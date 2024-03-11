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Новости
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"Слуга народа" Наталуха рассказал о деталях закона об экономическом бронировании: Существует две модели законопроекта

дмитро,наталуха

Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о двух вариантах закона об экономическом бронировании, который планируют зарегистрировать в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Наталуха отметил, что это не новость, потому что об этом говорили еще в конце января.

"О том, что есть как бы две модели. Одна модель - это, собственно, модель, которая родилась в Офисе президента, о 35 тысячах. И вторая модель - это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критериев", - пояснил он.

По словам главы комитета, размер этого военного сбора составляет 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо.

"Это две базовые модели, отличаются они тем, что у первой модели с 35 тыс. грн, она не предусматривает физлиц-предпринимателей, она не будет распространяться на них. Это первое. Второе, там часть средств, поскольку это заработная плата, то где-то по меньшей мере треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, из которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше минимальной заработной платы в войске, которае сегодня составляет чуть более 20 тыс. грн", – отметил нардеп.

Он считает, что такую инициативу могут воспринять достаточно неоднозначно.

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"Что все эти упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны, есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень многие из этих зарплат с конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников", - сказал Наталуха.

По его мнению, модель об уплате увеличенного военного сбора не ставит своей целью отбеливание зарплат.

"Наша цель – это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, конкретно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти через увеличение размера уплаты военного сбора, для того чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а конкретно на Вооруженные силы", – сказал депутат.

Во-вторых, по словам Наталухи, депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.

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"И третье, у нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тыс. гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тыс. гривен за кого-то, кто воюет", – сказал он.

Нардеп отметил, что во время публичного выступления премьер-министра на эту тему он сказал достаточно общие вещи, без каких-либо конкретных уточнений.

"О нашей модели, я думаю, что до конца этого месяца будет зарегистрирован законопроект соответствующий в Верховной Раде Украины. Это не будет в рамках законопроекта о мобилизации", - сказал Наталуха.

Поскольку он считает, что законопроект о мобилизации должен идти своим путем и там должно быть "минимальное количество вещей, которое может представлять угрозу его непринятия".

"Потому что мы поддерживаем мобилизацию, но наша философия заключается в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, значит, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат", - резюмировал нардеп.

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Автор: 

законопроект (3228) бронирование (156) мобилизация (2800) Наталуха Дмитрий (28)


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Топ комментарии
+44
Економічне бронювання це легалізація ''відкошування'' для багатих. Нехай бідні воюють за дупи мажорів та інших багатіїв.
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11.03.2024 21:17
+32
Країна хоче вмерти і ніхто їй в цьому не завадить ...
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11.03.2024 21:13
+31
Бідні будуть воювати за заводи-пароходи багатих і за поліцейських-мордоворотів з бронню. Головне - побільше соусу патріотизма.
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11.03.2024 21:25
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Правила форума Совет форумчан
Країна хоче вмерти і ніхто їй в цьому не завадить ...
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11.03.2024 21:13 Ответить
Колись про ЦЕ книгу напишуть.....Нажаль,я з Вами згоден.
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11.03.2024 21:16 Ответить
про те, як пару разів вмирала Україна, вже є багато книг
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11.03.2024 22:10 Ответить
Буде ще одна, з таки керівництвом.
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12.03.2024 00:25 Ответить
Закон про "Загальний військовий обов'язок захищати Батьківщину нижче 35 тисяч"

