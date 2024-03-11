Украина завершила выполнение всех рекомендаций, полученных от Еврокомиссии, для предоставления переговорной рамки по вступлению в ЕС, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что Украина завершила выполнение четырех рекомендаций, полученных от Европейской комиссии, для предоставления переговорной рамки о членстве в Европейском Союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом чиновник сообщила во время мероприятия "Борьба с коррупцией: прогресс на пути к членству в Евросоюзе".

"Сегодня истек последний срок, когда мы могли предоставить какую-то дополнительную информацию. 12,13 и 14 Европейская комиссия должна принять решение. Прежде утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев, а также принять решение или предоставить нам переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили", - сказала она.

Стефанишина также сообщила, что правоохранительный комитет Верховной Рады в понедельник одобрил последний законодательный акт, который необходим для завершения рекомендаций по лоббизму, - одобрили изменения в административное законодательство, вводящие ответственность за нарушение законодательства о лоббировании, которое было принято ранее.

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"Поэтому сдержанно оптимистичные прогнозы. После этого решения будем интенсивно работать со столицами", - добавила она.

В свою очередь госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила, что следующим важным шагом станет рассмотрение и принятие переговорной рамки странами-членами ЕС.