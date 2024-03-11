РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12005 посетителей онлайн
Новости
3 956 29

Белый дом предложил выделить из бюджета США на 2025 год 482 млн дол. в поддержку Украины

гроші,долар

Администрация США объявила бюджетный запрос на 2025 финансовый год, предусматривающий $1,5 млрд на противодействие агрессии РФ, около полумиллиарда в поддержку Украины – кроме масштабного пакета, находящегося в Конгрессе США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщили в Государственном департаменте.

Среди 482 миллионов долларов большинство – 250 миллионов – будут направлены "на экономическую помощь и помощь в развитии для поддержки реформ в Украине, гражданского общества, верховенства права и добродетели выборов".

Еще 95 миллионов долларов будут выделены на программу финансирования иностранных военных операций (FMF) Государственного департамента США, 71 миллион – на программы в сфере здравоохранения, и 66 миллионов – на "другие виды помощи", в том числе гражданскую защиту, разминирование и нераспространение оружия массового поражения.

Читайте также: Орбан после встречи с Трампом: Мир стал бы лучше, если бы он вернулся

Остальные финансирования в 1,5 миллиарда долларов будут направлены на противодействие злонамеренному влиянию России и Китая в Европе, Евразии и Центральной Азии.

В частности, речь идет об укреплении устойчивости союзников и партнеров США, продвижении демократических реформ, противодействии российской дезинформации, улучшении доступа граждан к беспристрастным СМИ, укреплении энергетической и кибербезопасности, а также стабилизации пострадавших от войны в Украине экономик.

Как отмечает Госдеп, средства в поддержку Украины, содержащиеся в бюджетном запросе президента США Джо Байдена, дополняют ассигнования на национальную безопасность – где, как известно, предусмотрено более 61 миллиарда долларов на военную, финансовую и другую помощь Киеву.

Читайте также: Байден в Конгрессе США: Украина остановит Путина, если США предоставят ей нужное оружие

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Он одновременно оставил дверь открытой для нового двухпартийного пакета внешней помощи.

Автор: 

бюджет (4838) Госдепартамент США (1849) США (27055) помощь и поддержка (874)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Краще ядерну зброю мати, як таких союзників.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:09
+7
бідон всЕ?
судячи з ахуІтєльної суми ВСЕ
ЛендЛіз також ВсЕ ?
А так співав, так співав
показать весь комментарий
11.03.2024 21:19
+5
ні, найкраще мати притомних виборців, які голосують за адекватних осіб у владі.
А ми маємо 73/43%зебілів, від яких всі нещастя...
показать весь комментарий
11.03.2024 22:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це копійки для зе єрмаків.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:05 Ответить
Це копійки дійсно. Не зважаючи на прізвища єрмаків. Чесно - плювок в нашу сторону.
показать весь комментарий
11.03.2024 22:38 Ответить
ну подякуйте єрмаку що посварив Україну з американцями,поляками,угорцями та іншими країнами.
показать весь комментарий
11.03.2024 22:44 Ответить
Він ще й з кацапами розсварив, що ті аж напали. Так?
показать весь комментарий
11.03.2024 23:04 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:08 Ответить
с клоком шерсти против самолёта пойдёшь ?
показать весь комментарий
11.03.2024 22:40 Ответить
Краще ядерну зброю мати, як таких союзників.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:09 Ответить
ні, найкраще мати притомних виборців, які голосують за адекватних осіб у владі.
А ми маємо 73/43%зебілів, від яких всі нещастя...
показать весь комментарий
11.03.2024 22:10 Ответить
наскільки я розумію, дорослі у владу нашої країни вже не повернуться ...
показать весь комментарий
11.03.2024 21:10 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2024 21:10 Ответить
Все боровы.
Только седьмой слева хряк.
показать весь комментарий
11.03.2024 22:34 Ответить
Альфа самец.Эрмак,наверное.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:38 Ответить
Ермак.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:41 Ответить
Картинка. Найди отличия
показать весь комментарий
12.03.2024 06:32 Ответить
бідон всЕ?
судячи з ахуІтєльної суми ВСЕ
ЛендЛіз також ВсЕ ?
А так співав, так співав
показать весь комментарий
11.03.2024 21:19 Ответить
"Як наголошує , кошти на підтримку України, які містяться в бюджетному запиті президента США Джо Байдена, доповнюють асигнування на національну безпеку - де, як відомо, передбачені понад 61 мільярд доларів на військову, фінансову та іншу допомогу Києву." Джерело:
показать весь комментарий
12.03.2024 03:49 Ответить
смішно.
показать весь комментарий
11.03.2024 21:35 Ответить
я так розумію, це для бюджетної підтримки... Зовсім негусто для пенсіонерів...
показать весь комментарий
11.03.2024 22:08 Ответить
по 15 доларів на особу
показать весь комментарий
11.03.2024 22:17 Ответить
Це нам гроші на кулю кожному для самогубства. Коли підемо під Папським прапором здаватись.
показать весь комментарий
11.03.2024 22:40 Ответить
тоді вже краще вистрілити в амера
показать весь комментарий
12.03.2024 01:21 Ответить
Можливо. Тут же не тільки в американцях проблема, а у всьому глобальному Заходу. Маючи такі величезні совокупні можливості у порівнянні з кацапньою, цей Захід сереться мєлким бєсом. Не зрозуміло. Це щось навподоби - ви йдете компанією мужиків з рушницями, підбігає чорт в шортах і з перочиним ножиком і вимагає в вас гроші істерично репетуя. І ця компанія починає ніяково збирати копійки по кишенях, хтось вже й рушницю пропонує тільки не бий. ******* собі руки ріже, а компанія падає в обморок з криками тільки нас не чіпай.
показать весь комментарий
12.03.2024 01:36 Ответить
А потім вони кажуть -а знаєте чого він нас не порізав?Тому шо ми маєм рушниці і ми банда
показать весь комментарий
12.03.2024 02:45 Ответить
Кожному пенсіонеру на мороженку.
показать весь комментарий
11.03.2024 23:15 Ответить
ага, зараз - мороженку на трьох!
показать весь комментарий
11.03.2024 23:17 Ответить
тут всі в курсі як ті гроші дістаються і повірте мені - не хрипом...
показать весь комментарий
11.03.2024 23:24 Ответить
Скільки там на дотації для польских фермерів виділяють? 140 мільярдів? На кілька тисяч фермерів? Які не воюють?
показать весь комментарий
11.03.2024 23:27 Ответить
я вважаю, ці гроші навіть брати не потрібно. Йти і судитися з сша за їх вср*ний меморандум.
Хай віддать яз і ракети і йдуть на х*
показать весь комментарий
12.03.2024 01:22 Ответить
 
 