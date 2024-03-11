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Экс-главу ВС Князева окончательно признали виновным в деле об аренде квартиры в Киеве за 1000 грн

князєв

Киевский апелляционный суд окончательно подтвердил вину бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева по делу об аренде квартиры в центре Киева на 133 квадратных метра за 1000 грн. Князева теперь должны уволить с должности судьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

"Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и окончательно подтвердил вину Всеволода Князева по делу об аренде квартиры в центре Киева на 133 м2 за 1 тысячу гривен. Штраф в 2 550 грн и конфискация подарка в 906 600 грн", - написал Валько.

Решение приняла судья Юлия Матвиенко. Оно окончательно и обжалованию не подлежит.

Как отметили в ЦПК, поскольку Князева признали виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, его также должны уволить с должности судьи.

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Напомним, что в прошлом году НАПК составило на Князева протокол за нарушение установленных законом ограничений по получению подарков. Он несколько лет арендовал квартиру в центре Киева по аномально низкой цене. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.

Автор: 

Апелляционный суд (413) Князев Сергей (392)


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Топ комментарии
+15
Штраф у 2 550 грн.

а вахтьору, який жильців про прихід ТЦК попередив - 5 років.

Ми точно хочемо ТАКОЇ держави ?
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11.03.2024 19:34
+9
******. В кабвнеті знацшли мільйони, а визнали винним за оренду квартири.

Хай живе український суд - найґумовішиц суд у світі!!!

******@
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11.03.2024 20:15
+7
44 года, не судья уже, новобранец ВСУ. Да нет это не про таких. Посол куда-нибудь.
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11.03.2024 19:34
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Жадність фраєра згубила.
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11.03.2024 19:27 Ответить
''Звільнити з посади судді''

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11.03.2024 19:28 Ответить
44 года, не судья уже, новобранец ВСУ. Да нет это не про таких. Посол куда-нибудь.
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11.03.2024 19:34 Ответить
Штраф у 2 550 грн.

а вахтьору, який жильців про прихід ТЦК попередив - 5 років.

Ми точно хочемо ТАКОЇ держави ?
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11.03.2024 19:34 Ответить
а вахтьору, який жильців про прихід ТЦК попередив - 5 років з відстрочкою 3 роки (3 года условно). не плутай дар божий....

якщо вахтьору входить у посадову інструкцію попереджати весь будинок у чаті в "особливий період" (где-то немного стреляют) - йому "респект" від начальства ще буде (якщо він реально працевлаштований).
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11.03.2024 19:59 Ответить
була б ти трохи розумнішою, то знала б, шо вахтьор - не посадова особа.
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11.03.2024 20:02 Ответить
вахтьор це не посадова особа.

Де ти бачив вахтьора на вході на територію ЖК "Софіївський
квартал"


чоловік не пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал"

якби б.. ти трохи був .....

Ви плутаєте вади здоров'я з свідомим, чи не свідомим, вибором людини. Людина бачить рівно те що хоче бачити і це не пов'язано з вадами здоров'я. Це Ваш свідомий вибір, який дає Вам змогу виправдати, якісь свої вчинки, або комплекси.
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11.03.2024 20:16 Ответить
тітонько, пийте вінішко. А Ви абсенту дьорнули )))
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11.03.2024 20:20 Ответить
як ви, подоляцькі, вже задовбали своєю ініціативною тупістю ...

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11.03.2024 21:41 Ответить
дякую за підтвердження факту вашої командної роботи )))

слідкуєте ?

правильно
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11.03.2024 21:45 Ответить
"Жінки - це не слабка стать, слабка стать - це гнилі дошки."

