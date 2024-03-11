Украина завершила выполнение всех рекомендаций, полученных от Еврокомиссии, для предоставления переговорной рамки по вступлению в ЕС, - Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляет, что Украина завершила выполнение четырех рекомендаций, полученных от Европейской комиссии, для предоставления переговорной рамки о членстве в Европейском Союзе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом чиновник сообщила во время мероприятия "Борьба с коррупцией: прогресс на пути к членству в Евросоюзе".
"Сегодня истек последний срок, когда мы могли предоставить какую-то дополнительную информацию. 12,13 и 14 Европейская комиссия должна принять решение. Прежде утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев, а также принять решение или предоставить нам переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили", - сказала она.
Стефанишина также сообщила, что правоохранительный комитет Верховной Рады в понедельник одобрил последний законодательный акт, который необходим для завершения рекомендаций по лоббизму, - одобрили изменения в административное законодательство, вводящие ответственность за нарушение законодательства о лоббировании, которое было принято ранее.
"Поэтому сдержанно оптимистичные прогнозы. После этого решения будем интенсивно работать со столицами", - добавила она.
В свою очередь госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила, что следующим важным шагом станет рассмотрение и принятие переговорной рамки странами-членами ЕС.
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І най мені ЗЕбоби скажуть, що я упоротий порохобот.
Я просто дивлюсь в очі реальності, заходжуючись в 60 км від лінії фронту.
Намагання за беззмістовним набором слів приховати розумову відсталість.
бо це ж було вчора?
зелені діячі культури , что все в нормі в нашому домі ??
Ні , пані Стефанишина , ви нічого не зробили ні для краіни , ні для українців ,
крім бла бла бла 😡
Ті ж амеби хапають все або з телевізора, або виключно від ЗЕленої шлоїботи.
Ну тоді найвеличніше хєрпіду спокійно зможе розказати про стан справ в країні зі свободою слова та місцевим самоврядуванням, так? (нє, я розумію, що йому буде потрібно доби дві, щоб завчити ці слова і перед дзеркалом потренуватись читати текст від дєрьмака)...
Цинізм і брехня - стовпи, на яких тримається ця влада...
В ЄС кажуть що всі потуги ЗЄ-влади фуфло, а не реформи.
Вже відкритим текстом кажуть, що Татарівське саботування реформування БЕБ є завадою та відвертим згортанням реформ.
А ця лахудра все співає, що все зашибісь.