Экс-главу ВС Князева окончательно признали виновным в деле об аренде квартиры в Киеве за 1000 грн

Киевский апелляционный суд окончательно подтвердил вину бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева по делу об аренде квартиры в центре Киева на 133 квадратных метра за 1000 грн. Князева теперь должны уволить с должности судьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат Центра противодействия коррупции Вадим Валько.

"Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и окончательно подтвердил вину Всеволода Князева по делу об аренде квартиры в центре Киева на 133 м2 за 1 тысячу гривен. Штраф в 2 550 грн и конфискация подарка в 906 600 грн", - написал Валько.

Решение приняла судья Юлия Матвиенко. Оно окончательно и обжалованию не подлежит.

Как отметили в ЦПК, поскольку Князева признали виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, его также должны уволить с должности судьи.

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Напомним, что в прошлом году НАПК составило на Князева протокол за нарушение установленных законом ограничений по получению подарков. Он несколько лет арендовал квартиру в центре Киева по аномально низкой цене. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.