дьядечка,

не перепутай.
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11.03.2024 21:52 Ответить
проколовся ти
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11.03.2024 22:05 Ответить
наразі йому вліпили 3,5 року умовно
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11.03.2024 21:25 Ответить
А цього можна ще звідкись звільнити?
"Нардеп обраний від "Слуг народу", якого виключили з фракції партії, Богдан Торохтій 30 січня 2024 року подав декларацію за 2022 рік. У ній зазначив отриманий у подарунок Мерседес "гелік", вказавши, його вартість 10 000 гривень".
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11.03.2024 19:35 Ответить
то другоє... невже не ясно за 5 років ще
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11.03.2024 21:06 Ответить
Из грязи в князи и обратно
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11.03.2024 19:39 Ответить
Це лише підстава для звільнення. Коли те звільнення відбудеться невідомо. А то того часу він продовжить отримувати заробітну плату як чинний суддя верховного суду України, хоча з 2023 року на роботу не ходить. Ось таке кумедне законодавство можновладці для себе по наприймали.
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11.03.2024 19:46 Ответить
На роботу можна не ходити але зарплату держава повинна платити.
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11.03.2024 19:47 Ответить
Але не менше чим 35000.Ну там "бронь" і всьо такоє.
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11.03.2024 21:06 Ответить
Суддя-вбивця Тандир теж досі отримує зарплату, вже скоро рік буде як не "працює".
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11.03.2024 19:48 Ответить
Зараз гундосий туда запхаэ свого на 100%.
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11.03.2024 20:11 Ответить
******. В кабвнеті знацшли мільйони, а визнали винним за оренду квартири.

Хай живе український суд - найґумовішиц суд у світі!!!

******@
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11.03.2024 20:15 Ответить
А со взятками как там у Князева? Уже простили?
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11.03.2024 20:28 Ответить
А за получение взятки в 2,7 млн. долларов признать Князева невиновным и даже потерпевшим, и отпустить на свободу. Рафик ни у чом не виноуват!
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11.03.2024 20:29 Ответить
800 тисяч артилерійських *********** невдовзі поставлять Україні, оголосив президент Чехії. Пьотр Павел заявив, що снаряди поставлять протягом кількох тижнів, зазначило видання Bild.
Так, Чехія передасть Україні 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.

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11.03.2024 20:36 Ответить
А пиво у супермаркеті він часом не крав? *****...
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11.03.2024 20:39 Ответить
Одне питання, за що гибнуть наші хлопці...??? За оце ******** !?!?
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11.03.2024 20:39 Ответить
Не пересмикуйте і не спекулюйте за рахунок "ваших хлопців".
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11.03.2024 21:21 Ответить
суддю Юлію Матвієнко, вигнати, нахер, з суддівського корпусу.
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11.03.2024 20:43 Ответить
Хто буде виганяти?
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12.03.2024 08:47 Ответить
Шо, і це все ?? Корупція покарана ?? Обійшовся штрафом. На подарунок він всерівно не витрачався.

"Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком".

Як можна було конфіскувати 960 тис., якщо це арифметична різниця ?
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11.03.2024 21:20 Ответить
А йому скасують пожиттєве утримання, охорону, оштрафують на суму неправомірної вигоди чи нехай і далі тягне жили з платників податків ? Бо мабуть 906 тис. грн це не останні гроші щоби сплатити за комуналку.
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11.03.2024 21:53 Ответить
І що, на пожитєве?
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11.03.2024 22:03 Ответить
Та ну, такі тут не сидять. Максимум потягають, одінуть браслет а потім той браслет знайдуть а втікач вже десь за кордоном, а от подоїти -подоять.
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12.03.2024 06:13 Ответить
Відкривали справу про отримання хабаря у скількись десятків мільйонів, до того ж було згадано про ціле угрупування, що було задіяне у корупційній схемі... І? Ви людей геть за дурнів тримаєте? Спочатку призначали штраф чи заставу у сотні мільйонів, потім зменшували сто разів і дійшли до штрафу у 2,5 тисячі!?!?!?!! Він у суді під час зачитування вироку, часом, не ржав, як кінь?
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12.03.2024 13:53 Ответить
А як щодо справи про корупцію в особливо великих розмірах? " Прастіть і забить" ???
Представники Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про затримання суддів Верховного Суду при отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Одним з затриманих виявився голова суду Всеволод Князєв..."
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13.03.2024 08:13 Ответить
 
 