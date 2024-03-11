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Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения с привлечением флота и авиации

китай,навчання,кораблі

Совместные учения "Морской пояс безопасности - 2024" с участием военных кораблей в Оманском заливе и Аравийском море проведут Россия, Иран и Китай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"В совместных учениях под названием "Морской пояс безопасности - 2024" будут привлечены военные корабли и авиация", - говорится в заявлении министерства обороны России, которое цитируют в понедельник государственные СМИ.

Российские корабли уже вроде бы прибыли в Иран. Основная цель маневров – "отработка безопасности морской экономической деятельности".

За учениями трех стран будут наблюдать представители военно-морских сил Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и Южной Африки.

Напомним, в 2023 году Россия, Иран и Китай проводили военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2023" в Оманском заливе с 15 по 19 марта. Российская сторона была представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средним морским танкером "Кама".

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Автор: 

Иран (1823) Китай (3023) россия (96018) военные учения (3460)


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Топ комментарии
+31
І хто тут посередник у перемовинах з росією? Китай?
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11.03.2024 17:58
+29
Ті з Українців хто думає що Китай тут "ні прі чом" і Арахамії особисто - Китай тут головний, інші просто на підтанцьовуванні
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11.03.2024 17:58
+26
Так складається вісь зла. Північна Корея у резерві ( засідці).
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11.03.2024 18:03
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І хто тут посередник у перемовинах з росією? Китай?
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11.03.2024 17:58 Ответить
Це так само як росія називала себе "посередником", коли вони патякали про МД-2.
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11.03.2024 18:02 Ответить
Так складається вісь зла. Північна Корея у резерві ( засідці).
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11.03.2024 18:03 Ответить
Північна корея та білоруZZія у резерві ( засідці).
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11.03.2024 18:13 Ответить
Північна корея-китайське лднр.
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11.03.2024 19:27 Ответить
Вісь зла готується до війни
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11.03.2024 18:06 Ответить
Малюки.
Можливо "адмірал гаршкоф" то є підводний фрігад???

Може у якихось малюків спитати!?!
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11.03.2024 18:16 Ответить
Вісь зла повністю сформувалася. І Китай - її головна рушійна сила. Висновки робіть самі.
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11.03.2024 18:30 Ответить
💯
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11.03.2024 18:53 Ответить
Ті з Українців хто думає що Китай тут "ні прі чом" і Арахамії особисто - Китай тут головний, інші просто на підтанцьовуванні
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11.03.2024 17:58 Ответить
Чорноморський флот буде на навчаннях?
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11.03.2024 17:58 Ответить
Краснознамьйонний підводний фрігад "адмірал гаршкоф"- то був би гарний початок расіськой флатілії у Червоному морі!
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11.03.2024 18:21 Ответить
Могли би ще тих хуситів покликати та сомалійських піратів...
"Морський пояс безпеки - 2024"
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11.03.2024 18:00 Ответить
Морський зашморг на безпеці.
Це тільки НАТО не розуміє.
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11.03.2024 19:47 Ответить
хусіти їхні кораблі не чіпають
договір
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11.03.2024 19:48 Ответить
Там на дні ще не було кацапських кораблів?
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11.03.2024 18:01 Ответить
А северокорейский пельмень че прогуливает, геморой разыгрался?
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11.03.2024 18:02 Ответить
Ну кітай чи Іран ще щось плаває. А від кацапів хто буде?
Бо може ж не дожить до учєній...
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11.03.2024 18:02 Ответить
Маніяки розважаються...США обісцяні,як завжди.
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11.03.2024 18:03 Ответить
Це називається - гріт егейн. Будьте політкоректні...
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11.03.2024 18:09 Ответить
"Мі ні старана канфлікта", але щоб всім все було зрозуміло проведемо навчання.
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11.03.2024 18:03 Ответить
Мразі навіть вже не паляться
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11.03.2024 18:04 Ответить
Відігнали їх трошки, з Сєвєрного здається. Три села відбили...
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11.03.2024 18:11 Ответить
Поганяло в нього нефартове))
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11.03.2024 18:13 Ответить
Сдохший пропагандон это "прямо ОЧЕНЬ Х...О"? Пфф.
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11.03.2024 18:15 Ответить
Якщо дійсно здох, то дуже добре. Відбита на всю бошку ідейна мразота-спецназьор
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11.03.2024 19:05 Ответить
Може, повбивають там один одного...
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11.03.2024 18:06 Ответить
Почекайте, американці виберуть чубчика, то буде ще один член у цій гоп- компашці..
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11.03.2024 18:07 Ответить
Засруть дизелем море і порозлякують китів своїм металоломом.
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11.03.2024 18:07 Ответить
А фекалии куда вы спрятали, у них же очистительных фекальных установок нет, бо злыдарi установить.
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11.03.2024 18:14 Ответить
Трамп-пам- памп? Що скажеш? Може орбан знає?
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11.03.2024 18:07 Ответить
А отого, опухшого з півночі корейця, незалучили ??
Прутін, покаже їм на моряцькій карті, де Українці потопили його хлатілію в хлам, з підводним кройсєром «мацквою» і ******** корветом «сирожа» та купою усіляких там БДК…
Обмін досвідом… від воєнного злочинця…
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11.03.2024 18:08 Ответить
Російські кораблі уже начебто прибули до Ірану. Джерело:

