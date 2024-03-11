Экс-главу ВС Князева окончательно признали виновным в деле об аренде квартиры в Киеве за 1000 грн
Киевский апелляционный суд окончательно подтвердил вину бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева по делу об аренде квартиры в центре Киева на 133 квадратных метра за 1000 грн. Князева теперь должны уволить с должности судьи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает адвокат Центра противодействия коррупции Вадим Валько.
"Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и окончательно подтвердил вину Всеволода Князева по делу об аренде квартиры в центре Киева на 133 м2 за 1 тысячу гривен. Штраф в 2 550 грн и конфискация подарка в 906 600 грн", - написал Валько.
Решение приняла судья Юлия Матвиенко. Оно окончательно и обжалованию не подлежит.
Как отметили в ЦПК, поскольку Князева признали виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, его также должны уволить с должности судьи.
Напомним, что в прошлом году НАПК составило на Князева протокол за нарушение установленных законом ограничений по получению подарков. Он несколько лет арендовал квартиру в центре Киева по аномально низкой цене. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.
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а вахтьору, який жильців про прихід ТЦК попередив - 5 років.
Ми точно хочемо ТАКОЇ держави ?
якщо вахтьору входить у посадову інструкцію попереджати весь будинок у чаті в "особливий період" (где-то немного стреляют) - йому "респект" від начальства ще буде (якщо він реально працевлаштований).
Де ти бачив вахтьора на вході на територію ЖК "Софіївський
квартал"
чоловік не пропускав працівників ТЦК на територію ЖК "Софіївський квартал"
якби б.. ти трохи був .....
Ви плутаєте вади здоров'я з свідомим, чи не свідомим, вибором людини. Людина бачить рівно те що хоче бачити і це не пов'язано з вадами здоров'я. Це Ваш свідомий вибір, який дає Вам змогу виправдати, якісь свої вчинки, або комплекси.
слідкуєте ?
правильно
дьядечка,
не перепутай.
"Нардеп обраний від "Слуг народу", якого виключили з фракції партії, Богдан Торохтій 30 січня 2024 року подав декларацію за 2022 рік. У ній зазначив отриманий у подарунок Мерседес "гелік", вказавши, його вартість 10 000 гривень".
Хай живе український суд - найґумовішиц суд у світі!!!
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Так, Чехія передасть Україні 500 тисяч снарядів калібру 155 мм та 300 тисяч снарядів калібру 122 мм.
"Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком".
Як можна було конфіскувати 960 тис., якщо це арифметична різниця ?
Представники Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про затримання суддів Верховного Суду при отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Одним з затриманих виявився голова суду Всеволод Князєв..."