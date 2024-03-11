В течение дня россияне обстреливали Херсонщину: один человек погиб, еще один получил ранение
11 марта российская армия обстреляла села Змиевку и Ивановку в Херсонской области: один человек погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
Как написали в телеграм-канале Херсонской ОВА, российские войска атаковали с беспилотника Змиевку.
"Из-за вражеских обстрелов во дворе дома пострадал 68-летний мужчина. Он получил контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочные ранения рук. После оказания медпомощи пострадавший отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.
Также об обстреле села Ивановка сообщил Александр Прокудин.
"Российская армия убила жителя села Ивановка. Сегодня днем оккупанты ударили по населенному пункту в Дарьевской громаде. К сожалению, от полученных травм погиб мужчина 1958 года рождения. Мои соболезнования родным погибшего", - написал он.
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