Шагом к миру будет решение Путина сложить оружие, - фон дер Ляйен о заявлении Папы Римского
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что шагом к миру должно стать сложение российской армией оружия и ее выход из Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сказала во время презентации в Берлине совместной избирательной программы ХДС и ХСС на выборах в Европарламент.
"Никто не стремится к миру больше, чем люди в Украине. Все очень страдают от этой войны, в которую их втянул Путин… Но мир должен быть настоящим, справедливым, не должно быть ни одной оккупации, ни принуждения. Мы точно знаем, что шагом к миру может стать тот момент, когда Путин сложит оружие – он агрессор, он напал на Украину", - подчеркнула фон дер Ляйен, комментируя недавнее заявление Папы Римского.
Она твердо убеждена, что в вопросе условий мира нужно прислушиваться к украинцам, желающим жить в независимом и свободном государстве.
"Мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла победить в этой борьбе", - сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, Путин хочет изменить границы с помощью силы, но он не должен добиться успеха. Глава Еврокомиссии заверила, что Европа стоит на стороне Украины и стремится к тому, чтобы страна стала членом европейской семьи.
В то же время, по словам фон дер Ляйен, "важно, чтобы автократы этого мира, враги демократии, а они друзья Путина, также здесь, в Европе, знали, что мы будем защищать нашу демократию и наши ценности".
Фон дер Ляйен отказалась комментировать вопрос поставок Украине ракет Taurus, в частности возможности "кругового обмена" ракетами с Великобританией.
Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ
Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.
В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.
Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине.
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Ось кому ПАПОЮ у Ватикані, треба бути, але ж яке є, таким і сприймаємо! Так це обрали, з тих хто був, НАЙКРАЩОГО, тоді які ж найгірші, прости Господи..
тож ніхто не знає - за яким критерієм обирали саме цього папу. Бо слова і діла їх не сходяться майже завжди. Що вони насправді думають і до чого прагнуть - можна судити лише по скандалам та успіху багаточисельних сект, в яких віруючі шукають розради, а не шукають її у одній із найдавніших церков. Хоч наші греко-католики формально підкоряються папі, але мають власну думку і стараються непублічно оспорювати певні наративи риму. Хто хоче, може послухати недільну службу в храмі на Лівобережній. Там Святослава величали патріархом
Може коли й папу згадують, але я щось не чув. або вже забув. Може бути, що колись, коли рим зовсім злетить з рейок християнства, УГКЦ приєднається до ПЦУ з збереженням своїх особливостей що історично склалися.
Іначе моськовія буде лише музеєм тотитаризму у рамці кремля або садового кільця Москви.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/11/7445958/ ВИДЕО Воздушные силы поразили пункт управления врага, который был на корабле