"Слуга народа" Наталуха рассказал о деталях закона об экономическом бронировании: Существует две модели законопроекта
Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о двух вариантах закона об экономическом бронировании, который планируют зарегистрировать в Верховной Раде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Наталуха отметил, что это не новость, потому что об этом говорили еще в конце января.
"О том, что есть как бы две модели. Одна модель - это, собственно, модель, которая родилась в Офисе президента, о 35 тысячах. И вторая модель - это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критериев", - пояснил он.
По словам главы комитета, размер этого военного сбора составляет 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо.
"Это две базовые модели, отличаются они тем, что у первой модели с 35 тыс. грн, она не предусматривает физлиц-предпринимателей, она не будет распространяться на них. Это первое. Второе, там часть средств, поскольку это заработная плата, то где-то по меньшей мере треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, из которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше минимальной заработной платы в войске, которае сегодня составляет чуть более 20 тыс. грн", – отметил нардеп.
Он считает, что такую инициативу могут воспринять достаточно неоднозначно.
"Что все эти упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны, есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень многие из этих зарплат с конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников", - сказал Наталуха.
По его мнению, модель об уплате увеличенного военного сбора не ставит своей целью отбеливание зарплат.
"Наша цель – это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, конкретно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти через увеличение размера уплаты военного сбора, для того чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а конкретно на Вооруженные силы", – сказал депутат.
Во-вторых, по словам Наталухи, депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.
"И третье, у нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тыс. гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тыс. гривен за кого-то, кто воюет", – сказал он.
Нардеп отметил, что во время публичного выступления премьер-министра на эту тему он сказал достаточно общие вещи, без каких-либо конкретных уточнений.
"О нашей модели, я думаю, что до конца этого месяца будет зарегистрирован законопроект соответствующий в Верховной Раде Украины. Это не будет в рамках законопроекта о мобилизации", - сказал Наталуха.
Поскольку он считает, что законопроект о мобилизации должен идти своим путем и там должно быть "минимальное количество вещей, которое может представлять угрозу его непринятия".
"Потому что мы поддерживаем мобилизацию, но наша философия заключается в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, значит, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат", - резюмировал нардеп.
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буде реально РККА - рабочє-крєстьянська армія
ще у світі десь є подібне?
батьківщину з територією
зе хоче вбити державу, державність,
щоб зробити тут великий ізраіль
країна, тобто люди вмирати не хочуть..
я, як громадянин, українець, не хочу вмирати
я хочу щоб здохло *****, боневтік, єрмак, татаров
вся гидота щоб виздихала....
і тоді в країні робити державу
а не в країні робити щабаш накшталт монархії з царем
Вася тракторист выбрал профессию кормить нас, впахивая целый день под солнцем и солярой, из-за которой не может платить ЕСВ в 35к гривен.
Степан 3d-дизайнер выбрал профессию мультики рисовать, сидя дома в уютном кресле за дорогим макбуком.
Сейчас Вася читает эту статью и у него наворачиваются слезы: родной украинец хочет его убить только за то, что он меньше зарабатывает. Я бы на месте Васи сначала сдал себя в плен, а потом и все военные расположения своей области что только знаю.
Вы на серьезных щщах считаете что отправка СТОшника-моториста Петьки вместо программиста Кольки выравняет экономику? Ахахаах. Марш в десятый класс на урок этой самой экономики !
Справедливость - это единственная оставшаяся и дышащая на ладан причина защищать эту страну. Если не станет и ее - то лучше пусть русские завоюют, может хоть у них удастся построить на этой территории нормальное государство.
Это что касается эмоций, а теперь юридически.
Курните 24-ю статью Конституции, которая кстати не отменяется военным положением, и не несите ерунду.
24.02.22 піднялась вся Україна!
такими шашнями ЗЄлєнський руйнує єдність українського суспільства !
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типова історія
Страйки військових.
Повалення влади
цивільних вигнати Єрмака очолити нікому.
тому країні піздєц.
не як в автоаварії миттєво, а як при раку потихеньку.
Це лайно собаче навіть законопроектом не слід називати.
Прийдіть до тями, поки не наробили лиха.