буде реально РККА - рабочє-крєстьянська армія

ще у світі десь є подібне?
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12.03.2024 00:54 Ответить
не плутайте, країну з державою
батьківщину з територією
зе хоче вбити державу, державність,
щоб зробити тут великий ізраіль
країна, тобто люди вмирати не хочуть..
я, як громадянин, українець, не хочу вмирати
я хочу щоб здохло *****, боневтік, єрмак, татаров
вся гидота щоб виздихала....
і тоді в країні робити державу
а не в країні робити щабаш накшталт монархії з царем
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12.03.2024 09:12 Ответить
Економічне бронювання це легалізація ''відкошування'' для багатих. Нехай бідні воюють за дупи мажорів та інших багатіїв.
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11.03.2024 21:17 Ответить
Лозунги хорошие, а как насчет экономики войны? Давайте мобилизуем пол миллиона человек и дадим каждому по винтовке Мосина, а кому не достанется - по рогатке. Ты знаешь, во сколько обходится экипировать и вооружить одного солдата? Обеспечить его всем необходимым для выживания и эффективной рабты? А во сколько станет для страны платить на передке хотя бы 100 тыс в месяц? А лечить раненых и ставить бионические протезы? Давай, приводи экономические расчеты и пояснения за чей счет будет идти война, кто за все это заплатит? Только не нужно вот это вот: "Европа обязана, США обязаны нас содержать, пока мы воюем". Нифига они нам не обязаны юридически, и по факту мы уже видим как недостаток ресурсов отражается на линии фронта. Я считаю, что лучше призвать меньше солдат, но вооружить их до зубов, дать им реально миллион беспилотников и всей остальной страной работать на оборону. Контраргументы?
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11.03.2024 22:29 Ответить
Ты или общаяйся нормально, или иди за руZZким кораблем. Если нужна победа в войне, а не загнать в окопы и покрошить пол миллиона украинцев, то нужно думать, кто будет оплачивать все, что я перечислил. Вот пусть с Лещенко и возьмут процент от его доходов, должно хватить на батальон. Или ты думаешь, он не откупится? Откупится, только воевать этот батальон будет уже за свои деньги, на сколько хватит.
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11.03.2024 22:56 Ответить
Замість того аби подати запити в інтерполу всіх тих сотень тисяч які покупляли собі довідки, провести через поліграф всіх голів влк, брати приклад з Ізраїлю де воюють усі, в тому числі діти всієї владної верхівки- вони ідуть на порушення всіх конституційних норм і моралі
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11.03.2024 23:32 Ответить
А в Ізраїлі воюють всі? Чи може там достатньо вільний вибір і виїзд з країни, можливість не служити за религійними переконаннями, знаходженню за кордоном, і таке інше, і таке інше? Ізраїль це вільна країна в якій є за що воювати. Мобресурс Ізраїлю дорослі віком 25-54 роки - 37,13 % (1 528 271 чоловік). Вся армія це 170тис. + резервісти 465тис., разом 635 а чоловіків в країні призивного віку півтора мільйони. Тому і йдуть навіть діти владної верхівки. Бо там не хапає ТЦК на вулицях і ВЛК не зцілює інвалідів.
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12.03.2024 09:54 Ответить
Податки від салонів краси, маркетоптів та фопів врятують економіку? Яка ще уся страна робить на оборону? Де реальна економіка, що виробляє? Ти мабуть у Мілованова (дебіла, як він сам визнав) вчився?
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12.03.2024 00:24 Ответить
Эта статья, как и ваше предложение настолько мерзки, что контраргументы здесь не нужны
Вася тракторист выбрал профессию кормить нас, впахивая целый день под солнцем и солярой, из-за которой не может платить ЕСВ в 35к гривен.

Степан 3d-дизайнер выбрал профессию мультики рисовать, сидя дома в уютном кресле за дорогим макбуком.

Сейчас Вася читает эту статью и у него наворачиваются слезы: родной украинец хочет его убить только за то, что он меньше зарабатывает. Я бы на месте Васи сначала сдал себя в плен, а потом и все военные расположения своей области что только знаю.

Вы на серьезных щщах считаете что отправка СТОшника-моториста Петьки вместо программиста Кольки выравняет экономику? Ахахаах. Марш в десятый класс на урок этой самой экономики !

Справедливость - это единственная оставшаяся и дышащая на ладан причина защищать эту страну. Если не станет и ее - то лучше пусть русские завоюют, может хоть у них удастся построить на этой территории нормальное государство.

Это что касается эмоций, а теперь юридически.

Курните 24-ю статью Конституции, которая кстати не отменяется военным положением, и не несите ерунду.
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12.03.2024 04:56 Ответить
"Васька", "Петька", "щи","я бы сдал себя в плен". Москаль, палишся русским, своими щами и намёками сдаваться в плен)
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12.03.2024 10:12 Ответить
Демобілізовані воїни з радістю замінять бійців економічного фронту.
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12.03.2024 10:45 Ответить
Вони мають міняти не бійців економічних фронтів, а чиновників.
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12.03.2024 11:08 Ответить
при Головнокомандуючому Залужному такого НЕ було!

24.02.22 піднялась вся Україна!

такими шашнями ЗЄлєнський руйнує єдність українського суспільства !

.
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12.03.2024 00:59 Ответить
Це неприкрита корупція, з якою так так героїчно бореться ЗЄ
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12.03.2024 09:41 Ответить
Т.е. деньги на ЗСУ будут выделяться не за счёт миллиона дорог и миллиарда деревьев, а за счёт того, что кто-то откупится, а кто-то нет. Из последних будут самые мотивированные воины.
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11.03.2024 21:17 Ответить
Яке марення ! усіх дітей корупціонерів за хабарі в 10000 дол. відпустити, а потім ще з ввести майновий ценз на мобилізацію.
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11.03.2024 21:18 Ответить
Бідні будуть воювати за заводи-пароходи багатих і за поліцейських-мордоворотів з бронню. Головне - побільше соусу патріотизма.
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11.03.2024 21:25 Ответить
Так померла Російська Імперія
типова історія
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11.03.2024 22:25 Ответить
Війна, мобілізація
Страйки військових.
Повалення влади
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11.03.2024 23:43 Ответить
військові не підуть виганяти Єрмака.

цивільних вигнати Єрмака очолити нікому.

тому країні піздєц.

не як в автоаварії миттєво, а як при раку потихеньку.
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11.03.2024 23:47 Ответить
Військові героїчно вмирають в окопах, але казати єрмаку пійшов геть, зраднику, не можуть
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12.03.2024 13:35 Ответить
Скільки разів треба казати про невідповідність ваших "проектів" відносно конституційних прав.
Це лайно собаче навіть законопроектом не слід називати.
Прийдіть до тями, поки не наробили лиха.
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11.03.2024 21:27 Ответить
Та вже наробили…
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11.03.2024 21:31 Ответить
поки не наробили лиха

ти тормозуху п'єш останні 5 років ?
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11.03.2024 21:37 Ответить
Навпаки, буває що навіть нові закони дивлюсь.
Такі як 11057(це про оприлюднення цін на матеріали учасників тендеру ще не прийняли).
Або 9627 який вже ухвалений (це цільове призначення землі, в якому "спрощують" процедуру).
Або коли змінювали норми для відповідальності військових (які слова змінювали, з яких регіонів були ініціатори-депутати).
Не потрібно тикати, бо це неповага.
Кажіть щось по суті, жовчі у мене своєї достатньо.
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12.03.2024 10:43 Ответить
Ну це дно, звичайно, ділити на бідних і багатих, призовників. Яка мотивація може бути у людей воювати, які просто отримували меншу зарплату, зная, що позаду за ними сидять у безпеці такі ж самі, но з більшим рівнем доходів? Чим вони кращі? Чому вони повинні класти своє життя за чуже та за чиїсь статки? І не треба писати про захист дітей та жінок. Жінки та діти виїдуть, якщо вже не виїхали.
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11.03.2024 21:33 Ответить
цей законопроект апофеоз тупорилого нікчемного виродження! саме такими балачками про людоненависницьку сутність "західного капіталізму" лякали в срср... яка іронія долі, що за роки незалажності побудували модель ще гірше.цей закон просто вінець ,родзинка на торті
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12.03.2024 09:56 Ответить
А ці "розумники" не допускають варіантів, що виловлена та зігнана на фронт біднота отримавши до рук зброю вирішить: а нахрін воно треба - краще дамо драла, а заразом трохи "відірвемося" на мажорах або обравши в'язницю замість армії, перед тим вирішить знову ж таки потрусити багатших сусідів - раптом не попадуться і можна буде "відмазатися" награбованим, а як попадуться - то однаково в'язниця на майже той самий термін, якщо не буде "мокрухи"?
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11.03.2024 21:34 Ответить
Для цього у влади є "тилові війська", поліція і т.п. А зібрані від "донаторів" кошти направлять на доплати цим "героям Мукачівського котла", збільшення їх числа і т.п. Тобто 90% цих додаткових грошей піде на захист влади від страшного їм "Майдану-3", а інші 10% на телемарафон, де лякатимуть бідних.
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11.03.2024 22:07 Ответить
Ну так якщо почнуться внутрішні заворушення, то самий час кацапам довершити почату справу. І тоді далі що? Де буде та поліція, тилові війська та інша шушера? Половина втече, половина до кацапів переметнеться.
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12.03.2024 00:16 Ответить
Є речі які робити не можна. Бо вони є зрадою України. І це саме вона. Це зменшення мобресурсу. І це паралельно заявам про те що "воювати будуть всі".
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11.03.2024 21:34 Ответить
Чим відрізняється наше керівніцтво від лікаря хабарника з влк?І там і там відмазують за грощі.
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11.03.2024 21:35 Ответить
Нічим. Але люди обрали, людям подобається кандидат, що пропонує прості рішення складних проблем, та "крєпкіє хазяйствєннікі". А інших виборців в нас немає.
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11.03.2024 21:57 Ответить
Одне йде на ЗСУ, друге на віли в Іспанії, різниця акуєнна як на мене!
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11.03.2024 23:08 Ответить
А в Конституції України пише, що всі рівні.
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11.03.2024 21:35 Ответить
Наталуха [здивовано]: Яка-така конституція? Ми акадємій нє кончалі!
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11.03.2024 21:44 Ответить
Мы академий гимназиев не кончали.
Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус. (Золоте теля)
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11.03.2024 22:20 Ответить
Там і про термін 5 років, і про релігійні переконання і про ще багато речей, які не виконуються...
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11.03.2024 21:45 Ответить
Кен Адамс підтримує.
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11.03.2024 22:00 Ответить
Вона на раузі- ухилянт шашликович сказав
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11.03.2024 22:19 Ответить
....паузі..
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11.03.2024 22:20 Ответить
тобто, працюєш вчорну просто платиш 20к і красавчик - чесний і не ухилянт
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11.03.2024 21:43 Ответить
Тобто людина котра отримує, скажімо 50тис. зарплати, буде заброньована. Або якщо доплатить 20тис. військового збору.
А як щодо військовослужбовців ЗСУ? Мобілізували. Отримав 50тис. І що далі?????? Чи це зарплата людей другого сорту? Ні, справді цікаво, на якій підставі вони виключаються з цих цікавих зарплатних перегонів? Свині Слуги народу готові персонально поїхати в бригади, стати перед військовими і розповісти їм про акумуляцію фінансових ресурсів, про другий сорт, про.....?
Коротше кажучи, чітка демонстрація, що країна оформлює документально, уже фактично існуючий поділ людей на сорти/касти/.....
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11.03.2024 21:46 Ответить
Далеко нам ше до Англіі де лорди пери а також іх діти идуть на віину а в нас хочуть зробити - 20000т грн в міс. заплатив і гуляи Вася
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11.03.2024 21:46 Ответить
Так навіть в совку такого не було. Треба визнати що обидва сина сталіна реально воювали і старший загинув в полоні а молодший син здійснював бойові вильоти. Син Хрущова, військовий льотчик, загинув і багато інших аналогічних прикладів як серед високопоставлених комуняк так і у еліти націонал-соціалістів в часи другої світової. Відбувалась зрозуміла всім війна на повне знищення між двома імперіями - третім рейхом та московитсько-радянським «третім римом». Мабуть класичні війни назавжди залишились в історії..
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11.03.2024 23:34 Ответить
Василий Сталин, вроде бы как, реально в бой рвался, только командиры, боясь папы, в большинстве случаев, старались не пускать. Но при всем при этом по разным данным 26 боевых вылетов и 3-5 сбитых самолетов. По британской аристократии тоже интересно. В первую мировую среди аристократов, в процентном отношении, потери больше, чем среди простых британцев.
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12.03.2024 09:24 Ответить
Утилізація - цікавий метод боротьби з бідністю.
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11.03.2024 21:55 Ответить
Так бачу: стандартна статистика що приблизно десять людей у тилу забезпечують одного на фронті. Якщо працевлаштований або підприємець офіційно донатить 5к щомісяця (окрім податків), то має право на відсрочку - з нього є користь економічна плюс реальна підтримка армії. Зрозуміло що будуть казати "та що ті гроші мажорам", але ж є сотні тисяч трудяг, які фінансово тримають родини, і їм це надасть хоч мінімальну впевненість у завтрішньому дні. За наявності грошей у бюджеті можна розглядати долучання іноземних найманців, та й своїх заохочувати буде простіше. Взяти регіон, область, ввести таку програму на два місяці, подивитись на результати, відкоригувати коефіцієнти та масштабувати на всю країну.
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11.03.2024 21:55 Ответить
5 тис реально мало враховуючи що ще у нас армія чиновників яким ніхто не обмежує заплати та непонятні чиновники окупованих територій яких нах... не потрібно... багато пенсіонерів в тому числі тих хто на окупованих територіях і ще й орків підтримує

