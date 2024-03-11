Столтенберг о заявлении Макрона относительно западных войск в Украине: Члены Альянса должны консультироваться и иметь общий подход к столь весомым темам
Генсек НАТО призвал страны-члены НАТО консультироваться перед заявлениями, которые могут повлиять на всех участников блока.
Передает слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
В издании отмечают, что генсек отмежевался от заявления Макрона о войсках западных союзников в Украине.
"НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта, равно как и союзники НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, даже если страны НАТО решат индивидуально направить войска в Украину, это окажет влияние на Альянс в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне.
На вопрос, не допустил ли президент Франции ошибки, говоря о "стратегической неопределенности" относительно возможного развертывания западных войск, господин Столтенберг ответил: "Важно, чтобы мы провели консультации со странами-членами НАТО. Я думаю, что важно, чтобы мы консультировались и чтобы у нас был общий подход к этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас".
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