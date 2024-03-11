Преступная группа, которая под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывала граждан, задержана в Киеве, - Нацполиция
В Киеве задержана преступная группа, которая под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывала граждан. Аферисты обещали мужчинам призывного возраста помощь в снятии с военного учета. В общем на их счету 10 эпизодов преступной деятельности: мошенничества, вымогательства, похищения человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Согласно разработанному организатором мошеннического плана, злоумышленники обещали мужчинам призывного возраста помочь сняться с военного учета. В частности, у одного из потерпевших они выманили 1,7 млн грн.
В течение длительного времени злоумышленники под разными предлогами для решения данного вопроса требовали от мужчины разные суммы. Когда потерпевший отказался им платить средства, фигуранты силой посадили его в свой автомобиль и физическими угрозами заставили перечислить средства на банковскую карточку участника преступной группы.
8 марта оперативники задержали организатора и двух участников группировки, рассказали в полиции.
Трем задержанным и еще одному члену группировки сообщили о подозрениях. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы:
- ч. 5 ст. 190 (мошенничество),
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы),
- ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
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советский паспортпосвідчення ТЦК ....." (С)
На Київщині суд визнав винним охоронця ЖК Джерело:
Ворог, сидить в хаті!!
Кабздєц! І як відрізнити злочинну групу ТЦК від незлочинної?
що ті що ті з лівими паперами
без розпоряджень, та прізвищ в них, як що навіть і є.
а військові квитки є у всіх
Можливо, варто бути Чоловіком, а не істоткою в штанцях?
Можливо, варто бути Чоловіком, а не істоткою в штанцях?
як школьніка старших класів - на "слабо?
Чоловіком бути варто, а трупом не дуже варто.
А біднимкалікою нікому не потрібною, та ще й тягарем для сім'ї - то взагалі не романтично
Ти розумієш, шо бажаючих защищати Україну зараз на гражданці дуже багато. Але саме захищати ( нехай і з ризиком загинути, ставши героєм, про сім'ю якого держава попіклується), а не тупо здохнути нізащо, або залишитись калікою, на якого державі насрати ?
Мотивувати треба діями держави, а не піздєжом про "кацапи прийдуть". Шось Лисий з Кварталу зовсім не боїться, шо вони прийдуть і сини Данілова не дуже бояться цього...
Пройшло 2 роки і всіма своїми діями влада всю мотивацію збила навіть вне в ноль, а в мінус.
54 роки. Радянський військовий квиток. Побратимів, старших за мене, повно. І набагато старших. Є такі, яких у 60 років вже беруть на спеціальний контракт. І це нормально.
Знаєш, чому нормально? Тому що у нас правильна мотивація. Ми не шукаємо собі натягнутих виправдань перед собою, чому залишилися вдома.
Я не кіт і в мене не 9 життів. Життя у мене одне і є речі, за які я його готовий один єдиний раз віддати.
За що конкретно я маю його віддати ?
От тільки без лозунгів і без кацапів, які потім можуть в мене життя забрати.
Зараз за що я маю бути мотивованим віддати своє життя ?
Це чекаєш? Ти зараз розмовляєш з ветераном, що 20 місяців провів на нулі без ротацій. Те, що ти від мене почуєш - тобі не сподобається. Зокрема, ким я тебе вважаю. Вірніше - чим. Тому що слова "ким" чи "хто" ти не заслуговуєш. Лише "що"
Моїм дітям нічого не загрожує. Земля залишиться на тому ж місці, де й була, навіть якщо Україну захоплять рептилоїди. Україна в сьогоднішньому вигляді - це вже майже кацапія. Поки ти її героїчно борониш ззовні, її зсередини вже майже захопив кремль. А якшо я завтра здохну з автоматом проти бомби з літака, це ніяк не зменшить звірство кацапів.
Погодься, шо твоя остання мотивація про те, ким ти мене вважаєш - це не зовсім те, що спонукало б мене вмерти завтра за можливість Єрмака правити країною.