РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11997 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
4 227 38

Без помощи от США мы увидим еще больше Авдеевок в Украине, - директор ЦРУ Бернс

бернс

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил в Конгрессе, что отказ оказывать Украине военную помощь может привести к значительным территориальным потерям в этом году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

На слушаниях в специальном комитете по разведке Сената директор ЦРУ рассказал, что недавно совершил 10 визит в Украину. По оценке ЦРУ, с дополнительной помощью Украина сможет удерживать свои позиции на линии фронта до конца 2024 года и в начале следующего, что позволит "вести переговоры с более сильных позиций".

"Думаю, что без дополнительной помощи в 2024 году мы увидим еще больше Авдеевок в Украине. И это, как мне кажется, было бы огромной исторической ошибкой для Соединенных Штатов", - подчеркнул Бернс.

Читайте также: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота, - глава ЦРУ Бернс

Автор: 

Конгресс США (1241) США (27055) ЦРУ (216) Бернс Уильям (51)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
треба готуватися до того,що рано чи пізно американці перестануть надавати нам допомогу, це уже практично очевидно
показать весь комментарий
11.03.2024 23:25
+11
ви оптимістично пишете "рано чи пізно" . ще є 3-й варіант: що її вже перестали давати (остаточно) .

2 місяці тому був останній пакет , 6 місяців деми з респами переливають з пустого в порожнє. Так і до трампа можна дотягнути, а далі торба.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:06
+9
так надавайте допомогу , "гаранти", в чому проблема??
показать весь комментарий
11.03.2024 23:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На додаток до витрат на оборону, вже запланованих на цей рік, очікувана хвиля призову майже півмільйона новобранців коштуватиме 8,6 мільярда доларів на зарплати, базову зброю, їжу та навчання.

Цього року Україна виділила майже половину свого бюджету у 87 мільярдів доларів на військові витрати, але її внутрішні доходи становлять лише 46 мільярдів доларів, а це означає, що дефіцит доведеться покривати за допомогою міжнародних партнерів та за рахунок скорочення невійськових витрат.
показать весь комментарий
11.03.2024 23:23 Ответить
А це означає ,що дефіцит буде зелень покривати девальвацією і інфляцією,пірамідою овгзд і пірамідою депозит сертифікати нбу,а на рахунок внутрішніх бруківок то ви не праві- бруковка це корм для зелених дармоїдів і щурів при тимчасовій владі...Рано чи пізно піраміда овгзд і депозитнісертифікати нбу погрузять цю територію в мрак,а для наріду озфіс презіка скаже що це все війна.....вот так...
показать весь комментарий
12.03.2024 08:35 Ответить
так надавайте допомогу , "гаранти", в чому проблема??
показать весь комментарий
11.03.2024 23:25 Ответить
треба готуватися до того,що рано чи пізно американці перестануть надавати нам допомогу, це уже практично очевидно
показать весь комментарий
11.03.2024 23:25 Ответить
ви оптимістично пишете "рано чи пізно" . ще є 3-й варіант: що її вже перестали давати (остаточно) .

2 місяці тому був останній пакет , 6 місяців деми з респами переливають з пустого в порожнє. Так і до трампа можна дотягнути, а далі торба.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:06 Ответить
На третій день свого ув'язнення Соколине Око зауважив, що у клуні відсутня четверта стіна. (с)
показать весь комментарий
11.03.2024 23:27 Ответить
Ваша правда, асфальтом та заброньованими нардепами з ВРУ і отими, з категорії «А», окупанта московського не зупинити!!!
За допомогу Українцям, дякуємо США та Західним Партнерам!
показать весь комментарий
11.03.2024 23:37 Ответить
На слуханнях у спеціальному комітеті з розвідки Сенату директор ЦРУ розповів, що нещодавно здійснив 10 візит в Україну. За оцінкою ЦРУ, з додатковою допомогою Україна зможе утримувати свої позиції на лінії фронту до кінця 2024 року і на початку наступного, що дозволить їй "вести переговори з більш сильних позицій". Джерело:
І він говорить за переговори.
показать весь комментарий
11.03.2024 23:55 Ответить
все закінчується переговорами.... якщо не будемо окуповані повністю
показать весь комментарий
12.03.2024 00:04 Ответить
Для кого ця промова??!!
показать весь комментарий
11.03.2024 23:55 Ответить
Йде передвиборча кампанія Байдена.
показать весь комментарий
12.03.2024 08:23 Ответить
Це все театр і концерти демократичної партії. У Байдена під рукою давно є 5 + 7 вільних млрд на зброю для України, але він не витрачає ці 12 млрд, тому що грає в політичні ігри, він вибиває кошти "пакетом", тобто допомога Україні з прив'язкою до 10 млрд допомоги Газі, тобто Хамасу.
показать весь комментарий
11.03.2024 23:57 Ответить
Звідки ці 7, що за вигадки??
показать весь комментарий
12.03.2024 03:16 Ответить
У нас кроти рулять. З призначенням Сирського втратили Петріот та Хаймерси. Хтось нас здає ***** з усім лівером.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:04 Ответить
При Залужному такої херні не було.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:22 Ответить
На третий день индеец Зоркий Глаз заметил что у тюрьмы нет одной стены.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:26 Ответить
А 4.2 млрд Пентагон защурив.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:39 Ответить
А уголовник трамп взагалі гроші у ***** бере.

Цікаво, хто ж йому ще дасть півмільярда окрім ***** - та ніхто, зато у ***** тепер буде кишеньковий гамериканець з чотирма кримінальними справами та боргом.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:53 Ответить
До чого тут лідор Трамп? Зараз мова про лідора Бідона.
показать весь комментарий
12.03.2024 00:57 Ответить
Як це до чого? Це ж ваш герой!
показать весь комментарий
12.03.2024 01:24 Ответить
Який казав: «ні цента Україні».
показать весь комментарий
12.03.2024 01:26 Ответить
Докази маєш чи просто ляпнув?
показать весь комментарий
12.03.2024 08:24 Ответить
І Варшав і Берлінів і Парижів....
показать весь комментарий
12.03.2024 01:46 Ответить
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ (2022) директор ЦРУ Уильям Бернс

передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев -

Wall Street Journal.
показать весь комментарий
12.03.2024 02:02 Ответить
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
показать весь комментарий
12.03.2024 02:03 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-suspilne-oskar-20-dniv-mariupol/32857471.html#:~:text=share-,%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%94%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B7%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%97%20%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%C2%BB%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%C2%AB20%20%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D1%83%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%C2%BB,-4%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%83 Суспільне заявляє, що з міжнародної телеверсії «Оскар» вирізали перемогу «20 днів у Маріуполі»
Як https://corp.suspilne.media/newsdetails/9392 заявляє Суспільне , 11 березня о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура, який є ексклюзивним транслятором церемонії вручення «Оскар» в Україні, був запланований показ міжнародної скороченої версії, однак після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.
показать весь комментарий
12.03.2024 02:03 Ответить
Проблема для нас в тому, що вони хочуть бачити нові жертви
показать весь комментарий
12.03.2024 06:16 Ответить
Директор ЦРУ Вільям Бернс перебував у москві 2-3 листопада 2021 року та провів кілька зустрічей з російськими чиновниками. Зокрема, голова ЦРУ спілкувався із секретарем Ради безпеки росії Миколою Патрушевим та головою Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним. За даними джерел CNN, Бернс також поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, щоб «знизити напруженість».
Про що вони домовилися у Москві? Можна лише здогадуватись. Але результат ми знаємо: за 4 місяці путін напав на Україну.
показать весь комментарий
12.03.2024 08:20 Ответить
 
 