Є один нюанс іноземних найманців за гривні не наймеш і вони не будуть воювати без нормального озброєння... а ще після розповідей добровольців із країн Нато у західній пресі про совкове управління ними... може таке бути що не буде і багато бажаючих...
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11.03.2024 22:10 Ответить
Ну якщо ці гроші спрямовувати у бюджет - дійсно, армія їх і не помітить.
Що до найманців: я щось не уявляю соби приватну армію або найманця без зброї. Авжеж, якщо мова йде про професіоналів, а не аматорів.
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12.03.2024 02:12 Ответить
Країну повинна перейти в режим економії найперше ввести обмеження на максимальну пенсію і зарплату чиновникам... якщо це що пропонують приймуть це ітак порушення конституції про рівність.. то чому не порушити конституцію і з максимальними пенсіями і зарплатами...

Друге скоротити апарати чиновників... витрати на ВР та ОП... скоротити всіх чиновників окупованих територій та органів правопорядку... вони не потрібні поки що... коли звільнять можна провести знову конкурс...
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11.03.2024 22:18 Ответить
Ну, так. В нас раздутий держ.апарат був навіть до війни, а зараз взагалі можна децимацию робити, і ніхто не помітить зниження якості управління.
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12.03.2024 02:10 Ответить
Якось нікому не захочеться міняти своє життя на оті донати. Така думка не приходить? Якщо воюємо - так усі.
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12.03.2024 00:11 Ответить
А чому тоді приватні армії існують у багатьох країнах, якщо нікому гроші не потрібні?
Друге. Усі ж не воюють. І не будуть. Навіть не кажу про корупцію - є люди що фізично не можуть. Жінки не будуть, інваліди не будуть, пенсіонери не будуть. "Усі будуть воювати" - це маячня.
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12.03.2024 02:08 Ответить
Усі придатні, що тут незрозумілого? І приватні армії не захищають свою країну, а воюють за гроші в інших. Перед тим, як щось писати, треба думати, якщо є чим.
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12.03.2024 09:49 Ответить
Диявол тут ховається у терміні "придатні".
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12.03.2024 10:28 Ответить
Я кажу що за гроші можна винайняти приватні армії з інших регіонів світу. Перед тим, як щось писати, треба думати, якщо є чим.
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12.03.2024 12:52 Ответить
Україна у фінансовій скруті, про навіть діти знають. Які ще армії? Х...ярмії.
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12.03.2024 13:02 Ответить
Тобі аби хоч щось відповісти? Без контексту взагалі відповідаєш. Перед тим, як щось відповідати, треба читати на що відповідаєш.
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13.03.2024 12:12 Ответить
І сказав Господь Мойсею: «Візьми всіх вождів народу й повісь їх привселюдно перед Господом. Тоді гнів Господній відвернеться від Ізраїлю»

(Числа, 25:4)
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11.03.2024 22:01 Ответить
це відомий зебіл. Хоча в СН всі такі.
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11.03.2024 22:03 Ответить
Бандюки як бандюки-"Гаманець або життя"!
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11.03.2024 22:10 Ответить
В офисе президента прозвучала идея про 35 тысяч (95 я бы поверил), но он добрячек за 20-ку готов всех отпускать)) Какая классная модель у главы комитета вр школота
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11.03.2024 22:15 Ответить
Своїми дебільними законами зелені потвори зведуть мотивацію на 0. Воювати ніхто не буде. Мабуть у них це поставлено за мету - таким чином здати Україну окупанту.
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11.03.2024 22:19 Ответить
ТЦК спрашивает какая у тебя зарплата ?

МАЖОРЫ НАЛЕВО , БЕДНЫЕ НАПРАВО
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11.03.2024 22:22 Ответить
Це називається розділення по класах богаті жирують бідні гинуть влада збагачується це все корупційні схеми по відбиранню останніх грошей у людей
в більшовиків продразверстка а тут народ разверстка скрита форму геноциду
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11.03.2024 22:23 Ответить
"Ваши дети не будут погибать в Украине". Зеленский обратился к французам после заявлений Макрона

https://www.rbc.ua/ukr/news/vashi-diti-budut-ginuti-********-zelenskiy-1710186416.html

В Украине будут гибнуть наши ,у которых нет 35000 гривен
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11.03.2024 22:27 Ответить
Узаконення "війни для бідних": Жорін розніс нову ідею щодо бронювання від мобілізації

11.03.2024, 18:44•458• https://uainfo.org/blognews/1710171365-uzakonennya-viyni-dlya-bidnih-zhorin-roznis-novu-ideyu-shchodo.html#mc-container 0



У законопроект про мобілізацію планують додати норму про бронювання для окремих категорій осіб - зокрема, йдеться про тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін відреагував на цю ініціативу.

