Белый дом предложил выделить из бюджета США на 2025 год 482 млн дол. в поддержку Украины
Администрация США объявила бюджетный запрос на 2025 финансовый год, предусматривающий $1,5 млрд на противодействие агрессии РФ, около полумиллиарда в поддержку Украины – кроме масштабного пакета, находящегося в Конгрессе США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в Государственном департаменте.
Среди 482 миллионов долларов большинство – 250 миллионов – будут направлены "на экономическую помощь и помощь в развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и добродетели выборов".
Еще 95 миллионов долларов будут выделены на программу финансирования иностранных военных операций (FMF) Государственного департамента США, 71 миллион – на программы в сфере здравоохранения, и 66 миллионов – на "другие виды помощи", в том числе гражданскую защиту, разминирование и нераспространение оружия массового поражения.
Остальные финансирования в 1,5 миллиарда долларов будут направлены на противодействие злонамеренному влиянию России и Китая в Европе, Евразии и Центральной Азии.
В частности, речь идет об укреплении устойчивости союзников и партнеров США, продвижении демократических реформ, противодействии российской дезинформации, улучшении доступа граждан к беспристрастным СМИ, укреплении энергетической и кибербезопасности, а также стабилизации пострадавших от войны в Украине экономик.
Как отмечает Госдеп, средства в поддержку Украины, содержащиеся в бюджетном запросе президента США Джо Байдена, дополняют ассигнования на национальную безопасность – где, как известно, предусмотрено более 61 миллиарда долларов на военную, финансовую и другую помощь Киеву.
Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Он одновременно оставил дверь открытой для нового двухпартийного пакета внешней помощи.
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А ми маємо 73/43%зебілів, від яких всі нещастя...
Только седьмой слева хряк.
судячи з ахуІтєльної суми ВСЕ
ЛендЛіз також ВсЕ ?
А так співав, так співав
Хай віддать яз і ракети і йдуть на х*