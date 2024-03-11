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Без помощи от США мы увидим еще больше Авдеевок в Украине, - директор ЦРУ Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в Конгрессе, что отказ оказывать Украине военную помощь может привести к значительным территориальным потерям в этом году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
На слушаниях в специальном комитете по разведке Сената директор ЦРУ рассказал, что недавно совершил 10 визит в Украину. По оценке ЦРУ, с дополнительной помощью Украина сможет удерживать свои позиции на линии фронта до конца 2024 года и в начале следующего, что позволит "вести переговоры с более сильных позиций".
"Думаю, что без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим еще больше Авдеевок в Украине. И это, как мне кажется, было бы огромной исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - подчеркнул Бернс.
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+11 Андрій Саган
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+11 Redcar Ukraine
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+9 ivan ivanov #589404
показать весь комментарий11.03.2024 23:25 Ссылка
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Цього року Україна виділила майже половину свого бюджету у 87 мільярдів доларів на військові витрати, але її внутрішні доходи становлять лише 46 мільярдів доларів, а це означає, що дефіцит доведеться покривати за допомогою міжнародних партнерів та за рахунок скорочення невійськових витрат.
2 місяці тому був останній пакет , 6 місяців деми з респами переливають з пустого в порожнє. Так і до трампа можна дотягнути, а далі торба.
За допомогу Українцям, дякуємо США та Західним Партнерам!
І він говорить за переговори.
Цікаво, хто ж йому ще дасть півмільярда окрім ***** - та ніхто, зато у ***** тепер буде кишеньковий гамериканець з чотирма кримінальними справами та боргом.
передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев -
Wall Street Journal.
28 января 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
Як https://corp.suspilne.media/newsdetails/9392 заявляє Суспільне , 11 березня о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура, який є ексклюзивним транслятором церемонії вручення «Оскар» в Україні, був запланований показ міжнародної скороченої версії, однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.
Про що вони домовилися у Москві? Можна лише здогадуватись. Але результат ми знаємо: за 4 місяці путін напав на Україну.