"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроект таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки - вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних", - https://t.me/MaksymZhorin/5064 написав він у своєму телеграм-каналі, передає https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-v-ukrajini-zhorin-prokomentuvav-ideyu-bronyuvannya-za-rivnem-zarplat-12570072.html УНІАН , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .

Військовий наголосив, що зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті.

"Через різні й***нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", - резюмував Жорін.
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11.03.2024 22:29 Ответить
Жорін за кого голосував на виборах в 2019 році?
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12.03.2024 12:14 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1767255812982931911 3 ч

На миллиардных схемах, только на одной коррупционной составляющей этого назначения от Зеленского в министерство обороны, можно было создать высокомотивированную профессиональную армию. Но кому это нужно, если есть дешевое нищее бесправное мясо.
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11.03.2024 23:31 Ответить
Кінець епохи бідності -

бідні будуть вбиті на фронті і "ву а ля"!

.
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12.03.2024 01:09 Ответить
Справедливість від Оруелла.
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12.03.2024 06:41 Ответить
хитрожопа зелень на чолі з головним хрипатим ухилянтом
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12.03.2024 09:07 Ответить
Таким чином, бронювання надається не тим, хто працює на виробленні засобів оборони, а тим, хто гарно прилаштувався за державні кошти біля бюджетного корита. Для цієї корумпованої влади все логічно.
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12.03.2024 09:16 Ответить
Вот не понятно такое возмущение. Согласно крайнему опросу, примерно 65% считают, что дела в Украине идут в правильном направлении. Такой поддержки, тем более на 5 году правления, ни у одного украинского Президента не было.
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12.03.2024 09:35 Ответить
Є брехня, є велика брехня і є замовлений Єрмачнею опрос.
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12.03.2024 13:51 Ответить
Не согласен с Вами. Скорее всего, что то они там и приврали, но в том то и дело, что именно приврали, а не соврали полностью. Реально большой количество людей так и считает
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12.03.2024 17:23 Ответить
Та не партесь, це лише на пару місяців, щоб всі з тіні вийшли і зареєструвались.
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12.03.2024 10:07 Ответить
Бюджетними коштами ми відкупимо себе так свою ЗЕлену команду, а потім вони знову повернуться в бюджет і ми з ними розберемось!
Схема середньовіччя повернулась, нє ну ашо, х..лу можно, а чим ЗЕлені чоловічки гірше?
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12.03.2024 10:08 Ответить
Пілюлей отримаєте за обидві моделі .
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12.03.2024 10:35 Ответить
Що буде коли на фронті будуть, лише ті хто не зміг відкупитися? Самі бідні та незахищені?
Історія знає відповідь на це питання революція1917 року - коли озброєна озвіріла юрба - розправлялася з чиновниками та заможними. Першими будуть вішати ткцашників, поліцаїв, депутатів та міністрів.
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12.03.2024 11:12 Ответить
Да не было никакой революции. Сначала был заговор начальника ставки Алексеева (и представителей крупной буржуазии и аристократии), поддержанный всеми командующими фронтами и флотами (кто не помнит, Николая 2 фактически арестовал командующий северным фронтом), а к концу 1917 власть перехватило организованное преступное сообщество большевиков.
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12.03.2024 17:18 Ответить
Тут палиця з двома кінцями...
Як забирати фури ,вантажні авто,платити податки - то беріть він і так багато має...
А як в окопи то - а чого тільки бідних берете,хай і той що в нього фуру забрали що податки 25 років ( і не малі)платив , теж зі мною в окопі сидить....
Де баланс, і чия правда?
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12.03.2024 12:00 Ответить
Людям якось похрін, що хтось 25 років платить податки та фуру забрали. Вони цінують своє життя набагато вище, чим ті податки і та фура. Ніякої палиці о двох кінців тут немає.
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12.03.2024 12:53 Ответить
Помруть всі пенсіонери.А зараз вже є,помруть всі бідні.І настане кінець епохи бідності.Бачите як геніально все.
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12.03.2024 12:16 Ответить
Ну что Голобородьки на голосовались?
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12.03.2024 13:10 Ответить
 
 