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Новости Война
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Столтенберг о заявлении Макрона относительно западных войск в Украине: Члены Альянса должны консультироваться и иметь общий подход к столь весомым темам

столтенберг,єнс

Генсек НАТО призвал страны-члены НАТО консультироваться перед заявлениями, которые могут повлиять на всех участников блока.

Передает слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

В издании отмечают, что генсек отмежевался от заявления Макрона о войсках западных союзников в Украине.

"НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта, равно как и союзники НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, даже если страны НАТО решат индивидуально направить войска в Украину, это окажет влияние на Альянс в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне.

На вопрос, не допустил ли президент Франции ошибки, говоря о "стратегической неопределенности" относительно возможного развертывания западных войск, господин Столтенберг ответил: "Важно, чтобы мы провели консультации со странами-членами НАТО. Я думаю, что важно, чтобы мы консультировались и чтобы у нас был общий подход к этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас".

Читайте также: Сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск в Украину и отмены красных линий, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Автор: 

НАТО (10048) Столтенберг Йенс (1620) Макрон Эмманюэль (1355)


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Топ комментарии
+14
Альянс згнив! Туреччина підтримуз ХАМАС,Орбан "цьомкається" з Пуйлом-це "спільний підхід" чи неважливі теми?!
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11.03.2024 19:56
+11
Столтенберг вже навалив цілу купу від такої думки! Та не треба придумувати відмазки і так всі знають що ви всі сцикуни.
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11.03.2024 19:52
+4
в НАТО від таких заяв потім сушать штанці. Це як ціла купа спортивних головіків проходить мимо купки гоплників, які забивають одного лежачого. І роблять вид що вони цього не бачать, і що це їх не стосується. гидко від таких.
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11.03.2024 20:44
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Столтенберг вже навалив цілу купу від такої думки! Та не треба придумувати відмазки і так всі знають що ви всі сцикуни.
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11.03.2024 19:52 Ответить
Альянс згнив! Туреччина підтримуз ХАМАС,Орбан "цьомкається" з Пуйлом-це "спільний підхід" чи неважливі теми?!
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11.03.2024 19:56 Ответить
Обісрався.
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11.03.2024 20:18 Ответить
на місці розберетесь, не на часі сперечатись ))
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11.03.2024 20:29 Ответить
Макрон всегда любит проявлять самостоятельность.
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11.03.2024 20:31 Ответить
Д'Артаньян же!
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11.03.2024 21:34 Ответить
Нато фуфло, як і обістяні штані америки!
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11.03.2024 20:37 Ответить
> Важливо, щоб ми провели консультації з країнами-членами НАТО...

З мадьярорсцаґом і з непорозумінням, що називає себе slowakei.

З турками ще можете поконсультуватися.
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11.03.2024 20:40 Ответить
в НАТО від таких заяв потім сушать штанці. Це як ціла купа спортивних головіків проходить мимо купки гоплників, які забивають одного лежачого. І роблять вид що вони цього не бачать, і що це їх не стосується. гидко від таких.
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11.03.2024 20:44 Ответить
Ну...., поки вони будуть ,,консультуватись" рашка захопить Балтику за три дні! І литовці це чудово розуміють!
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11.03.2024 20:44 Ответить
Макрон просто розумний. І розуміє, що коли прийде Трамп, то помножить альянс НАТО на нуль...
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11.03.2024 20:52 Ответить
Турция сильно консультировалась, когда по Ближнему Востоку ведет боевые действия армией? США в Ираке? (хотя Франция была против)
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11.03.2024 21:09 Ответить
Взагалі-то , Макрон не про «чліни» Альянсу казав, бо він знає, що ваші чліни без яєць. Він казав про військових країн Європи.
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11.03.2024 21:33 Ответить
Переводячі на людську мову " Макрон, ти там п..донувся таке казати? В нас штани не дешеві від гімна іх відпирати після твоїх заяв".

Потужне, *********, НАТО.
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11.03.2024 22:06 Ответить
Передбачувана заява, але це свого роду ще й прецедент, який демонструє, чого варті всі "безпекові" угоди з країнами-членами НАТО, які похапцем настарався Зеля. Без членства України в НАТО двосторонні угоди є нікчемними і не одна країна і пальцем не пошевелить без узгодження з альянсом. Чекаю, що з ОП і ВР почнуть на марафон робити вкиди - членство в НАТО нам не дуже й потрібне, бо в України є безпекові угоди., адже легітимність Буратіно тане на очах і *****, судячи по двіжу, почав терміново пресувати на Стамбул 2.
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11.03.2024 22:21 Ответить
 
 