом. Президиум координирует свои действия с другими органами и добивается согласия прокурора по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президиум несет ответственность за надлежащее управление судом, за исключением Офиса прокурора.

Президиум контролирует деятельность Секретариата и вносит свой вклад в широкий спектр административной политики, что влияет на общее функционирование МУС. Кроме того, заключает соглашения о сотрудничестве в рамках всего суда с государствами и международными организациями

Напомним, 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Впоследствии МВД РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Акане, которая выдала ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Згодом МВС РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська про рішення Міжнародного кримінального суду щодо РФ: "Більше 90% вірогідності, що вони будуть виконані, але пізніше"

Автор: 

путин владимир (31501) Международный уголовный суд (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+21
Дай Боже тобі всілякого добра, славна жіночко!
Ти є окрасою свого народу!
показать весь комментарий
11.03.2024 17:10
+14
Вітання від Українців та міцного їй здоров'я!! Розумна Жінка і Справедлива!! Яка прірва ментальна між нею і отими суддями, з Ради доброчесності… ім портнова-лукаш..
Слава Україні!
показать весь комментарий
11.03.2024 17:16
+10
Надо этот ордер распространить на всех, кто похож и откликается на имя Ху#ло.
показать весь комментарий
11.03.2024 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Боже тобі всілякого добра, славна жіночко!
Ти є окрасою свого народу!
показать весь комментарий
11.03.2024 17:10 Ответить
Її не купиш ніякими відкатами, до чого звик Хабад.
показать весь комментарий
11.03.2024 17:17 Ответить
Вітання від Українців та міцного їй здоров'я!! Розумна Жінка і Справедлива!! Яка прірва ментальна між нею і отими суддями, з Ради доброчесності… ім портнова-лукаш..
Слава Україні!
показать весь комментарий
11.03.2024 17:16 Ответить
ukrinform 03.04.2023: Україна та Римський статут: чому треба ратифікувати цей договір?
Ратифікація Статуту є обов'язковою умовою для подальшої євроінтеграції України. А ще - ми зможемо користуватися вигодами повноцінного члена МКС
показать весь комментарий
11.03.2024 17:40 Ответить
У неї в погляді мудрість монахів і невідворотність меча ніндзя.
Справді гарний вибір !
показать весь комментарий
11.03.2024 17:16 Ответить
Надо этот ордер распространить на всех, кто похож и откликается на имя Ху#ло.
показать весь комментарий
11.03.2024 17:20 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2024 17:22 Ответить
Той, який real є дійсним тільки до того путіна якого використовують з 10-х років. А самий перший десь догниває в ямі.
показать весь комментарий
11.03.2024 19:53 Ответить
Ого! Скільки *****
показать весь комментарий
11.03.2024 18:21 Ответить
№ 3 точно оригинал. Такое за#роченное рыло может быть только у парашной свинособаки с дальних угро-финских е#еней.
показать весь комментарий
11.03.2024 18:51 Ответить
Незабаром почуємо від кремлівських фріків про засилля японських бандерівців на міжнародних посадах.
показать весь комментарий
11.03.2024 17:21 Ответить
Поки ООН смачно і огидно жувала шмарклі (соплі), суддя Акане спокійно видала ордер
на арешт найвідомішого підараsa.
показать весь комментарий
11.03.2024 17:43 Ответить
Їй треба надати посилену охорону , бо х..ло вже мабуть планує якусь діверсію
показать весь комментарий
11.03.2024 18:14 Ответить
вона (діверсія) зветься "новачок". Одних ми бачили, любителей "шпилів"

показать весь комментарий
11.03.2024 18:24 Ответить
Αξια !
показать весь комментарий
11.03.2024 18:21 Ответить
Вот так сегодня выглядит настоящий герой
Пойти против мирового зла - это могут единицы
показать весь комментарий
11.03.2024 18:32 Ответить
 
 