Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения с привлечением флота и авиации
Совместные учения "Морской пояс безопасности - 2024" с участием военных кораблей в Оманском заливе и Аравийском море проведут Россия, Иран и Китай.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"В совместных учениях под названием "Морской пояс безопасности - 2024" будут привлечены военные корабли и авиация", - говорится в заявлении министерства обороны России, которое цитируют в понедельник государственные СМИ.
Российские корабли уже вроде бы прибыли в Иран. Основная цель маневров – "отработка безопасности морской экономической деятельности".
За учениями трех стран будут наблюдать представители военно-морских сил Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и Южной Африки.
Напомним, в 2023 году Россия, Иран и Китай проводили военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2023" в Оманском заливе с 15 по 19 марта. Российская сторона была представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средним морским танкером "Кама".
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Можливо "адмірал гаршкоф" то є підводний фрігад???
Може у якихось малюків спитати!?!
"Морський пояс безпеки - 2024"
Це тільки НАТО не розуміє.
договір
Бо може ж не дожить до учєній...
Прутін, покаже їм на моряцькій карті, де Українці потопили його хлатілію в хлам, з підводним кройсєром «мацквою» і ******** корветом «сирожа» та купою усіляких там БДК…
Обмін досвідом… від воєнного злочинця…
Начебто?
та вугілля
Може у якихось малюків спитати!?!
в одному місці...
України в Оманській затоці точно нема.
Нєвєні рвзом із шиїтами поперлись. Сунніти - фас.
Вони діють у всіх океанах, не кажучи про занюхані затоки.
Їм наші морські дрони дуже подобаються.
Подводный расейский крейсер в пустынях Ирана 😁
("Сам Дурак Ишак" )
Как назвали, так она и взорвалась у причала.
підводний човен "Дмитров". (Проект 877ЭКМ).
Направити на навчання пару малюків. Морських малюків