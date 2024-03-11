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Украина завершила выполнение всех рекомендаций, полученных от Еврокомиссии, для предоставления переговорной рамки по вступлению в ЕС, - Стефанишина

ольга,стефанішина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что Украина завершила выполнение четырех рекомендаций, полученных от Европейской комиссии, для предоставления переговорной рамки о членстве в Европейском Союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом чиновник сообщила во время мероприятия "Борьба с коррупцией: прогресс на пути к членству в Евросоюзе".

"Сегодня истек последний срок, когда мы могли предоставить какую-то дополнительную информацию. 12,13 и 14 Европейская комиссия должна принять решение. Прежде утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев, а также принять решение или предоставить нам переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили", - сказала она.

Стефанишина также сообщила, что правоохранительный комитет Верховной Рады в понедельник одобрил последний законодательный акт, который необходим для завершения рекомендаций по лоббизму, - одобрили изменения в административное законодательство, вводящие ответственность за нарушение законодательства о лоббировании, которое было принято ранее.

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"Поэтому сдержанно оптимистичные прогнозы. После этого решения будем интенсивно работать со столицами", - добавила она.

В свою очередь госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила, что следующим важным шагом станет рассмотрение и принятие переговорной рамки странами-членами ЕС.

Автор: 

членство в ЕС (1049) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+16
Цій владі підійде лише одна рамка - чорна!
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11.03.2024 20:04
+12
Ага особливо розмови про спорудження 2000 м фортифікацій в декілька ешелонів. І це УСЕ, на що вже спроможна зелена шобла. Тобто - іде плановий злив України. З Залужним непідвласним вже розібрались, далі буде простіше. А, ще Марчелу повернуть знову за ґрати і порядок повний....
І най мені ЗЕбоби скажуть, що я упоротий порохобот.
Я просто дивлюсь в очі реальності, заходжуючись в 60 км від лінії фронту.
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11.03.2024 20:07
+12
слуги кремля, які вже майже перетворили Україну в бєларусію 2.0 розвішують зачарованим зеленим лохам про те що ось ось і ми будемо в ЄС...
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11.03.2024 20:11
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Цій владі підійде лише одна рамка - чорна!
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11.03.2024 20:04 Ответить
Ага особливо розмови про спорудження 2000 м фортифікацій в декілька ешелонів. І це УСЕ, на що вже спроможна зелена шобла. Тобто - іде плановий злив України. З Залужним непідвласним вже розібрались, далі буде простіше. А, ще Марчелу повернуть знову за ґрати і порядок повний....
І най мені ЗЕбоби скажуть, що я упоротий порохобот.
Я просто дивлюсь в очі реальності, заходжуючись в 60 км від лінії фронту.
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11.03.2024 20:07 Ответить
слуги кремля, які вже майже перетворили Україну в бєларусію 2.0 розвішують зачарованим зеленим лохам про те що ось ось і ми будемо в ЄС...
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11.03.2024 20:11 Ответить
Нюхает на пару с херпиду...
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11.03.2024 20:12 Ответить
Що з цього приводу каже Єврокомісія?
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11.03.2024 20:12 Ответить
Витягне лист формату А4 з надрукованими пунктами плану і дасть Стефанішиній окуляри.
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11.03.2024 20:44 Ответить
а еврокомисия даже не в курсах- вообще
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11.03.2024 20:51 Ответить
Звездит.
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11.03.2024 20:14 Ответить
дивний світ зелених дебілів
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11.03.2024 20:14 Ответить
"Переговорна рамка стосовно вступу" - це словесний понос.
Намагання за беззмістовним набором слів приховати розумову відсталість.
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11.03.2024 20:18 Ответить
Вже про це казочки були, поки їх носом не тикнули в про*оби.Зараз буде наступна серія тикання зеленого носа в зелене лайно!
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11.03.2024 20:22 Ответить
ще раз закінчила?
бо це ж було вчора?
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11.03.2024 20:23 Ответить
головне заборонити слово КОРУПЦІЯ, а журналістам які користуються цим словом дати в пику
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11.03.2024 20:24 Ответить
"рамка від бублика" замість вступу в ЄС, це чергова стопітсота "потужна перемога" зелених маніпуляторів ...
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11.03.2024 20:25 Ответить
"Всі" це які, якщо ЄС відклав перемовини, бо "Україна" не виконала всіх пунктів.
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11.03.2024 20:26 Ответить
Нафіга шапіто кудись вступати. 100 відсоткові ждуни х...... та свідки пришестя оранжевого донні. Тому за графіком белькочуть для протоколу Дерьмака.
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11.03.2024 20:31 Ответить
Про це має казати ЄС, а не зелене болото!
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11.03.2024 20:32 Ответить
Воно кончене і злобне , це подоляківське чмо 🤬
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11.03.2024 20:55 Ответить
Усіх ригів у спам. Вони вороги України.
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11.03.2024 21:00 Ответить
Бла-бла-бла
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11.03.2024 20:41 Ответить
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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11.03.2024 20:47 Ответить
Опозиційні канали відключили від цифрового телебачення і вважають , ,
зелені діячі культури , что все в нормі в нашому домі ??

Ні , пані Стефанишина , ви нічого не зробили ні для краіни , ні для українців ,
крім бла бла бла 😡
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11.03.2024 20:53 Ответить
Яка відверта брехня ! Для кого? На Заході і так знають що це не так ! Тоді це для внутрішнього користування !
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11.03.2024 21:23 Ответить
Це виключно для зебілів. Як і видосики ЗЄ, що на фронті все зашибісь.

Ті ж амеби хапають все або з телевізора, або виключно від ЗЕленої шлоїботи.
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11.03.2024 22:34 Ответить
А чого б не оголосити ці рекомедації
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11.03.2024 21:31 Ответить
Точно всі? Ну прям точно-точно? Чи точно, що аж капець? А може ще 2-3 тижні? Чи "дайте йому ще 100 днів"?
Ну тоді найвеличніше хєрпіду спокійно зможе розказати про стан справ в країні зі свободою слова та місцевим самоврядуванням, так? (нє, я розумію, що йому буде потрібно доби дві, щоб завчити ці слова і перед дзеркалом потренуватись читати текст від дєрьмака)...
Цинізм і брехня - стовпи, на яких тримається ця влада...
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11.03.2024 21:44 Ответить
В неї реально платівку заїло.

В ЄС кажуть що всі потуги ЗЄ-влади фуфло, а не реформи.
Вже відкритим текстом кажуть, що Татарівське саботування реформування БЕБ є завадою та відвертим згортанням реформ.

А ця лахудра все співає, що все зашибісь.
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11.03.2024 22:32 Ответить
 
 