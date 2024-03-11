Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения с привлечением флота и авиации

Совместные учения "Морской пояс безопасности - 2024" с участием военных кораблей в Оманском заливе и Аравийском море проведут Россия, Иран и Китай.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"В совместных учениях под названием "Морской пояс безопасности - 2024" будут привлечены военные корабли и авиация", - говорится в заявлении министерства обороны России, которое цитируют в понедельник государственные СМИ.

Российские корабли уже вроде бы прибыли в Иран. Основная цель маневров – "отработка безопасности морской экономической деятельности".

За учениями трех стран будут наблюдать представители военно-морских сил Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и Южной Африки.

Напомним, в 2023 году Россия, Иран и Китай проводили военно-морские учения "Морской пояс безопасности – 2023" в Оманском заливе с 15 по 19 марта. Российская сторона была представлена отрядом кораблей Северного флота – фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средним морским танкером "Кама".

Читайте также: Минобороны Беларуси начало "проверку боевой готовности соединений и воинских частей"