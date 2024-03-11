Любые задержки движения пассажирских автобусов на границе недопустимы, - консул Царук во время посещения пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин"
Консул Генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук совершил поездку в пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", где встретился с представителями местной полиции и протестующими.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генерального консульства Украины в Люблине.
Во время встречи Царук отметил недопустимость любых задержек движения пассажирских автобусов.
"Полиция опровергла факты преднамеренной блокировки протестующими пассажирских автобусов. Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса", - отмечают в консульстве.
В сообщении говорится, что в момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.
Кроме того, Генеральное консульство Украины в Люблине особо обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.
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