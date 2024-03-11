Шагом к миру будет решение Путина сложить оружие, - фон дер Ляйен о заявлении Папы Римского

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что шагом к миру должно стать сложение российской армией оружия и ее выход из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сказала во время презентации в Берлине совместной избирательной программы ХДС и ХСС на выборах в Европарламент.

"Никто не стремится к миру больше, чем люди в Украине. Все очень страдают от этой войны, в которую их втянул Путин… Но мир должен быть настоящим, справедливым, не должно быть ни одной оккупации, ни принуждения. Мы точно знаем, что шагом к миру может стать тот момент, когда Путин сложит оружие – он агрессор, он напал на Украину", - подчеркнула фон дер Ляйен, комментируя недавнее заявление Папы Римского.

Она твердо убеждена, что в вопросе условий мира нужно прислушиваться к украинцам, желающим жить в независимом и свободном государстве.

Читайте также: Шольц не разделяет мнения Папы Римского о поднятии Украиной белого флага

"Мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла победить в этой борьбе", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Путин хочет изменить границы с помощью силы, но он не должен добиться успеха. Глава Еврокомиссии заверила, что Европа стоит на стороне Украины и стремится к тому, чтобы страна стала членом европейской семьи.

Читайте также: "Капитуляция - это не мир", - Столтенберг о призыве Папы Римского к Украине

В то же время, по словам фон дер Ляйен, "важно, чтобы автократы этого мира, враги демократии, а они друзья Путина, также здесь, в Европе, знали, что мы будем защищать нашу демократию и наши ценности".

Фон дер Ляйен отказалась комментировать вопрос поставок Украине ракет Taurus, в частности возможности "кругового обмена" ракетами с Великобританией.

Читайте также: Бербок о заявлении Папы Римского: Я этого не понимаю

Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине.