"Слуга народа" Наталуха рассказал о деталях закона об экономическом бронировании: Существует две модели законопроекта

Глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о двух вариантах закона об экономическом бронировании, который планируют зарегистрировать в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Наталуха отметил, что это не новость, потому что об этом говорили еще в конце января.

"О том, что есть как бы две модели. Одна модель - это, собственно, модель, которая родилась в Офисе президента, о 35 тысячах. И вторая модель - это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-либо других критериев", - пояснил он.

По словам главы комитета, размер этого военного сбора составляет 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо.

"Это две базовые модели, отличаются они тем, что у первой модели с 35 тыс. грн, она не предусматривает физлиц-предпринимателей, она не будет распространяться на них. Это первое. Второе, там часть средств, поскольку это заработная плата, то где-то по меньшей мере треть средств будет идти в местный бюджет, а не непосредственно на ВСУ. Третья история, что зарплата минимальная, из которой можно забронировать 35 тысяч гривен, будет выше минимальной заработной платы в войске, которае сегодня составляет чуть более 20 тыс. грн", – отметил нардеп.

Он считает, что такую инициативу могут воспринять достаточно неоднозначно.

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"Что все эти упреки, которые мы время от времени слышим от оппонентов мобилизации, о том, что мало того, что там забрали в армию, еще и дали такую зарплату, которая не позволяет прокормить семью, это усилит их аргументы, нам бы этого очень не хотелось. С другой стороны, есть положительный аспект, эта модель отбеливает заработные платы, которые платятся в конвертах. Может быть такое абсолютно, что очень многие из этих зарплат с конвертов перейдут в белую зарплату, чтобы забронировать сотрудников", - сказал Наталуха.

По его мнению, модель об уплате увеличенного военного сбора не ставит своей целью отбеливание зарплат.

"Наша цель – это как раз аккумуляция и мобилизация финансов и финансовых ресурсов, конкретно на ВСУ. Именно поэтому мы хотим пойти через увеличение размера уплаты военного сбора, для того чтобы эти деньги шли исключительно на ВСУ, ни на какие местные бюджеты, ни на какие фонды другие, а конкретно на Вооруженные силы", – сказал депутат.

Во-вторых, по словам Наталухи, депутатская модель предусматривает возможность бронирования физических лиц-предпринимателей.

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"И третье, у нас нет критерия по минимальным зарплатам, должностям, что наверняка позволяет говорить о том, что мы не создаем этого дисбаланса, то есть формально, если ты не воюешь и тебя забронировали за 20 тыс. гривен, то можно абсолютно адекватно сказать, что ты платишь 20 тыс. гривен за кого-то, кто воюет", – сказал он.

Нардеп отметил, что во время публичного выступления премьер-министра на эту тему он сказал достаточно общие вещи, без каких-либо конкретных уточнений.

"О нашей модели, я думаю, что до конца этого месяца будет зарегистрирован законопроект соответствующий в Верховной Раде Украины. Это не будет в рамках законопроекта о мобилизации", - сказал Наталуха.

Поскольку он считает, что законопроект о мобилизации должен идти своим путем и там должно быть "минимальное количество вещей, которое может представлять угрозу его непринятия".

"Потому что мы поддерживаем мобилизацию, но наша философия заключается в том, что экономическое бронирование как раз будет способствовать финансированию этой мобилизации и, значит, ускорит ротацию и демобилизацию наших солдат", - резюмировал нардеп.

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