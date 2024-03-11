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Преступная группа, которая под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывала граждан, задержана в Киеве, - Нацполиция

нацполіція

В Киеве задержана преступная группа, которая под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывала граждан. Аферисты обещали мужчинам призывного возраста помощь в снятии с военного учета. В общем на их счету 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Согласно разработанному организатором мошеннического плана, злоумышленники обещали мужчинам призывного возраста помочь сняться с военного учета. В частности, у одного из потерпевших они выманили 1,7 млн грн.

В течение длительного времени злоумышленники под разными предлогами для решения данного вопроса требовали от мужчины разные суммы. Когда потерпевший отказался им платить средства, фигуранты силой посадили его в свой автомобиль и физическими угрозами заставили перечислить средства на банковскую карточку участника преступной группы.

8 марта оперативники задержали организатора и двух участников группировки, рассказали в полиции.

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Трем задержанным и еще одному члену группировки сообщили о подозрениях. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы:

  • ч. 5 ст. 190 (мошенничество),
  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы),
  • ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Киев (25655) мошенничество (1234) ТЦК (582)


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Топ комментарии
+9
і тут ми стикаємось з проблємкою. Як при соврємєнном уровнє пічатного дєла підробити те, оригіналу чого в природі не існує ?
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11.03.2024 18:23
+8
тому треба у ТЦК вимагати посвідчення ?
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11.03.2024 17:51
+8
тобто краще не дожидатись кацапів, які може колись вб'ють і піти за наказом якогось тупого совкового командира вмерти зараз ?

Ти розумієш, шо бажаючих защищати Україну зараз на гражданці дуже багато. Але саме захищати ( нехай і з ризиком загинути, ставши героєм, про сім'ю якого держава попіклується), а не тупо здохнути нізащо, або залишитись калікою, на якого державі насрати ?

Мотивувати треба діями держави, а не піздєжом про "кацапи прийдуть". Шось Лисий з Кварталу зовсім не боїться, шо вони прийдуть і сини Данілова не дуже бояться цього...
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11.03.2024 19:24
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тому треба у ТЦК вимагати посвідчення ?
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11.03.2024 17:51 Ответить
"При современном развитии печатного дела на Западе подделать советский паспорт посвідчення ТЦК ....." (С)
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11.03.2024 18:00 Ответить
і тут ми стикаємось з проблємкою. Як при соврємєнном уровнє пічатного дєла підробити те, оригіналу чого в природі не існує ?
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11.03.2024 18:23 Ответить
+++
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11.03.2024 18:35 Ответить
невже злочинна група ходила без посвідчень
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11.03.2024 18:10 Ответить
О, то чого хдопців які відбивалися сокирами судять. Може це теж були злочинці у формі, і косили під ТЦКашників?
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11.03.2024 18:02 Ответить
Якраз під цю тему:
На Київщині суд визнав винним охоронця ЖК Джерело:
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11.03.2024 18:07 Ответить
тепер охоронці будуть пропускать всі злочинні угрупування...
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11.03.2024 18:12 Ответить
майже 45К USD за зняття з обліку? звідки у таких "недалеких" людей стільки грошей? він міг за половину влаштуватись в якусь Київську частину і бути спокійним)
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11.03.2024 18:14 Ответить
Шмигаль, Малюска з Даниловим та татаровим, уже глибоко стривожені, чи тільки лише затурбовані….??
Ворог, сидить в хаті!!
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11.03.2024 18:15 Ответить
А что насчет статьи ниже где судят охранника который сказал хозяевам охраняемого им дома что в дом зашли *ТЦК*? Ето случайно *ТЦК* не с етой банды?
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11.03.2024 18:21 Ответить
Злочинні групи під виглядом ТЦК ошукують українців.
Кабздєц! І як відрізнити злочинну групу ТЦК від незлочинної?
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11.03.2024 18:24 Ответить
а ніяк!!!!
що ті що ті з лівими паперами
без розпоряджень, та прізвищ в них, як що навіть і є.
а військові квитки є у всіх
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11.03.2024 18:30 Ответить
Можливо, варто сходити в свій ТЦК самостійно? А ще краще, підібрати собі вакансію в одній з Бригад, познайомитися, домовитися та поставити ТЦК виключно перед фактом мобілізації?
Можливо, варто бути Чоловіком, а не істоткою в штанцях?
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11.03.2024 18:41 Ответить
В якій бригаді служите?
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11.03.2024 20:00 Ответить
49 ОШБ "Карпатська Січ" імені Олега Куцина. Ще питання будуть?
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11.03.2024 20:09 Ответить
Зрозуміло. Є час в інтернеті сидіти. Ясно. Вас таких багато.
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11.03.2024 20:18 Ответить
Пиво не забудь з холодильника взяти.
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11.03.2024 20:25 Ответить
Познайомитися і домовитися. У всіх прям такі здібності переговорні. По друге, на ті вакансії, що публікуються, мене за станом здоров'я і віком не візьмуть. Але ТЦК мене залюбки забере у штурмовики, там всі пригодні.
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11.03.2024 20:46 Ответить
По факту що одні, що інші, які насильно пакують людей по бусикам є злочинцями.
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12.03.2024 09:49 Ответить
Тепер будуть частіше п&издить тцкшнеків.зі словами "ми думали то шахраї"
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11.03.2024 18:31 Ответить
Власне не бачу різниці між "справжніми" й "несправжніми"
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11.03.2024 18:34 Ответить
А де ж відео затримання?
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11.03.2024 18:36 Ответить
Можливо, коментаторам варто сходити в свій ТЦК самостійно? А ще краще, підібрати собі вакансію в одній з Бригад, познайомитися, домовитися та поставити ТЦК виключно перед фактом мобілізації?
Можливо, варто бути Чоловіком, а не істоткою в штанцях?
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11.03.2024 18:42 Ответить
так собі мотивуєш ...

