Преступная группа, которая под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывала граждан, задержана в Киеве, - Нацполиция

В Киеве задержана преступная группа, которая под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывала граждан. Аферисты обещали мужчинам призывного возраста помощь в снятии с военного учета. В общем на их счету 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Согласно разработанному организатором мошеннического плана, злоумышленники обещали мужчинам призывного возраста помочь сняться с военного учета. В частности, у одного из потерпевших они выманили 1,7 млн грн.

В течение длительного времени злоумышленники под разными предлогами для решения данного вопроса требовали от мужчины разные суммы. Когда потерпевший отказался им платить средства, фигуранты силой посадили его в свой автомобиль и физическими угрозами заставили перечислить средства на банковскую карточку участника преступной группы.

8 марта оперативники задержали организатора и двух участников группировки, рассказали в полиции.

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Трем задержанным и еще одному члену группировки сообщили о подозрениях. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы: