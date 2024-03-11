Главой Международного уголовного суда избрана Акане, выдавшая ордер на арест Путина

Новой главой Международного уголовного суда избрана Томоко Акане, которая ранее выдала ордер на арест российского диктатора Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Львовой-Беловой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКС.

"Сегодня, 11 марта 2024 года, судьи Международного уголовного суда (МУС) на пленарном заседании избрали судью Томоко Акане главой суда. Судья Росарио Сальваторе Айтала был избран первым вице-президентом, а судья Рейне Алапини-Ганса – стала вторым вице-президентом. Члены президиума избираются сроком на три года, решение немедленно вступает в силу", - говорится в сообщении.

"Для меня большая честь быть избранной моими коллегами-судьями на должность главы Международного уголовного суда (МУС). В это непростое для суда время нужно стабильное, сотрудничающее и единое руководство. Я сосредоточусь на содействии диалога между органами суда, защитой и представителями потерпевших, а также на укреплении диалога с государствами-участниками и государствами, которые еще не ратифицировали Римский устав. Я также буду уделять приоритетное внимание безопасности и благополучию персонала суда", - сказала Томоко Акане.

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В МУС отметили, что президиум, состоящий из президента (председателя суда) и двух вице-президентов, играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства МУС в целом. Президиум координирует свои действия с другими органами и добивается согласия прокурора по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Президиум несет ответственность за надлежащее управление судом, за исключением Офиса прокурора.

Президиум контролирует деятельность Секретариата и вносит свой вклад в широкий спектр административной политики, что влияет на общее функционирование МУС. Кроме того, заключает соглашения о сотрудничестве в рамках всего суда с государствами и международными организациями

Напомним, 17 марта 2023 г. Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Впоследствии МВД РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда Томоко Акане, которая выдала ордер на арест Путина и Львовой-Беловой.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Згодом МВС РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, яка видала ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

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