як школьніка старших класів - на "слабо?

Чоловіком бути варто, а трупом не дуже варто.

А біднимкалікою нікому не потрібною, та ще й тягарем для сім'ї - то взагалі не романтично
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11.03.2024 19:03 Ответить
Твоя романтика почнеться тоді, коли ми закінчимося. Тоді до тебе прийдуть кацапи і, якщо не вб'ють, то мобілізують вже в "штурм Z". Підеш вже на ЄС. З заградпідрозділом за спиною.
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11.03.2024 19:17 Ответить
тобто краще не дожидатись кацапів, які може колись вб'ють і піти за наказом якогось тупого совкового командира вмерти зараз ?

Ти розумієш, шо бажаючих защищати Україну зараз на гражданці дуже багато. Але саме захищати ( нехай і з ризиком загинути, ставши героєм, про сім'ю якого держава попіклується), а не тупо здохнути нізащо, або залишитись калікою, на якого державі насрати ?

Мотивувати треба діями держави, а не піздєжом про "кацапи прийдуть". Шось Лисий з Кварталу зовсім не боїться, шо вони прийдуть і сини Данілова не дуже бояться цього...
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11.03.2024 19:24 Ответить
і, кстаті, 25 лютого 2022 року я був в воєнкоматі з сумашедшою мотивацією. Тоді посміялись над моїм військовим квитком, віком і послали додому. Тоді я реально був готовий піти з автоматом проти танка.

Пройшло 2 роки і всіма своїми діями влада всю мотивацію збила навіть вне в ноль, а в мінус.
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11.03.2024 19:28 Ответить
24.02.22 я був в ТРО (Місцева ДФТГ). Як відігнали від Києва, то вже 28.04 був в штаті добровольчого батальйону "Карпатська Січ". Відразу під Ізюм. Вірнопілля. 01.06 увійшли в склад ЗСУ. Далі ти знаєш.

54 роки. Радянський військовий квиток. Побратимів, старших за мене, повно. І набагато старших. Є такі, яких у 60 років вже беруть на спеціальний контракт. І це нормально.

Знаєш, чому нормально? Тому що у нас правильна мотивація. Ми не шукаємо собі натягнутих виправдань перед собою, чому залишилися вдома.
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11.03.2024 19:43 Ответить
ну давай про мотивацію поговоримо. Тільки про мотивацію станом не на весну 2022 року, а станом на зараз.

Я не кіт і в мене не 9 життів. Життя у мене одне і є речі, за які я його готовий один єдиний раз віддати.

За що конкретно я маю його віддати ?

От тільки без лозунгів і без кацапів, які потім можуть в мене життя забрати.

Зараз за що я маю бути мотивованим віддати своє життя ?
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11.03.2024 19:56 Ответить
Чекаєш від мене високопарних лозунгів? За Україну. За нашу землю, за наші сім'ї, за те, що ті нелюди роблять?

Це чекаєш? Ти зараз розмовляєш з ветераном, що 20 місяців провів на нулі без ротацій. Те, що ти від мене почуєш - тобі не сподобається. Зокрема, ким я тебе вважаю. Вірніше - чим. Тому що слова "ким" чи "хто" ти не заслуговуєш. Лише "що"
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11.03.2024 20:08 Ответить
Тобто ти не можеш сформулювати, за що конкретно я маю зараз віддати своє єдине життя, а можеш тільки на арапа брати.

Моїм дітям нічого не загрожує. Земля залишиться на тому ж місці, де й була, навіть якщо Україну захоплять рептилоїди. Україна в сьогоднішньому вигляді - це вже майже кацапія. Поки ти її героїчно борониш ззовні, її зсередини вже майже захопив кремль. А якшо я завтра здохну з автоматом проти бомби з літака, це ніяк не зменшить звірство кацапів.

Погодься, шо твоя остання мотивація про те, ким ти мене вважаєш - це не зовсім те, що спонукало б мене вмерти завтра за можливість Єрмака правити країною.
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11.03.2024 20:18 Ответить
ФАМИЛИИ КРЫШИ В СТУДИЮ. Под каким депутатом,министром,начальником МВД ,НАБУ,ДБР они працювали? Принять исполнителей, это дать организаторам скрыться и начать заново под другим пирогом пилить бабло. В СТУДИЮ КРЫШУ
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11.03.2024 18:55 Ответить
Група поліцейських, переодітих в штатське, арештувала групу рецидивістів, переодітих в поліцію. )
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11.03.2024 20:03 Ответить
Відпустять. ТЦКашників за таке багато посадили? А це ніби судовий прецедент, якщо для одних тцкашний промисел не є порушенням законів, то й для їнших також діє така норма.
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11.03.2024 22:35 Ответить
 
 