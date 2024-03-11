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Шагом к миру будет решение Путина сложить оружие, - фон дер Ляйен о заявлении Папы Римского

урсула,ляєн

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, заявила, что шагом к миру должно стать сложение российской армией оружия и ее выход из Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сказала во время презентации в Берлине совместной избирательной программы ХДС и ХСС на выборах в Европарламент.

"Никто не стремится к миру больше, чем люди в Украине. Все очень страдают от этой войны, в которую их втянул Путин… Но мир должен быть настоящим, справедливым, не должно быть ни одной оккупации, ни принуждения. Мы точно знаем, что шагом к миру может стать тот момент, когда Путин сложит оружие – он агрессор, он напал на Украину", - подчеркнула фон дер Ляйен, комментируя недавнее заявление Папы Римского.

Она твердо убеждена, что в вопросе условий мира нужно прислушиваться к украинцам, желающим жить в независимом и свободном государстве.

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"Мы оказываем поддержку Украине, чтобы она могла победить в этой борьбе", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Путин хочет изменить границы с помощью силы, но он не должен добиться успеха. Глава Еврокомиссии заверила, что Европа стоит на стороне Украины и стремится к тому, чтобы страна стала членом европейской семьи.

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В то же время, по словам фон дер Ляйен, "важно, чтобы автократы этого мира, враги демократии, а они друзья Путина, также здесь, в Европе, знали, что мы будем защищать нашу демократию и наши ценности".

Фон дер Ляйен отказалась комментировать вопрос поставок Украине ракет Taurus, в частности возможности "кругового обмена" ракетами с Великобританией.

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Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине.

Автор: 

Папа Римский (454) путин владимир (31501) Урсула фон дер Ляйен (537)


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Топ комментарии
+4
Мужня, вродлива і розумна Жінка!!
Ось кому ПАПОЮ у Ватикані, треба бути, але ж яке є, таким і сприймаємо! Так це обрали, з тих хто був, НАЙКРАЩОГО, тоді які ж найгірші, прости Господи..
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11.03.2024 18:28
+2
Хватит играться в демократию. Путлер, если он еще жив, в такие игры не играет. У рашистов на кону вся рабссея. И в ваших силах если не прекратить эиу безумную агрессию, то хотябы дать украинцвм ее закончить, разумеется с помощью оржием от НАТО.
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11.03.2024 18:27
+2
Кроком до миру буде коли Хутін склеїть ласти.
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11.03.2024 18:57
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Ряд источников сообщают о денацификации известного российского военкора https://t.me/pecheri_mordora
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11.03.2024 18:22 Ответить
Говорят 13-й крепко денацифицировался
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11.03.2024 18:37 Ответить
пора Франциску на пенсію. У нього з головою лихо
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11.03.2024 18:27 Ответить
Хватит играться в демократию. Путлер, если он еще жив, в такие игры не играет. У рашистов на кону вся рабссея. И в ваших силах если не прекратить эиу безумную агрессию, то хотябы дать украинцвм ее закончить, разумеется с помощью оржием от НАТО.
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11.03.2024 18:27 Ответить
Мужня, вродлива і розумна Жінка!!
Ось кому ПАПОЮ у Ватикані, треба бути, але ж яке є, таким і сприймаємо! Так це обрали, з тих хто був, НАЙКРАЩОГО, тоді які ж найгірші, прости Господи..
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11.03.2024 18:28 Ответить
поняття найкращого для різних об'єктів - різне. найкращий садист і вбивця є для нормальних людей дуже поганим. а для кремля він - герой росії.
тож ніхто не знає - за яким критерієм обирали саме цього папу. Бо слова і діла їх не сходяться майже завжди. Що вони насправді думають і до чого прагнуть - можна судити лише по скандалам та успіху багаточисельних сект, в яких віруючі шукають розради, а не шукають її у одній із найдавніших церков. Хоч наші греко-католики формально підкоряються папі, але мають власну думку і стараються непублічно оспорювати певні наративи риму. Хто хоче, може послухати недільну службу в храмі на Лівобережній. Там Святослава величали патріархом
Може коли й папу згадують, але я щось не чув. або вже забув. Може бути, що колись, коли рим зовсім злетить з рейок християнства, УГКЦ приєднається до ПЦУ з збереженням своїх особливостей що історично склалися.
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11.03.2024 19:58 Ответить
А це хіба буде не капітуляція?
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11.03.2024 18:29 Ответить
капутуляцiя буде
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11.03.2024 18:44 Ответить
Капітуляція моськовії - крок до миру.

Іначе моськовія буде лише музеєм тотитаризму у рамці кремля або садового кільця Москви.
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11.03.2024 19:21 Ответить
на хрена ей холодильник если вона не курыть
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11.03.2024 18:48 Ответить
пнх москаль, все вірно вона каже
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11.03.2024 19:10 Ответить
17:50



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/11/7445958/ ВИДЕО Воздушные силы поразили пункт управления врага, который был на корабле
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11.03.2024 18:46 Ответить
найс
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11.03.2024 21:08 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/11/7445966/ Международный уголовный суд возглавила судья, выдавшая ордер на арест Путина
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11.03.2024 18:51 Ответить
пусть на Лошадь наложит арест
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11.03.2024 18:52 Ответить
Кроком до миру буде коли Хутін склеїть ласти.
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11.03.2024 18:57 Ответить
Про допомогу Україні від цього недопапи не може бути й мови. Будемо надіятись що він нарешті закриє свій брехливий рот.
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11.03.2024 20:08 Ответить
Дякуємо мужній жінці- громадянці Німеччини!
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11.03.2024 20:46 Ответить
 
 