Начебто?
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11.03.2024 18:12 Ответить
Був густий туман.З притулиного супутника не вдалося нічого розгледіти,тому це поки що припущення.
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11.03.2024 18:17 Ответить
Це нова мова зеленої влади. Щось на зразок "тимчасово окупований" і т. п.
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11.03.2024 18:22 Ответить
А "Малюки" з "Марічками" про це знають?
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11.03.2024 18:43 Ответить
Ну, там ясно, Китай свою Африку защищает, Иран - свои воды... А шо кацапы там потеряли... Представляю как кацапская алкашня будет подыхать в своих былыяшанка(без кондиционеров) , остальным не проблема, бо потная жара, то их нормальная стихия, вне ее им то мач кул, даже при +20, +25*С.
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11.03.2024 18:12 Ответить
кацапи підносимуть каву...
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11.03.2024 18:37 Ответить
Не-э, там кацапалкашня будет разносить свою не востребованную нефть... Правду люди говорят про страну-бензоколонку.
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11.03.2024 18:41 Ответить
нафтовий, газові танкери
та вугілля
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11.03.2024 19:50 Ответить
Зараз там не дуже жарко. Витерплять і без кандьора. Погано, що навчання не липні-серпні. Тоді б на російських ********* були б тушки у власному соку.
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11.03.2024 20:11 Ответить
+28 воздуха и +23 воды - цэ и не холодно на разогретой до каления былыяшанке от кацап нанодвыгунiв, у которых холодильники, sure, забиты солью и ракушками.
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11.03.2024 21:03 Ответить
Літом 48 на повітрі. Через дві години після виключення еркону люди починають звіріти. На асфальті це простіше переноситься ніж в залізній коробці. Навіть якщо стояти на ній зверху.
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11.03.2024 22:46 Ответить
https://t.me/voynareal/85236 🔥Точно в ціль відпрацювали наші льотчики по ворожому пункту управління Відео публікує Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України
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11.03.2024 18:13 Ответить
Можливо "адмірал гаршкоф" то є підводний фрігад???
Може у якихось малюків спитати!?!
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11.03.2024 18:15 Ответить
Хто з Заходу винен - викохали собі такого величезного монстра і диктаторам є до кого тулитися
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11.03.2024 18:17 Ответить
я б щє кореянців північних залучив - ну шо б все світове лайно
в одному місці...
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11.03.2024 18:18 Ответить
По логике, Оманська затока, ее нейтральные воды - не помеха для наших морских дронов, тем более кацапские мишени там будут жирно смотреться.
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11.03.2024 18:20 Ответить
ЗЫ... шобы индусо-иранские арии затямили собi yна носi, бiльше не купувати лайно з нараис ВПК, котре не годне себе захистити, не кажучи вже про тих горе-арiiв.
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11.03.2024 18:24 Ответить
А як їх туди доставить?
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11.03.2024 20:12 Ответить
Читайте теги форума - много идей.
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11.03.2024 20:56 Ответить
А було би кумедно (прікольно) літаком перекинути в той район з десяток наших морських дронів.
України в Оманській затоці точно нема.
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11.03.2024 18:21 Ответить
Ці операції безсумнівно допоможуть перемогти у війні. Витрати цілком виправдані. Можна ще порти на Камчатці атакувати.
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11.03.2024 18:25 Ответить
На Камчатке порты в устьях рек , так что загасятся без проблем. Да и ПТК в Авачинской губе со стрелецкой бухтой и рыбачьим супер гут цель. Там , правда на входе в бухту- противолодочные ворота, но для дрона це тьфу та й годi.
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11.03.2024 18:29 Ответить
Саме на це потрібно зараз кинути всі ресурси. Це ключ до перемоги!
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11.03.2024 18:32 Ответить
Там и ВЛДВ и Находка и Ванино - гуд цель. Посьет идет отдельным запросом, шобы кацапы не перегружали на железку северокорейские ракето-снаряды.
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11.03.2024 18:36 Ответить
,,
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11.03.2024 18:46 Ответить
Единственное , шо нужно будет учесть - это прилив-отлив, раз в пол суток, высотой в 20 метров.
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11.03.2024 18:34 Ответить
Якщо ви рибак, то трошки руки звузьте
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11.03.2024 20:17 Ответить
Не, я знаю , шо такое копайка, но это не значит, шо я - рыб-тюлька. Если чьо, до пана Сулимы обратитесь , по этому вопросу, чи к самцу скумбрии.
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11.03.2024 20:55 Ответить
Я мав на увазі, коли рибаки розповідають про пійману рибу то рук не достатньо так широко розводять показуючи її довжину. Це я про 20 метрів висоти прилива. Максимально зафіксована 16 у Канаді.( з Педівікії) Особисто не зустрічав ніколи щоб судового трапа не хватало компенсувати прилив-відлив
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11.03.2024 23:02 Ответить
100500 буде.
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11.03.2024 18:25 Ответить
Але Україна є в Судані, а звідти рукою подати.
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11.03.2024 18:42 Ответить
Це нова країна - Іраном?
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11.03.2024 18:25 Ответить
Хусіти - на старт.
Нєвєні рвзом із шиїтами поперлись. Сунніти - фас.
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11.03.2024 18:26 Ответить
йой ті ******* тільки з цивільними суднами за вказівкою можуть воювати.
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11.03.2024 18:49 Ответить
Україна може домовитись з мирними сомалійськими піратами.
Вони діють у всіх океанах, не кажучи про занюхані затоки.
Їм наші морські дрони дуже подобаються.
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11.03.2024 19:10 Ответить
Sea Baby (Морський малюк) рашистів і в Оманській затоці дістане. Від Судану до Аравійського моря не далеко, там є наші розвідники.
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11.03.2024 18:40 Ответить
Старая шутка на новый лад
Подводный расейский крейсер в пустынях Ирана 😁
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11.03.2024 18:47 Ответить
Не , цэ вжэ старая шутка. Там же где-то рядом есть младший брат "кузи-кочегара" - "Викрамадитья"(бывший Адмирал Горшков), его ранее кацапы тупым индусам сбагрили. После того , индусы - в набычке на кацапов, отказались от СУ-кацапгравицап, теперь амер-F16 предпочитают, бо окромя липовой "Викрамадитьи" кацапы подогнали индусам и подводную лодку, которая рвонула в индусском порту(сдрейфила аккумуляторная зарядка).
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11.03.2024 19:01 Ответить
Лодка назівалась "Синдуракшак".
("Сам Дурак Ишак" )
Как назвали, так она и взорвалась у причала.
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11.03.2024 19:03 Ответить
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11.03.2024 19:12 Ответить
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11.03.2024 18:50 Ответить
Вау !
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11.03.2024 19:02 Ответить
Кстаті, о птічках: у Балтійському морі наші дрони пошкодили московитський дизельний
підводний човен "Дмитров". (Проект 877ЭКМ).
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11.03.2024 19:01 Ответить
Все равно, ВАУ !!!
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11.03.2024 19:11 Ответить
Та то я обчепятку подправил. Шоб сойти умного
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11.03.2024 19:32 Ответить
за
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11.03.2024 19:34 Ответить
Я понял. бо сам стоял перед выбором снести-не снести из-за ком. потому и написал , мол, все равно...
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11.03.2024 19:37 Ответить
постійні "пройоби" Китай удують непонятну "ОСЬ" От тільки "ОСЬ" якась "крива" У Ірану та Китаю - одні вигршгі В А у Росії - одні "пройоби"
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11.03.2024 19:17 Ответить
Партизани Вейшнорії вже висуваються на висхідні позиції.
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11.03.2024 19:25 Ответить
А Северную Корею почему забыли? И Угорщину не взяли?
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11.03.2024 19:33 Ответить
Угорщина достаивает атомный авианосец "******-Сияртов".
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11.03.2024 19:35 Ответить
Не пойму, то кацапы возгордиццо влажной мечтой , мол, ось - нарапсеюшка-кхитай-индия-иран... Шо-та пошло не так, шо вечных врагов Китая нет на учениях? А ваапше-та(о дружбе Ирана с Китаем) ,ТОРГОВЛЯ НЕФТЬЮ ИРАНА С КИТАЕМ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ: ТЕГЕРАН ЗАДЕРЖИВАЕТ ПОСТАВКИ И ТРЕБУЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН.
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11.03.2024 19:35 Ответить
страны уроды и террористы!
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11.03.2024 19:35 Ответить
Цікаво. Спільні навчання. А з боку московії які війська будуть брати участь ? Морпіхи Тихого океану вже під Кринками лежать або бігають. ВМФ ?
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11.03.2024 19:41 Ответить
Нам потрібно паралельно провести військові навчання з Індією і В'єтнамом.
Направити на навчання пару малюків. Морських малюків
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11.03.2024 19:47 Ответить
Три уйобка...
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11.03.2024 20:33 Ответить
 
 