ти тормозуху п'єш останні 5 років ?
Такі як 11057(це про оприлюднення цін на матеріали учасників тендеру ще не прийняли).
Або 9627 який вже ухвалений (це цільове призначення землі, в якому "спрощують" процедуру).
Або коли змінювали норми для відповідальності військових (які слова змінювали, з яких регіонів були ініціатори-депутати).
Не потрібно тикати, бо це неповага.
Кажіть щось по суті, жовчі у мене своєї достатньо.
академийгимназиев не кончали.
Митрич говорил сущую правду. В гимназии он не обучался. Он окончил Пажеский корпус. (Золоте теля)
А як щодо військовослужбовців ЗСУ? Мобілізували. Отримав 50тис. І що далі?????? Чи це зарплата людей другого сорту? Ні, справді цікаво, на якій підставі вони виключаються з цих цікавих зарплатних перегонів?
СвиніСлуги народу готові персонально поїхати в бригади, стати перед військовими і розповісти їм про акумуляцію фінансових ресурсів, про другий сорт, про.....?
Коротше кажучи, чітка демонстрація, що країна оформлює документально, уже фактично існуючий поділ людей на сорти/касти/.....
Є один нюанс іноземних найманців за гривні не наймеш і вони не будуть воювати без нормального озброєння... а ще після розповідей добровольців із країн Нато у західній пресі про совкове управління ними... може таке бути що не буде і багато бажаючих...
Що до найманців: я щось не уявляю соби приватну армію або найманця без зброї. Авжеж, якщо мова йде про професіоналів, а не аматорів.
Друге скоротити апарати чиновників... витрати на ВР та ОП... скоротити всіх чиновників окупованих територій та органів правопорядку... вони не потрібні поки що... коли звільнять можна провести знову конкурс...
Друге. Усі ж не воюють. І не будуть. Навіть не кажу про корупцію - є люди що фізично не можуть. Жінки не будуть, інваліди не будуть, пенсіонери не будуть. "Усі будуть воювати" - це маячня.
(Числа, 25:4)
МАЖОРЫ НАЛЕВО , БЕДНЫЕ НАПРАВО
в більшовиків продразверстка а тут народ разверстка скрита форму геноциду
https://www.rbc.ua/ukr/news/vashi-diti-budut-ginuti-********-zelenskiy-1710186416.html
В Украине будут гибнуть наши ,у которых нет 35000 гривен
11.03.2024, 18:44•458• https://uainfo.org/blognews/1710171365-uzakonennya-viyni-dlya-bidnih-zhorin-roznis-novu-ideyu-shchodo.html#mc-container 0
У законопроект про мобілізацію планують додати норму про бронювання для окремих категорій осіб - зокрема, йдеться про тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Заступник командира третьої ОШБр Максим Жорін відреагував на цю ініціативу.
"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроект таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки - вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних", - https://t.me/MaksymZhorin/5064 написав він у своєму телеграм-каналі, передає https://www.unian.ua/society/mobilizaciya-v-ukrajini-zhorin-prokomentuvav-ideyu-bronyuvannya-za-rivnem-zarplat-12570072.html УНІАН , інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
Військовий наголосив, що зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті.
"Через різні й***нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", - резюмував Жорін.
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1767255812982931911 3 ч
На миллиардных схемах, только на одной коррупционной составляющей этого назначения от Зеленского в министерство обороны, можно было создать высокомотивированную профессиональную армию. Но кому это нужно, если есть дешевое нищее бесправное мясо.
бідні будуть вбиті на фронті і "ву а ля"!
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Схема середньовіччя повернулась, нє ну ашо, х..лу можно, а чим ЗЕлені чоловічки гірше?
Історія знає відповідь на це питання революція1917 року - коли озброєна озвіріла юрба - розправлялася з чиновниками та заможними. Першими будуть вішати ткцашників, поліцаїв, депутатів та міністрів.
Як забирати фури ,вантажні авто,платити податки - то беріть він і так багато має...
А як в окопи то - а чого тільки бідних берете,хай і той що в нього фуру забрали що податки 25 років ( і не малі)платив , теж зі мною в окопі сидить....
Де баланс, і чия правда?