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Любые задержки движения пассажирских автобусов на границе недопустимы, - консул Царук во время посещения пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин"

кордон,польща

Консул Генерального консульства Украины в Люблине Сергей Царук совершил поездку в пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", где встретился с представителями местной полиции и протестующими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генерального консульства Украины в Люблине.

Во время встречи Царук отметил недопустимость любых задержек движения пассажирских автобусов.

"Полиция опровергла факты преднамеренной блокировки протестующими пассажирских автобусов. Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса", - отмечают в консульстве.

В сообщении говорится, что в момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.

Кроме того, Генеральное консульство Украины в Люблине особо обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.

Читайте также: Польские пограничники не сообщали ГПСУ о блокировании автобусов на границе, - Демченко

Автор: 

граница (5298) Польша (8497) блокирование (471)


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"Чем больше удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше!" (с)
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11.03.2024 23:30 Ответить
А затримки фур припустимі? Шо за нафіг...
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11.03.2024 23:51 Ответить
Поліція заперечила факти навмисного блокування...

Красавці. Руская школа "нас там нєт"
Адін нарот ..ля...
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12.03.2024 00:21 Ответить
Це польские хуситы
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12.03.2024 06:09 Ответить
это польское *****
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12.03.2024 06:29 Ответить
Смєлоє заявлєніє! Смєльчак, смєльчак...
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12.03.2024 07:17 Ответить
Зараз сюди прибіжить анатолій к і почне з піною біля рота доводити, що поляки праві, бо в автобусах насправді не прості пасажири, а замасковані українські бариги, які під виглядом багажу в сумках і чемоданах везуть в Польщу зерно.
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12.03.2024 08:13 Ответить
Чому польська підрня не блокує кацапський і білоруський кордон через який ідуть сотні тисяч тон агропродукції по демпінговим цінам у польщу? Чи єто другоє?! Кацап може вєпати ядерними ракетами, а укри не можуть? Чи може спонсором блокування українського кордону є кремль?
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12.03.2024 09:33 Ответить
Ти туди не поїздки повинен робити а сидіти на тих пунктах пропуску цілодобово і забезпечувати безперешкодний рух.
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12.03.2024 11:52 Ответить
 
 