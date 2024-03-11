За сутки на фронте 54 боевых столкновений. Нанесли 6 ракетных и 87 авиационных ударов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 12 марта 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот сорок седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 54 боевых столкновения.

Всего враг нанес 6 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - говорится в вечерней сводке.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Прогресс Черниговской области. Артиллерийским и минометныме обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Костобобров, Гута-Студенецкая Черниговской области; Екатериновка, Мирополье, Середина-Буда Сумской области; Уды, Стрелечье, Старица Харьковской области.

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Боевые действия на востоке

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Кривошиевка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполевка и Федоровка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области; Терны Ямполевка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Клещиевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное и Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Бердичи, Семеновка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка и Водяное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

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Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Работино, Новоданиловка Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Херсонском направлении, враг в течение суток наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Херсон, Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункта управления противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и радиолокационному комплексу 1Л219 "Зоопарк".

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