Ситуация на фронте намного лучше, чем была в последние 3 месяца, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте улучшилась по сравнению с тремя последними месяцами.

Об этом президент Украины рассказал в интервью французскому новостному медиа BFMTV, передает Цензор.НЕТ.

В издании напоминают слова Зеленского, которые он сказал 19 февраля, о том, что украинская армия находится в "чрезвычайно тяжелой ситуации на нескольких участках фронта".

Однако сейчас он оценил положение дел более положительно, отметив, что "ситуация намного лучше, чем была за последние три месяца"

"Мы испытывали трудности из-за нехватки артиллерийских боеприпасов, воздушной блокады, российского дальнобойного оружия и высокой плотности российских беспилотников", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что "наступление России остановлено", а ее армия "теряет большое количество своих жизненно важных сил". Однако, по его словам, ситуация может измениться через "месяц или неделю", если украинская армия не получит достаточной поддержки.

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