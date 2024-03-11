В течение дня россияне обстреляли 11 громад в Сумской области: били из артиллерии, авиации, минометов и РСЗО
В течение 11 марта российская армия совершила 39 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 265 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись:
- Миропольская громада: проведены минометные обстрелы (16 взрывов) и обстрел из РСЗО (10 взрывов).
- Юнаковская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва), минометов (46 взрывов), артиллерии (10 взрывов). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Эсманская громада: зафиксированы минометные обстрелы (22 взрыва).
- Середино-Будская громада: произошли сбросы шариковых осколочных авиационных бомб ШОАБ (2 взрыва), обстрел из миномета (6 взрывов).
- Белопольская громада: осуществлены пуски 6-х ракет НАР с вертолета (6 взрывов), обстрелы из ствольной артиллерии (20 взрывов), минометов (24 взрыва) и атака FPV-дроном.
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), авиации – ракеты НАР (4 взрыва), минометов (11 взрывов).
- Новослободская громада: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (27 взрывов).
- Шалыгинская громада: был обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов).
- Великописаревская громада: враг бил из ствольной артиллерии (28 взрывов).
- Тростянецкая громада: совершен ракетный обстрел.
- Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 8 взрывов из артиллерии.
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